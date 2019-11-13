 "Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы": Труба опубликовал фрагмент экспертизы некачественных бронежилетов, 70% из которых - простреливаются. ВИДЕО

Об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.
"Шесть пуль получил солдат и уже понял, что мы п#дорасы". Эти слова принадлежат генерал-майору, которому ГБР сообщило о подозрении. Он знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний. Он скажет: "Готовься, какого ... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз ... Но после этого он не вернет их, а даст указание подчиненным принимать следующие партии", - сообщил директор ГБР.
По словам Трубы, баллистическая экспертиза, которую провело специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов.
"Расследование не завершено. Будут новые подозрения", - подытожил Труба.
Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что пятерым топ-чиновникам Минобороны объявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов на сумму 100 млн грн.
Как сообщил источник Цензор.НЕТ, подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.
Напомним, Марченко и его коллег подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов. Марченко инкриминируют ч. 2 ст 28 (преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст. 426 (бездействие военной власти).
11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн.
бо нема в інтернеті посилання на це "Турчинов сказав"
не нужно спорить с любителям турча
это турча личный сайт
и здесь за одно упоминание этой священной коровы
отправляет бутус в бан
и в тему спора
турча, пока не перекрасился, был жюлин Санчо Пансо
оккупацию Донбасса и Крыма, мы получили только благодаря действиям приверженцев партии Батькивщины и её сателлитам
Когда те оробцы и шаховы садили в самолеты и размазывали по Украине перепуганный Беркут,
который и стал тем самым агрессивным меньшинством или ядрами для конденсации пара.
и в случае успешного испытания на тебе провести испытания без бронежилета.)))
я думаю генералы согласятся
То, что ТУ выписаны специально под бронежилеты ТЕМПа - все уже в курсе.
А де висновок ? Хто експерти ? Що вони і як перевіряли ?
Чому я маю вірити словам Труби ? Це портнова тявка..
конкретно о каких и какого класса речь, вы знаете?
Вони знають, що зестадо схаває і таке...
служебное преступление трубы или экспертов
в ту иные правила испытаний
Надо бы и всех командиров наказать, под чьим командованием воевали бойцы, одетые не по уставу.
вначале ту, какая была
а тебе слон в самую пору ?
ну ты и гигант
кстати, заодно пусть посчитают количество выстреленных в нужном направлении патронов, процент осечки, перерасход топлива на подвоз питания из-за бездорожья...
там считать и считать
... есть наработанный материал, передавай в суд!
Кому нужны эти сливы фрагментов досудебного расследования?
Не верю ни единому слову этой Трубы, не вижу заключения экспертизы, не вижу кто проводил экспертизу!
Бронежилеты простреливаются ..., а какого они класса по ДСТУ В 4103-2002 (Украина) и чем они простреливаются, а с какого расстояния?
Кіно вирішили лошкам показати !
Труба не хоче нам розказати,що це за спеціалізована державна установа,що прострелила 70 % бронежилетів ? Що за секретність ? Реклами бояться ?Шапіто грьобане !
трубу вместе с зелЯй на ростов!
Все закупки идут через тендерный комитет МО. Но они почему-то не являются ответчиками. Как не являются ответчиками и те, кто проводили экспертизу бронежелетов и те, кто их принимал. Это странно. Крайним выбрали Марченко. Удивляет и то, что за компанию его не обвинили в изнасиловании на основании того, что орган у него есть и потенциально мог.
или в том что Темп, что то там нет произвел?
"техусловия были выписаны конкретно под Темп" - а что именно в этих ТУ мешало другим производителям, что такого может Темп и чего не смогли другие?
это он принял лично решение Темп или не Темп, не тендерный комитет, не?
Где ваши доказательства?
А вы докажите!
Ваши доказательства - не доказательства!
Ничего не забыл?
какая ...масса пули, калибр, начальная скорость ...?
может он и должен простреливаться тем, чем его простреливали?
Вы вообще понимаете о чем речь ведете?
Вы понимаете, что зачастую прострелянная защита, в которой пуля рассыпалась на кусочки и потеряла свою кинетическую энергию, но пробила броню и незначительно проникла ... в результате наносит меньшую травму, чем не прострелянная броня передавшая всю полноту кинетической энергии пули увеличив площадь воздействия, пуля не пробила, но смерть наступила от множественных травм внутренних органов не совместимых с жизнью ...