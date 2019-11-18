EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  8187  55
Материалы по теме:
Все про:ВР (24022) госбюджет (710) децентрализация (449) Гончарук_Алексей (288)

 Чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не передавать в местные бюджеты 7,7 млрд гривен. АУДИО

В перерыве заседания Рады, на котором рассматривали поправки в Бюджетный кодекс, между депутатами монобольшинства и премьером Алексеем Гончаруком произошла горячая дискуссия о децентрализации.

Об этом говорится на аудиозаписи, обнародованной на Ютуб-канале Ревизор, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, 14 ноября Рада приняла отклоненную комитетом поправку об акцизе от горючего в Бюджетный кодекс, которая предлагает оставить в местных бюджетах деньги на ремонт дорог, полученные от налога на горючее в местных бюджетах. В результате в заседании Рады был объявлен перерыв. По данным видеоблогера, после этого нардепы от СН собрались на встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Они говорят, что некоторые города из-за этого умрут. Это неправда. Есть небольшое количество городов, в которых, действительно, на маленький город они поставили две заправки, и у них это единственный какой-то источник доходов. Мы с этими городами договорились, что мы составляем список тех местных советов, которые сильно пострадают, попросили дать конкретный список. Мы конкретно им поможем", - сказал мужчина, с голосом похожим на голос премьер-министра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла отклоненную комитетом поправку об акцизе от горючего в Бюджетный кодекс: в заседании объявлен перерыв

"Для нас с вами сейчас... То есть, там надо в следующем году показать, например, большую дорогу, это приоритет у президента номер один, он постоянно, когда мы встречаемся, говорит – смотрите, нам главное строить дорогу. Поэтому у вас есть две части: национальная часть и местная часть. Я хочу, чтобы ею управляли вы, а не местные советы. Потому что местные советы их растратят на что попало. Все это хорошо, в каких-то городах это действительно правильно используется, всё, бюджет развития. В каких-то городах нет. У вас у каждого на округах есть хорошие советы, есть плохие. Я хочу, чтобы вы вместе с нашими губернаторами определили в каждой области, куда эти же деньги туда же к ним пойдут. Но в любом случае вы будете принимать решение об этом, а не они. Вот это то, за что мы боремся. Мы хотим, чтобы эти деньги в следующем году контролировались вами", - пояснил мужчина с голосом, похожим на голос премьера.

"Есть еще один аргумент, важный. Послушайте меня, пожалуйста. Это важно. Смотрите, мы с вами сейчас должны до конца этого года распланировать окончание децентрализации. Неблагодарная, большая, титаническая работа. Это значит, что примерно, ну, больше 50 процентов вот этих местных самоуправлений будут выглядеть иначе. Границы поменяются, где-то перевыборы состоятся, и так далее. У них будет там mess (беспорядок - Ред.). Ну, то есть, условно говоря, мы сейчас можем сказать, кому пораньше надо проводить выборы, кому попозже. Даже с этой организационной точки зрения правильно, чтобы вы вместе с областными администрациями посмотрели на карту, проконсультировались с ними же, и вы им определили, куда какой школе и какой больнице нужно финансирование, а не они принимали решения про лавочки (предвыборные. - Ред.). Поэтому, почему мы настаивали на том, чтобы от этого (налога в местные бюджеты. - Ред.) отказаться, почему, я прямо об этом говорил мэрам. Вот мы встретились с ними и они лист требований или пожеланий выразили. Мы на что-то соглашаемся постепенно, на что-то нет. Так вот в этом случае я принципиально был против, я прямо и Кличку, и остальным об этом говорил, потому что я хочу, чтобы ресурс создался у вас. Понятно? Вот это ключевая суть. То есть, еще можно долго говорить о том, что надо, что не надо. Вот это ключевая суть этого вопроса. И поэтому мы просим: давайте не вестись на поводу у Кличко. Давайте оставим этот ресурс у вас, по сути, под контролем. Спасибо большое", - сказал мужчина, с голосом похожим на голос премьер-министра.

После этого началась активное обсуждение.

"Нам не нужны ресурсы. Нам нужно, чтобы децентрализация шла своим ходом. Мы все это делаем не ради ресурсов, а чтобы децентрализация логично закончилась в 2020 году", - заявил кто-то из присутсвующих на встрече, после этой реплики раздались аплодисменты.ъ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть руками большинства в Раде сворачивает реформу децентрализации, - ассоциация городов

Другой присутствующий заявил: "Не спекулируйте на губернаторах. Выходит, что каким-то населенным пунктам губернаторы будут давать 20 или более процентов, а другим населенным пунктам вообще ничего не будут давать".

"Если коммуникация с губернаторами плохая, то ее по-любому нужно ремонтировать. Мы не предлагаем ничего забрать, это неправда. Я предлагаю не убивать децентрализацю, а предлагаю ее продолжить в том виде, в котором она была запланирована", - парировал мужчина с голосом, напоминающим голос Гончарука.

Также на встрече к депутатам обратилась женщина с голосом, напоминающим голос министра финансов Оксаны Маркаровой: "И бюджетный комитет, и мы поддерживаем децентрализацию. Но мы вчера отклонили правку, я хочу объяснить. Первое – мы отклонили не только эту правку, а вместе с ней одобрили правку 120, которая говорит о том, что мы, фактически выполняя Закон про дорожный фонд, потому что не этот бюджетный кодекс вносит изменения. Закон про дорожный фонд 17 года заложил 3 года подготовки – 50 процентов, 70 и все потом в Фонд. Но (..) вчера,и премьер-министр проводил консультацию с мэрами городов, и в правку 120 мы записали, что... А в Дорожном фонде на самом деле не так, как сейчас, а до 60 процентов средств идет на дороги. Что такое до 60%? Это почти 25 млрд. Сейчас если мы эту правку поддержим, то 7 млрд возвращается в такое ручное распределение, но тогда 120-ю правку мы должны отменить. На самом деле местные дороги получают меньше средств, в результате поддержки 209 и неподдержки 120-й. Вот и весь выбор".

Источник: https://censor.net.ua/v3160232
 
   
 Топ комментарии
 
Слуги народа делят корову. Все для народа, кхм. Какая децентрализация.. "Беня любит деньги"
 показать весь комментарий
 
Якісь проблеми, які мають розглядатися максимум Облрадами. Виглядає як нарада дебілів.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Якісь проблеми, які мають розглядатися максимум Облрадами. Виглядає як нарада дебілів.
 показать весь комментарий
 
 
Оно не "виглядає", оно и есть совещание конченных дебилов. Нарушают законы о децентрализации и даже не задумываются о последствиях для местных советов. На них им глубоко насрать. Главное Монике картинку создать.
 показать весь комментарий
 
 
Це і є нарада дебілів зросійщених, бо вони навіть не знають що у нас нема "губернаторов"!
Валіза і пішки на засрашку - там обговорюйте "губернаторов"!
ЗЕБЛАНАТОРИ!
 показать весь комментарий
 
 
сыночек, мамы которая любит скорость, потирает липкие ручонки при мысле о контроле денежного потока)) сам признается что до такого не додумался ни гройсман, ни петя))
партейные лидеры планируют оставаться у власти надолго)) законы за них напишут,задача сн только голосовать и контролировать свой общак))
 показать весь комментарий
 
"А ежели слуги бунтовать надумали, то как в старину делали, дай им кружкой по лбу." - кружкой премьера Мы хотим, чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не забирать из бюджета 7,7 млрд гривен - Цензор.НЕТ 7426
 показать весь комментарий
 
 
Слуги народа делят корову. Все для народа, кхм. Какая децентрализация.. "Беня любит деньги"
 показать весь комментарий
 
 
Дорогобудівництво підім'яв під себе сам перзидент. Виділяти кошти буде Кабмін, кому де дорогу - від собачої будки до фірточки - буде вирішувати ОПа.
 показать весь комментарий
 
 
Це зроблено спеціально перед місцевими виборами: щоб лояльним виділити, а нелояльним -- ні. І тоді останні проваляться на виборах. Весь секрет від блаЗЄнських.
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
 показать весь комментарий
 
 
Спеціаліст як землю красти. Неоцінений для команди.
 показать весь комментарий
 
 
Так звані Слуги - партія шахраїв, за яку голосували лошари.
 показать весь комментарий
 
 
КТО рулит этой Державой:
Глава Офиса президента Андрей Богдан днем, 15 ноября, провел со своими заместителями Кириллом Тимошенко и Юрием Костком закрытую встречу, участие в которой приняли 20 иностранных и украинских журналистов.

Встреча проходила в формате off the record. Об этом сообщает издание "TheБабель". Богдан объяснял свою позицию по ключевым политическим темам: работа парламента и Кабмина, переговоры с Россией, разведение войск.
По словам журналистов, Богдан был очень эмоционален и матерился так, что его попросили подбирать выражения. Источники издания сообщили, что Богдан недоволен работой Рады и Кабмина. Также он не знает, как убедить Запад, что власть и бизнесмен Игорь Коломойский - не одно и то же.
Он также добавил, что ведется дискуссия с МВФ о судьбе главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Алексея Писаруке. САП подозревает, что Писарук, в прошлом первый замглавы НБУ, был замешан в разворовывании стабилизационного кредита НБУ в размере 1,2 млрд грн.
Также Богдан жаловался на то, что премьер-министр Алексей Гончарук работает медленно и не всегда продуктивно. Из-за этого между ними возникают споры. Также у Богдана есть разногласия с главой СБУ Иваном Бакановым.
Богдан также рассказал, что с назначением главы Киевской городской государственной администрации власть не спешит, потому что "не уверена в персоналиях". На вопросы, чем не устраивает кандидатура нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко и когда будет назначение, по сути чиновник не ответил.
Богдан, по данным источников, разочаровался во фракции "Слуга народа". По его словам, у многих депутатов из-за стремительного карьерного роста началась "звездная болезнь". Также глава ОП жаловался, что его никто не любит.Мы хотим, чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не забирать из бюджета 7,7 млрд гривен - Цензор.НЕТ 4016

... владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан никого не подпускает к главе Украины Владимиру Зеленскому и ведет себя по-хамски.
 показать весь комментарий
 
 
Завхоз сам заболел "звездной болезнью" после назначения смотрящим за преЗЕдентом... Мы хотим, чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не забирать из бюджета 7,7 млрд гривен - Цензор.НЕТ 1498
 показать весь комментарий
 
 
"Также он не знает, как убедить Запад, что власть и бизнесмен Игорь Коломойский - не одно и то же."
Пусть "зуб даст".
Тот, который ему Баканов выбил, с которым "у Богдана есть разногласия ".
 показать весь комментарий
 
 
"...Также он не знает, как убедить Запад, что власть и бизнесмен Игорь Коломойский - не одно и то же..."
===
Є рецепт як це зробити: нехай коломИйський виграЄ всі судові позови, нехай Україна поверне йому все з відсотками, нехай Україна поверне йому Приватбанк. І Захід тоді достеменно знатиме, що блаЗЄн- та коломИй-ський -- це "двЄ_большиє_разніци".
 показать весь комментарий
 
 
если коротко - мы очень хотим денег...просто настаиваем на том, чтобы местные опять ездили в "центр" выпрашивать-унижаться-убеждать-просить-клянчить свои же деньги... и чтобы только от нас зависело кому, сколько, на что и главное под какие откаты) ...хотя бы пообещать "подумать об этом" ...а то местные совсем оборзели и знают видите ли лучше куда эти деньги нужнее потратить.... иш губу раскатали...гонча-руку не позолотили...руку))))
 показать весь комментарий
 
 
Если ты готов целовать жопу преЗЕденту, то деньги будут, а если не согласен с его "патриотической" политикой и реформами - денег не будет... Мы хотим, чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не забирать из бюджета 7,7 млрд гривен - Цензор.НЕТ 6587
 показать весь комментарий
 
 
внимательно ознакомься с материалом, что тебе предоставили... потому что в нём говорится что президент назначает людей по областям, а Ганчарук им "палки в колёса ставит"
 показать весь комментарий
 
 
ну не знаю. такое стадо "специалистов дерибана" - им нельзя даже ржавые гвозди доверить, не то что целую страну. бригада..
 показать весь комментарий
 
 
"То есть, там надо в следующем году показать, например, большую дорогу, это приоритет у президента номер один, он постоянно, когда мы встречаемся, говорит - смотрите, нам главное строить дорогу" Источник: https://censor.net.ua/v3160232
(выделено мной)

Конечно, нужно показать дорогу. В телевизоре.
Подскажите премьеру, кто спец, в чем ему лучше дорогу рисовать в анимации в Автокаде, в Корелдро или, может, в Адоби?
 показать весь комментарий
 
 
Сто лярдов госдеповских рублей (спецом выпущенная серия)

Мы хотим, чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не забирать из бюджета 7,7 млрд гривен - Цензор.НЕТ 4837
 показать весь комментарий
 
 
все бабло бене и его кураторам
а украинцам ДУЛЮ
вы за это голосовали, 73 )))
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук пытается направить денежные потоки в правильное зеленое русло,а неблагодарные выпускники трускавецких курсов отчаянно упираются,ибо начинают понимать,что рано или поздно и эта власть наворуется и убежит,а рядовые "слуги урода" останутся крайними.
Ростов,как всем известно,не резиновый. Мы хотим, чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не забирать из бюджета 7,7 млрд гривен - Цензор.НЕТ 6906
Мы хотим, чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не забирать из бюджета 7,7 млрд гривен - Цензор.НЕТ 12
 показать весь комментарий
 
 
Кста - 61 час 05 минут без Вовы... начинаем потихоньку свыкаться с мыслью .... Мы хотим, чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не забирать из бюджета 7,7 млрд гривен - Цензор.НЕТ 2207
 показать весь комментарий
 
 
Вже знайшли: буде ретушований напомаджений "хазанов". Кажуть, що вже навіть робив пробний виступ перед "слугами". Ніхто й не помітив підміни.
 показать весь комментарий
 
А пройдёт ли такой номер в Украине ? Всё ж Украина - не Россия. Есть армия, дававшая присягу народу страны.
Теперь всё легко проверяется ДНК-экспертизой. Есть родители, есть дети; можно найти лаборатории в Штатах, которые подкупить просто не дадут.
При отказе публично сдать анализы для такой экспертизы, армия автоматически заявляет что власть в стране узурпирована группой мошенников.
 показать весь комментарий
 
 
в запое , в чебуречной через дорогу..
 показать весь комментарий
 
О,! Это что , ты ведешь хронометраж ? Забавно, но только не сглазь. Мне от этой небритой рожи и хриплого ,,дужедякую,, тянет на бе.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хороший вброс! "Цензор", давай ещё вангуй!!! Мы хотим, чтобы эти деньги контролировались вами: Опубликована аудиозапись, на которой якобы Гончарук убеждает "Слуг народа" не забирать из бюджета 7,7 млрд гривен - Цензор.НЕТ 2566
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
це метод коломИйського: метод тотальної влади. Щоб і поворунутися не могли без його дозволу. Їжте, хохлобидло.
 показать весь комментарий
 
 
не переживай так, при Пете тоже делили бюджетные потоки, просто ты только при слугах узнал, чем там занимаются наши политики... так шо ничего нового, а Гончаруку надо дать самокат и пускай катится... поговаривают шо Гончарук был порохоботом, и ещё, цн не побрезговал ватным каналом
 показать весь комментарий
 
 
містере блаЗЄнський, в часи Порошенка на місцях гарантовано залишалися кошти в рамках децентралізації. Я говорю лише про це. Їх використання не залежало від того, подобається міський голова (голова громади) Порошенкові, чи ні. Тепер блаЗЄнські суттєво зменшили ці кошти. І хочуть роздавати лише лояльним. Про що і сказав самокатник.
 показать весь комментарий
 
 
https://storage.decentralization.gov.ua/news/4434

вот тебе как пример, всё решается через кабмин и при Пете... не надо ляля
 показать весь комментарий
 
А водії не могли демонстративно не виконати ці вимоги?
"...свобода, чого б вона не стосувалася, втрачається, як правило, поступово..." (с)
 показать весь комментарий
 
быть и казаться.

Порошенко строил государство, а этот требует чтобы ему построили дорогу - чтобы было по чем проехать в очередном ролике с теслой
 показать весь комментарий
 
 
какие люди рулят госфинансами... звиздец!
 показать весь комментарий
 
 
хотят создать вертикаль власти и контроль как при янубздовиче - лоялен к власти -получай бабло, нет - сиди в нищебродах...
 показать весь комментарий
 
 
черти голодные...
их кацап отравит бабками
на раз два
ну ниче
виселици делать быстро
и веревок на всех этих эканамистоф хватит
 показать весь комментарий
 
 
Побавились децентралізацією? Побачили покращення? Досить. Повертаємся у часи яника- всі гроші в "сім'ю".
 показать весь комментарий
 
 
достаточно посмотреть на рожу гончарука, что бы понять что это редкостная гнида. даже не надо слушать его дешевые базары))))
а от сборища зебобиков типа слуг народа я вообще угораю. такого количества имбецилов в раде еще не было )))))ох зебики, ведь бить тот будут не по мандату))))
 показать весь комментарий
 
Ніуясобі! Це в тамбовському підвалі засідачка. Шо за ізИк?!
 показать весь комментарий
 
зе-мафия хочет всем управлять в ручном режиме... чем это кончится известно, вместо того чтобы строить экономическую и политическую систему которая саморегулируется
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх