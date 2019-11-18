 "Игиловец х#ев! Кровища еще будет лететь. Памир, ножом... Бороду оттяни", - наемники российского ЧВК "Вагнер" зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пыток и издевательств опубликовал сайт "Миротворец". На видео вы увидите группу россиян из ЧВК ГУ ГШ ВС РФ "Вагнер", находящихся в Сирии, которые сначала зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. Видео снято 2 года назад.
Пытки, казнь, расчленение и сжигание тела сирийца происходило на територии газоперерабатывающей станции Al Shaer GGS . Еще в 2017 году была установлена личность убитого сирийца. Это Hamadi Taha Al-Boutah из Хариты. Он работал в Ливане и вернулся в Сирию к родным, но был задержан и казнен российскими убийцами.
да и не только оккупированных-неплохо бы в ватных городах,типа Мелитополя вате показать на что способны их потенциальные "освободители".
этим ушлепонам невдомек про современную антропологию и другие смежные науки..
засветили глаза/уши/нос/череп/фигуру/походку-их по любому найдут.если надо...
считаю, вот это должны обнародовать все СМИ.
Единственное что радует, что когда эта скрепоносная дичь вернется домой, то бует организовывать аналогичные реконструкции Сирийской войны над своими родными и рядовыми кацапами........
Не зря этим ******* по всему миру бошки отрезают.
И товарищ Сопель хочет с ними мира...
Нужно Сопеля вешать, а Турчинова в президенты, или Порошенко.
отрицаете участие российской сволочи в данном действе ?
гори, россия !
верняк,гребень ?
на видосе - расеянцы..
Джордж Смит Пàттон
Chcecie, bym wam zaśpiewał,
Nutą serca rozgrzewał,
Pilno na to zważajcie,
Co wam powiem, słuchajcie:
Idźmy, bijmy Moskali,
Świat nas za to pochwali,
Walczmy za swą krainę,
Pędźmy licho za Dźwinę.
Naród niegdyś szczęśliwy,
Krwi i łupów nie chciwy,
Niewolą dziś stargany,
Dźwiga srogie kajdany.
Idźmy, bijmy Moskali i t. d.
Sprzedali nas panowie,
Wspólnej Matki synowie,
Więc dziś na nich nie łożmy.
Sami sobie pomożmy.
Idźmy, bijmy Moskali i t. d.
W bójce przeszło rok minął,
Naród przecież nie zginął,
Bóg nam sprzyja widocznie,
Więc niech żaden nie spocznie.
Idźmy, bijmy Moskali i t. d.
Да! И назови меня ботом пороха, которого я как-то в последнее время стал ненавидеть меньше вашего ЗЕлупы Квартального.
зебилы, не прячем потные глаза - всё, что происходит в Украине и вокруг Украины - это и ваша дебильная заслуга.. дебилы, ***(с)
Третье,нужно эти кадры показать представителям в ООН,которые решают вопросы безопасности и законности .Все эти Макроны-Меркели должны каждый раз переж сном насильно смотреть кадры с выходками российских наёмников,которыми прикрывается Путин-"наши,не наши"...