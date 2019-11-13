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 Происшествия, Общество
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Все про:экспертиза (236) Бронежилет (32) Труба (187) ГБР (695)

 "Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы": Труба опубликовал фрагмент экспертизы некачественных бронежилетов, 70% из которых - простреливаются. ВИДЕО

Генерал-майор, которому ГБР сообщило о подозрении в деле о закупке некачественных бронежилетов знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям.

Об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы". Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщило о подозрении. Он знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний. Он скажет: "Готовься, какого ... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз ... Но после этого он не вернет их, а даст указание подчиненным принимать следующие партии", - сообщил директор ГБР.

По словам Трубы, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.

"Расследование не завершено. Будут новые подозрения", - подытожил Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что пятерым топ-чиновникам Минобороны объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов на сумму 100 млн грн.

Как сообщил источник Цензор.НЕТ, подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Загороднюк считает необъективным решение суда арестовать генерала Марченко, обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов

Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы: Труба опубликовал фрагмент экспертизы некачественных бронежилетов, 70% из которых - простреливаются 01

Источник: https://censor.net.ua/v3159472
 
   
 Топ комментарии
 
По словам Трубы, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.Источник: https://censor.net.ua/v3159472

А де висновок ? Хто експерти ? Що вони і як перевіряли ?
Чому я маю вірити словам Труби ? Це портнова тявка..
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Експертиза знімала відео на віник в якомусь гаражі? "Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы": Труба опубликовал фрагмент экспертизы некачественных бронежилетов - Цензор.НЕТ 7361
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а к чему это дешевое шоу?
... есть наработанный материал, передавай в суд!
Кому нужны эти сливы фрагментов досудебного расследования?
Не верю ни единому слову этой Трубы, не вижу заключения экспертизы, не вижу кто проводил экспертизу!
Бронежилеты простреливаются ..., а какого они класса по ДСТУ В 4103-2002 (Украина) и чем они простреливаются, а с какого расстояния?
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конечно самокритичность впечатляет, но це и до этого было понятно
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Мордва ти палішься. У тебе це ... пляшка стирчить.
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Відповідальність лежить на тих хто безпосередньо приймав ці бронежилети, не на генералі! Саме ті військовослужбовці які підписували акти прийому-передачі бракованої продукції саме вони і будуть відповідати! Якщо генерал знав про проблеми але не зупиняв поставку бронежилетів, то це означає що наказ йшов від Президента порошенка! Особисто радник порошенка хандон-бірюков проштовхував Темп-3000 та вирішував всі питання! Скорше за все бірюков вимагав на Темпі відкати, а Темп здешевлював виробництво щоб не збанрутувати! Ключова людина яку потрібно арештувати це юрій бірюков!
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УД по поставкам за период, когда Зе был президентом.
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Ты хочешь сказать, что Зе об этом знал? Тогда последний вопрос, Кеннеди тоже он?
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нащо те Порошенку? не дуже віриться, що Порошенко знав, що йдуть браковані бронежилети.
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Игорь Л - эксперт по всем вопросам: от организации 6-го флота до абортов. Его постоянный адрес: Палата №6
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Експертиза знімала відео на віник в якомусь гаражі?
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кстати, звука в видео нет. Закадровой озвучкой занимались зеленые человечки во главе с портновым
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Революцию не довели до конца теперь пожинайте последствия. Хотели быть либералами и миролюбцами, кричали убирайтесь с майдана, сворачивайте палатки, революция закончилась- теперь снимайте штаны и получайте результаты.
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Згоден. Будь-яка революція лише тоді чогось варта, якщо вона вміє захищатися. ...
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а почему ты не довёл революцию до конца ?
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так тоді Турчинов сказав, що вже всьо в порядку!
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тобі особисто сказав ?

бо нема в інтернеті посилання на це "Турчинов сказав"
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тоді було таке повідомлення в ЗМІ, я по пам'яті згадав.
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а я по пам'яті згадав, шо такого повідомлення в ЗМІ не було.
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Добрый день
не нужно спорить с любителям турча
это турча личный сайт
и здесь за одно упоминание этой священной коровы
отправляет бутус в бан

и в тему спора
турча, пока не перекрасился, был жюлин Санчо Пансо
оккупацию Донбасса и Крыма, мы получили только благодаря действиям приверженцев партии Батькивщины и её сателлитам
Когда те оробцы и шаховы садили в самолеты и размазывали по Украине перепуганный Беркут,
который и стал тем самым агрессивным меньшинством или ядрами для конденсации пара.
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Кто бы этого портнова пришиб где-то по-тихому...
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А что там с танковыми прицелами, что Гладковские - Свинарчуки в Казахстане покупали, танки до сих пор без прицелов?
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Понятное дело, что в Украине коррупция существует практически на всех госзакупках. Но как же можно это проворачивать с таким товаром как бронежилеты, если от этого зависит жизнь людей? Высшую меру нужно давать таким "генералам".
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Одеть ети бронежилеты на того кто их выпускал и того кто принимал и испытать
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но по тем правилам испытаний, которые указаны в ТУ.
и в случае успешного испытания на тебе провести испытания без бронежилета.)))
я думаю генералы согласятся
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Э нет, не по прописанному в ТУ, а в условиях, приближенных к реальным.
То, что ТУ выписаны специально под бронежилеты ТЕМПа - все уже в курсе.
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По словам Трубы, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.Источник: https://censor.net.ua/v3159472

А де висновок ? Хто експерти ? Що вони і як перевіряли ?
Чому я маю вірити словам Труби ? Це портнова тявка..
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Портнов постійно провокую самосуд над ним. Допровокується.
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тобто, бронежилети хороші були? Ксенія, ви мене заспокоїли!
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а какие именно не хороши?
конкретно о каких и какого класса речь, вы знаете?
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ці бронежилети були кращі, ніж ті, яких взагалі не було.
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Є ні - спекулювати на цьому не треба, бо ці бронежилети не були єдиним варіантом - крім ТЕМПу у конкурсі приймали участь ще 2 виробника і ТЕМП вчисту по всім параметрам програв, але потім спеціально під ТЕМП були виписані ТУ, які залишили конкурентів поза конкурсом і замовленні отримав саме ТЕМП.
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Они отстреляли 11 000 бронежилетов и 7 700 пробили. Где акт сдачи в утиль казенных гильз?
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Отож! Звідки взагалі видно, що то саме ті жилети? Мовчу вже за загальну якість відео, чим вони стріляли та яка категорія захисту тих жилетів.
Вони знають, що зестадо схаває і таке...
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Я, шо должен верить трубе который служит не Украине, а портнову?
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Как это? Так Трубу же Потрох утвердил на эту должность, при чем тут Портнов? Виноваты все, кроме говнокомандующего. Так и запишем.
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ви, 73/43%зебілів, вірите лише в Г+Г. А як провокатори - в шарієвські методички. Що там петушарій сере з цього приводу?
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те имеет место подмена.
служебное преступление трубы или экспертов
в ту иные правила испытаний
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надеть на тех ********* что их закупали и пострелять ,пусть на своей шкуре доказывают что они хорошие ( и Полтораку то же ) что бы не вякал в поддержку !!!!!! "Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы": Труба опубликовал фрагмент экспертизы некачественных бронежилетов - Цензор.НЕТ 9515
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Там ещё и в кроссовках несертифицированных воевали летом 2014 года.

Надо бы и всех командиров наказать, под чьим командованием воевали бойцы, одетые не по уставу.
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что ты путо плетешь ? кроссовки то же за бюджет закупали ?
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обувь закупали.

вначале ту, какая была
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так к чему твой высер ? с дуру можно и слона тра та та, и орать это все что есть "Шість куль отримав солдат і вже зрозумів, що ми п#дораси": Труба опублікував фрагмент експертизи неякісних бронежилетів - Цензор.НЕТ 2231
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мне кроссовки в самую пору.

а тебе слон в самую пору ?

ну ты и гигант
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Щас завоют про политычне переслидування
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Жесть !!!!!!! А скільки хлопців не повернуться до рідних через ті бронежилети . Просто жах !
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Де прямі звіти від військових з передової про загиблих від неякісних бронежилетів? Щось, це діло дурно пахне.
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Згоден , дуже дурно . Непогано б було щоб паралельно таку инфу зібрали волонтери .
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так дай им такое задание, а то они не знают, что им делать.

кстати, заодно пусть посчитают количество выстреленных в нужном направлении патронов, процент осечки, перерасход топлива на подвоз питания из-за бездорожья...

там считать и считать
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Не приходить на пам'ять жодного випадку, коли були поранення через пробитий бронежелет.
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Я не вірю Трубі, він прихвостень Портнова і Коломойського, він не має ніякого відношення до правосуддя.
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о как, а Трубу поставил пэтюня. Значит пэтюня на подсосе о портнова и коломойского. Жесть）
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О как, а доведеш, що трубу поставив Петюня?
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"На службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнями та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки." Конкурс. Хто переміг, того призначили
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Давай ти не будешь мені розповідати байки про те, як у нас проводяться конкурси за законами Порошенка, ок? Бо всі переможці там завжди відомі заздалегідь.
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Обычная манипуляция - игра на эмоциях, расчеловечивание врага.
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а к чему это дешевое шоу?
... есть наработанный материал, передавай в суд!
Кому нужны эти сливы фрагментов досудебного расследования?
Не верю ни единому слову этой Трубы, не вижу заключения экспертизы, не вижу кто проводил экспертизу!
Бронежилеты простреливаются ..., а какого они класса по ДСТУ В 4103-2002 (Украина) и чем они простреливаются, а с какого расстояния?
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От і я про те саме... Відкрий Зощенко, оповідання "Диктофон"... Там подібна історія...
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А как их все проверить, если перед продажей пробная партия наверняка успешно прошла официальную экспертизу и испытания? Все получается на совести производителя. Тухлое это дело в отношении генерала. Подмена могла произойти даже при перевозке и хранении в "трубе"
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может и хорошие, смотря под какую задачу ...
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даже в Рашке мультики про пепел Америки снимают убедительнее, чем портновская шлюшка нам тут показывает.
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надеть на тебя тот бронежилет и застрелить к ипеням в затылок чтоб не вонял!
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Полтосрак иму давиряит, он хароший, нада атпустить и дать хироя бо скора йолка на майдани!
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Бронежилетьі делали и в застойньіе времена , не для солдат , а для "членов Политбюро" и т.п. Тогда кевлара и керамики еще не бьіло , делали из пластин титанового сплава. Каждая пластина отстреливалась , на живой свинье. Хорошая практика , имхо
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Ти сам суміш металів, для сплаву, компонував, пластини відливав, гартував, підбирав, свиней одягав, "відстрілював"? Не мели дурниць, якщо не знаєш... Іди будуй "Іли", у Харкові...
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Та ви заколєбали своєю Трубою ! Якщо бронежилети прострілюються-арештовуйте директора "Темпа" і керівників ДВОХ лабораторій,в яких перевірялись броніки !
Кіно вирішили лошкам показати !
Труба не хоче нам розказати,що це за спеціалізована державна установа,що прострелила 70 % бронежилетів ? Що за секретність ? Реклами бояться ?Шапіто грьобане !
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"Экпертизу проводила" конкурирующая фирма, которая лицензии на экспертизу не имеет. Бронежилеты покупают ВСУ, МВД, Нацгвардия. Только некачественные (по легенде) приобретали именно ВСУ...
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врет портновская мразь!
трубу вместе с зелЯй на ростов!
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А хто-небудь розуміє такі поняття - "межа допустимості", "клас захисту"? На солдата можна начепить бронежилет, в який вставлені пластини броні, щоб вони протистояли 23-х мм снаряду. Однак, 2 питання: 1. Чи витримає він вагу бронежилета? і 2. Чи витримають внутрішні органи солдата удар 23-х мм снаряда?... До кожного класу бронежилета існують конкретні вимоги, куди включені, в тому числі, і обмеження по вазі, зручності, бронестійкості. Ці вимоги викладені в ТТХ. От від цього і слід "відштовхуватись". Якщо бронепластини не відповідають ТТХ, то потрібно йти по ланцюжку, відшукуючи, на якому саме етапі були здійснені порушення, і в чому вони полягають... А потім уже визначать ступінь вини контролюючих осіб... А тут відразу почали "призначать винного"...
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Эксперты четко озвучили, что генерал Марченко не занимался закупками, а писал техусловия.
Все закупки идут через тендерный комитет МО. Но они почему-то не являются ответчиками. Как не являются ответчиками и те, кто проводили экспертизу бронежелетов и те, кто их принимал. Это странно. Крайним выбрали Марченко. Удивляет и то, что за компанию его не обвинили в изнасиловании на основании того, что орган у него есть и потенциально мог.
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Марченко единственный из них участвовал в обороне ДАП, ну дальше можете сами домыслить..
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Там к техусловиям, кстати, особые претензии и есть - ибо техусловия были выписаны конкретно под Темп, который в честном конкурсе проиграл всем конкурентам.
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так его обвиняют в написании неверных ТУ?
или в том что Темп, что то там нет произвел?
"техусловия были выписаны конкретно под Темп" - а что именно в этих ТУ мешало другим производителям, что такого может Темп и чего не смогли другие?
это он принял лично решение Темп или не Темп, не тендерный комитет, не?
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Я вам не верю, вы все врете!
Где ваши доказательства?
А вы докажите!
Ваши доказательства - не доказательства!

Ничего не забыл?
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то что темп простреливается на передке знали все, спросите у ПС есть ли у них хоть один темп.
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Не розказуйте байки. Бронежилети інших виробників носять-бо легші і зручніші.Можна й з вищим класом захисту придбати-разів в 3-4 дорожче
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"темп простреливается" - какой именно класс и чем именно простреливается, ...
какая ...масса пули, калибр, начальная скорость ...?
может он и должен простреливаться тем, чем его простреливали?
Вы вообще понимаете о чем речь ведете?
Вы понимаете, что зачастую прострелянная защита, в которой пуля рассыпалась на кусочки и потеряла свою кинетическую энергию, но пробила броню и незначительно проникла ... в результате наносит меньшую травму, чем не прострелянная броня передавшая всю полноту кинетической энергии пули увеличив площадь воздействия, пуля не пробила, но смерть наступила от множественных травм внутренних органов не совместимых с жизнью ...
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А ппєцяботи так захищали генерала, так захищали....
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Ну так им бабки за то платят,что бы Пэцину шоблу защищать.Не им же в этих бронежилетах воевать.
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Когда строят мост, то на первый проезд пускают кучу груженых грузовиков, а под мостом стоит создатель. Так и здесь: одеть товарисча в броник да пострелять в него. Делов-то. И суда не надо!
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Вы директора "Темпа" в бронежилет предлагаете одеть?
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они видео снимали чем? Нокией китайской?
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