 Следственная экспертиза по делу о закупке бронежилетов проводилась не по ДСТУ. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Речь идет о ДСТУ В 4103-2002, согласно которому класс баллистической защиты бронежилета оценивается в комплексе, а не каждый элемент в отдельности.

На судебном заседании эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при МВД поставили вопрос: "Пробиваются ли элементы защиты в различных случаях?"

В соответствии с тем, что бронежилет Корсар-М3М-1-4 является дифференциального уровня защиты от 1 до 4, то удержание пули калибра 7,62х54 мм винтовочного патрона 57-Н-323с, должно происходить в местах размещения жестких бронепластин. Остальные части бронежилета соответствует І уровню защиты по ДСТУ и оснащены мягким баллистическим пакетом.

На сайте производителя указывается, что мягкий баллистический пакет соответствует классу защиты по ДСТУ 1 (NIJ Level IIA). Материал мягкого баллистического пакета - это пара-арамид или сверхвысокомолекулярный полиэтилен (сверхвысокомолекулярный полиэтилен).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело бронежилетов: суд отправил под ночной домашний арест чиновников Минобороны Капинус и Саковца, Почтаренко арестовали с возможностью выхода под залог в 76,8 млн

По таблице соответствий классов защиты, отдельные элемента бронежилета - кроме бронепластин - будут пробиваться вышеупомянутыми пулями.

На опубликованном директором ГБР Романом Трубой фрагменте видео продемонстрировано попадание в переднюю часть бронежилета без пластины.

На 14-й секунде хорошо видна гибкость передней части чехла бронежилета, которая сгибается от своего веса.

На 16-й секунде передняя часть бронежилета сгибается почти перпендикулярно от своего веса в руках.

Экспертиза проверяла образец бронежилета именно поэлементно, а не в соответствии с классом ДСТУ всего изделия.

Также во время заседания прозвучала информация, что согласно протоколам вес бронежилета на испытаниях составлял 4,8 кг, хотя вес стандартного полнокомплектного бронежилета Темп-М3М составляет около 14 кг.

Николаевский волонтер Ольга Малярчук на своей странице в сети Facebook заявила, что сообщено подозрение и ходатайство о применении меры пресечения обоснованные на аудиозаписях разговоров между чиновниками Минобороны Марченко, Почтаренко, Каморянским, Саковцем и Капинус о разработке нового стандарта бронежилета, в том числе по испытанию отдельных его элементов.

Также читайте: Бронежилеты "Корсар М3С-1-4" не противоречат требованиям договора о поставке Минобороны, - заявление НПП "Темп-3000"

"Работник полиции, который осуществлял прослушивание разговоров военных не обладая даже минимальными знаниями в этой сфере сделал ошибочный вывод, что военные обсуждают дефекты очередной партии бронежилетов, которые поставляются для ВСУ. Указанный работник передал собственные неправильные выводы ГБР. Следователи ГБР, за неимением опыта, или по другим причинам, не проверяя указанных выводов, решили, что военные совершили преступление", - говорится в сообщении.

"Защитой предоставлены документы, подтверждающие вышесказанное следственному судье Печерского районного суда Киева, однако нежелание последнего вдуматься в содержание сообщения подозрения и абсурдности выдвинутых обвинений привело к избрании в отношении Марченко и Почтаренко меру пресечения в виде содержания под стражей, Саковца и Капинус - домашний арест", - сообщила волонтер.

Малярчук отметила, что другие судьи Печерского районного суда г. Киев не видят оснований для отвода следователя судьи Белоцерковца.

"Также, усматривается предвзятость прокурора Николая Середы, который продолжает прикрывать незаконную деятельность следователей ГБР (было завлено 5 отводов прокурору)", - добавила волонтер.

Кроме того, Почтаренко, Саковец и Каморянский обратились в ГБР с заявлениями о совершении уголовных правонарушений прокурором Николаем Середой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР проверяет факты закупки продуктов питания для армии в рамках дела о бронежилетах, - Труба







