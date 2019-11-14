 Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского, - Пристайко. ВИДЕО

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу нормандской четверки", - сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, 12 ноября на пятом заседании политического форума "Астана клуб" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил убеждение, что Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана. "Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - отметил Назарбаев.
хло решает, а Зе не планирует. хаха!
хло уже старая затхлая моль, и постоянно терпит фиаско. Бог не с ним!
Коломойский еще не распорядился вот и не планируете.
НіколайНазарбай-угоднік.
вчора бородата бабуся козломойша вже все розказала, то з вами вже все з'ясовано.
https://www.youtube.com/watch?v=KBDnPsiZ7Ec