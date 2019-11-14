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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Минобороны (6095) суд (22713) экспертиза (237) Бронежилет (36)

 Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ. ДОКУМЕНТ

Экспертиза, которая проводилась во время следствия по делу о закупке бронежилетов, проводилась не в соответствии с государственным стандартом ДСТУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Речь идет о ДСТУ В 4103-2002, согласно которому класс баллистической защиты бронежилета оценивается в комплексе, а не каждый элемент в отдельности.

На судебном заседании эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при МВД поставили вопрос: "Пробиваются ли элементы защиты в различных случаях?"

В соответствии с тем, что бронежилет Корсар-М3М-1-4 является дифференциального уровня защиты от 1 до 4, то удержание пули калибра 7,62х54 мм винтовочного патрона 57-Н-323с, должно происходить в местах размещения жестких бронепластин. Остальные части бронежилета соответствует І уровню защиты по ДСТУ и оснащены мягким баллистическим пакетом.

Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ 01

На сайте производителя указывается, что мягкий баллистический пакет соответствует классу защиты по ДСТУ 1 (NIJ Level IIA). Материал мягкого баллистического пакета - это пара-арамид или сверхвысокомолекулярный полиэтилен (сверхвысокомолекулярный полиэтилен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело бронежилетов: суд отправил под ночной домашний арест чиновников Минобороны Капинус и Саковца, Почтаренко арестовали с возможностью выхода под залог в 76,8 млн

По таблице соответствий классов защиты, отдельные элемента бронежилета - кроме бронепластин - будут пробиваться вышеупомянутыми пулями.

На опубликованном директором ГБР Романом Трубой фрагменте видео продемонстрировано попадание в переднюю часть бронежилета без пластины.

На 14-й секунде хорошо видна гибкость передней части чехла бронежилета, которая сгибается от своего веса.

Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ 02

На 16-й секунде передняя часть бронежилета сгибается почти перпендикулярно от своего веса в руках.

Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ 03

Экспертиза проверяла образец бронежилета именно поэлементно, а не в соответствии с классом ДСТУ всего изделия.

Также во время заседания прозвучала информация, что согласно протоколам вес бронежилета на испытаниях составлял 4,8 кг, хотя вес стандартного полнокомплектного бронежилета Темп-М3М составляет около 14 кг.

Николаевский волонтер Ольга Малярчук на своей странице в сети Facebook заявила, что сообщено подозрение и ходатайство о применении меры пресечения обоснованные на аудиозаписях разговоров между чиновниками Минобороны Марченко, Почтаренко, Каморянским, Саковцем и Капинус о разработке нового стандарта бронежилета, в том числе по испытанию отдельных его элементов.

Также читайте: Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000"

"Работник полиции, который осуществлял прослушивание разговоров военных не обладая даже минимальными знаниями в этой сфере сделал ошибочный вывод, что военные обсуждают дефекты очередной партии бронежилетов, которые поставляются для ВСУ. Указанный работник передал собственные неправильные выводы ГБР. Следователи ГБР, за неимением опыта, или по другим причинам, не проверяя указанных выводов, решили, что военные совершили преступление", - говорится в сообщении.

"Защитой предоставлены документы, подтверждающие вышесказанное следственному судье Печерского районного суда Киева, однако нежелание последнего вдуматься в содержание сообщения подозрения и абсурдности выдвинутых обвинений привело к избрании в отношении Марченко и Почтаренко меру пресечения в виде содержания под стражей, Саковца и Капинус - домашний арест", - сообщила волонтер.

Малярчук отметила, что другие судьи Печерского районного суда г. Киев не видят оснований для отвода следователя судьи Белоцерковца. 

"Также, усматривается предвзятость прокурора Николая Середы, который продолжает прикрывать незаконную деятельность следователей ГБР (было завлено 5 отводов прокурору)", - добавила волонтер.

Кроме того, Почтаренко, Саковец и Каморянский обратились в ГБР с заявлениями о совершении уголовных правонарушений прокурором Николаем Середой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР проверяет факты закупки продуктов питания для армии в рамках дела о бронежилетах, - Труба

Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ 04
Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ 05
Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ 06
Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ 07

Источник: https://censor.net.ua/v3159691
 
 
 Топ комментарии
 
Для кривосудия это не аргумент.
Будут еще выплачивать компенсации Марченко и его команде после решений ЕСПЧ.
.
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Да ладно. Очевидно что у зеленой падали задача посадить боевого генерала. А "за бронежилеты" или за неправильную парковку то уже нюансы...
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Предлагаю всех соевых идиотов, орущих тут на сайте о "політичному переслідуванні патріотів", одеть в эти самые бронежилеты и отправить с мягких боевых диванов на передовую .
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Совет форумчанПравила форума
 
Для кривосудия это не аргумент.
Будут еще выплачивать компенсации Марченко и его команде после решений ЕСПЧ.
.
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Через год-полтора после вступления приговора в силу.
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легким движением руки бронежилеты превращаются.., превращаются бронежилеты, превращаются...в бронерюкзаки
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Из бронежилетов вынули бронепластины, после чего оказалось, что оставшаяся тряпочка простреливается.
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а куда дели бронепластины, обменяли на бурштын?
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Откуда я знаю, куда эти портновские ***** дели бронепластины? Им нужно было, чтобы бронежилет пробивался - они вынули бронепластины, а потом "провели экспертизу".
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Да ладно. Очевидно что у зеленой падали задача посадить боевого генерала. А "за бронежилеты" или за неправильную парковку то уже нюансы...
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На романа трубу одіти бронежилет і випробовувати.
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Только вынуть бронепластины сначала. Как эти ***** сделали? Вынули бронепластины, после чего оказалось, что бронежилеты простреливаются.
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А шо Петр Алексеевич не даёт денег? Надо же какой жадный, не хочет помочь «цвету армии и боевым генералам, которых прессует кловун и зелёная шмаркля»
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Шо такое, Люся? Где же помощь от отца народа Петра Алексеевича с его миллиардами?
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та йди вже собі тихенько та не доповідай, куди йдеш.
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Ща ЗЕбилы начнут скулить, про мародеров. Сразу 2 слова. Внимательно--что бы поставлять на ЖД изделия с наименованием, с надписью, с табличкой, нужно пройти испытания по ДСТУ. Группа лиц, под освещенностью в некоторое кол-во люменов, читает по очереди с определенного расстояния, под разными углами, при определенной температуре, в разное время суток. Хорошо видно или нет. Это делают все службы УЗ-12 шт. Потом дают заключение. По времени примерно 6 месяцев.
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Балалайка балалает на хоз работах в Хермании.. Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ - Цензор.НЕТ 2485
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фальсификация следствия - турма, не щас так после побега зели в ростов
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У них расчет, что Украина рухнет, и вместо тюрьмы они получат по медальке.
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Предлагаю всех соевых идиотов, орущих тут на сайте о "політичному переслідуванні патріотів", одеть в эти самые бронежилеты и отправить с мягких боевых диванов на передовую .
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Активно поддерживаю

Могут ДСТУ еще прикрыться
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А зебилов- в бронике зе, то есть вообще голыми?
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это дело закончится громким позором для Трубы и судей Печерского суда..
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По таблице соответствий классов защиты, отдельные элемента бронежилета - кроме бронепластин - будут пробиваться вышеупомянутыми пулями Источник: https://censor.net.ua/v3159691

То есть изначально было указано что пластины будут пробиваться, но это ничего и пусть хлопцы носят?
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Нацгвардия в таких же воюет.
Почему ГБР не таскает аваковских?
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Про то шо НГУ в таких же воюет и закупки в НГУ делал кто-то другой, слышу в первый раз

Подавайте заявление в ГБР
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ГБР само должно об этом знать.
Оно же не в Германии находится и должно быть компетентным, а не выполнять заказуху от Портнова.
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Нц выходит ГБР не владеет этой информацией. А вы владеете. Почему вы хотите ее утаить от ГБР?
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Оно само собой не владеет.
Им владеет Портнов.
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Это Портнов вам лично сказал?

Пока я вижу что у вас якобы есть информация о некачественных закупках бронежилетов в НГУ что подвергает риску жизни хлопцев, но вы отказываетесь ее озвучить и проинформировать органы.
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Не врите. Я не писала о не качественных. Я писала о том, что такие же и в Нацгвардии.

"Компетентная" фрау считает, что в бронежилетах должны не простреливаться даже лямки?

"По таблице соответствий классов защиты, отдельные элемента бронежилета - КРОМЕ БРОНЕПЛАСТИН - будут пробиваться вышеупомянутыми пулями."
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В данном случае речь не о лямках а о бронепластинах

Есть информация - сообщайте в органы

Нет информации - не врите. Или вы закупками в НГУ занимаетесь и точно знаете. Но нет же.
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Прочитайте, в конце концов то, что цитируете.
Бронепластины из этих бронежилетов простреливаться НЕ будут.
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балайка поведай как при намокании броне пластина теряет свои свойства по Трубе Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ - Цензор.НЕТ 5324
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Ну, если намочить в 30%-м растворе соляной кислоты на пару суток, то всенепременно потеряет свои свойства.
Ой, зря это я всё написал, могут же прочесть и так и сделать. И тогда точно уж Марченко не отверится - хреновые у нас закупают бронежилеты, не держат соляную кислоту Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ - Цензор.НЕТ 976
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та они и так облажались с отстрелом второй слой под пластину конечно прошибёт мосинка Слідча експертиза у справі про закупівлю бронежилетів проводилася не за ДСТУ - Цензор.НЕТ 418
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кто же может утаить "Секрет Полишинеля" о том , что ГБР тупая коррумпированная контора,
а у Трубы из за спины торчат уши Портнова Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ - Цензор.НЕТ 7658
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Созданная Порошенко и Труба лично назначен Порошенко

Не клевещите на отца нации
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а Портнова ты вообще за спиной Трубы не видишь ?
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Разговоры о создании ГБР шли ещё со времен Ющенко. И при Януковиче не прекращались. И одно время создание ГБР тот самый Портнов даже курировал. В общем, не шатко не валко, но за 15 лет ГБР таки создали. С одной стороны Пороху жирный минус за непрозрачные мутные назначения. С другой стороны, ему жирный плюс, что от разговоров он перешел к делу.
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зачем? ... ведь "броники" соответствуют заявленому классу защиты
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Когда тьі бежала в сьітую Германию, люди вообще без бронежилетов воевали. Абсолютной защитьі нет, любой бронежилет пробивается. Даже БТР, даже танк пробивается Но иногда и защита и от осколков круто
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Вы сами прочитали то, что цитировали? Там ответ на Ваш вопрос.
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Идиот, если из бронежилета вынуть бронепластины, естественно, он будет пробиваться. Любой бронежилет, не только этот. Вот портновские ***** и вынули бронепластины, а потом "проверяли".
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вот инфа более похожая на правду, беда в том, что в наших судах правда мало кого интересует ... эти левохороные органы в месте с судом разом еще долго будут трепать нервы военным ...
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я, начебто, в різних темах пишу...Дякую за небайдужість...
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походу, картина маслом : тупой муссор, желая выслужиться перед начальством лепит чернуху .
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Когда-то пошутил, что проФФесионалы из ГБР могли просто чехол бронежилета проверять - оказалось, я с этой шуткой был не так далек от истинного положения дел в этом ведомстве.
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,62 ЛПС гж (индекс ГРАУ - 57-Н-323С) - патрон с лёгкой пулей ЛПС со стальным сердечником и биметаллической гильзой, Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ - Цензор.НЕТ 7377 а ведь есть и 7,62 СНБ (индекс ГРАУ - 7Н14) - снайперской бронебойной патрон
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охеренеть...., нежелание судьи вдуматься и вчитаться и нежелание понять абсурдность обвинений... и бац - ты уже в сизо..., что-то это мне напоминает..., например раньше человека могли осудить за то, что он одновременно был английским, японским и немецким шпионом и тож никого не смущала абсурдность обвинений, времена были такие - больше шпионов хороших и разных..., а счас что?
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