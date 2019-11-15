 Двое мужчин с ножами напали на пассажиров киевского троллейбуса. ВИДЕО

Нападение произошло в троллейбусе, двигавшемся по Виноградарю. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на страницу в Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Киев, на часах 15:30, экипаж мониторинга управления патрульной полиции в Киеве движется по улице Вышгородской. Вдруг они замечают, как посреди дороги, прямо перед ними, останавливается троллейбус, и из него быстро выбегают люди. Понятно, что случилось что-то плохое и ситуация нуждается в помощи патрульных", - написал он.

По словам Билошицкого, буквально в следующее мгновение инспекторы уже были у задних дверей троллейбуса.

"В салоне увидели драку - двое неизвестных бросаются на других пассажиров троллейбуса с ножами. В салоне также находятся дети, среди всех плачет девочка и закрывает глаза руками", - написал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я брызнул баллончиком ей в глаза и ударил", - трое злоумышленников напали на дом одинокой женщины на Киевщине и отобрали 2 ноутбука и 40 тысяч гривен. ВИДЕО

Увидев полицейских, мужчины с ножами побежали в их сторону. Один из инспекторов достал оружие.

"Между тем, другой инспектор и еще двое неравнодушных граждан, которых я благодарю за помощь и их гражданскую позицию, задержали указанных лиц. Через минуту двое нападавших лежали на земле в наручниках", - написал Билошицкий.

Нападавших задержали. Всех участников происшествия осмотрели медики, никто не получил серьезных травм.

Уже после конфликта пассажиры троллейбуса рассказали полицейским, что нападение произошло после того, как они сделали замечание громко ругавшимся мужчинам.

"Спасибо Ярмоленко Олегу Владимировичу, Денисенко Софии Вячеславовне, Корчовому Александру Валерьевичу", - поблагодарил Билошицкий патрульных.

Также на Цензор.НЕТ: Убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника. ФОТОрепортаж



