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 Политика Украины
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Все про:ВМС (757) сотрудничество (665) Турция (2181)

 Украина и Турция обсудили вопросы двустороннего сотрудничества своих ВМС. ВИДЕО

Украина и Турция обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, во время встречи украинская сторона отметила важность совместных усилий для стабилизации обстановки в Черном море, учитывая угрозы со стороны Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, распространенном ВМС Украины в сети Facebook.

"Главной целью встречи было обсуждение развития дальнейшего сотрудничества украинского и турецкого ведомств, вопросов безопасности в черноморском регионе, определение приоритетных направлений сотрудничества", - говорится в сообщении.

Первый заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов отметил важность приложения совместных усилий для стабилизации обстановки в Черноморском регионе, учитывая угрозы со стороны Российской Федерации.

Кроме того, стороны обсудили проведение совместных учений, подготовку личного состава, в том числе обучение военнослужащих украинских ВМС в учебных заведениях ВМС Турции.

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Источник: https://censor.net.ua/v3160231
 
 
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сколько Рассея воевала с Турцией. А теперь туркам зад вылизывают из-за трубы. Днище! Украина и Турция обсудили вопросы двустороннего сотрудничества своих ВМС - Цензор.НЕТ 7069
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Вот только ВМФ у нас почти уничтожен, одни патрульные катера покупают.
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В Украине 3 флота ( Черноморский, Азовский, Сивашский) и 2 флотилии ( Днепровская и Днестровская). Так что адмиралов даже маловато будет.
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