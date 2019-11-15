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 В Киеве задержан вор в законе Лаша Очамчирский, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве оперативники управления стратегических расследований при участии патрульной полиции задержали вора в законе по кличке Лаша Очамчирский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Находясь на территории Украины, вор в законе пытался распространить свое влияние на членов преступной среды. Его неоднократно задерживали сотрудники правоохранительных органов. К тому же, до 2017 года он находился в международном розыске за создание на территории страны ЕС банды, занимавшейся похищением людей и отмыванием средств. В криминальной среде он выполняет роль "третейского судьи" и поддерживает дружеские отношения с криминальными авторитетами разных стран", - говорится в сообщении.

Во время нелегального проживания в Киеве Лаша Очамчирский, также известный как Сван, пытался создавать и контролировать преступные группы, занимающиеся разбойными нападениями, грабежами, квартирными кражами, похищением людей и вымогательством. Он посещал и организовывал так называемые сходки криминальных авторитетов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вор в законе Тенго Гальский снова задержан в Украине. Ранее его уже трижды выдворяли из страны. ФОТО

В частности, в марте этого года, во время встречи, на которой был задержан работниками полиции, пытался стать "куратором" квартирных воров и разбойников. Тогда вора в законе выдворили в Турцию и запретили въезд на территорию Украины. Несмотря на это, он в очередной раз незаконно пересек границу и начал восстанавливать свою преступную деятельность и связи в криминальном мире. Кроме того, для продолжения "традиций" планировал привлекать молодежь к деятельности ОПГ.

В Киеве задержан вор в законе Лаша Очамчирский, - Нацполиция 01

В четверг, 14 ноября, в Киеве вора в законе задержали на Кольцевой дороге. Сейчас его доставили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о принудительном выдворении Лаши Очамчирского за пределы Украины.

Смотрите: Одним вором в законе меньше: в Киеве "раскоронован" криминальный авторитет Неделя, - Аброськин. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3159971
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы вы прихлебаи задержали Порося , и лысого гандона . ,Этот Вор честнее всех политиков .
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И сколько он заплатил, чтобы опять в Украину попасть?
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100 % воров в законе сотрудничают с спецслужбами...
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Леха, Леха без тебя так плохо, жизнь как пятихатка по рублю...
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Этот дрыщ больше на домушника похож.Или щипача троллейбусного .
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И сколько он заплатил, чтобы опять в Украину попасть?
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-- интересней, скоко заплатит, шо б не выпасть из Украины? -- думаю, не сильно дорого...
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Опять выкинут-опть въедет незаконно. Граница на замке.
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Поймали и молча к стенке. Чего рекламировать этот мусор?
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На зустріч з Саакашвілі?
Кстаті, а де сам Саак?
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коксом торгує в Києві..... де ж йому ще бути В Киеве задержан вор в законе Лаша Очамчирский, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3563
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100 % воров в законе сотрудничают с спецслужбами...
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Если бы вы прихлебаи задержали Порося , и лысого гандона . ,Этот Вор честнее всех политиков .
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Так может его каким министром назначить, такого честного? У нас тут страна возможностей,каждый кто угодно может попробовать жить с начала.
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Я тебе скажу , а ты верь не верь . При " воре" , мы бы жили лучше , у него есть честь , в отличии от наших политиков.
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долго хочет прожить
горлышко бережет
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Похож на Зедебила который управляет Украиной. К когда слуги уродов арестуют вара в законе Беню Коломойского???? Все страны признают его вором, только в Украине он покровитель слуг уродов.
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Грузія здавна славиться ***********, Саакашвілі та ;ворамі в законє;.
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как однако местные олигархи-воры в законе пархатого происхождения боятся чурок...ведь на россии шеломова заставили делиться с ним только черножопые, так как наглости у них куда больше, чем у самих евреев...
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шлепнули при попытке побега и всех делов...
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