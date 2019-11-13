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 Политика Украины, Общество
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 Всеобщей поддержки идеи "русского мира" в оккупированном Крыму нет, - представитель президента в АРК Кориневич. ВИДЕО

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в АРК Антон Кориневич заявил, что во временно оккупированном Россией Крыму много тех, кто "ждет Украину".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге в среду в Киеве.

"Очень важно сказать, что в Крыму нет повальной поддержки идеи так называемого "русского мира". Там есть люди, которые ждут Украину, ждут от Украины сначала, возможно, месседжей, потом реальных действий", - сказал Кориневич.

Кориневич подчеркнул, что представительство президента в АРК старается поддерживать контакт со всеми теми в оккупированном Крыму, кто "хочет видеть и слышать Украину".

"С органами оккупационной власти мы, безусловно, не общаемся. Тут не может быть никаких вопросов. Мы общаемся со всеми теми, кто может нам помочь в вопросе защиты наших граждан, скажем так", - заявил он.

В свою очередь заместитель постпреда президента в АРК Тамила Ташева отметила, что вопрос возвращения оккупированного Крыма в состав Украины не должен исчезать с информационной повестки дня в Украине и за ее пределами, что является одной из задач данного органа.

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Источник: https://censor.net.ua/v3159426
 
 
 Топ комментарии
 
Они наказаны , ещё пару сезонов и "путин - ху@ло" ? Всеобщей поддержки идеи "русского мира" в оккупированном Крыму нет, - представитель президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 2753 Только в Украине не хотят видеть этих дебилов .
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Всеобщей поддержки может и нет, а процентов этак на девяносто три есть.
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лучше похерить и домбас и крым, просто забыть об этих гетто. иначе придется волка, который в лес смотрит, кормить и кормить
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..че уже Крысчан попустило ?!!!!.. да не ребята кушайте еще....
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В моём списке уже два слова, от которых меня колбасит. Это активисты и месседж.
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Они наказаны , ещё пару сезонов и "путин - ху@ло" ? Только в Украине не хотят видеть этих дебилов .
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Хочется спросить у Кориневича: а как он узнал об этом? Сомневаюсь, что методом опроса... Может у него есть хоть какие-то данные о % соотношении русо и украинофилов? Хотя бы самые приблизительные?
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Всеобщей поддержки может и нет, а процентов этак на девяносто три есть.
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як показує історія, немає нічого вічного. Тому прийде час, коли крисичани, які волали "за руццкій мир", підуть на корм черноморськми бичкам та крабам.
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Стоит проанализировать результаты любых всеукраинских выборов в Крыму до 2014г. и становится очевидно, что Крым действительно был значительно менее ватным чем Донецкая и Луганская области. Уровень поддержки комунистов и прочих пророссийских рыгоаналов, там была на уровне Харьковской и Одесской областей.
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Просто в Криму було багато українців, що мали там бізнеса, в Донецьк їхати робити бізнес сенсу не було.
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Интересно, а откуда он знает ? Он там хотя бы был ?
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А що таке "ідеї рузьке міра", щоб сусіди жили гірше і щоб діти жили гірше за батьків?
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брешет, был я там в том году, за рашку топят почти все !
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Окупований Ростов теж був за німців.
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лучше похерить и домбас и крым, просто забыть об этих гетто. иначе придется волка, который в лес смотрит, кормить и кормить
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