 Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Я сегодня написал, что кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, то есть это ниже, чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся что не будет коррупции? Через ту же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать где и что выращивается, и кто является конечным собственником", – заявил он.
10 гектар...єто малый или средний？ а 50 гектар？
Чуть иначе)
Спорить можно, но это бесполезно!
Ничего они не поймут...
И по каким критериям будет опрелятся кто мелкий...а кто средний？
А можно мне? Ну, не землю, правда... Машину надо обновить
Не смішіть. І так всім зрозуміло, що процес розпродажу України, який прописано в угоді про асоціацію - розпочато.
Адже за це скакав "майдан".
не буду уточнять детали чел взял в аренду земли в другой области по причине лучших условий
выращивания своих культур и когда начал собирать урожай подъехала мэсная ментура и сказа
ли - плати уже..... чел попытался както объяснить и добазариться что у него на сегодня одни
растраты и платить просто нечем, дайте продать хотя бы какуюто часть.... посанов это не уст
раивало- плати или не дадим вывезти.... кончилось тем что он всё послал на.... оставил гнить
в поле даже то что собрали и уехал........
.. І ПРодасть !
....
До нього потрібно ще купа підзаконних актів !
Поспішають зебеники .Рейтинг !? .Баблос потрібно то ..
Многие здешние эксперты имеют в частной собственности только одну землю - это земля в горшочках для домашних цветов
Но здесь (на форуме) они себя мнят большими специалистами...
tZE inform
@tZEinform
Г-н Милованов убеждает фермеров что им будут давать кредиты под 3-5 % на покупку земли. А может ли г-н Милованов показать в бюджете, со скрытым дефицитом в 12%, статью расходов на это? Или это зеленый треп?
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Но например хочу заняться если можно будет купить землю.
Почему меня ущемляют в правах по сравнению с существующими аграриями?
Почему я имею не равные с ними условия?
Или у нас в конституции закреплены различия в правах для разных слоёв нвселения?