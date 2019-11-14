 "Эта ракета должна уничтожить Крымский мост", - на росТВ показали украинские крылатые ракеты "Нептун". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, предположили, что новейшее украинское оружие существует только в "мультиках".

"Почему она красная, никто не знает. Это всего лишь картинка, мультипликационный фильм. Эта ракета, в рамках официального заявления Турчинова, должна не просто уничтожить что-то, какую-то агрессивную цель. Она, разумеется, должна уничтожить Крымский мост", - сказала кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева перед просмотром специального ролика об испытаниях "Нептуна".

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