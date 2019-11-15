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Все про:Нацполиция (10410) патрульная полиция (1347) Билошицкий (25)

 Двое мужчин с ножами напали на пассажиров киевского троллейбуса. ВИДЕО

Неизвестные громко ругались в троллейбусе, а когда другие пассажиры сделали им замечание – достали ножи и набросились на людей. Проезжавшие мимо полицейские задержали нападавших, никто не пострадал.

Нападение произошло в троллейбусе, двигавшемся по Виноградарю. Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на страницу в Facebook первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

"Киев, на часах 15:30, экипаж мониторинга управления патрульной полиции в Киеве движется по улице Вышгородской. Вдруг они замечают, как посреди дороги, прямо перед ними, останавливается троллейбус, и из него быстро выбегают люди. Понятно, что случилось что-то плохое и ситуация нуждается в помощи патрульных", - написал он.

По словам Билошицкого, буквально в следующее мгновение инспекторы уже были у задних дверей троллейбуса.

"В салоне увидели драку - двое неизвестных бросаются на других пассажиров троллейбуса с ножами. В салоне также находятся дети, среди всех плачет девочка и закрывает глаза руками", - написал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я брызнул баллончиком ей в глаза и ударил", - трое злоумышленников напали на дом одинокой женщины на Киевщине и отобрали 2 ноутбука и 40 тысяч гривен. ВИДЕО

Увидев полицейских, мужчины с ножами побежали в их сторону. Один из инспекторов достал оружие.

"Между тем, другой инспектор и еще двое неравнодушных граждан, которых я благодарю за помощь и их гражданскую позицию, задержали указанных лиц. Через минуту двое нападавших лежали на земле в наручниках", - написал Билошицкий.

Нападавших задержали. Всех участников происшествия осмотрели медики, никто не получил серьезных травм.

Уже после конфликта пассажиры троллейбуса рассказали полицейским, что нападение произошло после того, как они сделали замечание громко ругавшимся мужчинам.

"Спасибо Ярмоленко Олегу Владимировичу, Денисенко Софии Вячеславовне, Корчовому Александру Валерьевичу", - поблагодарил Билошицкий патрульных.

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Двое мужчин с ножами напали на пассажиров киевского троллейбуса 01Двое мужчин с ножами напали на пассажиров киевского троллейбуса 02
Двое мужчин с ножами напали на пассажиров киевского троллейбуса 03

Источник: https://censor.net.ua/v3159956
 
   
 Топ комментарии
 
А если бы кто то из травмата загасил этих двух дебилов, то дали бы как Пашинскому-2 месяца ареста?
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если на меня движется мужик с розочкой в руках - я лично считаю что он вооружен и буду палить в морду. Так что пашинский добрее меня - выстрелил в ногу.

Пашинский конечно тот еще гандон. Но в конкретном случае его вины нет.
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В кацапстане все бы головы в жопу засунули, а их бравые полицейские проехали бы дальше и это факт...
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А если бы кто то из травмата загасил этих двух дебилов, то дали бы как Пашинскому-2 месяца ареста?
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Не передергивай, любитель сои, пашинский напал на безоружного человека и покалечил его, за что должен быть наказан.
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если на меня движется мужик с розочкой в руках - я лично считаю что он вооружен и буду палить в морду. Так что пашинский добрее меня - выстрелил в ногу.

Пашинский конечно тот еще гандон. Но в конкретном случае его вины нет.
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так в живот легче попасть , чем в морду
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Хватит врать, какая розочка может получиться из пластиковой бутылки? Он огрел его пластиковой бутылкой по лысине, потому что заслужил. Еще раз перечитай, как все было. Будешь врать, просто пошлю...
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Слабоалкоголку а пластике продают ??? Зебильное😁😁😁😁
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Ты выиграло медальку - быдло вечера😂😂😁. Подтирай Монике попку, целуй в пупок. Ибо тебя там не было, как и мозгов у тебя.
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Химикус стоял у обочины помогая водителю заглохшего буса - пашинский подьехал на джипе ,остановился,достал оружие, вышел из машины, и побежал к нему с криками лежать мразь и стреляя в воздух - кто на кого напал ? Человек явно оборонялся от неадеквата напавшего не него с пистолетом ночью в лесу....
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Ты что такое "розочка" знаешь? По степени опасности от ножа не отличается. "Безоружный" человек сам гордо по телевизору рассказывал, как он хотел "проучить этого очкарика".
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Медицинскую помощь кому вызывали? Эти отморозки кого-то таки порезали?
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навеяло... не брат ты мне гнида черножопая....
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Не треба сміятись. але може бути і так:
Що то були насправді патріоти. З синдромом війни і надзвичайним почуттям справедливості. Вони дуже жваво розмовляли у зв'язку з контузією а громадяни пасажири не виявили до них належну повагу.
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А с ножами ходят, что бы в зубах ковырятся?
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По ситуации скорее на зелекторат похожи - тупое злобное быдло.
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О, а вот и яркий прeдставитель тупого быдла нарисовался. Правда, не зебильного, а трампоидного Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 8929
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ШТА?! What about your sister? I understand that's what you people do bu really?! Sister?!
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«Трампоидного «?! Срать я хотел и на Трампа и на Сандерса вместе с Пэлоси! Пилят!)))) «Трамплид»! П-ц ты упоротое !)))
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Моё «животное» тебе в рот не поместится, чуркабес.
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От чуркобеса тебя твое свинимамка опоросила, стоя на полу в сортире, зверек. И ты до сих пор жалеешь, шо она мимо очка промазала. Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 5349
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😆 ой да ладна! Чуркабес расхрюкался как его кацапский папа-свин родном для тебя свинарнике.
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You can keep on f your sister piglet-I don't care what it is you animals do.
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how do you even manage to drive Uber car with your little piggy huffs?
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Шо, таки не промазала, и ты выплыло, животное? Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 45
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Я не розумію по-свинячому, кацап-пиши загальнозрозумілою.
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Ты смешная зверушка. Тупая, но таки смешная Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 8959
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Quit looking for job you law life looser? Go flip burgers or something...
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From you?))) you redneck low life cosine screwing half breed mother f? I am at work wearing a suit you Russian pig!))) I wouldn't even drive my car near the dumpster you pig call your home! "Proper English "! )))) amazing!))) jorkoff looser.
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Wow! There's a place in NYC where they hire total dumbasses like you? Amazing Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 9463
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That's right! With an office and everything! Can you believe it?
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Posted his photo holding a rifle ! )))) and I am the "trampoid"! Dude! Please stop embarrassing yourself! You're like little bitch with her first period-can't shut the f up!
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I've got to work. Wow! What a looser! ))) "proper English"))) go see a shrink or just put yourself out the misery already.
So
Long looser.
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OK) Trump vs who?))) Bloomberg? )))) -I hope you don't like soda much)))
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а хіба патріоти не можуть бути злочинцями?
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Ну звісно ні! Патріот автоматично невинен, навіть якщо публічно стягне штани і насере посеред Майдану. Усі хто зроблять зауваження - агенти кремля і українофоби. Двоє чоловіків із ножами напали на пасажирів київського тролейбуса - Цензор.НЕТ 4862
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Двое с ножами днем бросаются на людей? Никаких сомнений - хачи, арабы или цыгане. А так вообще, конечно, нет плохих национальностей, есть плохие люди(этих национальностей).
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и что ві думаете будет? хулиганство, не более того
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"Двое мужчин с ножами напали на пассажиров киевского троллейбуса" - в данном случае не надо рассусолевать, вывести на улицу и расстрелять, как это делали немецкие оккупанты с ворами и бандитами в Киеве.
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Ви плутаєте німців з русскімі. Для русскіх це «соціально блізкіє»...та й скоріше і «національно»..
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О, браццкій дамбасскій народ, прієхал атамстіть кієвскім каратєлям?
Зєбанутиє, возьмітє в ЖЄК справкі, шо ви галасавалі протів Порошенкі.
Будетє в троллєйбусах пред'являть.
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Как всегда виноваты все кроме украинцев("даунбас", "хачи", "ослолюбы", "мырни переселенцы", "чуркабєси", "ордлуны").
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Это ботва с запоребрика русский мир насаждать пытается. У них так - значит и тут так должны на мир смотреть.
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Это круче Европы!
Там дебилы с ножами и топорами до получаса на людей нападали. А тут скотов мгновенно урезонили. Причем полисы вместе с "мирняком". Европе до такого еще оч далеко!
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Интересно, как это видео прокомментируют старые уволенные мусора, которые все любили ныть о том, что веместо них понабирали каких-то рахитичных мальчиков и девочек.
Как по мне на их месте самое время завалить свои пасти.
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..хачей нужно щемить даже за кривой взгляд, эта нечисть в киеве реально оборзела....
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