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 Политика Украины
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Все про:корабль (1248) Минобороны (6090) Петренко Анатолий (8)

 ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны. ВИДЕО

До конца следующего года Военно-морские силы Украины получат шесть новых кораблей отечественного производства.

Об этом сообщил заместитель министра обороны по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко во время официальной церемонии принятия двух американских катеров класса Island, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, ВМС получат три корабля до конца текущего года и три - к концу следующего.

13 ноября Военно-морские силы официально приняли поисково-спасательное судно "Александр Охрименко", которое передало военным коммунальное предприятие "Морская поисково-спасательная служба".

"Таких успешных историй должно быть больше, а результаты должны быть более весомыми. И это не просто слова. Уже до конца этого года мы планируем завершить испытания и ввести в состав Военно-морских сил еще три боевых корабля от национального производителя. По меньшей мере такая же цифра в наших планах и на 2020 год. Для этого есть и политическая воля, и государственные ресурсы", - отметил Петренко.

Он также выразил надежду, что американские партнеры не прекратят поддержку военно-морских сил Украины.

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По информации "Радіо Свобода", в этом году речь идет о принятии на вооружение двух десантно-штурмовых катеров проекта 58503 "Кентавр" и одного малого бронированного катера проекта 58155 "Гюрза-М". Именно два таких катера Россия захватила осенью 2018 года, когда украинские военные шли из Одессы до Азовское море.

Источник: https://censor.net.ua/v3159495
 
   
 Топ комментарии
 
Шо опять типа Гюрза класса озеро-ставок ?! ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6411
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А НАТО за прошлую неделю спустило на воду два корабля и плавучую базу морской пехоты,почувствуйте разницу..
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Петю не остановть. Неудержимые -3. ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7318
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Шо опять типа Гюрза класса озеро-ставок ?! ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6411
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Гюрза-лонг в версії морська маршрутка, але така ж нікчемна як і попередня версія!
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А НАТО за прошлую неделю спустило на воду два корабля и плавучую базу морской пехоты,почувствуйте разницу..
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У НАТО - Атлантический и Тихий океаны, а у нас - внутреннее море. Почувствуйте разницу. Да и бюджет немного отличается...
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Бюджет то отличается но вооружение пострашнее можно же было установить чтобы кацапский катер можно было с первого залпа разнести.
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Это как пограничников на танки посадить. ВМС до кінця 2020 року отримають шість нових катерів українського виробництва, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6783
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Да и в остальных океанах присутствия НАТО более чем. Военные доктрины у нас разные.
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Все як сьогодні, все як завжди. Кцпи не могли взяти Батурин штурмом та облогою. Знайшли зрадника, умовного зєлєнського, всередині міста. Знищили всіх, включно з родиною "зєлєнського".

311 років тому московське військо жорстоко знищило Батурин, який на той момент був столицею гетьмана Івана Мазепи. Орда Петра І не зглянулася ані над немовлятами, ані над старими, ані над жінками. Жертвами хворобливої помсти московського царя стали 15 тисяч людей. Пам'ятаємо!

https://twitter.com/EspresoTV/status/1194481397194526721
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Свинарчуков посадили,новый министр обороны и начГенштаба, экономический рост и много инвестиций, а для ВМС опять "злочинные" катера вместо корветов и эсминцев?... ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9699
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хотелось бы услышать что то внятное о судьбе ракетных катеров . при Петре планировали заложить этой осенью . осень заканчивается

хотя какие катера . это ж новая власть а у нее то рынок земли то разведение войск ( а заодно и лохов ) ВМС до конца 2020 года получат шесть новых катеров украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8485
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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Ну эти то катера , надеюсь , не на Рыбальском строили, а на площадках 95 квартала. Или на худой конец на Бениных ферросплавных заводах.
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Этими катерами браконьеров только гонять. Где пушечные фрегаты,где авианосцы,где подлодки?
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А разве я не прав? Кого такой катер сможет остановить кроме браконьерской шхуны?
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Дальность плавания всего 500 миль? Ето что за лоханка для отпугивания браконьеров на реках? Я уже не говорю о вооружении, которое должно быть как минимум 30мм и скорострельностью 1500выстрелов в минуту а в норме еще иметь управляемые ракеты в том числе ЗРК. Неужели так из прошлых ситуация не учли уроков?
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