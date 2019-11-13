 "Не надо. Встаньте, пожалуйста", - жительница Алтайского края на коленях попросила премьера РФ включить горячую воду в доме. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, на видеозаписи видно, что женщину сразу окружили люди и заслонили ее от камер.
"Не надо. Встаньте, пожалуйста", - прозвучала фраза и женщину сразу подняли на ноги.
"Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года", - пожаловалась Медведеву женщина.
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Особливо наші олбодоби, які втомились від війни і вже хочуть миру по росіски !
Прийде лапоть - цілуватимите його і дупу москальску.
Це дуже прикра правда.
Ответьте прямо - украинский народ -"олбодоби" или мудрый,музыкальный, прекрасный?
І взагалі, поцікався, що писали у 2014 буряти танкового батальйону іхтамнєтов, «сєбє на родіну» про те, як живуть люди в Донецьку.
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Починить избенку лесу попросила.
Отвечал: нет лесу, и не жди - не будет!
«Вот приедет барин - барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», - думает старушка...
я подумал что действительно бРойлер накарябал...(аж очки протер)
ну мы то знаем!...а им - сапоги лизать - вода теплее станет (в....ну...как бы сказать... ґде!)))))
М.Е.Салтыков-Щедрин.
И всем хорошо...
В чем проблемы?
То к чему ваша картинка?
Пятое колесо к машине?
Велика кількість приладів для електричного нагріву води.
Сослать на сайберию неблагодарную, даже при том что в 14 году она скакала с повизгиванием слава *****- крысм наш.