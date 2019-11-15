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 Общество
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 Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı (тур. - вид легкой кавалерии) станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией "Укрспецэкспорт", входящей в состав "Укроборонпрома", и турецкого предприятия Baykar Defence.

"Ударный БПЛА нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм. Это стало возможным благодаря использованию украинских двигателей, обеспечивающих большую грузоподъемность, скорость и высоту полета, экономичность и простоту эксплуатации. Стоит отметить, что этот проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции", - подчеркнул Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Akıncı относится к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные приемо-сдаточные испытания, - Командование Воздушных Сил ВСУ. ФОТОрепортаж

Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины 01

Беспилотник оснащается самыми современными системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер к радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами. Все это позволяет выявлять на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения, либо самостоятельно наносить высокоточные удары.

Среди номенклатуры вооружения Akıncı - управляемые ракеты, различные обычные и высокоточные бомбы. Такое мощное вооружение позволяет беспилотнику уничтожать живую силу и технику врага, а также наносить удары по важным объектам противника - фортификационным сооружениям, центрах управления и связи, мостах, складах и т.п.

Напомним, что Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие, которое специализируется на высокоточном оружии и аэрокосмических технологиях.

Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины 02

"Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное. Предприятия "Укроборонпрома" совместно с турецкими компаниями реализуют совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.

Стоит отметить, что за последние годы налажена стабильная взаимовыгодная работа. Поэтому создание совместного предприятия Baykar Defence, с паритетным участием украинской и турецкой сторон, является очередным важным шагом в процессе усиления обороноспособности двух стран.

"Логика такого сотрудничества следующая: если в общем, без разглашения деталей, у нас есть какой-то вид вооружения, у турецкой стороны есть много наработок в электронике. Мы берем наш образец, турецкая сторона предоставляет современные системы электронные. Мы создаем новый продукт. У нас в работе уже есть четыре таких проекта... Это предприятие создается именно для совместной разработки новых видов вооружения и военной техники, снабжение ими, в первую очередь, Вооруженных сил Украины и Турции, и на экспорт", - рассказал в Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин. Вместе с тем он отметил, что совместное украинское-турецкое предприятие стало первым с начала создания "Укроборонпрома".

"Наземные испытания продолжаются. Он начал ходить. Скоро он побежит и полетит, мы ждем и молимся за это", - сообщил в Твиттере технический менеджер компании Baykar Сельчук Байрактар.

Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины 03

Источник: https://censor.net.ua/v3159921
 
   
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Шмаркля в а#уе! ))) Снова извиняться! Эх ты, Петя, Петя, натворил ты делов, голубю мира разгребать и разгребать всей труппой клоунов.
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Не, то ястреб. Миролюбивый войска отводит без выстрелов.
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Меня больше интересует зачем еще весной были куплены турецкие беспилотники по 10 млн зелени если их похоже даже не собираются использовать.
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Вам може ще секретні карти викласти для наглядності?
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Зачем мне карты, нужен хоть один боевой вылет, от их простоя новее они явно не становятся. А если боятся что собьют то зачем было покупать.
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Для кожного виду зброї є своя сфера використання, чи ви на постріл гранатомета будете відповідати Точкою-У? Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины - Цензор.НЕТ 458
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та и самолёты зачем модернизируют . ведь боевых вылетов нет . продать усё надлишкове так и победим
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Не используются мозги у порохоненавистников. А закупленные беспилотники в условиях войны могут быть использованы в любой момент.
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Змей, тебя скво в вигвам после этого не впустит. Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины - Цензор.НЕТ 78
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Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины/ .Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью.
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Ваще то стыдно. Сами собираем огромные самолеты,а беспилотники с Турцией...Я не против ,что комплектующие должны браться у лучших. Но это не означает,что основную часть мы не в состоянии освоить сами.
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Ох не віриться, що турки нам їх продавати будуть.
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Вы хоть бы проверили их на уязвимость ПВО. Ато ето больше похоже на суперпушку которая ни разу не стрельнет. Вбухали сотни миллионов долларов в бесполезные игрушки.
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Порошенко не появился на допрос в Главную военную прокуратуру по делу об «Иловайском котле»
Чмо тупое)))просто животное,соевая ботва
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хуже. он мыролюбный свиненок.
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За один такой беспилотник можно купить или сделать тысячу маленьких дронов которые в 1000 раз будут полезнее и практичнее и потеря нескольких штук из них не будет казаться большим горем.
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може й так.., військовим видніше мабуть
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Украинским авиастроителям - респект и дай Бог здоровья и долголетия!
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