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 Политика Украины, Общество
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Все про:плен (1810) Донбасс (19943) пленные (638) наемники РФ (960) Беспалый Роман (1)

 Наемники РФ передали украинской стороне тело без органов и заявили, что это якобы попавший в плен воин Роман Беспалый. Родные его не опознали. ВИДЕО

Наемники РФ передали украинским военным тело якобы Романа Беспалого, который был захвачен вместе с другими воинами 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого, когда водитель грузовика с документацией ошибочно повернул в сторону врага и их всех – восемь человек – взяли в плен.

Военные сопровождали автомобиль с пометкой "Груз-200" до последнего украинского блок-поста. В сторону Донецка гражданский водитель поехал сам. Он забрал тело погибшего в плену украинского военного. Наемники РФ сообщили, что якобы воин - Роман Беспалый - покончил с собой. Черный мешок с телом без долгих церемоний перенесли в грузовой отсек украинского автомобиля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам начальника отдела гражданско-военного сотрудничества ООС Юрия Гуменного, оккупанты не предоставили соответствующих документов и вещей. До сих пор тела пленников на украинскую сторону не передавали в черном пластике и без одежды.

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В Днепр на процедуру опознания прибыли жена Романа Беспалого Анжела и его отец. Анжела Беспалая тоже военнослужащий. С Романом они поженились в Мангуше и оттуда он уехал в свой последний фронтовой рейс. "Я его долго добивалась и сказала ему: "Я твоя третья и последняя женщина". Как сказала, так оно и было", - вспомнила Анжела Беспалая.

Однако ни жена, ни отец не узнали Романа. "Это не он. Чей это солдатик, я не знаю, но родственникам я сочувствую", - сказала женщина.

После того как восемь военных попали в плен наемников РФ, с ними полгода не было связи. Первым информацию о самоубийстве Романа выбросил в соцсети наемник РФ Евгений Тинянский. 15 октября он написал о том, что один из восьми пленных повесился в одиночной камере, якобы не выдержав пыток "МГБ "ДНР".

Впоследствии стало известно - речь идет о воине, которого из Донецкого СИЗО перевели в макеевскую тюрьму. Затем наемники РФ обнародовали имя - Роман Беспалый. Он был самым активным из группы пленных, и именно его, "идейного", жестко склоняли к сотрудничеству с оккупантами. Но на самом ли деле старший сержант Беспалый решил уйти из жизни? Жена отвергает версию самоубийства – Роман верил в Бога. "Под любым давлением, он бы что угодно, только не совершил самоубийство. Я больше склоняюсь, что даже, если это мой муж, то его убили, но сам бы он себя не убил", - добавила Анжела Беспалая.

На украинскую сторону тело без документов попало только через месяц после объявленной гибели, но не хватало не только документов. От полицейских стало известно: перед тем, как передать тело умершего буквально выпотрошили - вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. "Предыдущее вскрытие было сделано в городе Донецк. Никаких выводов не было предоставлено. Поэтому вскрытие в городе Днепр не дает нам понимание о причинах смерти", - заявила Анна Старчевская, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

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Похоже, насильственную смерть этого человека пытались замаскировать. Поэтому, кто лежит в морозильной камере днепровского морга – героический воин или неизвестный человек? Не исключено, что намеренно убитый для того, чтобы выдать его за украинского солдата? У нас есть фотографии умершего. Они слишком ужасны, чтобы показывать их на экране. Но есть тот, кто должен их увидеть. В конце июня наемники РФ внезапно выпустили из плена четверых украинцев. Передали их Виктору Медведчуку. Среди них был и старший солдат Максим Горяинов, который был одним из тех, кого взяли в плен наемники РФ. Он рассказал, что в первые дни плена их всех рассадили по "одиночкам". "Комнатки, как средняя спальня по размеру. Не было санузла, металлические нары. Полки когда-то были – на них нары переделали. Кинули матрас, подушку, одеяло", - вспомнил он.

Люди, которые допрашивали пленных, считали Романа Беспалого неформальным лидером группы. Следовательно, его стремились сломать первым. Горяинов считает, что те, кто проводил допрос, получали моральное удовлетворение от того, давили.

Впрочем, Максим не узнал Беспалого. Остается еще одна возможность проверить. Отец Романа сдал образцы своей крови для генетического анализа ДНК. Впрочем, каким бы не был результат – это только начало истории. Если в днепровском морге лежит тело Романа – почему наемники РФ сделали все возможное, чтобы не дать установить причину его смерти? Если на украинскую сторону обманом отправили другого погибшего – где сейчас Роман?

Горяинов считает, что Роман Беспалый жив. 

Источник: https://censor.net.ua/v3160189
 
 
 Топ комментарии
 
Это бешеные звери, а не люди. И они всегда такими были.
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права была Тимошенко …. колючкой их оградить и нахер эти твари нужны .
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зато вот наша новая власть считает,что важен мир любой ценой...ну вот приблизительно такой ценой.
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Русские в Сирии (Это видео только для людей с крепкими нервами)
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накуй такое вылаживать ? у кого то есть сомнения что это нелюди ?
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Зелёное быдло все это схавает у будет дальше молчать...
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Ермак - мировым лидерам расказывает обратное и обвиняет украинцев . Или в сайт не читаете?
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Это бешеные звери, а не люди. И они всегда такими были.
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Сивоха в курсі чи він такий самий? Наемники РФ передали украинской стороне тело без органов и заявили, что это якобы попавший в плен воин Роман Беспалый. Родные его не опознали - Цензор.НЕТ 2747
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Сивоха теперь получает зарплату из налогов украинцев , потерявших своих мужей и детей в результате агрессии раши
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права была Тимошенко …. колючкой их оградить и нахер эти твари нужны .
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У свій час вже огородили Зелений Клин, Сірий Клин, Жовтий Клин...
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Можна дійти й до того, що Донбас з Кримом будуть далеко від кордонів України. "Східна Слобожанщина (Подоння, Північна Слобожанщина, Подонь) - етнічні українські землі, що розташовані зараз в межах Курської, Білгородської та Воронізької областей, окупованих Російською "федерацією", північно-східна частина Слобідської України. До Східної Слобожанщини також зараховують південно-східну Слобожанщину, що нині в межах Луганської області.
У часи Русі - Курське князівство та частина Чернігівської Землі.
Колонізувалась українцями в три етапи - 1651-1659, 1659-1663, 1663-1680 роки.
Законом УНР від 29 листопада 1917 року було проголошено проведення Українських Установчих Зборів, у повітах Путивльському, Грайворонському й Новооскільському Курської губернії та Острогозькому, Бирюцькому, Валуйському й Богучарському Воронізької губернії.
Павло Скоропадський прилучив до Української Держави, крім вищезазначених повітів, ще й Рильський, Суджанський, Білгородський та Корочанський повіти Курщини.
Українська Радянська Соціалістична Республіка втратила свою юрисдикцію на східні та ці південно-східні землі унаслідок більшовицької навали і окупації земель."
https://oleg-leusenko.livejournal.com/3544186.html
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А что так далеко в историю заглядывать. Какие области получила совковая рашка при Хрущеве вместо здыхающего от засухи Крыма? Почему мы не требуем вернуть?
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Відгородити треба,звісно, але п.Тимошенко ніколи про це не говорила. Наемники РФ передали украинской стороне тело без органов и заявили, что это якобы попавший в плен воин Роман Беспалый. Родные его не опознали - Цензор.НЕТ 8036
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как раз она это и сказала …. тогда назвали это зрадой . Это было когда овоща выбрали .
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Вона казала зовсім инше і я пам'ятаю той виступ.
Своїми словами перекажу зміст: ...вони, денецька_банда, хочуть відгородити Донбас колючим дротом?...
Тобто: йшлося про те, що вона риторично запитувала у "донецьких" про створення т.зв. "ПІСУАР-у". А вже потім наші "змі" геть перекрутили зміст висловлювання, а про оригінал чи пояснення ніхто й чути не хотів.
Утім, якби тоді відгородилися від цієї ракової пухлини, то ми були б зараз у набагато ліпшому стані.
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Це називається не відгородити - це називається віддати Росії.
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Не свисти и дай ссылку на цитату, где и когда она такое говорила! Этот фейк уже даже самые упоротые не рассматривают!
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это стало бы преградой для кацапских танков градов буков и орков-мигрантов ?
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нет. Но зато местные быстрее бы камни с неба пособирали .
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зато вот наша новая власть считает,что важен мир любой ценой...ну вот приблизительно такой ценой.
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Тут есть один момент, учитывая что кацапы всегда вы всех уничтожают и врут, то первым делом они уничтожат всю эту зелёную власть вместе с теми кто их поддерживал, проще говоря придут в дом каждому зебилу и станут его хозяином....
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справедливости ради замечу,что предыдущая считала и делала тоже самое
это когда из плена пацаны поступали покалеченые.
некоторых кастрировали.но тогда,как и сейчас нельзя было говорить,ибо минские мутняки...
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чим дальше в ліс тим грубші дрова.
З часом приходить розуміння, що нафуй нам вони потрібні.
Українців переселити і колючка по лінії розмежування і забути про донецьк до розпаду параші Наемники РФ передали украинской стороне тело без органов и заявили, что это якобы попавший в плен воин Роман Беспалый. Родные его не опознали - Цензор.НЕТ 6673
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В изоляторе так называемого «МГБ ДНР» скончался пленный украинский военнослужащий. Об этом сообщает известный блогер Necro Mancer, который собирает информацию о ситуации на Донбассе. Сообщение о самоубийстве украинского военного в изоляторе террористов в своем блоге изначально опубликовал бывший боевик Евгений Тинянский. По его словам, речь идет о военнослужащем, который в мае ошибочно выехал на блокпост боевиков. Умерший находился в списках на обмен. Тинянский отрицает, что военнослужащего убили, но при этом задается вопросом о том, что украинец делал в одиночной камере «МГБ». В частности, на украинца могли давить с целью выбить деньги.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/10720146-v-zastenkah-boevikov-dnr-umer-ukrainskiy-*******-socseti.html
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А на Цензоре была инфа в мае , что 8 человек в плен попали или штаб скрыл эту информацию ?
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была.
но военные новости плохо продаются.
хорошо продаются миролюбные пэ и зэ.
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Украине первым делом надо это все Европе США и всему миру показывать с какими нацыстами Украина воюет при чем каждый день напоминать и показывать , может тогда мир поможет не внедрить этих террористов в Украину а поможет избавиться от них.
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Скоріш за все, не змогли зламати, тому і різали на шматки. Наші ********* ще збираються там вибори проводити - який божевільний на них поїде, хіба що ідейні москвофіли.
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Вывод - Лугандон в резервацию .
А ЗЕ ШОТО там про амнистию пищит? И агент ФСБ Ермак на украинцев мировым лидерам оскорбительные речи толкает?

А КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ РЯДОМ С УБИЙЦАМИ ? А кто хочет , чтобы дети в школе сидели пятом с детьми убийц? КАКАЯ НА ХЕР АМНИСТИЯ?
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Вот такими фактами военных преступлений кацапов должна была заниматься военная прокуратура с первого дня войны и документировать все для Гааги , а не заниматься пособничеством в контрабанде и преследовании добровольцев !!!
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От взяли такої новиною й розчарували зеФанів... янелох42 вже майже переконав їх що "тамнашілюді, тамєстьнарамальния парні" ... а ви отак по зе мріям до миру з маньяками вдарили.
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.....это еще одна МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ лежит на КАЖДОМ руском , от мала до велика (((( Украинцам надо держаться до конца руского ига !!!
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Таких материалов должно быть больше демонизирующих русских и их нужно на весь мир освещать, чтобы во всех новостях мира было и на всех сайтах! В реальности всего мира должно быть ясное понимание, что Россия - это Империя Зла! Империя Зла должна быть разрушена!
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І ви Зебіли хочете щоб ми з цими звірами жили в одній країні, амністували їх, платили пенсії, соціальні виплати, фінансували !? Терористи є терористи а ви хочете з ними домовлятися. ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ З ТЕРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРІВ НЕ ВЕДЕ А ЗНЕШКОДЖУЄ. А може їм шлях до Гааги, або шибениця.
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Мышибратья они такие😎 Удивляют люди, которые хотят такого мира 😐 Как до 14-го года давили рыбаков в Азовском море , уже все забыли , а это был типа мир😎
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