 "Машина побита, но мы идем... Увеличивай скорость, ну его нах#й!" - в Сирии забросали камнями автомобили с российскими военными. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях. Запись сделана военными армии РФ из салона военного автомобиля.

На видео слышны переговоры на русском языке. Местные жители, буквально, выстроились вдоль маршрута следования колонны и постоянно бросают камни в автомобили. Судя по переговорам российских военных, один из автомобилей получил повреждения.

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