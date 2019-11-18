 Украина и Турция обсудили вопросы двустороннего сотрудничества своих ВМС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, распространенном ВМС Украины в сети Facebook.

"Главной целью встречи было обсуждение развития дальнейшего сотрудничества украинского и турецкого ведомств, вопросов безопасности в черноморском регионе, определение приоритетных направлений сотрудничества", - говорится в сообщении.

Первый заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов отметил важность приложения совместных усилий для стабилизации обстановки в Черноморском регионе, учитывая угрозы со стороны Российской Федерации.

Кроме того, стороны обсудили проведение совместных учений, подготовку личного состава, в том числе обучение военнослужащих украинских ВМС в учебных заведениях ВМС Турции.

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