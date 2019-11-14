 "Машина побита, но мы идем... Увеличивай скорость, ну его нах#й!" - в Сирии забросали камнями автомобили с российскими военными. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях. Запись сделана военными армии РФ из салона военного автомобиля.
На видео слышны переговоры на русском языке. Местные жители, буквально, выстроились вдоль маршрута следования колонны и постоянно бросают камни в автомобили. Судя по переговорам российских военных, один из автомобилей получил повреждения.
А здесь женщин и детей выставили под камеры, как всегда.
Но, обсравшиеся союзники Хизбалла из России выглядят смешно ))
А вообще, картинка стандартная, дядечки с бородами выставили детей и женщин камни бросать, там еще где то операторы должны быть снимающие репортаж для евро новостей.
Треба було ще з ПТУРа чи РПГ добавити ))