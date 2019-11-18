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 Политика Украины
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Все про:драка (1752) Ляшко (1568) прокуратура (3748) Герус (96)

 Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом. ВИДЕО

Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко из-за его драки с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". Прокуратура просит суд арестовать Ляшко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео вручения подозрения Ляшко выложил в Facebook.

"Получаю подозрение по уголовному производству, которое сфальсифицировали по указанию (генерального прокурора Руслана) Рябошапки", - написал он.

Как информирует "Укринформ" со ссылкой на прокуратуру Киева, прокуратура просит суд арестовать Ляшко.

"Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении указанному гражданину. Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об избрании экс-нардепу меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщила пресс-секретарь Марьяна Гаевская.

Она уточнила, что Ляшко инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного либо общественного деятеля) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герс, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Борисполя вызывает Ляшко для вручения подозрения по факту драки с Герусом. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3160251
 
 
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Повезло Петей будут в ним в одной камере.
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Ляшко ще той баламут, але те що мало Герусу вклеїв ,явно не допрацювання.
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Когда уже прокуратура предъявит обвинения портнову, что он мудак??? Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 449
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так спішив писати, що ні х.. не зрозуміло
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не знал какого пола писать Петю. Сами разберутся.
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Петя - він, зеля - вона.... що тут незрозумілого Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 9100
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Та не кажи гоп. Ще невідомо хто де буде. Хто за гратами в'язнем, хто за кордоном втікачем, а хто і прикрасою на "йолке"
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"Ляшко - чемпион !!!"

прокуратура - пнх !

ла-ла-ла-ла ! Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 8921
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хто там бачив бійку? там було дещо інше. на зонових поняттях ляшко заподлянив геруса.
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Как Пашинского его закройте...срочно нужен пиар ...зарплата в конвертах депутатам СН...полный контакт с Пукиным...повышение тарифов....надо лохторат отвлечь... Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 4492
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не знаю как на зоне, но в политику благодаря такой "ходке" Ляшко вернется
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Моя бабушка-учитель всегда говорила,что в интернате,крайне редко бывают нормальные. Да и какая мать,отдаст своего ребенка...Кто она тогда ? - Что мы и видим на примере.
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Все манеры у него голодного выживальщика. - Любой ценой успеть пожрать. Без морали и чести. Не успел стать депутатом,скорее собирать бабло на роскошь )) - Урод.
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Ви про "мама_люПіт_скорость"? А він хіба був в інтернаті?
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Мабуть Ляшко забув що в нього вже нема депутатського пачпорту . Але то все байдуже. Коли ціх нових обранців та їх лехторат карати почнуть, одним екзекутором буде більше Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 2196
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ляшко забув що він уже ніхто.... все з ролі не можуть вийти їх можно всіх вже *******... Прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом - Цензор.НЕТ 6580
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Ляшко хапуга. Але якшо він ніхто, то хто є ти у порівнянні? Лушпайка з розумом метелика
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я маю на увазі що не депутат. і тому всім його можно ******* разом з охороною....якось так..))
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Был себе аж биржевый спекулянт, стал государственным деятелем.
Во, как!
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Это будет еще тот сериал: факт драки есть, порча имущества ( рубашка геруса) есть, реальная статья с реальным сроком
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Треба терміново зайняти нарід обговоренням підозр Петру Ляшку, щоб заговорити тему корупції в фракції СН, де роздають зарплату у конвертах. Це звична практика, до того ж нарід хаває в захльоб і радіє до нестями.
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