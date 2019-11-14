 Международный уголовный суд может рассмотреть незаконное осуждение крымчан по делу "Хизб ут-Тахрир" как военное преступление, - Кориневич. ВИДЕО

"На самом деле, необеспечение права на справедливый суд является системным военным преступлением, и счет уже пошел на сотни дел. Мы, с правоохранительными органами АРК, способствуем надлежащему документированию таких фактов и направлению соответствующих сообщений в Международный уголовный суд", - сказал он на брифинге, комментируя соответствующее решение суда от 12 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению Кориневича, данное дело "может быть очень интересно" для Международного уголовного суда.

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"Еще никогда, по сути, в своей практике они не говорили именно о необеспечении права на справедливый суд как о военном преступлении. Вот им первый кейс", - отметил он.

Как сообщалось, 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) отправил в колонию шестерых крымчан якобы "за участие в деятельности ялтинской ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир" и покушение на захват власти в стране". Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет. Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима. Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде отрицали свою вину.