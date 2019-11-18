 Китайская армия с метлами и лопатами убирает баррикады, сооруженные участниками акций протеста в Гонконге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти баррикады существенно осложняют действия гонконгских полицейских.

Военные присоединились к дворникам возле одного из университетских кампусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Демонстранты в Гонконге подожгли баррикады и сожгли полицейский броневик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж