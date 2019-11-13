 ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщил заместитель министра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко во время официальной церемонии принятия двух американских катеров класса Island, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
По его словам, ВМС получат три корабля до конца текущего года и три - к концу следующего.
13 ноября Военно-морские силы официально приняли поисково-спасательное судно "Александр Охрименко", которое передало военным коммунальное предприятие "Морская поисково-спасательная служба".
"Таких успешных историй должно быть больше, а результаты должны быть более весомыми. И это не просто слова. Уже до конца этого года мы планируем завершить испытания и ввести в состав Военно-морских сил еще три боевых корабля от национального производителя. По меньшей мере такая же цифра в наших планах и на 2020 год. Для этого есть и политическая воля, и государственные ресурсы", - отметил Петренко.
Он также выразил надежду, что американские партнеры не прекратят поддержку военно-морских сил Украины.
По информации "Радіо Свобода", в этом году речь идет о принятии на вооружение двух десантно-штурмовых катеров проекта 58503 "Кентавр" и одного малого бронированного катера проекта 58155 "Гюрза-М". Именно два таких катера Россия захватила осенью 2018 года, когда украинские военные шли из Одессы до Азовское море.
311 років тому московське військо жорстоко знищило Батурин, який на той момент був столицею гетьмана Івана Мазепи. Орда Петра І не зглянулася ані над немовлятами, ані над старими, ані над жінками. Жертвами хворобливої помсти московського царя стали 15 тисяч людей. Пам'ятаємо!
https://twitter.com/EspresoTV/status/1194481397194526721
хотя какие катера . это ж новая власть а у нее то рынок земли то разведение войск ( а заодно и лохов )
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673