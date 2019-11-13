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 Политика Украины
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Все про:сигареты (670) Холодов (3) Седлецкая (54) Слуга народа (473)

 "Слуга народа" Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве, - "Схемы". ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов отстаивал в комитете Рады не государственные, а собственные частные интересы - под видом борьбы с табачными монополистами.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть такой Слуга народа Андрей Холодов. Мы еще во время выборов публично предупреждали, что он - бизнесмен, до выдвижения в Раду в основном жил не в Украине. Кум Виктора Медведчука. Но руководство партии на это внимание не обратило, и оставило его в списке.

Пройдя в ВР, Холодов получил должность заместителя председателя комитета по вопросам финансов и налогов. И какие же законодательные нововведения проталкивает он едва не первым делом через свой комитет? Лоббирует изменение формулы распределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. Наибольший профит достается розничным сетям. Растет и маржа оптовиков. Монобольшинство голосует "за".

Читайте на "Цензор.НЕТ": То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков

Все это происходит на фоне распространения слухов, что Холодов - держит большую сеть киосков по продаже сигарет", - пишет Седлецкая.

Слуга народа Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве, - Схемы 01

Поскольку сам Холодов отрицает причастность к табачному бизнесу, "Схемы" в течение месяца  проводили журналистское расследование. В результате документально доказывают, что семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет: от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") и распространения этих партий в киоски на транспортных остановках (оформлены на фирму "Киев Маркет Солюшн") до розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако").

Также смотрите: Кум Медведчука Холодов остается кандидатом в депутаты от "Слуги народа", хотя у него нашли виллу в Австрии, - руководитель штаба Корниенко. ВИДЕО

"Если я не ошибаюсь, это первый случай в этом созыве Рады, когда документально доказано лоббирование депутатом от "Слуги народа" лучших условий для собственного бизнеса. Думаю будет очень интересно проследить за реакцией на это разоблачение руководства фракции и президента Зеленского", - отмечает журналистка.

Источник: https://censor.net.ua/v3159559
 
   
 Топ комментарии
 
Одних цигарників прикрили...
Інших, тепер зелених, тепер прилаштували.
В країні дерибан і перерозподіл.
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Ну так зебилы теперь начнут рассказывать что сигареты намного полезнее конфет .
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Уважаемые Украинцы! Я так понимаю что мы за выборы 2019 будем расплачиваться очень больно. Возможно не одно поколение. Обвинить некого, а себя обвинить мужества не хватает.
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Одних цигарників прикрили...
Інших, тепер зелених, тепер прилаштували.
В країні дерибан і перерозподіл.
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Ну так зебилы теперь начнут рассказывать что сигареты намного полезнее конфет .
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В принципі, потрібно посадити Коломойського і Портнова і вся ця російська шобла при владі втече. Розсиплеться як картковий будиночок. Їм не вперше. Всі знайомі з байкою про «таргані і горобці»? Ці таргани вирішили, що вони африканські леви, а посади їх в СІЗО і памперсів на них не вистачить.
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Ага, мало кто курить в раннем детстве начинает 😀
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А Ви чекали чогось іншого?... Я не дивуюсь...
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Прикрили тих, які виробляли, давали робочі місця, платили податки і т.д. А цей працює на свою кишеню і бюджет чужої, ворожої країни
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НАБУ,ГБР,НАПК,АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД,СБУ ,ГПУ ,Налоговая и еще ху..ва туча борцунов никуя не сделают Холодову, потому что всем занесено. Точка. Все куплено .
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Главное вранье в том что закон еще окончательно не принят, даже производители сигарет возобновили производство после разговора с президентом.
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Даже попытка пропихнуть эту схему для любого думающего человека умножает рейтинг доверия к партии слуг на 0.

Если бы думающее меньшинство и владельцы компаний не начали катить волну против закона - приняли бы его с молачаливого согласия зелибобов и доили бы табачку как ни в чем не бывало.
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Партия рыгов 2. Те навязали прокладку всем табачным конторам и доили. Эти законом обязали увеличить доходность дистрибьюторов, которые у них в кармане.
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"Слуга народа" Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве

А Баканов тут сказал, что нужно этому бедолаге зарплату поднять, чтобы он не отвлекался на бытовые негаразды.
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как обычно, поменяли полужида на жида и они банкуют и на гоев серут с горы арарат
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говно алексеевич
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прикольное у тебя имя "говно". это тебя папа так назвал или мама?
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говном - народ украины нарек барыгу, агента кремля лолиту, бздуна, алкаша, брехуна- бывшего президента , говнокомандующего
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какой народ? быдло типа тебя?
или тот народ к котором порох не боится подойти без охраны например во Львове и его до сих пор благодарят прохожие за все что он сделал для страны?
ты лахтинское чмо зачатое в хлеву и рожденое в пол еще ротяку свою раззеваешь? ты низшая ступень организма вякать тут пытаешься? пшло в будку шмонька
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...На "слугу народа" напали под Верховной РадойНардепа Жана Беленюка от разъяренной толпы спасла полиция
На народного депутата из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал один из украинских телеканалов.
Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340865-na_slugu_naroda_napali_pod_verhovnoj_radoj
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капец, это уже негры у нас в депутатах,? негры, татары, жиды -вот поэтому так и живем, нет титульной нации в правительстве
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..."Думаю будет очень интересно проследить за реакцией на это разоблачение руководства фракции и президента Зеленского", - отмечает журналистка.



А никакой реакции не будет...
Какая реакция на "откровения" коломойши? Какая реакция на кнопкодавство?
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это только при порохе все устали от войны, коррупции, взяточничества и брехни.
А тут же пол-года прошло, ничего не поменялось кроме морд у корыта.
Какая-то проклятая страна.
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Уважаемые Украинцы! Я так понимаю что мы за выборы 2019 будем расплачиваться очень больно. Возможно не одно поколение. Обвинить некого, а себя обвинить мужества не хватает.
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я не голосовал за зеленского, и переругался до хрипоты со всеми своими, кто голосовал. А толку???
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Толк? Совесть у тебя чистая. Сделал что смог. Да и телевизор не переспоришь.
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Хех! Зебіли ніколи не визнають що лохонулись. Упороті патамушта і бєзмазгоф.
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самое главное то, что они все в украине не живут или живут временно и только грабят
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Очередная зашкваренная приСлуга УРода порхатого...банально становица господа и скучно....Слава ЗЕбилам!! ЗЕлохторату Слава!!
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а в составе слуг каломыйского все такие! все бизнесмены , у всех по 2-3 паспорта, сексуально озабочены, всем бабки роззум застилают и т.д ну и еще среди них 73%даже не украинцы!
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там таких барыг под прикрытием много)))
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Зараз прихильники ЗЕ пояснять що до чого і чий це барига.
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В іншій темі, але ..."Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5177 Чайка Київ

Тому кум "старого друга" Пороха в партії "слуг".
"Среди будущих "незапятнанных" депутатов, которых тащит в Раду партия комика Владимира Зеленского активисты обнаружили кума антиукраинского деятеля Виктора Медведчука и Оксаны Марченко Андрея Холодова.
Связанный с сигаретным бизнесом предприниматель, занимает 22 место в списке "Слуги народа", что даёт ему гарантию получить мандат." Слуги для його тютюнового бізнесу й поправку в закон 1049 протяглиTierre
Порошок і є кумом Медведчука, якщо ти не знав, ага? Медведчук є хрещеним батьком сина Порошенко. Чи це тебе не бентежить на відміну від якогось Холодова?
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***************, вы готовы к хорошему поджопнику?
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...Ярош призвал украинцев готовиться к досрочным президентским выборамЭкс-нардеп и лидер УДА Дмитрий Ярош заявил, что Украине пора готовиться к досрочному прекращению полномочий президента и Верховной Рады. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.
Ярош подверг критике действия новой власти и некоторые из них назвал «полным трэшем». По его мнению, необходимо создать движение, которое выдвинет лидера на новых выборах главы государства. По его мнению, начинать такой процесс стоит как можно раньше:
«Уже сейчас должна формироваться объединенный государственный движение, формулироваться государственная идеология и программа действий, готовиться команда патриотов-государственников, которые выведут Украину из процесса стагнации и политической дистрофии. Также, уже надо выбрать кандидатуру на пост следующего президента Украины. И наконец, определиться с лидером, который станет Вождем процесса возрождения Украины».
Кроме того, Ярош выразил мнение, что президентом Украины должен стать боевой офицер ВСУ, который будет возрождать Украину:
«Считаю, что следующим Президентом Украины должен стать боевой офицер Вооруженных Сил Украины. Главные критерии: Мудрый, Мужественный, Благородный. Приспособленцев, дезертиров, барыг, расчет других государств и народов - нахрен!»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340867-jarosh_prizval_ukraintsev_gotovitjsja_k_dosrochnym_prezidentskim_vyboram
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кто это реализует? президент с ВР? пчелы восстанут против меда? смешно....
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Для чого когось вибирати?! -Порошенко справлявся дуже добре.
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судя по всему - Ярош первый,кто немного отошел от убийственного шока действий молодой команды,и смог сформулировать основные направления действий по спасению государства..

до этого момента все молчали в ауе..
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Вы курите, зебилята? Если да, немедленно бросайте. Пусть этому вашему слуге не хватит денег на оплату электричества. А вообще, уже скучно становится от вашей глупости. Умного с гулькин нос, а идиотизма с каждым днем все больше.
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Кстати, а шо там по Г+Г ? Побьеда за побьдой процветание и тотальный конец эпохи бедности уже наступили??
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Что не СН то и вор и прохиндей и скаждым днем все больше поток скоро захлестнет страну
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Не смейте наговаривать на этого святого человека из команды преЗЕдента...эти люди - ум, честь и совесть "конца эпохи зубожиння".... "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4710
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Скорей бы этих зеленых мразей уже на ростов погнать!подонков и предателей
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Пока вы на диванах,то никогда.Выходите уже.
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А я и выходил.и буду выходить.и нас с каждым днем все больше! А сам?!
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Выходите.Мне нельзя,а то ***** нападет,так петя говорил.
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И снова профессор преображенский,а чего,когда всю дистрибьюцию сигарет держала одна компания,никто и сои не возмущался.Вся зрада чего закончилась,после того как зеля что то там пообещал табачным компаниям "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3486
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- Ну шо ви стоїте?! У вас гімно у туфлі капа! Ну понятно, шо насрав Порошенко, так тепер і митися не будете? © сеть
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Так при пете весь опт сигарет держала одна контора,чего не стрелял,аль совесть не позволяла "Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7228
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А ты голосовал за ЗЕкловуна шоб было точно так же как при Пете???
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есть ещё более интересное лоббирование интересов коломоя
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все жулье собралось в зе-мафии, включая главжулика. рыги отдыхают
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Зеленая ботва такие ветки обходит стороной.
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Да не кошерная темка, много зашкваров у ЗЕбилов. Им бы темку про Порошенко или про Гонтареву мгновнено бы все ЗЕбилы прибежали.
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это и есть та самая настоящая коррупция, и что...
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Непосредственное участие в этом принимал мамкин миллионер Дубинский.
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Сергій - дуже ЧУДОВА фраза - " Мамкін мільйонер дубінській " - !!!
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Бедные ЗЕбилоботы скоро ни в одну тему зайти нельзя будет. В темах про убитых солдат ВСУ ЗЕбилы уже давно не появляюца. У Петика хоть зрада чередовалась с перемогой, а у ЗЕкловунов и его ЗЕсепар команды какая то сплошная зрада. А тут ещё как назло и Порошенко в тюрьму не садят, да что та мне садят, за 7 месяцев даже дело не завели, Петя даже забил на допросы ходить, тупо послал ЗЕбилов под хвост кобыле. Это ж вообще горе для ЗЕбилов...Ну ничего вот даст расиюшка 100 мульярдов и сразу заживьём! Вот это будет грандиозная победа ЗЕкоманды!!
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Интересно , сколько Холодову стоило 22 место в списке Слуги Народа и кто бабульки принял ? Не один "чемодан" занесли нужному человеку ....
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ботва на полном серьозе думала, шо выбирая Щелю они заживут на следущий день как Коломойский ? вы правда так думали ? все страны проходили тяжелый изнурительный путь . Китай например 40 лет реформ . но вы устали .ну и хер на вас .отдохнете в рашке .
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Зебилы, шо-то ваши "новые лица" очень похожи на старые рожи.
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Молодая ЗЕкоманда рехворматоров и новые лица начали такой грабёж и деребан шо старые лица челюсти уронили, они и не подозревали что так можно было.
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 12 ****.

"Слуга народу" Холодов живе з сім'єю на Кіпрі і домігся ухвалення закону Ради в інтересах своєї мережі продажу сигарет у Києві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2819

Пристайко: Украинцы требуют от Зеленского договориться с Путиным.
Як українець заявляю: йдіть ***** разом з путіним.
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За последние 5 месяцев сколько расследований было о кандидатах в депутаты и потом депутатах от других партий?
Я не против таких расследований, наоборот. Но СН - это всего 60%. Где расследования и про остальные 40%?!
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СН - 60% - это означает что вся полнота власти у них. И соответственно отвечают за то что дделается, тоже только они. Потому с них и спрос.
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Население выбрало тех кто не будет воровать и вручило им (СН) всю полноту власти. Не переводи стрелки.
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Теперь я понял нафига нужна "Дэржава у смартфони" - сидишь ты такой на Кипре, а 40 млн лохов тебе с Украины бабло присылают
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На "слугу народа" Беленюка набросилась толпа аграриев под Радой
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/194572_1573674239

Будете, уроды, ходить с охраной и оглядываться.
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теперь понятно в чью сторону табачные компании нагнули
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