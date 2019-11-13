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 Политика Украины
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Все про:армия (7567) США (15753) Бутусов Юрий (1903) Своя война (15) Салатенко (1)

 "СВОЯ ВОЙНА": комроты 128-й ОГШБр Салатенко, прошедший курс подготовки армии США: "Есть у Америки враги, с которыми надо воевать. Нету "если" - готовьтесь, вам всем воевать". ВИДЕО

Семен Салатенко - старший лейтенант ВСУ, командир пехотной роты 128-й горно-штурмовой бригады, депутат и экс-председатель Сумского областного совета. Он прошел полный курс подготовки командиров пехотных взводов армии США в Форт-Беннинге - IBOLC (Infantry Basic Officer Leader Course - "Пехотный базовый офицерский курс лидерства"). Салатенко проходил подготовку вместе с 220 офицерами Армии и Нацгвардии США и был единственным украинцем на курсе.

Сегодня украинский воин Семен Салатенко - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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2:50 - Семене Салатенко: "визитка"
3:30 – "До революции и войны я был уличным экстремистом"
05:00 - О том, как ушел на войну
06:23 - "Всех, у кого были проблемы с документами, принимали и ставили "фахівець". Я был "фахівцем 2-ї категорії" в пятой роте "Днепра-1"
07:15 - О самом запомнившемся боевом столкновении
08:32 - "Как появлялся как-то россиянин или сепаратист, стреляли в него, что на него смотреть?"
09:10 - О политической карьере до и после войны
12:50 - Когда я был главой Сумского облсовета, прибыльность коммунальных предприятий подскочила в 19 раз
13:44 - Украина - очень богатая страна. В ней очень много воруют и еще даже что-то остается после этого
15:10 - Как из простого солдата за два года стал командиром роты
18:50 – "Сергей Собко попросил сделать доклад по-английски, а потом сказал, что видит перспективу и я поеду учиться в Америку"
19:10 - О начале обучения в США
21:15 - Тренировка против проверки: чем отличается украинская и американская доктрина для армии
24:50 - Что случается с американским лейтенантом, который становится командиром взвода
27:15 - У американцев богатая армия не потому, что у них много денег, а потому, что они их разумно используют
29:20 - В армии США наибольшее количество людей должны участвовать в обучении, а не быть разбросанными по непонятным нарядам
36:30 - Как начинается день в пехотной школе армии США
42:29 - Из жизни армии США: история о том, как сержант не засчитал норматив по физподготовке командиру базы
46:00 - На брифинге для американских лейтенантов показывают, как российская армия обстреливает украинские войска на Донбассе
48:56 - У США, свободного мира, есть враги, с которыми надо воевать, а не ходить обнимать их и просить о чем-то
52:44 - О занятиях в школе пехоты и полевых занятиях
57:10 - О стрельбах на полигоне в США
01:00:41 - Как и зачем проходит неделя компьютерных игр для командиров взводов
01:03:25 - О тренировках на уровне маленькой команды, отделения и взвода
01:09:05 - О полевом обучении в лесах
01:10:25 - Городские операции отрабатывались в специально построенных городах-симуляторах
01:16:30 - Из чего состоит и как проходит последняя неделя обучения - "Кузня лидерства"
01:19:25 - О том, как в 36 проходить подготовку для 20-летних
01:27:40 - Концептуальное отличие их менталитета - "вы будете воевать", а не "возможно, если вдруг"
01:31:50 - Как Семен Салатенко в американской роте провел украинскую традицию обмывания нового звания
01:34:49 - Семен Салатенко показывает свой самый выстраданный диплом и показывает оценки
01:38:30 - О том, как теперь служить в украинской армии
01:42:00 - Все хотят дружить с сильными, со слабаками никто дружить не хочет, и помогать тоже
01:42:41 - Украинская армия может добиться победы над Россией
01:43:50 - Что значит мир? Чтобы не стреляли? Так подняли руки - и не стреляем. Ошейник раба всегда легче доспехов воина

Семену Салатенко 36 лет, он по образованию педагог и юрист. Участник антитеррористической операции на востоке Украины. С 2014-го по 2015 год находился в зоне АТО как специалист II ранга группы материального обеспечения полка патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1" Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области.

Источник: https://censor.net.ua/v3159460
 
   
 Топ комментарии
 
Павел -- ты не прав мотивация єто серьезно. а Украина гордиться своими бойцами !!!
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Это у тебя "понятка" "не такая"... Не украинская, а "Внутримкадовская", "французик лахтинский"...
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Особенно классный,последний,выделенный момент:- "Ошейник раба всегда легче чем доспехов воина." "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати" - Цензор.НЕТ 3469 Если бы Вы знали сколько таких ошейников гуляют по нашим странам! А вот Вам и пример,-француз,чуть выше.
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Жаль, что только один офицер прошел подготовку в США.
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ні, за часи міністра оборони Гриценка її пройшли тисячі офіцерів, зокрема декілька десятків із цієї ж 128 огпб.
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"29:20 - В армії США найбільша кількість людей повинна брати участь у навчанні, а не бути розкиданою по незрозумілих нарядах".
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В армии США, самой сильной, современной и заведомо выигравшей войну служить одно дело, а в Ураинской армии, слабой, отсталой, разворованной и заведомо проигравшей другое
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Павел -- ты не прав мотивация єто серьезно. а Украина гордиться своими бойцами !!!
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Я не спорю, молодцы. Только не надо путать мотивацию и фанатизм. Мотивация это когда ты понимаешь за что воюешь А если тебя в Иловайске или Дебальцево как мясо пушечное используют и ты такой, да ниче, петя, молодец, отдохни на мальдивах, пока нас крошат, то это уже фанатизм
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Завєдомо проігравшей? Ти шо, кацап, офігів?
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И я не удивился что его лайкнула маланская узеленская шляпа
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Я вот не понял, он что, призывает украинцев воевать за Америку с врагами Америки? Может быть трошки переучили? Он вообще понимает что он в Украине?
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Это у тебя "понятка" "не такая"... Не украинская, а "Внутримкадовская", "французик лахтинский"...
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Он четко сказал что для Америки Россия враг, для Украины Россия враг, Америка готовится с ними воевать, а Украина уже с Пашкой воюет, чего тебе ватарогий не понятно?
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Вы допустили непростительную ошибку,-Вы пропустили слог "РА" и получилось невыразительное "Пашкой" ... Чтобы это было в последний раз. "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати" - Цензор.НЕТ 3825
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Особенно классный,последний,выделенный момент:- "Ошейник раба всегда легче чем доспехов воина." "СВОЯ ВІЙНА": командир роти 128-ї ОГШБр Семен Салатенко, що пройшов курс підготовки армії США: "Є в Америки вороги, з якими треба воювати. Нема "якщо"- готуйтеся, вам всім воювати" - Цензор.НЕТ 3469 Если бы Вы знали сколько таких ошейников гуляют по нашим странам! А вот Вам и пример,-француз,чуть выше.
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Извините,-поменял в последнем предложении "И" на "ОВ",но не убрал "ЧЕМ".
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"Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. Будапештський договорняк можна підвисити тільки в клозеті, ним вже підтерлися всі підписанти. А Сьогодні УКРАЇНІ нічого не залишається як треба відновлювати ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ і ЗАХИЩАТИСЬ.

Між Вашингтоном і Києвом може бути укладено угоду, щоб Америка розмістила військово-морську базу в Південному і також необхідно створити базу НАТО на лівому березі Дніпра.
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны"
13 ноября 2019
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может вернуться к плотному сотрудничеству с Россией и разместить российские танки на своей западной границе около Кракова и Варшавы.
www.dialog.ua/ukraine/194531_1573646673
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мне кажется, что коломойша вчера упал и ударился головой...ибо сегодня он столько всего наговорил...при чем такого гадкого и вызывающе мерзкого....что даже циник коломойша должен был что-то предвидеть...прежде чем такое вякать...(а еврейская хитрость и изворотливость, в сочетании с прагматизмом и чувством самосохранения вообще не могла это сказать вслух)... может это провокация с его стороны? (типа дрожжи в нужник????)
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А чому інтерв'ю російською? Він не знає рідної?
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А какая для него рідна? Он гражданин 3-х государств. А теперь еще хочет стать гражданином расеи, путем перехода Украины под расею
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"Ошейник раба всегда легче доспехов воина"

пречудово сказано!
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