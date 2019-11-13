 Всеобщей поддержки идеи "русского мира" в оккупированном Крыму нет, - представитель президента в АРК Кориневич. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге в среду в Киеве.

"Очень важно сказать, что в Крыму нет повальной поддержки идеи так называемого "русского мира". Там есть люди, которые ждут Украину, ждут от Украины сначала, возможно, месседжей, потом реальных действий", - сказал Кориневич.

Кориневич подчеркнул, что представительство президента в АРК старается поддерживать контакт со всеми теми в оккупированном Крыму, кто "хочет видеть и слышать Украину".

"С органами оккупационной власти мы, безусловно, не общаемся. Тут не может быть никаких вопросов. Мы общаемся со всеми теми, кто может нам помочь в вопросе защиты наших граждан, скажем так", - заявил он.

В свою очередь заместитель постпреда президента в АРК Тамила Ташева отметила, что вопрос возвращения оккупированного Крыма в состав Украины не должен исчезать с информационной повестки дня в Украине и за ее пределами, что является одной из задач данного органа.

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