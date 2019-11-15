 "Граждане ЛНР" украли лавочку возле нового моста в Станице Луганской и унесли ее на оккупированную территорию. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, "спецоперацию ЛНР" зафиксировали камеры наблюдения, установленные на стройке.
На записи видно, как пятеро мужчин переходят мост с оккупированной стороны, спускаются под мост и выносят лавочку по новопостроенному мосту. Сначала они пытались пронести лавочку по временному сооружению, но габариты украденного не позволили этого сделать. Лавочку уносят четверо мужчин, а пятый уходит на подконтрольную Украине территорию.
Видео InfoResist
Просто у нас любят много орать об этом на весь мир.
Там же такое процветание, шопипец! Они же танки, комплексы ПВО и радиотехнической разведки САМИ ПРОИЗВОДЯТ, разве нет? Что им стоит скамейку слепить?
Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).
Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
Звісно що знімуть камеру.
Потім обблюють і обіссють усі кути.
А потім, коли красти не буде чого і все стане сірим, миршавим, поламаним та обіссяним, заявлять що цей об,єкт - це вже терирорія "Русского міра", а війська треба далі розводити вглиб території України.
Однак, вони нам потрібні так само як і ми Європі. Заради більшої відстані від центру до власного кордону.
Культури,... вони або поширюються або вмирають. Іншого не дано.
Зарано ще.