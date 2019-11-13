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 Общество, За рубежом
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Все про:горячая вода (75) Медведев (3847) Россия (74252)

 "Не надо. Встаньте, пожалуйста", - жительница Алтайского края на коленях попросила премьера РФ включить горячую воду в доме. ВИДЕО

Во время рабочей поездки по Алтайскому краю жительница села Санниково стала на колени пред премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и попросила включить в доме горячую воду, отсутствующую с 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, на видеозаписи видно, что женщину сразу окружили люди и заслонили ее от камер.

"Не надо. Встаньте, пожалуйста", - прозвучала фраза и женщину сразу подняли на ноги.

"Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года", - пожаловалась Медведеву женщина.

Смотрите также: "Вы держитесь здесь. Просто денег нет. Хорошего вам настроения", - российский юморист Слепаков записал песню по мотивам крылатой фразы Медведева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3159449
 
 
 Топ комментарии
 
Дивітесь люди !
Особливо наші олбодоби, які втомились від війни і вже хочуть миру по росіски !
Прийде лапоть - цілуватимите його і дупу москальску.
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А ты чьих ватопитек будешь? Где ты видел чтоб кто-то в но7ах валялся у мэров или министров с припиздентами? Примеры приведи или заспамься
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Холопы . Это не лечится . Время лечит .
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Дивітесь люди !
Особливо наші олбодоби, які втомились від війни і вже хочуть миру по росіски !
Прийде лапоть - цілуватимите його і дупу москальску.
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у них идея другая - "Если придет лапоть я его целовать не буду, я буду заставлять других его целовать и за это лапоть мне еще и "ништяков" всяких подкинет".
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Вечно вы, Ксения, витиевато изподтишка.
Ответьте прямо - украинский народ -"олбодоби" или мудрый,музыкальный, прекрасный?
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Їй пояснили, що води не має за наказом Преззидента Порошенка?
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Ксения , посоветуйте бедной женщине поставить бойлер . У нас ведь то же самое 20 лет происходит.
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Алєксандр, совєтую тєбє, спочатку поцікавитись чи є у той женщіни гроші на бойлєр, і чи в їх регіоні працює дозвіл на збір ВАЛЄЖНІКА, щоб його топити.
І взагалі, поцікався, що писали у 2014 буряти танкового батальйону іхтамнєтов, «сєбє на родіну» про те, як живуть люди в Донецьку.
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А что,в Украине лучше. Зачем этот мусор.
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Краще. В нас на баріна більшість не сподівається.
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А ты чьих ватопитек будешь? Где ты видел чтоб кто-то в но7ах валялся у мэров или министров с *************? Примеры приведи или заспамься
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То ж реклама братскаго народа для України: "Нєжілі богато, нєх..й начинать".
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У нас на царя не молятся не просят на коленях а дают пинка на выборах или гонят до Ростова
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Дело не в том, что в Украине не лучше, дело в том, что Украина не строит при этом из себя великую передовую державу.
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Зачем этот мусор.)) А для того чтобы наши любители рюзкого миря , видели и знали с кем хотят " брататься " . С голодранцами , у которых мало того что горячей воды нет , так в придачу ,нет ещё ни гордости ни чести . Три года воды нет , а они ещё и встают перед чинушами на колени и говорят им - огромное спасибо "Не треба. Підведіться, будь ласка", - мешканка Алтайського краю на колінах попросила прем'єра РФ увімкнути гарячу воду в будинку - Цензор.НЕТ 8447 .( в конце видео ) . Вместо того шоб плюнуть им в рожу . Бесхребетная кацапня . "Не треба. Підведіться, будь ласка", - мешканка Алтайського краю на колінах попросила прем'єра РФ увімкнути гарячу воду в будинку - Цензор.НЕТ 4311 . Тьх-ху .
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Медведев надеюсь чистит ботинки, следующим будет лизание его ботинок 🤪🤪🤪таки прав был министр культуры рашки, россияни счастливые обладатели лишней хромосомы
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ЗЄлєбобіки, ви ще хочете в росососію з Бєньою?
Рекламний ролик спеціально для вас.
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надо было и ботинок поцеловать, а лучше грязь под ногами, тьфу, рабские души....
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Насрать...нахер нам эта ботва тут???бутус не засоряй укрсми этим гамном
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лучше попордробнее что там с каломойским , как продвигается расследование в США и как Зеленский способствует єт ому расследованию, какие законі приняті для єкстрадиции єтого кучерявого сепара, какие дела откріті в украине на него за сепаратизм, предательство, предложения продаться ********?
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Насрать и на беню мне!!!!и твого пороха тоже
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У бурмистра Власа бабушка Ненила
Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!
«Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», - думает старушка...
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эту часть суши не затронуза отмена крепостного права.......
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Они Куликово Поле ищут . "Не надо. Встаньте, пожалуйста", - жительница Алтайского края на коленях попросила премьера РФ включить горячую воду в доме - Цензор.НЕТ 3827 Его нет . Орда никуда не ушла , она в раше .
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Холопы . Это не лечится . Время лечит .
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Держитесь там. Всего доброго,хорошего настроения и здоровья.


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а бойлер поставить слабо? лучше на коленях... умолять
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блин! напугал))))
я подумал что действительно бРойлер накарябал...(аж очки протер)
ну мы то знаем!...а им - сапоги лизать - вода теплее станет (в....ну...как бы сказать... ґде!)))))
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Тетка - типичный совок, неужели не очевидно? У нее даже понимания такого нет, осознания, что можно что-то решить самостоятельно, альтернативным путем. Она дитя сталинского кнута, хрущевской безхозяйственности, брежневского застоя и горбачевских сказок, когда "папа" в лице государства все порешает. А если не решает, то надо лучше попросить.
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Алтайский край, село. Там наверное со времен Сталина проводку ни кто не менял "Не треба. Підведіться, будь ласка", - мешканка Алтайського краю на колінах попросила прем'єра РФ увімкнути гарячу воду в будинку - Цензор.НЕТ 5820. Какой там бойлер "Не треба. Підведіться, будь ласка", - мешканка Алтайського краю на колінах попросила прем'єра РФ увімкнути гарячу воду в будинку - Цензор.НЕТ 3009?
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Вы живете в Тамбове? И дети ваши там живут. Зачем вам английский, вы все равно никуда не поедете. (с) Депутат Госдуры.
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Бойлер берет , как утюг. Не заводите рака за камень.
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Включи мозги, Шурик! Как часто в деревнях пользуются утюгом? Какое время глажки? И главное - погладить кальсоны, не принять ванну семье из трех человек, даже душ
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Кацапсяче дно... Не бойлер поставити, а краще у барина на колінах просити снісхождЄнія... Зато спитай в неї хто такі бандЄрАвци, вона сходу скаже "Не надо. Встаньте, пожалуйста", - жительница Алтайского края на коленях попросила премьера РФ включить горячую воду в доме - Цензор.НЕТ 9264
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Часто можно услышать от мудрого украинского народа, что в братской России высокий уровень жизни.
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а шо кизяком топить не пробовали? можно еще Рейхстаг из гавна и палок разобрать, сколеновстающие, слопатоедящие, расеюпросравшие....
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забыла руку поцеловать при прошении, нарушен этикет))
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А знаєте, мені якось до спини всі ці кацапські негаразди.
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«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!».
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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Любят же в рашке бунтовать. Станут на колени и бунтуюююют.
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Вода тёплая ей нужна, тебе велели сутками смотреть телик где на Украину выливают дерьмо !
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В Днепре бойлеры уже как минимум 15 лет...
И всем хорошо...
В чем проблемы?
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Скоро их заселят в Украину а украинцев вывезут в Алтай и на Дальний Восток все как и говорил Жириновский. Ну что граждане пасажЫры украинцы, готовы вернуться в ссср куда вас ведет Беня и ЗЕ? Будете тоже ездить в Маскву просить ***** включить вам воду и выдать аусвайс на сбор валежника.
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У меня и у всех моих знакомых стоит или бойлер или колонка...
То к чему ваша картинка?
Пятое колесо к машине?
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То есть в городе в принципе нет горячей воды? "Не треба. Підведіться, будь ласка", - мешканка Алтайського краю на колінах попросила прем'єра РФ увімкнути гарячу воду в будинку - Цензор.НЕТ 6293
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воистину тупой ты каратай. сказано же тебе что воду в Украине давно бойлерами или газовыми колонками нагревают.
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Вы блин серьезно? Это же нонсенс. 21-й век на дворе.
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Так. 21 -й.
Велика кількість приладів для електричного нагріву води.
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На Рашке газа нету. Весь газ нужен Великой Германии и Сирии.
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2 варианта - эта тетя после такого обращения или инвалид первой группы или на тот свет...
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Зелебобики, учите позу---скоро вам торчать раком за горячую воду перед Дмитрием Анатоличем!
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как то неуверено холопка на 4 кости упала. пелохо поклоны перед боярами била.
Сослать на сайберию неблагодарную, даже при том что в 14 году она скакала с повизгиванием слава *****- крысм наш.
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Росію на коліна не поставити!! Їй значно комфортніше лежати. В гівні. Все частіше приходжу до висновку, що незалежно від регіону росіяни всередині країни були, є і напевно будуть рабами. Перед владою стати на коліна!! Позорище!! Скільки було прикладів,коли під час ВВВ тіж росяни приймали німецьку кулю але на коліна не ставали. Але перед своєю владою стають. Це і є ознака раба. Але на всіх поза поребриком вони дивляться звисока, побрязкуючи своїми скрепами.
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рожденные в рабстве от потомственных рабов кацапы не могут быть или стать свободными. У русни тяга к рабству заложена в лишней хромосоме.
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А де той кацап під чешською проксі, що нахвалював Росію?
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Охранники !!!! Ху- ли вы прыгаете вокруг него? Парни он черт!!!!!! А вы прыгаете!!!!!
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