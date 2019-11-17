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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1333) Мариуполь (3699) Россия (74282)

 Катера ФСБ РФ ходят в десяти километрах от Мариуполя, - Крым.Реалии. ВИДЕО

Российская Федерация фактически присвоила ранее общее Азовское море.

Об этом говорится в программе Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

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В программе говорится, что больше года российские спецназовцы блокируют Керченский пролив. Россия царит на Азове, а Украина несет убытки. К примеру, в Мариупольском порту количество судов после оккупации Крыма уменьшилась в два раза.

"Мы постоянно наблюдаем в Азовском море 3-4 корабля и катера пограничного управления ФСБ Российской Федерации", - сообщает в сюжете командир Мариупольского отряда морской охраны Николай Сыринский.

Журналисты напоминают, что во "общем" Азовском море нет границ, поэтому рассияне ничего не нарушают.

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Источник: https://censor.net.ua/v3160104
 
 
 Топ комментарии
 
Зато моряков обменяли на решение трибунала...
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Ташовыгаварите? Катера ФСБ РФ ходят в десяти километрах от Мариуполя, - Крым.Реалии - Цензор.НЕТ 5482 Ето же ваши торговые партньоры и миролюбные братья по разуму. Кстати чему вы удивляетесь что кацапы захватили Азовское море когда кацапские поезда и автомобили спокойно ездят по Украине.
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Ну, 73,22% избралі партію міра.
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Зато моряков обменяли на решение трибунала...
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Это не страшно,диванное войско,скоро перейдет в наступление и мы заберем у параши и каспийское море.А пока как есть,парашинские калибры в азовском море.
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Ну да ,а как же правый сектор,как же мы всех порвем.Ждем победы этих героических войск.Говорить и делать это две абсолютно разные вещи.
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Ташовыгаварите? Катера ФСБ РФ ходят в десяти километрах от Мариуполя, - Крым.Реалии - Цензор.НЕТ 5482 Ето же ваши торговые партньоры и миролюбные братья по разуму. Кстати чему вы удивляетесь что кацапы захватили Азовское море когда кацапские поезда и автомобили спокойно ездят по Украине.
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и самое главное, что они ничего не нарушают!
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Кто стоит раком того *бут все кому не лень, Украина сейчас покорно и миролюбно стоит раком и ждет мира.
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не Украина а банда штейнов из криворожского кагала.
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Ну, допустим, экспорт страны тоже упал примерно вдвое. А раз "во "общем" Азовском море нет границ, поэтому рассияне ничего не нарушают", то на что жаловаться?
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скоро не будут у братского по духу режима в Иране проблемы там опять бунтуют уже со стрельбой и поджогами Катера ФСБ РФ ходят в десяти километрах от Мариуполя, - Крым.Реалии - Цензор.НЕТ 8288
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Катера ФСБ РФ ходят в десяти километрах от Мариуполя, - Крым.Реалии - Цензор.НЕТ 727

Знаковое фото:
За секунду до съемки, колоМойша застегивал ширинку, а Зеля не может прямо сидеть, потому что... попа болит!
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