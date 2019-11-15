 Задержаны 17 мужчин, которые забаррикадировались в квартире на столичной Оболони, выгнав хозяев, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступило сообщение, что неизвестные захватили помещение, расположенное на проспекте Героев Сталинграда. На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежали около 20 мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри.

Полицейские установили, что уже два года идут судебные процессы по денежному обязательству, а этой семье неоднократно угрожали. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было.

Ппосле переговоров с людьми, которые находились в квартире и отказались открывать, было принято решение о применении спецподразделения. Когда правоохранители полка особого назначения штурмом попали в квартиру, там находилось 17 мужчин. Все они были задержаны на месте и доставлены в Оболонский управления полиции для установления личных данных и степени причастности каждого из них к данному событию.

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"Кроме того, после задержания правонарушителей у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи", - сообщили в полиции.





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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356 (Самоуправство) и по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет.