EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  2635  8
Материалы по теме:
Все про:вымогательство (293) задержание (5547) Нацполиция (10405)

 Группу преступных "коллекторов" задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала группу злоумышленников, выбивавшую из граждан несуществующие долги. В банду входили двое бывших силовиков. Четверо бандитов задержаны, еще четверо – в розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

"Установлено, что группа лиц разработала преступную "схему", по которой разыскивались граждане, и под предлогом деятельности коллекторской фирмы у этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от 5-ти до 250-ти тысяч долларов США", - рассказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Группу преступных коллекторов задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов 01

За последние 2 месяца с жалобами на "коллекторов" обратились несколько жителей столицы. Оперативники Управления стратегических расследований задержали одного из злоумышленников "на горячем", когда потерпевший передавал ему 10 тысяч долларов. Позднее удалось задержать еще троих членов банды.

Группу преступных коллекторов задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: Участников банды, "выбивавшей" из людей деньги, задержали на Кировоградщине. ФОТОрепортаж

"В состав преступной группировки входило восемь человек, два из них - это бывшие работники правоохранительных органов. Сейчас четыре человека задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще четверо - объявлен в розыск", - пояснил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также на Цензор.НЕТ: У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец. ФОТО

Группу преступных коллекторов задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов 03Группу преступных коллекторов задержали в Киеве: вымогали от 5 до 250 тысяч долларов 04

Источник: https://censor.net.ua/v3159751
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну что вы это СЛУГИ ЗЕДЕБИЛА они РРО проверяли на практике
 показать весь комментарий
 
 
Быки!!!! Теперь если не откупитесь , будете баланду вымагать!!!! А я бы лучше в строй отряд отправил, пусть дороги строят !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, коли людина не має боргів, вона не буде віддавати 10 000 дол.
 показать весь комментарий
 
Там космічна пеня, та погрози, що не можливо у правовій державі... а ще доллар з 8 до 30 рухнув, це обставини... я проти колекторів взагалі, як структури.
 показать весь комментарий
 
 
От от, це борги як виросли в результаті отримання мікрокредитів під шалені відсотки та пеню, таких колекторів треба вішати, бо такі кредіти беруть тільки хворі люди, ігромани, наркомани....
 показать весь комментарий
 
Мене шантажували за борг у 50 гривень, який мені намалював Київстар, називали суми боргу тисячами, та погрожували... роблю висновки.
 показать весь комментарий
 
Дивно, що коли людина має борг, та немає грошей вона теж не буде віддавати. Але коли на людину наїхали незаконно та вона звернулась до правоохоронних органів - вони все владнали. То були помічені гроші для цієї операції які тій людині дали для передачі здирнику.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх