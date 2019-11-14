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 Политика Украины
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 Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского, - Пристайко. ВИДЕО

Украинская сторона на данный момент не планирует двустороннюю встречу между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу нормандской четверки", - сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 12 ноября на пятом заседании политического форума "Астана клуб" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил убеждение, что Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана. "Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - отметил Назарбаев.

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Источник: https://censor.net.ua/v3159614
 
 
 Топ комментарии
 
Слово сейчас тут ключевое.
Коломойский еще не распорядился вот и не планируете.
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дристайка, тобі вже ніхто з нормальних не вірить.
вчора бородата бабуся козломойша вже все розказала, то з вами вже все з'ясовано.
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какой Киев.......... Узеленского в ОПе правильно будет.......
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Пукин решает на счет встречи, а не преЗЕдент... Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7377
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насчёт* - слитно.
хло решает, а Зе не планирует. хаха!
хло уже старая затхлая моль, и постоянно терпит фиаско. Бог не с ним!
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Слово сейчас тут ключевое.
Коломойский еще не распорядился вот и не планируете.
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А узкоглазый Назарбаев планирует. ОРДА В СВОЕМ ЖЕЛАНИИ НАГАДИТЬ ЕС
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Назарбаев это самое главное во всем виноватое лицо?
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дристайка, тобі вже ніхто з нормальних не вірить.
вчора бородата бабуся козломойша вже все розказала, то з вами вже все з'ясовано.
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какой Киев.......... Узеленского в ОПе правильно будет.......
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Я чув новину що один з двійників Ху*ла "Старпёр" вийшов з ладу - здох. Давайте пожуримося разом.... Київ не планує двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9171
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Встречаться нужно и говорить нужно. Эту проблему нужно решать. Без шароварных возгласов, визгов, криков про капитуляцию и тд. На это вообще не нужно обращать внимания. Нужно выбирать из худших вариантах самый лучший.
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Скільки для зустрічі треба ще здати територій? По Дніпро?
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Зеленский планирует Украину сделать УССР
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Коломойский дал приказ Зе поднять белый флаг.
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Они обманом получили власть, чтобы сдать Украину. ненавижу все это кубло паразитов!
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