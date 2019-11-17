 Катера ФСБ РФ ходят в десяти километрах от Мариуполя, - Крым.Реалии. ВИДЕО

Об этом говорится в программе Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

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В программе говорится, что больше года российские спецназовцы блокируют Керченский пролив. Россия царит на Азове, а Украина несет убытки. К примеру, в Мариупольском порту количество судов после оккупации Крыма уменьшилась в два раза.

"Мы постоянно наблюдаем в Азовском море 3-4 корабля и катера пограничного управления ФСБ Российской Федерации", - сообщает в сюжете командир Мариупольского отряда морской охраны Николай Сыринский.

Журналисты напоминают, что во "общем" Азовском море нет границ, поэтому рассияне ничего не нарушают.

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