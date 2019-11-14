 "Не говоришь на мове - чемодан, вокзал, Россия или депортация во Львов на перевоспитание к бандеровцам", - Скабеева о "тайном плане" СНБО по реинтеграции Донбасса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева рассказала о "секретных абсолютно" документах, согласно которых, жителей оккупированной части Донбасса ожидает "зачистка", после получения Украиной контроля над границей.
"Жителей Донбасса ожидает зачистка, депортация и тотальная украинизация. Все очень просто: говоришь на мове - остаешься, не говоришь - чемодан, вокзал, Россия. Это в самом лучшем случае. В худшем - насильственное переселение во Львов на первоспитание к патриотам, бандеровцам", - заявила пропагандистка.
В интервью изданию «Главком» руководитель Служб безопасности Украины Иван БАКАНОВ назвал манипуляцией слоган пятого президента Петра Порошенко «Армія, мова, віра».
«С моей точки зрения, «Армія, мова, віра» - это манипуляция, направленная на то, чтобы разделять и властвовать. Звучали слоганы о том, что язык - это душа.
А если человек говорит на русском, то он что, без души?», - рассказал Баканов. По словам высокопоставленного чиновника, его мать является русскоязычной, хотя ее родственники - выходцы из западных регионов Украины.
«Точно так же я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы.
Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к Богу, а не к патриархату», - высказался Баканов.
replyua.net/news/177938-a-u-russkoyazychnyh-chto-dushi-net-bakanov-zhestko-raskritikoval-lozung-poroshenko.html
А язык это слоган.
Значит армия -это манипуляция?
Вера - это манипуляция?
А язык - это не душа народа. Это слоган
Она же лично никого не убила.
Пусть вещает, а мы послушаем и запишем на бумажку-памятку.
Чтобы когда заведут они шарманку об "одиннароТ", мы им памятку ту - бац - и на стол, вещдоком. Гугл все знает, кэш Гугла все помнит.
и кстати, я свои русофобские коменты находил на сепаратистских форумах.. они там горячо меня обсуждали.. и особенно их добивало, что такая лютая руссофобщина написана кацапскою..
Вот мне интересно, кто сильнее будет против, воспитуемые или воспитатели?
То ли дело на Алтай, в родные
монгольские"российские" пенаты, где пенсионерки-запутенцы на колени встают, чтобы им горячую воду в дома давали, а то они за нее три года платят, а горячей воды им не дают.
Надо посоветовать жителям ЛДНР, взявшими российские паспорта, тренироваться в нужном месте и в нужное время на колени падать, с челобитными и без, ну, как у российского народа принято.
Або чоміндан, вокзал, кацапщина... або страшні борошна у Львівському Метро!
Как страшно жить....
А на перевоспитании питание пятиразовое или трехразовое?
во главе с лубянским фюрером, если доживут конечно, могут и свои прикончить.