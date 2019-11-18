 Наемники РФ передали украинской стороне тело без органов и заявили, что это якобы попавший в плен воин Роман Беспалый. Родные его не опознали. ВИДЕО

Военные сопровождали автомобиль с пометкой "Груз-200" до последнего украинского блок-поста. В сторону Донецка гражданский водитель поехал сам. Он забрал тело погибшего в плену украинского военного. Наемники РФ сообщили, что якобы воин - Роман Беспалый - покончил с собой. Черный мешок с телом без долгих церемоний перенесли в грузовой отсек украинского автомобиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам начальника отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, оккупанты не предоставили соответствующих документов и вещей. До сих пор тела пленников на украинскую сторону не передавали в черном пластике и без одежды.

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В Днепр на процедуру опознания прибыли жена Романа Беспалого Анжела и его отец. Анжела Беспалая тоже военнослужащий. С Романом они поженились в Мангуше и оттуда он уехал в свой последний фронтовой рейс. "Я его долго добивалась и сказала ему: "Я твоя третья и последняя женщина". Как сказала, так оно и было", - вспомнила Анжела Беспалая.

Однако ни жена, ни отец не узнали Романа. "Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам я сочувствую", - сказала женщина.

После того как восемь военных попали в плен наемников РФ, с ними полгода не было связи. Первым информацию о самоубийстве Романа выбросил в соцсети наемник РФ Евгений Тинянский. 15 октября он написал о том, что один из восьми пленных повесился в одиночной камере, якобы не выдержав пыток "МГБ "ДНР".

Впоследствии стало известно - речь идет о воине, которого из Донецкого СИЗО перевели в макеевскую тюрьму. Затем наемники РФ обнародовали имя - Роман Беспалый. Он был самым активным из группы пленных, и именно его, "идейного", жестко склоняли к сотрудничеству с оккупантами. Но на самом ли деле старший сержант Беспалый решил уйти из жизни? Жена отвергает версию самоубийства – Роман верил в Бога. "Под любым давлением, он бы что угодно, только не совершил самоубийство. Я больше склоняюсь, что даже, если это мой муж, то его убили, но сам бы он себя не убил", - добавила Анжела Беспалая.

На украинскую сторону тело без документов попало только через месяц после объявленной гибели, но не хватало не только документов. От полицейских стало известно: перед тем, как передать тело умершего буквально выпотрошили - вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. "Предыдущее вскрытие было сделано в городе Донецк. Никаких выводов не было предоставлено. Поэтому вскрытие в городе Днепр не дает нам понимание о причинах смерти", - заявила Анна Старчевская, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

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Похоже, насильственную смерть этого человека пытались замаскировать. Поэтому, кто лежит в морозильной камере днепровского морга – героический воин или неизвестный человек? Не исключено, что намеренно убитый для того, чтобы выдать его за украинского солдата? У нас есть фотографии умершего. Они слишком ужасны, чтобы показывать их на экране. Но есть тот, кто должен их увидеть. В конце июня наемники РФ внезапно выпустили из плена четверых украинцев. Передали их Виктору Медведчуку. Среди них был и старший солдат Максим Горяинов, который был одним из тех, кого взяли в плен наемники РФ. Он рассказал, что в первые дни плена их всех рассадили по "одиночкам". "Комнатки, как средняя спальня по размеру. Не было санузла, металлические нары. Полки когда-то были – на них нары переделали. Кинули матрас, подушку, одеяло", - вспомнил он.

Люди, которые допрашивали пленных, считали Романа Беспалого неформальным лидером группы. Следовательно, его стремились сломать первым. Горяинов считает, что те, кто проводил допрос, получали моральное удовлетворение от того, давили.

Впрочем, Максим не узнал Беспалого. Остается еще одна возможность проверить. Отец Романа сдал образцы своей крови для генетического анализа ДНК. Впрочем, каким бы не был результат – это только начало истории. Если в днепровском морге лежит тело Романа – почему наемники РФ сделали все возможное, чтобы не дать установить причину его смерти? Если на украинскую сторону обманом отправили другого погибшего – где сейчас Роман?

Горяинов считает, что Роман Беспалый жив.