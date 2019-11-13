 "СВОЯ ВОЙНА": комроты 128-й ОГШБр Салатенко, прошедший курс подготовки армии США: "Чем мы отличаемся от американской армии? У них тренировки, у нас проверки". ВИДЕО

Сегодня украинский воин Семен Салатенко - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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2:50 - Семене Салатенко: "визитка"

3:30 – "До революции и войны я был уличным экстремистом"

05:00 - О том, как ушел на войну

06:23 - "Всех, у кого были проблемы с документами, принимали и ставили "фахівець". Я был "фахівцем 2-ї категорії" в пятой роте "Днепра-1"

07:15 - О самом запомнившемся боевом столкновении

08:32 - "Как появлялся как-то россиянин или сепаратист, стреляли в него, что на него смотреть?"

09:10 - О политической карьере до и после войны

12:50 - Когда я был главой Сумского облсовета, прибыльность коммунальных предприятий подскочила в 19 раз

13:44 - Украина - очень богатая страна. В ней очень много воруют и еще даже что-то остается после этого

15:10 - Как из простого солдата за два года стал командиром роты

18:50 – "Сергей Собко попросил сделать доклад по-английски, а потом сказал, что видит перспективу и я поеду учиться в Америку"

19:10 - О начале обучения в США

21:15 - Тренировка против проверки: чем отличается украинская и американская доктрина для армии

24:50 - Что случается с американским лейтенантом, который становится командиром взвода

27:15 - У американцев богатая армия не потому, что у них много денег, а потому, что они их разумно используют

29:20 - В армии США наибольшее количество людей должны участвовать в обучении, а не быть разбросанными по непонятным нарядам

36:30 - Как начинается день в пехотной школе армии США

42:29 - Из жизни армии США: история о том, как сержант не засчитал норматив по физподготовке командиру базы

46:00 - На брифинге для американских лейтенантов показывают, как российская армия обстреливает украинские войска на Донбассе

48:56 - У США, свободного мира, есть враги, с которыми надо воевать, а не ходить обнимать их и просить о чем-то

52:44 - О занятиях в школе пехоты и полевых занятиях

57:10 - О стрельбах на полигоне в США

01:00:41 - Как и зачем проходит неделя компьютерных игр для командиров взводов

01:03:25 - О тренировках на уровне маленькой команды, отделения и взвода

01:09:05 - О полевом обучении в лесах

01:10:25 - Городские операции отрабатывались в специально построенных городах-симуляторах

01:16:30 - Из чего состоит и как проходит последняя неделя обучения - "Кузня лидерства"

01:19:25 - О том, как в 36 проходить подготовку для 20-летних

01:27:40 - Концептуальное отличие их менталитета - "вы будете воевать", а не "возможно, если вдруг"

01:31:50 - Как Семен Салатенко в американской роте провел украинскую традицию обмывания нового звания

01:34:49 - Семен Салатенко показывает свой самый выстраданный диплом и показывает оценки

01:38:30 - О том, как теперь служить в украинской армии

01:42:00 - Все хотят дружить с сильными, со слабаками никто дружить не хочет, и помогать тоже

01:42:41 - Украинская армия может добиться победы над Россией

01:43:50 - Что значит мир? Чтобы не стреляли? Так подняли руки - и не стреляем. Ошейник раба всегда легче доспехов воина

Семену Салатенко 36 лет, он по образованию педагог и юрист. Участник антитеррористической операции на востоке Украины. С 2014-го по 2015 год находился в зоне АТО как специалист II ранга группы материального обеспечения полка патрульной службы милиции особого назначения "Днепр-1" Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области.