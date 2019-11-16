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Все про:боеприпасы (1293) Харьковщина (1417) Балаклея (154)

 В настоящее время арсенал в Балаклее не представляет угрозы для населения, - командующий силами логистики ВСУ Вишневский. ВИДЕО

Военный арсенал в городе Балаклея Харьковской области, где в пятницу произошли взрывы, не представляет угрозы для населения.

Об этом 16 октября заявил командующий силами логистики ВСУ генерал-лейтенант Олег Вишневский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"В течение ночи составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории. Загораний и задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным по взрыво-пожарной безопасности", - отметил Вишневский.

Также он добавил, что после событий 2017 территория арсенала очищена почти на 60 процентов. Все остальные боеприпасы вывезены или сложенные в защищенное бетонное хранилище. На открытых площадках боеприпасы не хранятся.

Также читайте: Генштаб назвал вероятную причину взрывов на военном складе в Балаклее: возгорание и подрыв двигателя ракеты ЗРК "Куб"

Сейчас на технической территории военного арсенала продолжаются следственные действия.

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

В результате взрывов в Балаклее 2 саперов погибли, 5 получили ранения.

Причиной взрывов, вероятно, стал взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб"

Источник: https://censor.net.ua/v3160091
 
 
 Топ комментарии
 
Я від вас бачив багато коментарів, Але не зрозумів що ви шукаєте в Україні👳
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Сегодня только один коммент.
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Тобто ви живете сьогоднішнім днем.👳
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Я від вас бачив багато коментарів, Але не зрозумів що ви шукаєте в Україні👳
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Тобто ви живете сьогоднішнім днем.👳
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Пишите сколько хотите, литвин - мы вам всегда рады. Не слушайте фсяких.
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а сам ты шо шукаеш в Украi'нi, ксенофоб?
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Интересно почитать, что ты писал про взрыва в Балаклее в 2017 году:
литвин

Чет не сходится. Боеприпасы старые негодные. На месте диверсантов удар надо наносить по новым и хорошим и одновременно по всем складам.https://censor.net.ua/resonance/433435/chto_proizoshlo_v_balaklee
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Кстати,к моему комменту прислушались и начали строить современные хранилища и усилили охрану.
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Главное, что не только сейчас арсенал безопасен, но и останется таким в ближайшее время - до утра приблизительно.
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ну сколько уже можно....? одно и тоже по три раза... вздрючте по самые гланды командование. начальника охраны и караула. посадите виновных сук на бутылки. проверьте паяльниками в очко на диверсантов ответственных... ну также нельзя... ну это уже ни в какие ворота не лезет же... Наразі арсенал у Балаклії не становить загрози для населення, - командувач сил логістики ЗСУ Вишнівський - Цензор.НЕТ 5796
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Порошенко возле арсенала хоть поймали с мешком офшоров?
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