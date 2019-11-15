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 Происшествия, Общество
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Все про:воровство (570) Луганщина (4232) оккупация (6878) Станица Луганская (98)

 "Граждане ЛНР" украли лавочку возле нового моста в Станице Луганской и унесли ее на оккупированную территорию. ВИДЕО камер наблюдения

"Граждане ЛНР" украли лавочку с пластиковой крышей, которая находилась на территории строительства нового моста в Станице Луганской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "спецоперацию ЛНР" зафиксировали камеры наблюдения, установленные на стройке.

На записи видно, как пятеро мужчин переходят мост с оккупированной стороны, спускаются под мост и выносят лавочку по новопостроенному мосту. Сначала они пытались пронести лавочку по временному сооружению, но габариты украденного не позволили этого сделать. Лавочку уносят четверо мужчин, а пятый уходит на подконтрольную Украине территорию.

Видео InfoResist

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3159883
 
   
 Топ комментарии
 
Потомственные гопники, таких ничего не излечит.
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В этом вся суть "русского мира".
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Просто поставили снизу вверх. Где собственно кража? Кто-нибудь посмотрел видео?
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Вот накуя там этот мост построили??? Сейчас лавочку скиздили, а потом и всю Украину на куски порвут... Бетонная стена и ров с крокодилами!
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Потім луганбонці ії урочисто відкриють десь у с**е у **. енях... смерть ворогам України!!!!
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а подельник открывавший ворота с украинской стороны еще не живой?
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Терміново сивоху сюди,нехай їм "Hello,Dolly" заспіває...
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Эти жЫвотные делом доказали врожденную приверженность идеалам скрепной паРашки... "Громадяни ЛНР" вкрали лавочку біля нового моста в Станиці Луганській і віднесли її на окуповану територію - Цензор.НЕТ 1563
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Главное ,что поражает. Эта ж лавка для кого была сделана? Для их же пенсов, которые ,если устанут,могли бы на ней передохнуть. Но эти имбецилы ее все равно утащили. А потом будут орать "сесть кормильцу негде!" хахлы праклятые.
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Статья брехня. Лавку они взяли со своей стороны, переместили наверх.


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хахаха. ну тоже вариант )))))))))) вам за адвокацию заплатили? )))
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І понесли у Вітебськ, на дачу Литвину.
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Це міст через річку. Вони що там, човном її переправляли?
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Пока лавочку не вернут на место, мост не открывать.
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я представляю, как удут вьіглядеть после из набега детские комнатьі имени Сивохо. максимум на стенах рисунки останутся.
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новий народ -малороси, діти профффесорського складу і нацистсько-совкової культури.
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За своих единокровных мокшей обижаешься,лапоть?
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В отличие от вас для меня они все еще украинцы.
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Коррупция у нас не больше чем в Европах.
Просто у нас любят много орать об этом на весь мир.
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измываются над привычкой этих русских скотов УКРАСТЬ, а не СДЕЛАТЬ самим.
Там же такое процветание, шопипец! Они же танки, комплексы ПВО и радиотехнической разведки САМИ ПРОИЗВОДЯТ, разве нет? Что им стоит скамейку слепить?
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А все что производит Украина за последние годы это ненависть. Посмотрите что происходит с людьми. Украина может запросто задохнутся от собственной ненависти.
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Та не кажи. Нічого не робимо і випробовуємо страшні борошна зубожіння, забувши навіть про паляницю з пшеничного страждання із вершковою олією - всі 5 років ялини стать вареника, а картопля та зітхання то взагалі делікатеси.
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Ти книжки про 2 світову читав? Фільми дивився? Може чув про такий феномен: діти фронтовиків, особливо діти загиблих, відмовлялися вивчати "фашистську мову", чим доводили до сліз вчительок. І цей феномен повторився у 2014 році. І коли діти граються у війнушку, то "умовних ворогів" називають дуже конкретно. Це не Львівщина чи Франківщина, це Черкащина. Без ненависті війну не вигнаєш.
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Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF.
Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).
Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
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Будем надеяться, что лавочка это не простая, а с сюрпризом. Ну, с часовым или радиоуправляемым. Уж слишком тяжёлая она)
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Бойовий дрін-трансформер, замаскований під лавочку
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Так и есть,это новые биндерафские разроботки. Как только на лавку садится срепная дупа, из нее сразу вылазят гвозди и вонзаются в нее
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Цю ідею слід рекомендувати розробникам Call of Duty - бо ці файні чуваки затівають оте, що треба затівати... "Громадяни ЛНР" вкрали лавочку біля нового моста в Станиці Луганській і віднесли її на окуповану територію - Цензор.НЕТ 2425
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Стратегічний об'єкт + купа техніки і жодного доблесного поліцая чи нацгвардійця! Наступною вони знімуть ще й камеру...
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Так це ж як там воно... "развєдєніє войск" це.
Звісно що знімуть камеру.
Потім обблюють і обіссють усі кути.
А потім, коли красти не буде чого і все стане сірим, миршавим, поламаним та обіссяним, заявлять що цей об,єкт - це вже терирорія "Русского міра", а війська треба далі розводити вглиб території України.
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"Русский мир" распространяется ровно до тех границ на которых начинает получать люлей. Войска развели, опасности нет = "Русский мир" потихоньку выпускает свои культурные щупальца.
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а на чем еще пенсию от сивухи обмывать
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і війна їх не змінила і не виправила, а вибори по українському законодавству тим паче їх світопогляди не змінять! висновок- і нах-ен вони нам потрібні, у нас своїх- подібних достатньо!!!
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Наявність війни ніде і ніколи не змінює світопогляди.
Однак, вони нам потрібні так само як і ми Європі. Заради більшої відстані від центру до власного кордону.
Культури,... вони або поширюються або вмирають. Іншого не дано.
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Памятник троянскому коню поставьте ...
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Інцитат живий-здоровий і лишень пів року своєї каденції відправив.
Зарано ще.
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Вони таксофон лише місяць тому винайшли. Лавка з накриттям, то винахід наступних поколінь. Вони викрали прототип. Тепер їх чекає технологічний прорив! Звичайно, якщо розберуться, як зробити аналогічні. "Громадяни ЛНР" вкрали лавочку біля нового моста в Станиці Луганській і віднесли її на окуповану територію - Цензор.НЕТ 8377
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Статьи про воровство во власти еле собирают пару тысяч просмотров. Патриотам стыдно. А тут лавочку утащили. 500 комментариев скоро будет.
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