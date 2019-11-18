 "Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.

"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях. ВИДЕО