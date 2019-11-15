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 Происшествия, Киевские новости
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 Задержаны 17 мужчин, которые забаррикадировались в квартире на столичной Оболони, выгнав хозяев, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве спецназ полиции задержал 17 мужчин в балаклавах, которые забаррикадировались в квартире на Оболони, выгнав хозяев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение, что неизвестные захватили помещение, расположенное на проспекте Героев Сталинграда. На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежали около 20 мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри.

Полицейские установили, что уже два года идут судебные процессы по денежному обязательству, а этой семье неоднократно угрожали. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было.

Задержаны 17 мужчин, которые забаррикадировались в квартире на столичной Оболони, выгнав хозяев, - Нацполиция 01

Ппосле переговоров с людьми, которые находились в квартире и отказались открывать, было принято решение о применении спецподразделения. Когда правоохранители полка особого назначения штурмом попали в квартиру, там находилось 17 мужчин. Все они были задержаны на месте и доставлены в Оболонский управления полиции для установления личных данных и степени причастности каждого из них к данному событию.

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"Кроме того, после задержания правонарушителей у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи", - сообщили в полиции.

Задержаны 17 мужчин, которые забаррикадировались в квартире на столичной Оболони, выгнав хозяев, - Нацполиция 02
Задержаны 17 мужчин, которые забаррикадировались в квартире на столичной Оболони, выгнав хозяев, - Нацполиция 03

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356 (Самоуправство) и по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Источник: https://censor.net.ua/v3160037
 
 
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Лохторат Моники Зеленски
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о! вітаємо! дуже приємно!
лохторат, заході ! як діла?
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денежные обязательста блин... на каждом углу гроздьями висят шарашки по даче денег взаем, а потом такие мордовороты выбивают имущество проsраное под грабительские проценты шарашек
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Дичь какая то. Есть суд, есть судебный исполнитель, есть правоохоронные органы. Почему какие то идиоты могут безнаказанно врываться в жильё людей и выполнять функции государственных органов? Или государства у нас всё таки нет?
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нет никакого государства. Бандитом в Украине быть безопасно и выгодно, тем более что мусор Аваков самый первый бандит и есть. Чего ж бояться?
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Это проклятый Порошенко никак не может смириться с тем, что с 21 апреля в Украине закончилась эра бедности Задержаны 17 мужчин, которые забаррикадировались в квартире на столичной Оболони, выгнав хозяев, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1214
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Бояться то все равно нечего, уже все дома наверное.
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КАК БЫ НЕВИЗЖАЛИ ПРАХО ХОЛУИ-ПОРНО ХОБОТЫ, НО ПРИ ПАРАШОНКЕ ТАКОГО НЕБЫЛО.
ПРИ ПАРАШОНКЕ РЕЙДЕРОВ НЕЗАДЕРЖИВАЛИ, И ПОЛИЦИЯ ОТКАЗЫВАЛАСЬ ВМЕШИВАТЬСЯ В ТАКИЕ ДЕЛА.
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отдавайте долги вовремя. должников резать нада
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