EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  740  55
Материалы по теме:
Все про:Милованов Тимофей (80) рынок земли (26)

 Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов. ВИДЕО

Кабинет Министров обещает кредиты под 3-5% годовых для тех, кто будет покупать мало земли, и кто захочет потом на ней работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я сегодня написал, что кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, то есть это ниже, чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся что не будет коррупции? Через ту же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать где и что выращивается, и кто является конечным собственником", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет уже имеет более 112 актуальных поправок к законопроекту о рынке земли, - Сольский

Источник: https://censor.net.ua/v3160052
 
 
 Топ комментарии
 
Земля стане спекулятивним товаром бариг..
 показать весь комментарий
 
Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать / израильтяне тут же выстроились в очередь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что в этом разумного？ критериев малый или средний нет...кто и как будет определять？
10 гектар...єто малый или средний？ а 50 гектар？
 показать весь комментарий
 
 
критекий очень простой. Кто сегдня работат на земле и ее арндует, нужно дать кредит что бы он ее выкупил.
 показать весь комментарий
 
😀Ты...зебоб...статью не читал...или прочел но не осилил？
 показать весь комментарий
 
 
"Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса"
 показать весь комментарий
 
 
Да не спорьте с ним - это бесполезно...
 показать весь комментарий
 
 
Ой))
Чуть иначе)
Спорить можно, но это бесполезно!
Ничего они не поймут...
 показать весь комментарий
 
удавись , зебіл ...твій наставнік Юда колись так вчинив
 показать весь комментарий
 
Земля стане спекулятивним товаром бариг..
 показать весь комментарий
 
 
Для тех кто на шести сотках раком стоит？
И по каким критериям будет опрелятся кто мелкий...а кто средний？
 показать весь комментарий
 
 
по критерию - кто сегодня арендует землю!
 показать весь комментарий
 
😀 землю арендует и среднийиии крупный бизнес...так что это не критерий...это палтцем в лужу...
 показать весь комментарий
 
 
арендуют арендаторы, мелкие, средние и крупные.
 показать весь комментарий
 
Если у человека есть деньги на землю, он не будет на ней работать. Потому что это тяжелый труд. Он будет сдавать в аренду.
 показать весь комментарий
 
 
Так можно сказать про все что угодно. Про дачу, квартиру, машину и даже жену.
 показать весь комментарий
 
 
дача, квартира, жена для жизни. машина для передвижения. а земля для работы. это не одно и тоже.
 показать весь комментарий
 
 
кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых Источник: https://censor.net.ua/v3160052
А можно мне? Ну, не землю, правда... Машину надо обновить
 показать весь комментарий
 
Та.. ну.............. на......... Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 1016
Не смішіть. І так всім зрозуміло, що процес розпродажу України, який прописано в угоді про асоціацію - розпочато.
Адже за це скакав "майдан".
 показать весь комментарий
 
 
Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать / израильтяне тут же выстроились в очередь.
 показать весь комментарий
 
 
А затем всю эту землю у них просто так заберут те у кого много земли а окажется в итоге вся земля, а нищебродам и бомжам безземельным место на помойке и теплотрассе. Им не нужно будет ни землю защищать чужую ни тех кто ее у них отобрал. Ну мандец стране, а вы хрипите до потери голоса про какую-то сраную формулу штайнмайера и нормандчкий формат. Лох не зеленский а кто ведется на его разводы!
 показать весь комментарий
 
 
То есть нужные люди купят землю у государства за деньги государства . Кто там их будет контролировать , если воровать миллионами престижно и совсем не преступление ?
 показать весь комментарий
 
 
с год назад мне рассказали одну реальную историю среднего предпринимателя с/х продукции
не буду уточнять детали чел взял в аренду земли в другой области по причине лучших условий
выращивания своих культур и когда начал собирать урожай подъехала мэсная ментура и сказа
ли - плати уже..... чел попытался както объяснить и добазариться что у него на сегодня одни
растраты и платить просто нечем, дайте продать хотя бы какуюто часть.... посанов это не уст
раивало- плати или не дадим вывезти.... кончилось тем что он всё послал на.... оставил гнить
в поле даже то что собрали и уехал........
 показать весь комментарий
 
зы. отака вам реальная украинская латифундия малята.............
 показать весь комментарий
 
И так хорошо и с этой стороны классно. Мы Вас уговорим.
 показать весь комментарий
 
Точно хтось вигадає схему за якою на підставних осіб будуть скупувати невелики дільниці, але багато. У нас як щось гарне зробити - так мізки не працюють. А як шахраїти - так будь ласка.
 показать весь комментарий
 
Что бы бло всем понятно. Допустим у вас есть несколько гектаров землии и вы ее сдаете в аренду, меклому арендатору у которого нет больших оборотных средств, то Государство даст льготный кредит этому арнедатору, что бы тот рсчаитался с вам, если вы согласитесь продлать эту землю. Все честно.
 показать весь комментарий
 
 
О ...цей вам дасть ..!
.. І ПРодасть ! Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 8850
....
 показать весь комментарий
 
 
..ПС ))) І взагалі . Закон про землю -СИРИЙ .!..
До нього потрібно ще купа підзаконних актів !
Поспішають зебеники .Рейтинг !? .Баблос потрібно то ..
 показать весь комментарий
 
не перживый, если сырой, то скоро дозреет.
 показать весь комментарий
 
 
Я уже говорил здесь!
Многие здешние эксперты имеют в частной собственности только одну землю - это земля в горшочках для домашних цветов Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 9506
Но здесь (на форуме) они себя мнят большими специалистами...
 показать весь комментарий
 
 
беруть під 18% , а "давати" будуть під 3-5% ...КЛОУНИ ...
 показать весь комментарий
 
Все равно не смогут конкурровать с иностранцами или с русскими, у которых неограниченные финансовые ресурсы
 показать весь комментарий
 
 
Смогут, потому что этим фермерам будут продавать землю в первую очередь.
 показать весь комментарий
 
 
Процедура это закон который гласит-при каких выполненых условиях применяется закон-
 показать весь комментарий
 
3-5% ...може "дефіс" прибрати "забув" 35% ...так реалістичніше
 показать весь комментарий
 
Не порівнюй з відсотками пані Гонтаревої Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 2511
 показать весь комментарий
 
 
Некоторые здешние " ЗЕмлепашцы" , при Пэте , волком выли , попутно изрыгая ужасные проклятия в адрес влады , при одном только упоминании о запуске рынка земли . А сейчас вижу , как ни в чём не бывало обсуждают , уже даже не сам факт снятия моратория с продажи земли , а то насколько при этом разбогатеют селяне и фермеры . Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 3869 пц...Поразительные метаморфозы происходят с зегенератами ..
 показать весь комментарий
 
По мнению президента Украине Петра Порошенко страна готова к разговору про земельную реформу, которая сможет стать "мощным локомотивом" для украинской экономики.
 показать весь комментарий
 
 
Это я знаю ,, по его мнению она была готова к развороту давно . Но я спрашиваю не про Пороха , а про тебя и тебе подобных . Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 4633 .
 показать весь комментарий
 
У нас нет государственных с/х земель. Государство не собственник, а распорядитель. Шустера на мыло.
 показать весь комментарий
 
Очередная БРЕХНЯ от ЗЕЛИ! Чего там ОЛИГАРХИ уже сидят, МОНОПОЛИИ уже разгромлены, а ФОПы уже не трогают да! БРЕХНЕЙ БОЛЬШЕ БРЕХНЕЙ МЕНЬШЕ, ТОКО ИДИОТЫ ПОВЕРЯТ ПОСЛЕ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА БРЕХНИ!!
 показать весь комментарий
 








tZE inform

@tZEinform

Г-н Милованов убеждает фермеров что им будут давать кредиты под 3-5 % на покупку земли. А может ли г-н Милованов показать в бюджете, со скрытым дефицитом в 12%, статью расходов на это? Или это зеленый треп?
 показать весь комментарий
 
 
Хватит развешивать уши под убаюкивающую свирель иудовских мас-медиа. Все на верховную зраду с шинами и вилами. И пулеметами на подвозе, если не поймут.
 показать весь комментарий
 
 
Фабйики йабочим , землю кйестьянам !! Уййа тавайищи !! - Владимир Бенин .!! Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 1974 .

Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов - Цензор.НЕТ 7289 .
 показать весь комментарий
 
 
Я сейчас не не занимаюсь сельским хозяйством.
Но например хочу заняться если можно будет купить землю.
Почему меня ущемляют в правах по сравнению с существующими аграриями?
Почему я имею не равные с ними условия?
Или у нас в конституции закреплены различия в правах для разных слоёв нвселения?
 показать весь комментарий
 
расслабся мужик земля не достанется ни тебе ни аграриям все это расчитано на ОЛИГАРХОВ!! так что сильно не напрягайся!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх