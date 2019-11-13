 "Не надо. Встаньте, пожалуйста", - жительница Алтайского края на коленях попросила премьера РФ включить горячую воду в доме. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Дождь, на видеозаписи видно, что женщину сразу окружили люди и заслонили ее от камер.

"Не надо. Встаньте, пожалуйста", - прозвучала фраза и женщину сразу подняли на ноги.

"Я устала ходить по всем инстанциям! Я инвалид второй группы, обращалась во все инстанции. У нас три года нет воды горячей. Газовая котельная у нас своя с 2003 года. Три пятиэтажки, 140 квартир остались без горячей воды с 2016 года", - пожаловалась Медведеву женщина.

Смотрите также: "Вы держитесь здесь. Просто денег нет. Хорошего вам настроения", - российский юморист Слепаков записал песню по мотивам крылатой фразы Медведева. ВИДЕО