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 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:терроризм (18143) Донбасс (19943) Ходаковский Александр (6)

 "Мы этих националистов сметем и не заметим. Мы - сила, они - бл#дство политическое", - террорист Ходаковский грозит взять под контроль зоны разведения на Донбассе. ВИДЕО

Террорист "ДНР" Александр Ходаковский заявил о намерении взять под контроль участки разведения сил, если туда войдут "националисты украинские". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ходаковский заявил в интервью одному из пророссийских блогеров.

"Мы, добровольцы 2014 года находимся на низком старте... и мы готовы сегодня вместо государственных структур задействовать свои возможности, свой потенциал, чтобы выбить оттуда националистов. Я считаю, что мы справимся с этим без особых хлопот... Мы этих националистом сметем и не заметим... Мы - сила, они - бл#дство политическое", - заявил террорист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3160220
 
 
 Топ комментарии
 
Ну шо зебильная власть скажет они проворцируют но мы дальше будем разводить и не поддаватся на провокацию?
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А так же скажите спасибо зеленому...
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А так же скажите спасибо зеленому...
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У Ходаковського обличчя сумне, йому грошей ніхто не дасть, а от кіздюлей дадуть! Риторика обісравшихся зрадників які давно мали подохнути і згнити в канаві біля дороги - нікому нецікава! Те що Ходаковський досі живий це недопрацювання СБУ, але патріоти не такі терплячі і можуть розпочати власну війну в тилу ворога!
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Ничего моторылу и его супруга зажмурили и этому 🐓 два метра земли найдем.
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Стане депутатом Верховної Ради -- повеселіє. Чим він відрізняється від "бужанського"?
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типичный продажный сбу-шник
как и пасека - толку от них как от мусора - пшик "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 9199 "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 9199 "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 9199 "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 9199
а метает он с 14 - и пока что бестолку
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5 год сметаете.. клованы кацапские сами аж в потолок писяете кипятком такие мля храбрые за спиной у ***********....
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Ну шо зебильная власть скажет они проворцируют но мы дальше будем разводить и не поддаватся на провокацию?
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Так Порошенко вже розводив війська біля Золотого і Петрівського. Ті, хто були проти, тоді були агентами Кремля.
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Бггг) Порошенко развел и показал наглядно какая это дебильная затея, но зебанутые выбрали зекретина, чтоб он довел эту муйню до конца. Правильно, зебанат?
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Єта риторика, как у русских. Они против "украинских нацистов" но за европейских.
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Ходаковский тоже, кстати,маланец.
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Навряд чи він релегійна людина(єврей це релегійна ознака різних народів з різних рас).Такою гидотою релегійна людина бути не може за означенням. А те що він= ашкєназі за національністю- факт медичний.
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Когда Порошенко ввел военное положение в Украине, то такие как ты обделались от страха и начали кричать, что вам этого не надо.
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С какой волной призьівался? Доброволец?
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Хватит у зебилов что-то спрашивать, и корить за их осознанный или по приколу выбор проросийских колоборантов. Надо собираться всем Украинским народом, и договориться всем национально-патриотичьным силам как противостоять этому хитрому шутовскому плану капитуляции и продажи Украины. Никогда сложившаяся экономическая и политическая ситуация не была такой опасной. Пробую донести это каждый день соседям и друзьям, но все отворачиваются с апатичным выражением лица, и говорят "что мы устали, и что мы можем сделать, ведь мы простые люди"? Вобщем все я так понял готовятся к умерщвлению, никогда не думал видеть такой позор и .баный стыд!
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Кто такой Х...ий? Холуй пуйла ботоксного...
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Етого холуя Зелупа скоро пригласит в Киев для вручения ему ключей от дамбаса и сделает его президентом ДЫРЫ. А его подхолуйников посадит в ВР демутатами от ДЫРЫ.
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Хотим обратить внимание на два любопытных нюанса.

Во-первых, в утренней сводке ПЦОС не написал о боях у участка разведения №3, хотя сознался в них позже.

Во-вторых, обратите внимание на представленную ПЦОС карту. На ней четко видно, что к моменту разведения ВСУ удерживали более двух третьих территории участка разведения. А восточная треть фактически была ничейной серой зоной. То есть, оккупантам сейчас и отходить фактически не надо было, поскольку ВСУ еще до разведения загнали их на восточный край участка разведения.

Такая несправедливость связана с тем, что план-схема разведения была зафиксирована ОБСЕ еще в 2016-ом, когда линия фронта проходила гораздо западнее. Это красноречиво объясняет почему оккупантам во многих случаях крайне выгодно разведение, ибо фактически оно означает отступление Объединенных сил с занятых в 2016-19-ом территорий серой зоны.

При этом ссылка на Минские договоренности выглядит однобоко, поскольку, например, Дебальцево по ним должно быть украинским. Так если Россия игнорирует зафиксированную в Минске линию разграничения, почему Украина должна ее соблюдать?
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Ай вей такі Ж ДА!!
І коли пукінські банди не вийдуть з Дебальцево це буде приводом вводити війська ООН
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Украина должна соблюдать а то ***** в Париж не приедет и шмакля не сможет с ним сфоткаться, а в худшем случае могут и "Сватов" запретить снимать.
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твое отношение к Ходаковскому понятно . полностью согласен . но скажи не считаешь ли ты ( просмотрев это видео ) что Вовочку . который уверяет что в оставленных населенных пунктах будет функционировать украинская власть ( в том числе нацгвардия и полиция ) снова . как обычно . *****..... ?
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вот так . типа на мать его е... а вдруг повезет . да ? а если не повезет . тогда что ?
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От тоді і побачиш як українці в УКРАЇНСЬКОМУ ДОНБАСІ вичищають землю від пропукінських фашистів та ж=камуняк
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возраст о себе дает знать - все больше похож чувак на стареющего совкового отставника своим изложением
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Сейчас Билецкий объявит им ультиматум и даст 10 часов.
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Якщо лунають такі заяви, то це означає що сепарня припиняти військові дії не збирається і зриватиме всі домовленості, а ***** скаже що він тут ні при чому. Домовляйтесь з ними. На що розраховує неЛох збираючись до ПарЬІжу?
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и что зебилы действительно хотят что б такие как он были в их городе?
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Саша скиф за кукарекал. А сметать точно также будет как "правосеков" сметал в аэропорту? Если да, то я не против.
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Не беспокойся об этом , морда сепарская . "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7906 .! Украинские националисты туда не войдут .. За тебя , гнида , об этом уже побеспокоился говнокомандуюсчый всея ВСУ - Вова Зеленский . "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 5302 .
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Ну дуже такі "ходаковські" не ********** націоналістів..бо ж в Україні і діти знають хто-кому-рабіновіч..а це ж таким"богообраним" як вила в дупи Саме тому серед фашистів-пропукінців багато і вихрестів і каламутних камуно-бундівців..
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Какое одутловатое лицо, точнее какая одутловатая харя, какие мешки под глазами. У него не только отёк мозга, у него ещё и плохие почки. На почве алкоголизма. "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 1303
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Да Санька и раньше (во время службы в СБУ) не сильно ограничивал себя в алкоголе (за что получал регулярных люлей на совещениях рук состава). Так что это с харевой частью лица у него давненько.
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Один уже смёл, и до Киева "доехал" ...через кафе "Сепар"... слушает и хор Александрова, и кабздона в антракте...

Вот бы Пете-параше такого брехуна в команду "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 3552
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А мы в ответ не поддадимся на правакации и дальше отведем ВСУ. Чтобы враг от стыда сгорел. Вот такой хитрый план у ЗЕ.
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Тю, так це і є план блазня, а вони щось там погрожують.
Чекайте га розмінування, демонтаж укріплень і заходьте. блазєнь ще відведе на кілометр. і так до польського кордону.
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И это бывший полковник СБУ. К стати, его друзья-подельники до сих пор в СБУ работают и не сильно от него отличаются.
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Кажется он как раз сильно отличается от крышевальщиков наркоты и подпольных казино. Старая школа.
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А вот это серьезная заявка на погребение с почестями. Этот субъект, чья жизнь в руской системе координат не стоит и ломанного гроша, вякнул против мнения 'инстанции'. Очевидно что это не пройдет незамеченным и , дай Бог, с без жертв.
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Ходаковский кадровьій сотрудник КГБ (СБУ) , назьівать его простьім террористом - недооценивать врага.
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Він, ніби, обіймав високу посаду в СБУ колись...
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Обізвався ще один херой із ширінки "великого" ПУ. А оченята перелякані.
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А шо там сегодня на России? Опять с говна кого то лепят и в космос говно запускают"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4076.
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Ну что украинцы, вы все еще хотите мира с етими тварями и дать им автономию с условием что Украина возьмет финансирование етого приднестровья на себя? Вы хотите чтобы ета тварь завтра каталась по Киеву на мерседесах и стреляла с автоматов в воздух а вы прятались по подвалам потому что етих неприкасаемых трогать низзя как кадыровцев на Рашке?
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Разве что ты в Польше сидишь то можно и по телевизору посмотреть. А если в Украине то сиди и жди когда тебе кацапы прикладом в дверь постучат и *пригласят* залезть в вагоны и посетить достопримечательности и теплую природу Магадана.
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Забавно. У них тоже есть "ветераны-патриоты".
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"Высокодуховные, православные" русские...

"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7898 ,

"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 8838

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Собственно, вот ССЫЛКА на это страшное видео, где «высокодуховные», «православные» кацапы РАСЧЛЕНЯЮТ сирийца.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу: СЛАБОНЕРВНЫМ - НЕ СМОТРЕТЬ!
«Народ-богоносец», ага…
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Будущий соратник Зебила. Отличный выбор, правда, украинцы?
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чи всі пам'ятають, що ходаковський є кадровим офіцером СБУ, ууправління "А" ("альфа")?
чому цю наволоч досі не ліквідували?
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Навіщо ліквідовувати? Його тепер назад в СБУ візьмуть. Все до того йде.
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нажаль, ми добре пам'ятаємо голубана.
той навіть орден отримав!
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*Хохлы* вы устали от войны? Ну вот теперь слушайте как над вами кацапы ржут и называют бл***дями. Кацапы в отличии от вас от войны не устают никогда.
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Может этому дебилу стоит напомнить сколько годиков СССР боролся против националистов?! А там сила то во стократ сильнее была...Как минимум..
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Я почему-то верю этому ублюдку, потому как он ретранслирует планы *****. И он совершенно уверен, что ********* их не бросит и будет снабжать боеприпасами, ГСМ и "ихтамнетами"в неограниченном количестве под видом "гумконвоев". Уж слишком сладкий кусочек для параши наша УКРАИНА!
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ОБСЕ зафиксировала новые позиции боевиков в Петровском

По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3.
Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского зафиксировал новые позиции боевиков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края", - отметили в пресс-службе.

В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверо людей в камуфляжной одежде на позиции террористов (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах к северо-западу от юго-восточного угла участка разведения.

26 июня 2019 года ВСУ провела первый этап отвода сил в Станице Луганской.
1 ноября штаб ООС заявил о завершении разведения в Золотом-4, а 11 ноября - в районе Богдановки/Петровского.

________________________
Називається, розвели війська.
І головнокомандувача теж розвели.
Ось шо буває, коли за державні справи беруться невігласи і дилетанти.
Volodymyr Ariev
______________________________
Нові позиції бойовиків на ділянках відведення українських сил - цілком закономірний наслідок війни, яку Верховний головнокомандувач веде проти своєї армії.
Карл Волох

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2803025.html





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Боевики "ДНР" передали родственникам изуродованный труп бойца ВСУ, перед передачей тела его вскрыли и изъяли органы. Это осложняет возможность установить причину смерти бойца.
«Предыдущее сечение было сделано в городе Донецк.,москалям интересно с чего сделан украинский солдат,потому солдат проверяют по всякому, от унижения до вскрытия"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 1818.
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Ходаковский- видный деятель СБУ.Скока их исчо затаилось у нас за спиной!
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а то вже всі якось стали забувать "крутого" хлопця Саню Рембо Ходаковського
на це він не магьоть пайтіть
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A финасирует этого сепара господин Ахметов, респектабельный украинский бизнесмен, который умеет договариваться со всеми президентами.
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Тогда про тебя-пишет эту х...ю ЗЕдил, у которого был телевизор вместо головы, а теперь вместо телевизора уже #опа.
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Дятел, просто садись в свой крузаи и киздуй на куй.
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Уважаемые партнёры зелёной власти трепать языком не будут...
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шо ты бредишь, какие на 73%, где ты их видел и откуда ты их взял? "Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7384
вас, уродцев, всего-навсего 21% от всех зарегистрированных избирателей в стране и половина агенты кремля, а вторая половина латентные сепары!
Куда вы там воевать пойдете, клоуны?
"Ми цих націоналістів зметемо і не помітимо. Ми - сила, вони - бл#дство політичне", - терорист Ходаковський погрожує взяти під контроль зони розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 6216
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с таким союзником как ЗЕнеЛОХ, вполне могут.
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Такую мразь Контора должна была уже раз 150 завалить.
А оно еще дышит.
Вопрос - как к Пеце Барыге, так и к Зебилу...
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А зебне главное Петю по быстрее посадить!
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Постарела. Осунулась шестерка ахметова )) Значит боится. Значит не удалась самостоятельная жизнь. - Шестеоркой был,шестеркой и подохнешь ))
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Треба ще розводити, так, зеленомізкі дегенерати ?
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А почему это создание еще живое????? Недоработочка.... пора бы давно ему поджариться...
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