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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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 Нам было важно, чтобы справедливость восторжествовала и для Кати Гандзюк, и для всех, кто борется с коррупцией в Украине, - Йованович во время слушаний в Конгрессе США. ВИДЕО

Экс-посол США в Украине Мари Йованович во время слушаний в Конгрессе по импичменту Трампа прокомментировала дело активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Хто замовив Катю Гандзюк".

"Вчера весь мир узнал о деле Кати Гандзюк. Ее имя несколько раз звучало с трибуны Конгресса США, о Кате написали все основные СМИ мира. Мир обсуждает уровень насилия против активистов в Украине. Мир обсуждает несостоятельность коррумпированных украинских правоохранителей найти и наказать заказчиков этого страшного убийства. Мир не может понять, как за год нельзя было посадить виновных. Мир спрашивает, кто заказал Катю Гандзюк", - говорится в сообщении.

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Нам было важно, чтобы справедливость восторжествовала и для Кати Гандзюк, и для всех, кто борется с коррупцией в Украине, - Йованович во время слушаний в Конгрессе США 01

"Катя критиковала коррупцию в Украине, освещала проблемы в полиции и Министерстве внутренних дел. Ее смерть была трагической. Нам было важно, чтобы справедливость восторжествовала и для Кати Гандзюк, и для всех, кто борется с коррупцией в Украине", - подчеркнула Йованович во время слушаний в Конгрессе.

Экс-посол также сообщила, что осуждены только исполнители убийства, а заказчики до сих пор не задержаны.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

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6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Также читайте: Отец Гандзюк: Обещаний по делу Кати было много и от прошлой власти, и от нынешней. Но конкретных действий пока не вижу

Источник: https://censor.net.ua/v3160101
 
 
 Топ комментарии
 
З серпня 2001 року по червень 2004 року працювала заступником американського посла та була тимчасовим повіреним в Україні[4]. У 2002 році підняла питання про порушення Києвом санкцій проти Іраку у зв'язку з нібито продажем Саддаму Хусейну партії радіолокаційних систем «Кольчуга». Йованович стверджувала, що крім плівок Мельниченка у США нібито були й інші докази цієї угоди. Ці безпідставні звинувачення призвели до значного погіршення українсько-американських відносин.

І навіть не вибачилася. Так що Ви там про справедливість?
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Когда прочитал , что Пинчук приехал к Зеленскому , в первые недели к президентства и СМИ сообщили , что состоялся полезный ( для кого ?)))) разговор и обсуждение насущных проблем , сразу понял , что дело Гонгадзе евреи опять слили .
За Гандзюк забудьте , будет тоже самое .
В Украине не за горами 3-ий Майдан , вот этот , для власти и чинуш всех уровней , будет кровавый , ибо бить их будут по голове и возможно дубиной !!! Потом вспомните мои слова .




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Во всем мире большинство людей легче верят в негатив и им же больше интересуются. Потому фильмы и книги о детективах и шпионах и войнах - самые прибыльные.
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А то тебе не нравится? Тебя не волнует , что убийцы и заказчики Гонзюк не найдены? Что дело Гонгадзе до сих пор нормально не расследовано? Кто заказчик? Сидя на диване и не боясь за себя и свою семью легко рассуждать. Нам було важливо, щоб справедливість взяла верх і для Каті Гандзюк, і для всіх, хто бореться з корупцією в Україні, - Йованович під час слухань у Конгресі США - Цензор.НЕТ 382
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Американцы судя по всему ничего даже не знали, пока не услышали об этом от Йованович, и скорее всего не узнали бы, если бы Донни не светил импичмент
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Зачем ставить цели , если их нельзя реализовать ? Я правильно понимаю твою мысль, о том почему ты не ставил себе такой цели ? Ещё раз , ты не удачник и потому такой закомплексованный ! Почему за себя не спишешь? Я же написал чем горжусь, ты чем ? Ничем , я правильно понимаю?
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Йованович переживает за свою карьеру. Имея ее влияние в прошлом, без проблем можно нажать так, чтобы над делами работали и завершили их по полнрой программе.
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З серпня 2001 року по червень 2004 року працювала заступником американського посла та була тимчасовим повіреним в Україні[4]. У 2002 році підняла питання про порушення Києвом санкцій проти Іраку у зв'язку з нібито продажем Саддаму Хусейну партії радіолокаційних систем «Кольчуга». Йованович стверджувала, що крім плівок Мельниченка у США нібито були й інші докази цієї угоди. Ці безпідставні звинувачення призвели до значного погіршення українсько-американських відносин.

І навіть не вибачилася. Так що Ви там про справедливість?
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Вырисовывается неприглядная картина - она поняла, что украинцы ведутся на зраду и "ценят" её больше, чем большие дела...
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Во всем мире большинство людей легче верят в негатив и им же больше интересуются. Потому фильмы и книги о детективах и шпионах и войнах - самые прибыльные.
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Это да, что такого сделала Гандзюк, чтобы о ней говорили в Конгрессе США и занесли в список известных людей в Польше?
По той же технологии раскрутили и Зелемойского, как бы это всё цинично не звучало...
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Большие Деньги Больших Пацанов замешаны.
Чёрт их знает что там. Транспорт наркотиков ?
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Я говорю о раскрутке, ничуть не хуже, чем Савченко...
Порошенко обратился к мировым лидерам не ради Савченко, а для того, чтобы обратить внимание на агрессию паРаши и похищение на территории Украины, но её раскрутили в Украине и опять возникает ЮВТ...
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Когда прочитал , что Пинчук приехал к Зеленскому , в первые недели к президентства и СМИ сообщили , что состоялся полезный ( для кого ?)))) разговор и обсуждение насущных проблем , сразу понял , что дело Гонгадзе евреи опять слили .
За Гандзюк забудьте , будет тоже самое .
В Украине не за горами 3-ий Майдан , вот этот , для власти и чинуш всех уровней , будет кровавый , ибо бить их будут по голове и возможно дубиной !!! Потом вспомните мои слова .




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Главное чтобы Украина не потеряла ещё территории при таком развитии событий.
А так - да, Майдан-3 грядёт.
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Та нам же сказали - шо скора, скора, ну очень скора узнаем, и покараем винных. Шо тут непонятного? 😄
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віз і нині там. А американцям тепер є чим зайнятись - фуйньою. І все лише через дурнуватий дзвінок Трампа клоуну Зельонкіну. Але найсмішніше тут не дзвінок, а те, що саме цей дзвінок захотіли оприлюднити. Тятя Бєня явно злив інформацію по олігархічному каналу. Чому Бєня? Тому що без відома Коломойського клоуни пальцем не ворухнуть.
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Ну юга про это не знал наверное,теперь зрада полная.
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Судя по суете вокруг покойной Кати, речь идёт о каких-то миллиардах долларов как минимум.
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