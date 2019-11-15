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Все про:взрыв (4393) Бутусов Юрий (1904) Балаклея (144)

 В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов. ВИДЕО

Примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Об этом на странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Примерно в 14.30 прогремело более 10 взрывов. До 2017 года это была крупнейшая база хранения боеприпасов, но почти все было взорвано. Тем не менее, часть ценных боеприпасов уцелела в нескольких особо защищенных бункерах. По оценкам местных жителей, взрывы произошли не в бункерах, а в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации. Взрывы единичные. Угрозы для местных жителей взрывы на данный момент не представляют. Информацию по персоналу базы пока нет", - написал он.

В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сапер пострадал при детонации боеприпаса во время плановых работ по утилизации боеприпасов под Балаклеей, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/v3159946
 
 
 Топ комментарии
 
Ніяк барига не заспокоїться! В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6684
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Тепер при новій владі перший є.
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Якщо війна, то чому віддаємо території без бою?
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))))))))) а ЗЕбилоидам лень посмотреть, что склады взрывались десяток раз начиная с 2003, причем всегда после каких либо движений Украины в сторону НАТО и ЕС.
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Напомню всем при свыне офшорной , гребонуло 4 склада . Это так , во время войны .
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Тоді по плану ще три подібних утилізації?
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"В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов"
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Малахольные , ты посмотри на "участников " АТО , одни прокуроры и судьи с детками .
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так раньше и во всем мире думали что украинцы гордый народ, а не клоуны какието
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Какой у тебя первый есть, десяток снарядов на утилизации только соя может назвать складом.))
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Тільки зебіл не розуміє наявність факту вибухів.
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Ты совсем дурак, ну давай теперь каждый взрыв саперами боеприпасов будем называть подрывом склада, а они это делают каждый день.
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Да что ему обьяснять если оно не понимает разницу между подрывом складов и ЧП во время работы саперов на полигоне утилизации.
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Полигон утилизации на территории арсенала? У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5
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20 років в Україні одна влада - олігархічна, змінюються тільки її маріонетки.
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по ходу в твоем зебильном представлении война - это как 95 квартал, все смеются!
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Якщо війна, то чому віддаємо території без бою?
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и щас во время войны... причем есть уже и прошлый опыт и новыйе лицца, и все равно
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Напоминаю- просто не стрелять...Здаемсу... это не барыга . Это твой сраный клован.!
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Хорошо что взорвались уже не нужные боеприпасы, а за взрывы в 2017 году виновных надо судить трибуналом по законам военного времени начиная с главнокомандующего.
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скоро барыга за все ответит.
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В одному випадку, якщо шмакля стане губернатором малороського округу моржовії. У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов - Цензор.НЕТ 123
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ты который месяц все строчишь и строчишь с надеждой))) то уже сбежал, то уехал с награбленным, то с награбленным и всей семьей, то не вернется из отпуска, то невернется из Лондона
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И всё имущество убитого брата переписал на старшего сына в футболке Россоссосия. У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9309
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Ювіляр! 20-й пропущенний допит в ГБР
У Балаклії прогриміло понад 10 вибухів у тій частині арсеналу, куди звозилися боєприпаси для утилізації, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7355
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Какое отношение главнокомандующий имеет к хранению боеприпасов?
С таким же успехом можно твою мамку за это привлечь к ответственности.
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Боеприпасы утилизируют. Такое ощущение, что новых наделали, ложить некуда.
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Пацак, )(ули ты тут трешься постоянно?
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Свинарчуки заметают следы тотального грабежа.
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Що ж ви так про Зе і його команду? В них же ж 🐷 - некошер...
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шмаркля и года не просидело, но на пожизненное уже заработало -вот только земудака кормить не будем...
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Как хорошо, - при барыге кровавом взрывались нужные склады а от при миролюбивом сонечке взрываются ненужние)
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Еще один дебил увидел подрыв склада в ошибке саперов при утилизации снарядов.
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Патриотам-порохоботам реваншистам не спать !!!! Чем хуже Украине ,- тем лучше для Петра,авось не посадят.
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