 Помощник Зеленского Ермак тесно общается с Сурковым. Он серьезно интегрирован в российский истеблишмент, - Безсмертный. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 16 ноября 2019 года заявил украинский политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .
"Если анализировать это особу, то он достаточно серьезно интегрирован в российский истеблишмент и он общается не только с Козаком. Он общается с Сурковым, он общается с окружающими Суркова очень тесно. Он общается со многими в Администрации Путина", - сообщил Безсмертный.
При этом гость студии отметил, что в данном случае речь идет не о личной позиции Ермака, а об исполнении им "поручений Зеленского".
"Надо понимать - то, что говорит и озвучивает Ермак, это то, что думает, и то, что делает президент Зеленский. Не разделяйте эти вещи", - подчеркнул Безсмертный.
Как сообщалось, 11 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему помощнику Ермаку "директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". В своих показаниях Конгрессу Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа США по Украине Волкером 14 сентября якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.
Фриз заявила, что советник Зеленского Ермак ввел в заблуждение американских партнеров и работает по российским темникам. Фриз настаивает на том, чтобы Ермак ушел в отставку.
По данным журналистов-расследователей из проекта "Схемы", Ермак имеет общий бизнес с однокурсниками Путина.
Зеленского он считает "одним из лучших лидеров современного мира".
и Вы даете .
Что теперь воевать до последнего Украинца (вопрос).
как провокатора войны !
сдали все и всех !
Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). • Н-ский центр криптографической и технической защиты информации (в/ч А-3346, г. Севастополь). • Н-ский автоматизированный центр передачи и обработки информации (в/ч А-2398, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • Н-ский объединенный склад вооружения и имущества (в/ч А-4474, Автономная республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Машино). • 13-й фотограмметрический информационный Краснознаменный центр (в/ч А-3674, Автономная республика Крым, г. Симферополь). Центр морских операций (в/ч А-0825, г. Севастополь: • Севастопольская военно-морская база (в/ч А-4408, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U01 «Запорожье» - дизель-электрическая подводная лодка пр. 641 (в/ч А-4430 (1970). • 1-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2295, г. Севастополь (б. Куриная)). - № U153 «Прилуки» - большой ракетный катер пр. 206МР (корвет) (в/ч А-2295/Б (1980)). - № U155 «Приднепровье» - большой ракетный катер пр. 1241Т (Никополь) (корвет) (в/ч А-1750 (1983)). - № U500 «Донбасс» - плавучая мастерская пр. 304 (резервный корабль управления) (в/ч А-4543 (1970)). - № U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)). • 18-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4424, г. Севастополь (б. Стрелецкая)): - № U756 «Судак» - морской водоналивной транспорт пр. 561 (Сура) (1957). - № U760 «Фастов» - малый морской танкер пр. 1844 (1981). - № U802 «Каланчак» - плавучий кран пр. 771 (1962). - № U811 «Балта» - судно размагничивания пр. 130 (1987). - № U812 «Северодонецк» - судно контроля физических полей пр. 18061 (1987). - № U830 «Корец» - морской буксир пр. 745 (1973). - № U947 «Красноперекопск» - рейдовый буксир пр. 498 (1974). - № U954 «МУС-482» - судно-мусоросборщик пр. 14630 (1983). - № U001 «Адмиральский» - рейдовый катер для парадов пр. 371У (1984). - № U783 «Ильичевск» - морской катер пр. 1430 (пассажирский катер (1976)). - № U853 «Коростень» - пограничный катер специальной службы пр. 1387 (Шулявка) (1965). - № U926 - рейдовый катер пр. Р376 (подчинение СБУ (1971)). • 28-й отдельный дивизион аварийно-спасательной службы (в/ч А-4414, г. Севастополь (б. Стрелецкая)). - № U705 «Кременец» - спасательное буксирное судно пр. 714 (1983). - № U706 «Изяслав» - спасательный буксир пр. 733С (1962). - № U722 «Борщив» - пожарный дезактивационный катер пр. 364 (1954). - № U732 «Ромны» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1984). - № U733 «Токмак» - рейдовый водолазный катер пр. РВ1415 (1983). - № U782 «Сокаль» - пассажирский катер пр. СК620 (санитарный катер (1983)). - № U852 «Шостка» - килекторное судно пр. 141 (1989). - № U855 «Золотоноша» - плавучий склад пр. 814М (1986). - № U953 «Дубно» - рейдовый буксир пр. 737М (1974). • Южная военно-морская база (в/ч А-2506, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)). • 21-й район береговой системы наблюдения (в/ч А4249, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное). - 46-я отдельная радиотехническая рота (в/ч А-4014, Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). • 5-я бригада надводных кораблей (в/ч А-2865, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U205 «Луцк» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-0793 (1994)). - № U206 «Винница» - пограничный сторожевой корабль пр. 1124П (корвет) (в/ч А-3002 (1976)). - № U208 «Хмельницкий» - малый противолодочный корабль пр. 12412 (корвет) (в/ч А-4274 (1985)). - № U209 «Тернополь» - малый противолодочный корабль пр. 1124М (корвет) (в/ч А-3304 (2005)). - № U310 «Чернигов» - морской тральщик пр. 266М (Желтые Воды) (в/ч А-4442 (1977)). - № U311 «Черкассы» - морской тральщик пр. 266М (в/ч А-4434 (1974)). - № U401 «Кировоград» - средний десантный корабль пр. 773 (в/ч А-0199 (1971)). - № U402 «Константин Ольшанский» - большой десантный корабль пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)). - № U891 «Херсон» - катер-торпедолов пр. 1388 (в/ч А-2865/А (1987)). - № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)
). • 8-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364 (1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый катер пр. 371У (1984). - № U942 «Новоозерное» - буксирный катер пр. Т63ОЖ (1955). - № U951 «Большая Александровка» - учебно-тренировочное судно пр. 254 (1955). • 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь:
- № U240 «Феодосия» - противодиверсионный катер пр. ПВ1415 (в/ч А-2865/Б (1982)). • 8-й отдельный дивизион судов обеспечения (в/ч А-4288, Автономная республика Крым, пгт Новоозерное (Донузлав)): - № U728 «Евпатория» - противопожарный катер пр. 364 (1953). - № U831 «Ковель» - морской буксир пр. 733 (1965). - № U925 - рейдовый катер пр. 371У (1984). - № U942 «Новоозерное» - буксирный катер пр. Т63ОЖ (1955). - № U951 «Большая Александровка» - учебно-тренировочное судно пр. 254 (1955). • 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (в/ч А-0702, г. Севастополь). Тактическая группа «Крым» (в/ч А-2355, г. Севастополь: • 204-я Севастопольская бригада тактической авиации имени Александра Покрышкина (в/ч А-4515, г. Севастополь (Бельбек)) (МиГ-29С/УБ, L-39). • 50-й гвардейский зенитный ракетный Севастопольско-Феодосийский полк (в/ч А-4489, Автономная республика Крым, г. Феодосия (мыс Ильи)) 2 зрдн С-300ПС. • 174-й зенитный ракетный полк (в/ч А-3009, г. Севастополь (Дергачи)) 3 зрдн С-300ПС. • 55-й зенитный ракетный полк (514-й озрдн в/ч А-4521; 515-й озрдн в/ч А-4523; 518-й озрдн в/ч А-4524) (в/ч А-4519, Автономная республика Крым, г. Евпатория) 3 озрдн «Бук-М1». • 40-я отдельная радиотехническая Крымская бригада (в/ч А-1656, г. Севастополь (Любимовка)). - (251-й ортб в/ч А-2255, г. Севастополь (Бельбек)). - (257-й ортб в/ч А-1554 (348-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Ялта (Ай-петри)). - (262-й ортб в/ч А-0883 (259-й ПНА) Автономная республика Крым, г. Керчь). - (549-я орлр в/ч А-1051, г. Севастополь (Фиолент)). - (727-я орлр в/ч А-1138, Автономная республика Крым, г. Судак (Меганом)). - (729-я орлр в/ч А-1133, Автономная республика Крым, г. Феодосия). - (740-я орлр в/ч А-0801, Автономная республика Крым, Ялтинский р-н, с. Оползнево). - (Н-ская орлр в/ч А-0879, Автономная республика Крым, г. Евпатория). - (Н-ская орлр в/ч А-1863 (260-й ПНА) Автономная республика Крым, пгт Черноморское (Тарханкут)). - (Н-ская орлр в/ч А-1397, Автономная республика Крым, г. Алушта (Костель)). • 21-я авиационная комендатура (в/ч А-1387, Автономная республика Крым, г. Джанкой). - Н-ский отдельный центр радио и радиотехнической разведки (в/ч А-2708, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 168-й государственный авиационный научно-испытательный центр (в/ч А-0156 (813-й ГНИП), Автономная республика Крым, г. Феодосия (Кировский)). • Крымское территориальное управление ВСП ВСУ (в/ч А-1668, г. Севастополь): • Зональный отдел ВСП ВСУ (Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 82-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2337, Автономная республика Крым, г. Симферополь). - 85-я отдельная рота ВСП ВСУ (в/ч А-2239, г. Севастополь). • Зональные отделения ВСП ВСУ (г. Евпатория, г. Феодосия). • Военно-медицинский клинический центр Крымского региона (в/ч -, г. Севастополь). - 57-й войсковой мобильный госпиталь (в/ч -, г. Севастополь). • 386-й базовый военный госпиталь имени Святителя Луки (в/ч А-4614, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 540-й центральный военно-морской госпиталь (в/ч А-1716, г. Севастополь). • Центр реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава ВМС и ВВС (в/ч А-1883, Автономная республика Крым, г. Судак). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Феодосийский» (в/ч А-1370, Автономная республика Крым, г. Феодосия). • Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Крым» (в/ч А-0360, Автономная республика Крым, Алуштинский р-н, пгт Партенид). • Центральный детский клинический санаторий (в/ч А-1514, Автономная республика Крым, г. Евпатория). • 4-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-4504, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 1030-й санитарно-эпидемиологический отряд (в/ч А-3172, г. Севастополь). • Крымское территориальное командование внутренних войск МВД Украины (в/ч 2222, Автономная республика Крым, г. Симферополь): • 9-я отдельная бригада внутренних войск (в/ч 3009, Автономная республика Крым, г. Симферополь). • 42-й отдельный полк оперативного назначения внутренних войск (в/ч 4110, г. Севастополь). • 47-й отдельный полк специального назначения внутренних войск «Тигр» (в/ч 4125, Автономная республика Крым, Феодосийский р-н, с. Краснокаменка (Феодосия-13)). • 15-й отдельный батальон внутренних войск
Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.
И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?
Прям мафия какая-то. Всё завязано на небольшой кучке людей.
От якби знайшов когось з оточення Зє, хто не "интегрирован в российский истеблишмент" - ото б була новина так новина, прямо сенсація.
Усі на соємайдан 21 листопада!!
КОНТРАЗВЕДКА молчит, СБУ МОЛЧИТ - налоги украинцев хавает, а предателей не ловит.
Потому многие готовятся закрыть фирмы в Украине, чтобы не кормить гопников своими налогами
"Цинічно використовують": Баканов зізнався, що є вірянином РПЦ в Україні.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/tsinichno-vikoristovuyut-bakanov-ziznavsya-scho-e-viryaninom-rpts-v-ukraini.htm
Слезливую историю про "убиенных" Порошенко родственниках дружок Суркова преЗеденту рассказывал?
Сейчас зремль радуется, что опять пристроил Ермака завоевать Украину
А РАЗВЕДКА И СБУ ему помагают
Украинцы это уже это проходили с кгб и нквд
Denj dobrij vsem dobrim ljudjam, davaite poradujemsia vmeste s Latvijei, kak ne kak 101 dnjuha, da jesjscjo, vot pisjet smi, cjto mi soglasni cjto vmeste s reabilitacijei zahvacjenih rasjkoi morjakov budet prisutstvovatj i odin cjlen jevo semji - tak sjto oplatim i organizujem reabilitaciju ne 11 morjakov a 22 person.
Daudz laimes Latvija.
Vsem dobrim ljudjam på kusocjku tortika.
Мутный типок, сразу после Майдана 2004 , непонятно зачем начал перестраивать админ.устрой Украины.
Вот вам первый приближенный фсбэшник к телу презедента
Ермак. Из Испании в Золотое.
Многие украинские СМИ уже детально осветили визит президента Зеленского в Золотое и его общение с собравшимися там добровольцами протестующими против отступления украинской армии с украинской земли. Стиль, речь, лексика полууголовной шпаны продемонстрированная Зеленским уже широко освещалась и в общем получила уже негативный резонанс практически во всех средствах массовой информации. Но нас как всегда интересуют детали. Ибо главное - мелочи. В поездке Зеленского сопровождала уж совершенно неожиданная в таком визите и малоизвестная широкой публике личность - Андрей Ермак.
Личный помощник президента, доверенный переговорщик по всем скользким и закулисным темам. Его движения в украинской политике мы освещали в Хронике. Это именно он вел переговоры с Джулиани, именно он вел переговоры по австрийским инвесторам земли, именно его собирался отправлять Зеленский во главе группы переговорщиков по газу (см. 11.09.2019 г. Хроники). Министр иностранных дел Пристайко в интервью достаточно ясно обозначил Ермака как специалиста по "чувствительным и деликатным вопросам". Не будем спрашивать, откуда у специалиста по интеллектуальной собственности такие способности к переговорам, самородок, талант, но эффективность переговорщика определяется результатом. И какой же результат мы имеем?
Переговоры с Джулиани вылились в обвал украино-американских отношений и дикий внутриполитический скандал в США, земельный вопрос - одна из основных фишек экономической программы Зеленского, источник глобального инвестирования в Украину закончился запретом участия иностранцев и будущим дерибаном земли между узким кругом людей по бросовой цене, информированная обо всех украинских телодвижениях в газовом вопросе, Россия твердо ведет дело к реализации своего плана - "качаю сколько хочу и когда хочу".
Собственно результат "чувствительных и деликатных" действий Ермака на международной арене просто катастрофичен для Украины.
Ну ладно, испанское вино и осетрина в Испании - это понятно, но Золотое? Что нужно в Золотом Ермаку? Это не его сфера, не его тема, не его контингент переговоров и тем не менее, ухватив рюкзачек и Вову, Ермак летит в Золотое.
Результат мы видели все. Но есть детали.
Первичная, с самого начала, агрессия не характерна для общения Зеленского. В начале его общения всегда следует пусть и короткий, но всегда просматриваемый этап установления положительного эмоционального контакта. Это профессиональная привычка и она уже стала частью его личности. Жесткая агрессия с первых минут означает лишь одно - еще до контакта Зеленского довели до состояния психологического невосприятия аргументов другой стороны. Его обработали на конфликт еще в самолете. А далее все пошло как есть - агрессия, "ты", "я не лох" и тому подобное.
Кроме Ермака, других авторов этой обработки нет - Богдан далеко, пилоты заняты, со свитой Вова не общается. Косвенным подтверждением причастности Ермака служат и его собственные слова, сказанные Ермаком после встречи "К сожалению, но эти люди были настроены на негатив". Классический психологический прием смешивания причины и следствия.
Мы всегда были сторонниками классики, классики говорили "Ищите кому выгодно" , так Cui prodest? - кому выгодно, чтобы украинские войска отступили с украинской земли? Ответ один - России. Последние полтора года украинские войска шаг за шагом приближаются в структурным центрам ОРДЛО. Они стоят в 2-3 км от Донецка, полуокружен Докучаевск падение которого может вобоще обрушить весь фронт сепаратистов, украинская армия явно выигрывает позиционную войну. У России нет ресурсов для масштабной агрессии. остается лишь одно - политическими манипуляциями заставить Украину принять условия агрессора. Благо объект манипуляций - президент Украины жалок и ничтожен. И подключение к этому вопросу Ермака вовсе не случайность.
Ермак личность света не любящая. В своих интервью он постоянно повторяет что не хочет занимать никаких государственных должностей, а хочет быть "близким к президенту человеком". Похвально. И идеальная позиция для оказания скрытого влияния и маскировки собственных связей.
Мы принципиальные противники вмешательства в личную жизнь человека, но... Родина требует
Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях - ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов - основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков - зять Сергея Приходько.
Да да. Того самого, перед которым чуть не на коленях ползал Дерипаска и одного из кураторов и действующих сил тайных внешнеполитических операций РФ.
И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?
Аргентинські уроки для України: як продати землю, здоров'я, та життя майбутніх поколінь…