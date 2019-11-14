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 Общество, За рубежом
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 "Машина побита, но мы идем... Увеличивай скорость, ну его нах#й!" - в Сирии забросали камнями автомобили с российскими военными. ВИДЕО

В Сирии местные жители забросали камнями автомобили с российскими военными. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях. Запись сделана военными армии РФ из салона военного автомобиля.

На видео слышны переговоры на русском языке. Местные жители, буквально, выстроились вдоль маршрута следования колонны и постоянно бросают камни в автомобили. Судя по переговорам российских военных, один из автомобилей получил повреждения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3159671
 
   
 Топ комментарии
 
Сразу видно - народ освободитель едет...
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Слабо бросают...
Надо им было бросить с РПГ!))))
или мины раставить на пути колоны
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да хто ж это камнями делает . вот чем нужно "Машина побита, но мы идем... Увеличивай скорость, ну, его нах#й!" - в Сирии забросали камнями автомобили с российскими военными - Цензор.НЕТ 4946
"Машина побита, но мы идем... Увеличивай скорость, ну, его нах#й!" - в Сирии забросали камнями автомобили с российскими военными - Цензор.НЕТ 1876
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Сирийские биндеровцы та шож вы творите !!!!!!!, ониж соколики-освободители, они вас приехали спасать от капиталистического гнёту, а вы их камнями да по *****, не скрепно не духовно, мы вас авиабомбами и газом а вы нас камнями.
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машины говно раз от камней трескаются стекла
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Вот она какая -народная любовь и благодарность сирийцев "братскому народу кацапстана"!
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Кацапьё чувствуют себя подонками-убийцами в Сирии. В Украине эти твари ничего и почувствовать не успеют. С этими что ли зебени предлагают подружиться за 100 лярдов?
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Полум'яна любов сірійців до своїх асвабадітєлєй наліцо...
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у оператора голос как у наркомана павлика
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ШИНА ПРОБИТА! *****, ребята, вы там в редакции хоть видео смотрите?
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даже бармалей поняли что лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал нужно закапывать, а на Неньки до сих пор есть упоротые каторые за узкий мир тянут, сжечь их нах, я про нювсван.
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Русские спасатели!!!! Ребята - как вам не противно?
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Точно так само курди кидали каміння в колони американської військової техніки, яка відходила з Сирії в Ірак, називаючи американців зрадниками. Це показували на американських телеканалах.
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Там больше овощи кидали выражая презрение, и кидали взрослые мужчины.
А здесь женщин и детей выставили под камеры, как всегда.
Но, обсравшиеся союзники Хизбалла из России выглядят смешно ))
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"камни с неба" , они находят кацапов везде …..
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А с помощью фотошопа в ******** покажут как благодарные сирийцы встречали "асвабадителей" цветами
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А сливной бачек, недели три назад, визжала на парашТВ, что цветами забрасывают "Машина побита, але ми йдемо ... Збільшуй швидкість, ну його нах#й!" - у Сирії закидали камінням автомобілі з російськими військовими - Цензор.НЕТ 2890
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сразу видно героев встречают, с цветами и женскими улыбками.
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Прикольно как вечные союзники арабов заперлись в броневике чтобы в **** камнем не прилетело ))

А вообще, картинка стандартная, дядечки с бородами выставили детей и женщин камни бросать, там еще где то операторы должны быть снимающие репортаж для евро новостей.
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И точно ))) На 1:13 видно оператора за работой, массовка работает по сценарию.
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Кацапів ******* у всьому світі "Машина побита, але ми йдемо ... Збільшуй швидкість, ну його нах#й!" - у Сирії закидали камінням автомобілі з російськими військовими - Цензор.НЕТ 807

Треба було ще з ПТУРа чи РПГ добавити ))
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