 "Игиловец х#ев! Кровища еще будет лететь. Памир, ножом... Бороду оттяни", - наемники российского ЧВК "Вагнер" зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пыток и издевательств опубликовал сайт "Миротворец". На видео вы увидите группу россиян из ЧВК ГУ ГШ ВС РФ "Вагнер", находящихся в Сирии, которые сначала зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. Видео снято 2 года назад.

Пытки, казнь, расчленение и сжигание тела сирийца происходило на територии газоперерабатывающей станции Al Shaer GGS . Еще в 2017 году была установлена личность убитого сирийца. Это Hamadi Taha Al-Boutah из Хариты. Он работал в Ливане и вернулся в Сирию к родным, но был задержан и казнен российскими убийцами.

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