 "Граждане ЛНР" украли лавочку возле нового моста в Станице Луганской и унесли ее на оккупированную территорию. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, "спецоперацию ЛНР" зафиксировали камеры наблюдения, установленные на стройке.

На записи видно, как пятеро мужчин переходят мост с оккупированной стороны, спускаются под мост и выносят лавочку по новопостроенному мосту. Сначала они пытались пронести лавочку по временному сооружению, но габариты украденного не позволили этого сделать. Лавочку уносят четверо мужчин, а пятый уходит на подконтрольную Украине территорию.

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