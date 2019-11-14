 "Эта ракета должна уничтожить Крымский мост", - на росТВ показали украинские крылатые ракеты "Нептун". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, предположили, что новейшее украинское оружие существует только в "мультиках".
"Почему она красная, никто не знает. Это всего лишь картинка, мультипликационный фильм. Эта ракета, в рамках официального заявления Турчинова, должна не просто уничтожить что-то, какую-то агрессивную цель. Она, разумеется, должна уничтожить Крымский мост", - сказала кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева перед просмотром специального ролика об испытаниях "Нептуна".
льдом его снесет-без ракет.
Уперше така політика була випробувана в кубанській станиці Полтавська. Її населення вивезли до Казахстану, а на його місце на початку 1933 року почали прибувати звільнені в запас червоноармійці й ветерани ОДПУ. По 350 осіб з Ленінградського, Білоруського й Московського, 250 осіб - з Українського, 200 осіб - з Приволзького військових округів.
Як свідчить російський дослідник В.Чуркін, ця операція планувалася заздалегідь і розроблялася до дрібниць. Один з організаторів голодомору, заступник наркома з військових і морських справ СРСР Михайло Тухачевський за тиждень до переселення станиці Полтавської підписав таємну директиву. Він вимагав до 10 січня 1933 року здійснити набір "особенно надежных в политическом отношении" з армійських лав для заселення спорожнілих хат. "Уроженцы Северного Кавказа и Украины вербовке не подлежат", - наголошував він.
Хотя, что для них мост после уничтожения городов с мирными людьми.
https://www.obozrevatel.com/crime/rossiya-otrabotala-bombardirovku-odessyi-kartyi.htm
А зе-министр обороны и дальше рассказывает "У россии нет планов нападать на юг Украины"...
Берем старые морские мины СССР и запускаем их подальше от берега по течению на мост!
Рано или поздно они таки туда доплывут!
А Европа сделает вот так:
Хоия,если это мультипликация,то чего кипятком писают.
Что их больше напугало ракета или Турчинов.
Это хорошо...
С нормальным движком...эти ракеты и до Маацквы долетят!)))
12.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание в котором приняли участие командующие военными округами ВС РФ расположенных на европейской части России, командующие родов войск ВС РФ, начальники штабов и оперативных отделов соответствующих армейских формирований, а так же командиры отдельных служб и подразделений. . Общее количество присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.
Доклад Герасимова - классический анализ угроз с точки зрения задач и состояния ВС РФ на данный момент. Характерной особенностью доклада является классификация и четкое формулирование направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще и представители военных округов этой территории не присутствовали на совещании.
Север. Время в докладе - 16 минут. Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике. Военное прикрытие будущего торгового "северного пути", сопровождение работ по геологическому освоению территории. Новая тема - база постоянного присутствия ВС РФ в арктическом регионе с силами развертывания около 20 тысяч человек. Подробности не сообщались.Планы модернизации военной инфраструктуры по арктическому побережью.
Юг. Время в докладе 22 минуты. Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе. Защита и охрана структур энергетики на шельфе и транспортного трафика по черноморскому региону. Противодействие системе ПРО в регионе. Новая тема - модернизация военно-морской базы в Севастополе и ее расширение.
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности. Возможности прямого конфликта оцениваются как "низкого уровня вероятности"
Важный момент. В мягкой, завуалированной форме было высказан, что в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся, потому все планирование должно проводится с возможным учетом этого факта .
Важный момент "...мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной. Соответствующие правительственные решения уже существуют"
Важный момент "Мы не должны исключать возможности применения стратегической авиации США в случае конфликта в регионе"Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.
Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".
"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
почему его подозревают в предательстве то? Он патриот то!!111
Ну, если они в Кремле так считают, то...
Головка самонаведення для протикорабельної ракети Р-360, комплексу РК-360МЦ "Нептун"
В Украине впервые продемонстрировали головку самонаведения противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун»
ПОЧЕМУ РАКЕТА «НЕПТУН» БЕСИТ РОССИЮ
кацапы,эт только начало
ты реально или больной дома, или на стационаре
траву готов жрать? иди и делай ядерку, умник крикливый
Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.
Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".
"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
Ахаха, Демура, вы?