EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  5027  30
Все про:армия (7574) Гонконг (26) Китай (1021) протест (4565)

 Китайская армия с метлами и лопатами убирает баррикады, сооруженные участниками акций протеста в Гонконге. ВИДЕО

Китайские военные, которые дислоцируются в Гонконге, вооружившись метлами и лопатами, начали помогать местным коммунальщикам убирать мусорные баррикады, построенные участниками акций протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти баррикады существенно осложняют действия гонконгских полицейских.

Военные присоединились к дворникам возле одного из университетских кампусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Демонстранты в Гонконге подожгли баррикады и сожгли полицейский броневик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3160273
 
 
 Топ комментарии
 
Чисто совковая традиция - использовать солдат как рабов военного чиновничества.
 показать весь комментарий
 
Хунвэйбины в труселях скоро построят коммунизм и в бедном Гонконге.
 показать весь комментарий
 
Глупцы...бегите на Тайвань.
Гонконг усе...
Станет пересичным комуняцким кублом.
Великобритания зря отдала эти земли краснопузым мерзавцам
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чисто совковая традиция - использовать солдат как рабов военного чиновничества.
 показать весь комментарий
 
 
Причому, навіть копійчаних рукавиць не дали. "пЄрвая_економіка_міра". Китайська червона мерзота.
 показать весь комментарий
 
 
вот об этом я и писал. Поздравляю придурков, вы сами себе коммунистов в город пригласили.
 показать весь комментарий
 
 
та б*же, там аренда (за)кончилась то
кто бы в здравом уме красножёппых бы приглашал то?
сдается мне шо вы - "манипулирен общественнырен мненирен"
хэв ту би расстрелирен)
 показать весь комментарий
 
 
нах нах такое счастье, еще краснопузых не хватало.
Аренда то кончилась, вот только им на 50 лет автономию впороли.
Был такой политик Дон Цанг. В бытность британской колонией он сидел в оккупационном правительстве. Довольно жесткий как бизнесмен, настоящая капиталистическая акула. Пользовался поддержкой деловой элиты. Но особой популярностью у простого люда не пользовался, посему пришлось замутить смену власти. его сменил некто Люнг Чунь Ин. И вот тут завертелось. Данный тип не смотря на европейское образование, по слухам являлся не самым последним членом КПК, с мощными связями в НРК. после его вступления в должность Chief Executive САР Гонконг (жто так называется глава местного правительства) он начал подтягивать коммуняк с материка, и потихонечку убирать препоны по взаимосвязям с материковым Китаем. Также были слухи, что его геодезическая компания финансируется из КПК (хотя он и сам олигарх). После его неоднозначных высказываний и попыток убрать некоторые законы автономии, его рейтинг рухнул. Опять же, замутили перемену одного менеджера на другого и на арене появилась фигура Кэрри Лэм. Которая успешно работала в аппарате Донни Цанга, а после у Люнга Чуня. А теперь самое забавное - Кэрри изначально позиционировала себя как продемократический лидер. И протестующие - это по сути ее бывшие идеологические соратники. Стараниями Лэм продемократы были практически уничтожены в прессе (многочисленные разоблачения со связями в криминальном мире, с триадами), было практически уничтожено профсоюзное движение. Лэм действовала и действует как пятая колонна по приближении Гонконга в руки краснозадых. и самое парадоксальное - что протестующие играют ей на руку и планам КПК.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, Лэм тоже имеет европейское образование. но вот интересный факт - официально утверждается, что она из низших слоев общества. А сами понимаете - никто так не подвержен влиянию марксистской идеологии, как бывший нищеброд. Короче, как тут говорят умные люди - это все четко продуманная операция НРК по техничному запихиванию Гонконга в лоно материка руками самих граждан., а Лэм, Люнг и Цанг - ставленники Китая, с легендой, что хрен подкопаешься.
 показать весь комментарий
 
 
То же самое происходит и в Украине. ПаРаша насадила нам Овоща, тот поставил на ключевые посты граждан РФии, те все развалили, паРаша устроила майдан 2014 и сделала с Украиной все, что захотела, вот только овоща возвращать было глупо и нам поставили более умного Хряка, который и довершил начатое овощем вопреки международной поддержке Украины и санкциям против паРаши.
 показать весь комментарий
 
я только что выше человеку отписался. немного сумбурно, но понять можно что к чему.прочтите, рекомендую.
 показать весь комментарий
 
Хунвэйбины в труселях скоро построят коммунизм и в бедном Гонконге.
 показать весь комментарий
 
 
сначала дворникам помогают, а потом начнут вместе с полицией разгонять протестующих
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
негласно - уже и давно. официально - нет.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати интересный ход властей. НОАК не вмешивается в протесты (по крайней мере официально). А вот навести порядок, убрать мусор -извольте. В глазах жителей создается положительная картинка китайских военных.
 показать весь комментарий
 
 
Путину бы таких , пару милионов!!! Он бы их лентами Георгиевскими обмотал и за Русь великую в бой отправил!!!
Совок Коммуняцкий!
 показать весь комментарий
 
 
Не хвилюйтесь, скоро прийдуть до ********* пару десятків мільйонів...
 показать весь комментарий
 
 
Багато легенд ходить про потугу НОАК, як раз це відео розвінчує цей міф. Полументовський колоніальний непотріб - будьоновок ще не вистачає.
 показать весь комментарий
 
 
У Китая мобилизационный резерв больше, чем у всех стран "золотого миллиарда" вместе взятых. Он может трупами своих солдат забросать любого "вероятного партнера". Китай не чувствителен к "ядерному шантажу". И, воодушевившись проведенной Путиным аннексией Крыма, Китай активно готовится к силовому "гибридному" захвату Тайваня.
 показать весь комментарий
 
 
лучше-бы они на свои северные территории воевали....
хотя може просто ждут когда рашка ввяжется в серьезную драку на западе...
 показать весь комментарий
 
Свои северные территории они займут тихо-спокойно, в течении следующих 50 лет, ползучая экспансия Китая в Сибирь уже, как говориться, "медицинский факт".
Это признал Сурков в своей статье, (в инете есть статьи Суркова, он подписывается псевдо "Дубинский"), Сурков же предложил для России устроить "Новую Империю", проводя активную экспансию на земли Украины и Беларуси, при этом признавая силу Китая - отдать китайцам Сибирь, в общем с Китаем "**********" им ссыкотно, так что нас они поглотят в любом случае. Без нас (Украины) их "Империя" не будет самодостаточной и устойчивой.
 показать весь комментарий
 
Хосспаде, другой украиножер мозг вынес - не "Дубинский", для которого "Слава Украине" - это "нацистское приветствие", а Петлюра - виновен в еврейских погромах, и который Бенина злая обезъяна, кидающаяся лайном, а "Дубровский" - псевдо Суркова (Асламбека Дудаева).
 показать весь комментарий
 
Вони уже воювали з В'єтнамом. Поклали 50000 з нульовим ефектом.
 показать весь комментарий
 
 
Показали себе китайці у війнах. Воювали і з японцями, і з В'єтнамом, і навіть з білими дияволами. Не дуже їм той резерв допоміг, хоча в ті часа людська біомаса грала дуже важливу роль у війнах.
 показать весь комментарий
 
Глупцы...бегите на Тайвань.
Гонконг усе...
Станет пересичным комуняцким кублом.
Великобритания зря отдала эти земли краснопузым мерзавцам
 показать весь комментарий
 
 
Саранча, москалям тепер і тікати нема куди.
 показать весь комментарий
 
Это же азиаты. Я видел картинки. Они начинают протестовать в назначенное время, и потом идут спать, потому что утром всем на работу. А улицы уже к утру чистые и убранные, как будто и не было никакой революции. А помните корейский Майдан? Он вообще был идеальным. Вот что значит культура.

Китайська армія з мітлами і лопатами прибирає барикади, споруджені учасниками акцій протесту в Гонконзі - Цензор.НЕТ 1837
 показать весь комментарий
 
Блин, прикольно, я и не знал, что у них тоже был Майдан. Я когда-то прогуливался по этой улице - фоткался возле Адмирала
 показать весь комментарий
 
Кацапський вермахт возьмут в труселях и без рукавиц но мухобойками.У них противотатковое отделение 150 ртов.с отвертками и ключами нападаю на Армату и все.
 показать весь комментарий
 
Зарплата водителя автобуса в Гонгконге - 100 000 грн в месяц.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх