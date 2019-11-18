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 Общество, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:пытки (460) Россия (74299) Сирия (2825) убийство (5386) ЧВК_"Вагнера" (93)

 "Игиловец х#ев! Кровища еще будет лететь. Памир, ножом... Бороду оттяни", - наемники российского ЧВК "Вагнер" зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. ВИДЕО 18+

Российские военные из ЧВК "Вагнер зверски пытали одного из сирийцев, а потом расчленили тело убитого и сожгли его. Внимание! Видео категорически не рекомендуется для просмотра лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пыток и издевательств опубликовал сайт "Миротворец". На видео вы увидите группу россиян из ЧВК ГУ ГШ ВС РФ "Вагнер", находящихся в Сирии, которые сначала зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. Видео снято 2 года назад.

Пытки, казнь, расчленение и сжигание тела сирийца происходило на територии газоперерабатывающей станции Al Shaer GGS . Еще в 2017 году была установлена личность убитого сирийца. Это Hamadi Taha Al-Boutah из Хариты. Он работал в Ливане и вернулся в Сирию к родным, но был задержан и казнен российскими убийцами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 35 российских наемников из группировки "Вагнера" погибли от авиаудара в Ливии, - The Times

Источник: https://censor.net.ua/v3160319
 
 
 Топ комментарии
 
Болше 10 секунд невозможно смотреть, это орки там большинство таких и на Донбассе где Зебил хочет провести выборы и узаконить боевиков
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1. Русские - животные, а не люди.
2. Русские - криворукие животные (даже голову отрезать чисто, как чечены, не могут).

3. Тот, кто хочет в Украине мира с русскими - тупое криворукое животное.
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в виде социальной рекламы.
да и не только оккупированных-неплохо бы в ватных городах,типа Мелитополя вате показать на что способны их потенциальные "освободители".
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сто лет назад они то же самое делали,когда банда муравьева Киев брала...просто вырезали Киев,свидетелей тогда осталось мало,а те кто знали молчали,сатана сто лет назад захватил власть в мордоре...и я не знаю какие теперь нужны усилия,чтобы уничтожить мордор,в начале 90х была возможность добить,но вместо этого ножки буша слали,а ОНО теперь окрепло и угрожает всему миру...
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на 1ой минуте ублюдок спрашивает-"закрыты все?",имея в виду шоб закрыли тряпками и масками российские *****.
этим ушлепонам невдомек про современную антропологию и другие смежные науки..
засветили глаза/уши/нос/череп/фигуру/походку-их по любому найдут.если надо...
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Они могут спрятаться от людей , но не спрячутся от Бога , маски не помогут.
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Любитель бога,эти ублюдки сначала должны ответить за свои преступления перед живыми людьми в суде ,а потом уже пусть перед твоим мифическим богом...
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Кацапы не победили фашизм, а усыновили его.
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Пидарок моксельский, он так в открытую не топит за вату ,но на всех ветках аккуратно так втихаря намекает шо против тварей моксельских не стоит даже пытаться бороться или сражаться. Соси шляпу черт ватный, клепали и будем клепать русских тварей, ибо они - не люди.
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Бутусов ты дебил?
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дебил тот, кто не показал зверства кацапни.
считаю, вот это должны обнародовать все СМИ.
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Лучше всего, чтобы в ЗАПАДНЫЕ СМИ попало... Чтобы Запад наконец увидел с кем украинцы имеют дело, и от кого защищают себя и Европу..... И объязательно, чтобы попало в ООН или было подшито к делам в судах Гааги... по Боингу и т.д.....
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Нашим тоже не мешает увидеть зверства братков, иначе снова породнимся.
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А что нашим объяснять? Им как х... по лбу..... Даже история ничему не учит.... Был Батурин, где кацапы Петра1 вырезали 15 тыс. мирного населения... был Голодомор, Сандармох, Катынь, Гулаги..... А они дальше лезут в МЫШЕЛОВКУ МЫШЕБРАТЬЕВ.... Выбирают какого-то малороса и криворожского фрика.... который за дружбу с русскими....
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Дикари Тайги и Тундры..... А московит и неадекват Невзоров, еще будет впаривать муйню, что питерский Наполен Соколов - частный случай и простая бытовуха......

Единственное что радует, что когда эта скрепоносная дичь вернется домой, то бует организовывать аналогичные реконструкции Сирийской войны над своими родными и рядовыми кацапами........
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Есть ли на свете особь хуже кацапа ?
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даже не сомневайтесь-все эти хезболлы и иже с ними рождены в черепушках и подвалах НКВД,любой мутной движ на планете-хвост и рога гебухи торчат везде...вы думаете просто так Макрон заднюю включил?ему просто популярно с распальцовкой разъяснили по желтым жилетам и все,на видео о жилетах везде русский мат,люди узнавали деятелей с ордло...ОНО везде
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Руцьке это отбросы ..
Не зря этим ******* по всему миру бошки отрезают.
И товарищ Сопель хочет с ними мира...
Нужно Сопеля вешать, а Турчинова в президенты, или Порошенко.
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Вся духовность на лицо. Вот вся, что есть. Другой нет...(
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Треба Сівохо то відео запостити на строрінку,плюс пристайко нехай гляне,ну і звісно президенту,щоб побачили що може бути з нашими громадянами коли в сіру зону зайде рускій мір!!!І що робить армія куйла з людьми!!!А він там якісь переговори з маньяком хоче проводити,зеля зупинись поки не пізно!
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Да какие там переговоры )) подобострастно пожать кровавую гебнявую лапу, сделать селфи с кумиром, обожающим взглядом посмотреть на ботоксную рожу.....
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Вот этих братушек и пытается зеленая навозная муха зе-зе привести в дома украинцев .
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не здавайтесь в живоме плен этим мосвичам, носите с собой ф5.
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та науя,лучше их самих на камеру построгаем.. "Іділовець х#їв! Кровища ще буде летіти. Памір, ножем ... Бороду відтягни", - найманці російського ПВК "Вагнер" по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця - Цензор.НЕТ 5185
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вы ставите под сомнение подлинность записи ?
отрицаете участие российской сволочи в данном действе ?
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Они так и пленных украицев резали на Донбассе.
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Иракские правительственные солдаты носят тельняшки и пряжки со звездой? Серьезно? Что ты тут паришь?
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"Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им. Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного. "(с) Л.Толстой "Хаджи-Мурат"
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Казав Зе що там наши люді.Зараз бачу цих звірів!
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Так вот какие скрепы россиянские...
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желаю русне прочувствовать месть игила на своих шкурках.
гори, россия !
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отозвался таки,дырявый - а то я уже переживать начал,неужели не кацап .. "Іділовець х#їв! Кровища ще буде летіти. Памір, ножем ... Бороду відтягни", - найманці російського ПВК "Вагнер" по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця - Цензор.НЕТ 4566
верняк,гребень ?
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В коментарях якась дурість.Москалі не мають наміри різати українців,вони вже це роблять і робили ще у 14 році.Ви коментатори пошукайте інформацію,за злочини москалів в Україні.
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старина Джордж был умнейшим человеком..
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Ви Зебіли хочете щоб ми з цими звірами жили в одній країні, амністували їх, платили пенсії, соціальні виплати, фінансували !? Терористи є терористи а ви хочете з ними домовлятися. ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ З ТЕРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРІВ НЕ ВЕДЕ А ЗНЕШКОДЖУЄ. Їм шлях до Гааги, або шибениця.
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Ужас... два года видео. Похоже, что на видео все русские по национальности.
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основная часть сохранившихся русских живёт в Украине..
на видосе - расеянцы..
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Можеш назвати хоч одне прізвище цього сахранівшевася русскава?
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могу,витя,и не одно - а тысячи,которые сейчас в окопах берегут свою Украину..
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Трудность с пониманием русских состоит в том, что мы не осознаем факта их принадлежности не к Европе, а к Азии, а потому они мыслят иными путями. Мы не способны понимать русских, как не можем понять китайцев или японцев, и, имея богатый опыт общения с ними, должен сказать, что у меня нет особого желания понимать их, если не считать понимания того, какое количество свинца и железа требуется для их истребления. В дополнение к другим азиатским свойствам их характера, русские не уважают человеческую жизнь - они сукины дети, варвары и хронические алкоголики

Джордж Смит Пàттон
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тем,что ИГИЛ пока не в рязанских бенях..
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Тим, що ІДІЛ страчує ворогів, кацапи ж закатовують, терор кацапський можна порівняти хіба що з гітлерівським
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И этот руссо-мир Зебобик хочет привести в Украину, сдавая ее.
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Польская народная песня .... Идем бить Москалей, Мир за это нам спасибо скажет (1863)

Chcecie, bym wam zaśpiewał,
Nutą serca rozgrzewał,
Pilno na to zważajcie,
Co wam powiem, słuchajcie:

Idźmy, bijmy Moskali,
Świat nas za to pochwali,
Walczmy za swą krainę,
Pędźmy licho za Dźwinę.

Naród niegdyś szczęśliwy,
Krwi i łupów nie chciwy,
Niewolą dziś stargany,
Dźwiga srogie kajdany.

Idźmy, bijmy Moskali i t. d.

Sprzedali nas panowie,
Wspólnej Matki synowie,
Więc dziś na nich nie łożmy.
Sami sobie pomożmy.

Idźmy, bijmy Moskali i t. d.

W bójce przeszło rok minął,
Naród przecież nie zginął,
Bóg nam sprzyja widocznie,
Więc niech żaden nie spocznie.

Idźmy, bijmy Moskali i t. d.
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Так будет с каждым зебилом который называет их братьями
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так с нашими пацанами пленными такое же делали и по жосче , и кастрировали , ипыпали ой чи ни видос, цензор покажи видос как руские свинью пытают наших бойцов.
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Боты пороха и сюда Зе приплели, Бутусов когда эту ботоферму пороха банить будешь ?
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ЗЕлупынец, а что ваш Зюзя ЗЕлупа не об этом будет договариваться с нормандской тройкой врагов Украины, чтоб через автономию ОРДЛО запустить этих козломордых нелюдей?

Да! И назови меня ботом пороха, которого я как-то в последнее время стал ненавидеть меньше вашего ЗЕлупы Квартального.
"Іділовець х#їв! Кровища ще буде летіти. Памір, ножем ... Бороду відтягни", - найманці російського ПВК "Вагнер" по-звірячому катують, а потім вбивають і розчленовують сирійця - Цензор.НЕТ 7775
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Ничем не аргументированная, непомерная, нечеловеческая жестокость - это отличительная черта кацапов. По-этому их нужно регулярно клепать. Кацап -это животное, не зря их кавказцы считают скотом.
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один только суровый) Бубочка-Вошьдь зебилов знает фолшебную формулу и действия, как понравиться кацапским пдрсам..
зебилы, не прячем потные глаза - всё, что происходит в Украине и вокруг Украины - это и ваша дебильная заслуга.. дебилы, ***(с)
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Ну припиняй заробляти, чмиряка ти продажна! Навіщо ти береш за це гроші у російського шпигуна Порошенка?
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Первое,что хочется сразу,это спросить,а готовы ли сами эти участники кровавой оргии принять точно такоую же смерть,а их близкие поучаствовать зрителями???...Второе,эти кадры нужно везде показать "западному обывателю".которому Россия кажется другом.Пусть видят,что "Россия без границ"-это их отрезанные головы завтра.
Третье,нужно эти кадры показать представителям в ООН,которые решают вопросы безопасности и законности .Все эти Макроны-Меркели должны каждый раз переж сном насильно смотреть кадры с выходками российских наёмников,которыми прикрывается Путин-"наши,не наши"...
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Рашковани підпалюють світ. Ненависть людей один до одного випалить планету від населення
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Це важко дивитись нормальній людині,а для людей з нестійкою психікою так і взагалі неможливо...Це свого роду тест,і щоб продовжити його пропоную на відео накласти інший звуковий ряд,де,для прикладу,бійці "Торнадо" закатовують пійманого чеченця вже під українську пісню...І - почитати коментарі...
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НЕЛЮДИ!!! Хто сказав, що ані же нам братья! Яка **** народила таке бидло та виховала садистів? Ви думаєте, що вони не робили і не роблять таке ж саме з нашими хлопцями!.. І, що тепер яка може бути реакція мусульман відносно росіян, білорусів, українців котрі розмовляють на російські, але не являються ПУТІНСЬКИМИ "МИРОТВОРЦЯМИ"?..
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Смотреть видео, естественно, не буду. И так хватает жестяка в жизни. И ничего нового о кацапском дикарье я оттуда тоже не почерпну.
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