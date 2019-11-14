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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" СНБО по реинтеграции Донбасса. ВИДЕО

Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила в эфире росТВ о "тайном" плане украинского СНБО по реинтеграции Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которых, жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка", после получения Украиной контроля над границей.

"Жителей Донбасса ожидает зачистка, депортация и тотальная украинизация. Все очень просто: говоришь на мове - остаешься, не говоришь - чемодан, вокзал, Россия. Это в самом лучшем случае. В худшем  - насильственное переселение во Львов на первоспитание к патриотам, бандеровцам", - заявила пропагандистка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3159654
 
 
 Топ комментарии
 
А про монтажну піну забули? Нізачот! "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 5206
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Ага, а ответственного за это назначить Сивоху. "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 4732
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Скабеева - единственная выжившая после запеневания. "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" СНБО по реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 5052
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Ага, а ответственного за это назначить Сивоху. "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 4732
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какой во Львов? нахрен они там сдались? на Соловки скотов винторогих! На Соловки!!!
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Не хочеш розмовляти українською - на ґаблі тебе піднімуть або повідбивають бруньки та ще й об кут скронею, а особою об стать щоб все твоє буття було у борошні. "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" СНБО по реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 228
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А про монтажну піну забули? Нізачот! "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 5206
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Скабеева - единственная выжившая после запеневания.
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запенивания того что я подумал? давно пора, все дырки запенить
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Ґепічний комент на ТиШлангу, під одним з випусків "Вечора" з Яніною (😍)


"Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" СНБО по реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 4046
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Скабей вовремя пробил перед сном вот и не сдохла)))
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та там такой пеноприемник. что со всего гипермаркета надо будет собирать емкости...
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я своим рабам показал, они сразу во Львов намылились суки!
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Мне интересно одно: почему в такой стране с огромным числом патриотов, как в Украине у нас нет никакого подобия Моссада, чтобы таким вот черноротым навсегда варежку заткнуть?
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Є один- Nikita ******, але він на Цензорі за рошенку повітря псує!
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Ок, я плохой. Но ведь ты - настоящий патриот. Почему еще не поджидаешь эту гниду в темном переулке? Получается, что ты тоже "Цензоре ветер портишь"?
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Вот вам наш Моссад...

В интервью изданию «Главком» руководитель Служб безопасности Украины Иван БАКАНОВ назвал манипуляцией слоган пятого президента Петра Порошенко «Армія, мова, віра».
«С моей точки зрения, «Армія, мова, віра» - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Звучали слоганы о том, что язык - это душа.
А если человек говорит на русском, то он что, без души?», - рассказал Баканов. По словам высокопоставленного чиновника, его мать является русскоязычной, хотя ее родственники - выходцы из западных регионов Украины.

«Точно так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы.
Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к Богу, а не к патриархату», - высказался Баканов.
replyua.net/news/177938-a-u-russkoyazychnyh-chto-dushi-net-bakanov-zhestko-raskritikoval-lozung-poroshenko.html
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Для этого морального урода Армія, мова, віра - это манипуляция.
А язык это слоган.
Значит армия -это манипуляция?
Вера - это манипуляция?
А язык - это не душа народа. Это слоган
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Зачем?
Она же лично никого не убила.
Пусть вещает, а мы послушаем и запишем на бумажку-памятку.
Чтобы когда заведут они шарманку об "одиннароТ", мы им памятку ту - бац - и на стол, вещдоком. Гугл все знает, кэш Гугла все помнит.
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В благополучной стране милых Коал уже забыли, что пропаганда - такое же смертельное оружие и использующий его во вред - такой же убийца.
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Санитаров ей.Трех.Один спереди и два сзади.
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Весело, только эта унитазиха может как то обьяснила бы львовянам -нах им те даунбасцы
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думаешь что это уже дно-днище, но тут с нова с низу постучали.......
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И чего местное население так боится домой вернуться?
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нужно этим дебилам на Рашка ТВ сбросить ссылку на Цензор.. они будут неприятно удивлены..
и кстати, я свои русофобские коменты находил на сепаратистских форумах.. они там горячо меня обсуждали.. и особенно их добивало, что такая лютая руссофобщина написана кацапскою..
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Цікаво, а москалі знають, що, наприклад, Шахтар Донецьк в 2014 добровільно переїхав до бандерівського Львова? "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" СНБО по реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 293 І грав там три роки...
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/// В худшем - насильственное переселение во Львов на первоспитание к патриотам, бандеровцам. ///

Вот мне интересно, кто сильнее будет против, воспитуемые или воспитатели?
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просто ужос какой-то, бес сивухи тут не разберешься
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Переселение во Львов, европейский город - это "ужасно".
То ли дело на Алтай, в родные монгольские "российские" пенаты, где пенсионерки-запутенцы на колени встают, чтобы им горячую воду в дома давали, а то они за нее три года платят, а горячей воды им не дают.
Надо посоветовать жителям ЛДНР, взявшими российские паспорта, тренироваться в нужном месте и в нужное время на колени падать, с челобитными и без, ну, как у российского народа принято.
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тюашо... нельзя так? Моя страна, шо хотим, то и делаем. Не в сибиру же ж к эвенкам и чуркам тувинским. К образованным воспитанным львовянам...Лепит шопапало эта *********...
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це - підсвідома проекція власних планів кацапів щодо української мови
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Да, сливной бачок, больше бы состоялся на кольцевой мааасквы. С таким то ртом, грех страждущих власників транспортних засобів не обслуживать.
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До речі, ідея ************* мені до вподоби
Або чоміндан, вокзал, кацапщина... або страшні борошна у Львівському Метро!
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"Жителей Донбасса ожидает зачистка, депортация и тотальная украинизация. Все очень просто: говоришь на мове - остаешься, не говоришь - чемодан, вокзал, Россия. Это в самом лучшем случае. В худшем - насильственное переселение во Львов на первоспитание к патриотам, бандеровцам", - заявила пропагандистка.Источник: https://censor.net.ua/v3159654

Как страшно жить....
А на перевоспитании питание пятиразовое или трехразовое?
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П%здит, конечно, дурочка, хотя было бы не плохо)
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Она б еще в Буковель их отправила "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" СНБО по реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 3376. Нахрена они во Львове ?
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Керівнику Офісу Президента України Богдану А.И.
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Им в Гааге будет нескучно, веселая такая компашка соберется,
во главе с лубянским фюрером, если доживут конечно, могут и свои прикончить.
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Все правильно - фильтрационные лагеря, экзамены на знание украинского языка и гимна, паспорт негражданина, ущемление в правах и дальше по списку.
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Умная баба оказывается. Прям пиши закон под её диктовку.
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