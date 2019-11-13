 "Слуга народа" Холодов живет с семьей на Кипре и добился принятия закона Рады в интересах своей сети продажи сигарет в Киеве, - "Схемы". ВИДЕО

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть такой Слуга народа Андрей Холодов. Мы еще во время выборов публично предупреждали, что он - бизнесмен, до выдвижения в Раду в основном жил не в Украине. Кум Виктора Медведчука. Но руководство партии на это внимание не обратило, и оставило его в списке.
Пройдя в ВР, Холодов получил должность заместителя председателя комитета по вопросам финансов и налогов. И какие же законодательные нововведения проталкивает он едва не первым делом через свой комитет? Лоббирует изменение формулы распределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. Наибольший профит достается розничным сетям. Растет и маржа оптовиков. Монобольшинство голосует "за".
Все это происходит на фоне распространения слухов, что Холодов - держит большую сеть киосков по продаже сигарет", - пишет Седлецкая.
Поскольку сам Холодов отрицает причастность к табачному бизнесу, "Схемы" в течение месяца проводили журналистское расследование. В результате документально доказывают, что семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет: от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") и распространения этих партий в киоски на транспортных остановках (оформлены на фирму "Киев Маркет Солюшн") до розничной продажи в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако").
"Если я не ошибаюсь, это первый случай в этом созыве Рады, когда документально доказано лоббирование депутатом от "Слуги народа" лучших условий для собственного бизнеса. Думаю будет очень интересно проследить за реакцией на это разоблачение руководства фракции и президента Зеленского", - отмечает журналистка.
Інших, тепер зелених, тепер прилаштували.
В країні дерибан і перерозподіл.
Если бы думающее меньшинство и владельцы компаний не начали катить волну против закона - приняли бы его с молачаливого согласия зелибобов и доили бы табачку как ни в чем не бывало.
А Баканов тут сказал, что нужно этому бедолаге зарплату поднять, чтобы он не отвлекался на бытовые негаразды.
или тот народ к котором порох не боится подойти без охраны например во Львове и его до сих пор благодарят прохожие за все что он сделал для страны?
ты лахтинское чмо зачатое в хлеву и рожденое в пол еще ротяку свою раззеваешь? ты низшая ступень организма вякать тут пытаешься? пшло в будку шмонька
На народного депутата из фракции "Слуга народа" Жана Беленюка у здания парламента напали протестующие. Запись инцидента опубликовал один из украинских телеканалов.
Люди, участвовавшие в акции возле Верховной Рады против открытия рынка земли, толкали депутата и кричали: "Ганьба". На помощь "слуге народа" пришли полицейские, которые вывели его из толпы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340865-na_slugu_naroda_napali_pod_verhovnoj_radoj
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А никакой реакции не будет...
Какая реакция на "откровения" коломойши? Какая реакция на кнопкодавство?
А тут же пол-года прошло, ничего не поменялось кроме морд у корыта.
Какая-то проклятая страна.
Тому кум "старого друга" Пороха в партії "слуг".
"Среди будущих "незапятнанных" депутатов, которых тащит в Раду партия комика Владимира Зеленского активисты обнаружили кума антиукраинского деятеля Виктора Медведчука и Оксаны Марченко Андрея Холодова.
Связанный с сигаретным бизнесом предприниматель, занимает 22 место в списке "Слуги народа", что даёт ему гарантию получить мандат." Слуги для його тютюнового бізнесу й поправку в закон 1049 протяглиTierre
Порошок і є кумом Медведчука, якщо ти не знав, ага? Медведчук є хрещеним батьком сина Порошенко. Чи це тебе не бентежить на відміну від якогось Холодова?
Ярош подверг критике действия новой власти и некоторые из них назвал «полным трэшем». По его мнению, необходимо создать движение, которое выдвинет лидера на новых выборах главы государства. По его мнению, начинать такой процесс стоит как можно раньше:
«Уже сейчас должна формироваться объединенный государственный движение, формулироваться государственная идеология и программа действий, готовиться команда патриотов-государственников, которые выведут Украину из процесса стагнации и политической дистрофии. Также, уже надо выбрать кандидатуру на пост следующего президента Украины. И наконец, определиться с лидером, который станет Вождем процесса возрождения Украины».
Кроме того, Ярош выразил мнение, что президентом Украины должен стать боевой офицер ВСУ, который будет возрождать Украину:
«Считаю, что следующим Президентом Украины должен стать боевой офицер Вооруженных Сил Украины. Главные критерии: Мудрый, Мужественный, Благородный. Приспособленцев, дезертиров, барыг, расчет других государств и народов - нахрен!»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340867-jarosh_prizval_ukraintsev_gotovitjsja_k_dosrochnym_prezidentskim_vyboram
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до этого момента все молчали в ауе..
Пристайко: Украинцы требуют от Зеленского договориться с Путиным.
Як українець заявляю: йдіть ***** разом з путіним.
Я не против таких расследований, наоборот. Но СН - это всего 60%. Где расследования и про остальные 40%?!
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/194572_1573674239
Будете, уроды, ходить с охраной и оглядываться.