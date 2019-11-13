EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2515  87
Материалы по теме:
Все про:законопроект (2245) земля (1564) Тимошенко (24373) Батькивщина (1825)

 Власть фактически открывает путь к колонизации Украины, - Тимошенко о законопроекте про рынок земли. ВИДЕО

Принятие законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" фактически будет означать колонизацию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления в Верховной Раде.

"Сегодня на голосование ставится тот законопроект, который предусматривает продажу земли, в том числе иностранцам, и продажа в одни руки по 210 000 гектаров. Это означает, что тот, кто в мире имеет больше денег, сможет "иметь" и Украину", - подчеркнула Тимошенко.

Политик призвал парламентариев не обострять ситуацию и не провоцировать народ, "который закипает". По мнению Тимошенко, открытие рынка земли возможно только после проведения референдума и изучения международного опыта по этому вопросу.

"Я действительно верила в то, что все важные решения будут приниматься через референдум, как это предусмотрено в программе нашего президента. Сегодня 75% людей согласно опросу компании "Рейтинг" выступают против продажи земли", - отметила лидер "Батькивщины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы как правоцентристы поддерживаем рынок земли, но в нынешнем виде закон принимать нельзя, - Ирина Геращенко

Тимошенко возмутилась, что рассматривая такой важный вопрос, властное большинство не дало слово аграриям, которые категорически против распродажи земли. И без их согласия принимать это стратегическое решение недопустимо.

"Я буквально умоляю каждого депутата: перед тем, как нажать зеленую кнопку, подумайте, как вы входите в историю Украины. Или как те, кто разрушает Украину в стратегической перспективе, или как те, кто защищает ее будущее. Не борьба в зале важна, а будущее нашего государства! "- подытожила политик.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.

Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.

Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.

Источник: https://censor.net.ua/v3159408
 
 
 Топ комментарии
 
Йуля вже локті кусає, що підтримала хрипляву наркозалежну шмаклю.
 показать весь комментарий
 
"Я действительно верила в то, что все важные решения будут приниматься через референдум, как это предусмотрено в программе нашего президента. Сегодня 75% людей согласно опросу компании "Рейтинг" выступают против продажи земли",Источник: https://censor.net.ua/v3159408
---

зелики всех нае-обманули, и теперь по быстрому обтяпывают свои делишки...
 показать весь комментарий
 
Йуля, що ти за козлів до влади привела? Власть фактически открывает путь к колонизации Украины, - Тимошенко о законопроекте о продаже земли - Цензор.НЕТ 8697
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Юля должна поднимать людей против желания власти продать всю землю Украины. Этот законопроект ужасный и те, кто за него проголосовали - предатели и враги Украины. Эти выродки вредят Украине с первого дня своего правления.
 показать весь комментарий
 
 
Юля -- подручная Лазаренко. По коррупции она и Педро намного переплюнула.
 показать весь комментарий
 
 
Ты, политичная безграмотный дурак, хоть сайты почитал бы. Про Лазаренка :
1) Паша стал премьером в мае-1996, через месяц (июнь 1996) додавил депутатов и приняли первую Конституцию; через два
месяца - Паша ввёл гривну, и весь год держал курс 1.8 (это после 5 лет галопирующей инфляции, которая обесценила
карбованец в 100 тысяч раз - в августе-1996 меняли 100 тыс купонов на 1 гривну). Лазаренко - отец Конституции и гривны.
2) В 1996 премьер Лазаренко и премьер Черномырдин подписали Договор с Россией и успокоили Крым, где уже был свой президент
Мешков. Лазаренко в 1996 спас наш Крым.
3) Гривна была стабильной ещё полгода после Паши, до конца 1997 года. А потом при «честном Пустовойтенко-Тигипке» за
два года упала до 4.3 за доллар.
4) Верховная рада и Кучма сделали Пашу «врагом номер 1» потому, что Паша не давал им всем воровать, а сам себе по-немногу
тянул в карман. И в марте 1996 Паша объявил, что хочет ввести налог на приватизированные предприятия, чтобы доплатили -
вот тут они все и озлились, и сняли Пашу.
5) Паша за 2 года губернаторства (до 1995) построил в Днепре:
- первые 6 станций метро без всяких "иностранных кредитов, как теперешние воры Филатова-Пороха-ЗЕ" (и за 25 лет не добавили ни одной);
- мост через Днепр и пустил по нему скоростной трамвай (а в Киеве и Запорожье мосты стоят по 10 лет и воруют в 10 раз
больше, чем Паша);
- трехэтажный автовокзал в Днепре;
- создал и застроил новый сельский район - Юрьевский.
 показать весь комментарий
 
Популистам раздолье. Нет, Юля. Коррупция таких как ты -- путь к ликвидации и колонизации Украины.
 показать весь комментарий
 
«популизм Тимошенко» выражался в том, что она добилась повышения за 5 лет, когда её партия была лидером (2005-2009) роста среднестатистических пенсий в 5 раз (в долларах в три раза) (2004 - 182 грн; 2009 - 930 грн), среднестатистических зарплат в 3.5 раза (2004 - 590 грн; 2009 - 1906 грн).
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Юля прогнозировано вместе с Порошенко и Медведчуком.
 показать весь комментарий
 
 
Юля за Народ и с народом , а вот ты с кем мне уже понятно - с "зеленой саранчей"
 показать весь комментарий
 
 
Скажу, что она делала правильно и о чём ты даже не знаешь:
1) За оранжевые 5 лет (2005-2009) Тимошенко как премьер-министр и лидер оппозиции добилась быстрого роста зарплат-пенсий-стипендий, смотри сайт Госкомстата:
- среднестатистические пенсии выросли в 5.1 раза: 2004 - 182 грн. (34 долл. США), 2009 - 934 грн. (рост в долларах в 3.4 раза);
- среднестатистические зарплаты в 3.2 раза: 2004 - 590 грн., 2009 - 1906 грн. (рост в долларах в 2.1 раза);
- стипендии в ВУЗах: июнь 2004 - 34 грн. (под президентские выборы Янукович повысил до 116 грн.), Тимошенко повысила с сентября 2008 - 530 грн.
Если б не Тимошенко в 2005-2010, то до сих пор была бы та же полуголодовка, которая была в 1992-2004 годах; с пенсиями в 20-30 дол, зарплатами в 60 дол.
2) Про "газовый кризис-2009" прочитайте сначала в Википедии (если читать умеете) - там ясно даны ссылки на то, как Тимошенко ещё 2.10.2008 договорилась в Москве о цене газа 235 дол на 2009 год, но президент Ющенко сорвал подписание 31.12.2008 (отозвал Нафтогаз из Москвы) и тогда президент Медведев объявил цену 450 дол. Подлый Ющ (и Фирташ) спрятался в Карпатах (там катался с семьёй на лыжах), а Тимошенко пришлось всю эту подлость разруливать - и она добилась, что по итогам за 2009 год Украина получала газ за 232 дол.
 показать весь комментарий
 
Йуля вже локті кусає, що підтримала хрипляву наркозалежну шмаклю.
 показать весь комментарий
 
 
Вона шмарклю не те що підтримувала, а казала пожівьом - увідім. Єслі шо, то буде проти.
 показать весь комментарий
 
 
Отож нехай дивиться - щоб аж очі як у рака! Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 5680
 показать весь комментарий
 
 
Ну не вона ж обирала блазня, а мудрий наріт. Він теж сподівався що з шмарклею буде пакращення і тепер теж дивиться аж очі як у рака.
 показать весь комментарий
 
 
Это она сказала?

"Я действительно верила в то, что все важные решения будут приниматься через референдум, как это предусмотрено в программе нашего президента.
Источник:https://censor.net.ua/v3159408"

Так в 99.9% случаев оправдывают свои предыдущие действия, когда говорят - верил(а)...
 показать весь комментарий
 
 
Не ври, ПЕС за снятие моратория и за продажу земли, они правда некоторые изменения хотят.
 показать весь комментарий
 
"Я действительно верила в то, что все важные решения будут приниматься через референдум, как это предусмотрено в программе нашего президента. Сегодня 75% людей согласно опросу компании "Рейтинг" выступают против продажи земли",Источник: https://censor.net.ua/v3159408
---

зелики всех нае-обманули, и теперь по быстрому обтяпывают свои делишки...
 показать весь комментарий
 
 
...і продовжує вірити Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 6775
А це? Просто якесь непорозуміння Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 6775
...ліш би нє Порошенко... лічная нєпріязнь... кушать нє маґу... Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 6775
 показать весь комментарий
 
 
Йуля, що ти за козлів до влади привела? Власть фактически открывает путь к колонизации Украины, - Тимошенко о законопроекте о продаже земли - Цензор.НЕТ 8697
 показать весь комментарий
 
 
Ні, просто очі без зелених сциклин.
 показать весь комментарий
 
 
ну это понятно с первого твоего коммента, а петины сциклины в глазах у тебя не вызывают дискомфорт?
 показать весь комментарий
 
 
Він просто сцить на ікону блаЗЄнського Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 6889
 показать весь комментарий
 
ну таки обули зелёные юлю . она себя премьером уже считала поддержала их во всём . видно припугнули чем то хорошо сидела как мышь под веником и не пищала . ну а тут уже дерибан намечается по взрослому и к корыту не подпускают. взвоешь и не так
 показать весь комментарий
 
 
А прихильники Тимошенки по суті підтримали Зе. Оце вам новий поворот!
 показать весь комментарий
 
 
Якби замість Зе був який не будь Же, прихильники Тимошенко по суті підтримали би і його. Бо вкрай потрібно було відсторонити від влади Пе.))
А іще, прихильники тим і відрізняються від фанатиків, що не ідеалізують політика. Можуть не поділяти деякі його погляди і навіть критикувати.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто і Медведчука теж би підтримали. У мене нема питань
 показать весь комментарий
 
ее колонизировали твои таруты..узбагойся и иди внуков нянчить!)))
 показать весь комментарий
 
 
Только вторник а неделя удалась. Коломойский там уже НАТО танками под Краковом пугает 🤪 осень перестает быть томной . Запасаемся попкорном 🍿
 показать весь комментарий
 
 
Вибачте , щось я зовсім відстала ))))) дійсно середа 🤪
 показать весь комментарий
 
 
Ви тільки вдумайтесь - Зе на**ав, не просто нарід, він на**ав навіть Йулю! Йулю, Карл!
 показать весь комментарий
 
 
Вона не знала про Моніку і вважала себе єдиною в світі.
 показать весь комментарий
 
 
Пустите Тимошенко во власть тогда она первая будет за продажу земли
 показать весь комментарий
 
 
Була. Але мораторій підтримувала. В цьому питанні вона тримає ніс за вітром, тобто за настроями виборців. А вони поки що проти.

(я ніколи не підтримував ЮТ, але істина в даному разі саме така).
 показать весь комментарий
 
 
В часи прем'єрства вона підписувала меморандум з МВФ, де було зобов'язання про відкриття ринку землі. Гройсман показував документи.

Тимошенко еще в 2008 году взяла на себя обязательство продавать украинскую землю. Вот подпись, вот меморандум, - Гройсман.

https://censor.net.ua/news/409086/timoshenko_esche_v_2008_godu_vzyala_na_sebya_obyazatelstvo_prodavat_ukrainskuyu_zemlyu_vot_podpis_vot
 показать весь комментарий
 
Це несерйозно. Що таке "меморандум"? Про "будапештський" Ви вже забули?
Повторю, що ніколи не був прихильником популізму ЮТ, але саме через свій популізм вона ніколи не пішла б на продаж землі, бо це був би 100%-овий крах її політичної кар'єри. Я запам'ятав її виступи саме проти продажу землі. І вони були системними.
 показать весь комментарий
 
 
Під цей меморандум МВФ давав її уряду гроші !
Від уряду, із своїм підписом вона вносила в ВР законопроект "Про ринок землі".
Тут фото документів:
https://coolyanews.info/amneziya-yulii-za-10-let-timoshenko-razuchilas-otstaivat-rynok-zemli.html
 показать весь комментарий
 
Якщо зробити такий ринок, як пропонує Зе, то через пару років в населення залишиться земля тільки на брудних сандалях. Китайці скупили в Болгарії землю, обнесли її колючкою, поставили свою охорону і весь врожай вивозять у Китай. А в Болгарії помідор коштує втричі дорожче, ніж у Греції.
 показать весь комментарий
 
 
а в Греции почему китайцы не скупили всю землю ?
 показать весь комментарий
 
А що, не зрозуміло? Хто ж їм там продасть? Як і у Канаді - 90% землі у держвласності, в Британії - 100% земля у власності королеви, у Франції 70% державна земля, в Польщі - 50%, а в Україні лише 30% залишилось, і ту Зє хоче продати, бо більше ні на що він в економіці не здатний. Продавати треба продукцію, а не землю!!! Бо площа - це обмежений ресурс і площа не збільшується!!!
 показать весь комментарий
 
Я не вимагаю продавати державну землю.

Я вимагаю скасувати мораторій на продаж моєї приватної землі.
 показать весь комментарий
 
Паї має викупати держава і потім здавати землю в оренду під цілий перелік вимог, умов і застережень. За порушення яких договір оренди анулюється дочасно.
 показать весь комментарий
 
Це моя справа, кому продати права на моє майно.

До чого тут держава ?
 показать весь комментарий
 
Навіть, якщо землю зможуть купувати тільки українські(олігархи), то все одно земля буде вся у них. Поперше порошенки вже скупили у пайщиків землю фактично за безцінок по довіреності через нотаріуса(по 200дол/га). А буде ціна землі 1500дол. на аукціоні, то побіжуть продавати всі. Олігархи скуплять землю і кому будуть давати її в оренду? Бідним фермерам? Ні. Іноземним ТНК. Куди вони будуть вивозити свою продукцію? Правильно, на експорт. Що будуть смоктати українці, замість ковбаси і сала? Правильно, лапу.
 показать весь комментарий
 
а зараз хто заважає орендаторам вивозити продукцію ?
 показать весь комментарий
 
От це і погано, що держава це питання не врегулювала. І команда Зє виявилась такою самою корумпованою шоблою, як і шобла Пєці.
 показать весь комментарий
 
помидоры (1 кг) - 1,23Лв; курс 1,78 лв - 1 долар. Ціна в Києві від 25 грн кг, тобто дорожче Болгарії.

Источник: https://kidpassage.com/publications/pitanie-v-bolgarii-tsenyi-na-edu
 показать весь комментарий
 
 
Ну так фермер сьогодні платить 18% податків ВІД ОБОРОТУ, а латифундист Косюк взагалі нічого не платить, але отримує на кожну курку по 400 гр від держави. Як в таких умовах може фермер бути заможним? От і ціна така на овочі. Бо косюкі вже декілька років свою продукцію вивозять сировиною за кордон. Тепер Зєля хоче добити фермера під пень.
Українці обрали собі не преза, а ліквідаційну комісію для України.
Дострокові.
 показать весь комментарий
 
Кста...Когда Тимошенко только что выступала в ВР в Киеве выключились ВСЕ телевидение - абсолютно все каналы. Особенно когда она начала зачитывать тот пункт про иностранцев, которым Зеленый хочет продать Украину...Включайте мозги !!! Правда если они у вас есть..
 показать весь комментарий
 
 
Власть фактически открывает путь к колонизации Украины, - Тимошенко о законопроекте про рынок земли - Цензор.НЕТ 6217

«Партия ВО «Батькивщина» два десятка лет заявляет, что выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли, и на этом фоне ее многократный выдвиженец в народные депутаты Иван Рязанцев выглядит латифундистом местного уровня …
Взять хотя бы прошлый год, когда в частной собственности «батькивщинца», согласно его декларации, появились 56 земельных участков общей площадью 255,7 га, а у его жены - 36 земельных участков на 109,9 гектаров. Все - в Томаковском районе, Днепропетровской обл.
За один (!) год. В частной собственности!!! (а вы говорите - нет у нас продажи земли!)))))
При этом его заработная плата в 2018-м, согласно декларации, была минимально разрешенной в стране - 3.723 гривны в месяц...»
 показать весь комментарий
 
 
350га, ну ты нашёл самого великого латифундиста Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 4652
 показать весь комментарий
 
 
я тебе скажу, для примера, что 350 га - это приблизительно одна третья часть земель одного бывшего небольшого колхоза.
 показать весь комментарий
 
 
не спорю! и даже не в объемах суть...
при зарплате в почти 4тыс на месяц как он спромогся их купить...при моратории на продажу?
 показать весь комментарий
 
Брехня. Він цю землю взяв по довіреності через нотаріуса, бо купити чийсь пай сьогодні не можна. А держава має скупати у людей паї за прийнятною ціною і потім здавати їх в оренду.
 показать весь комментарий
 
не знаю, как у тебя вообще повернулись пальцы написать что он латифундист Влада фактично відкриває шлях до колонізації України, - Тимошенко про законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 37
 показать весь комментарий
 
 
Она текст законопроекта читала? Я не читал, поэтому и ни "за" и ни "против" УКАЗАННОГО законопроекта. А рынок земли действительно давно открывать надо.
 показать весь комментарий
 
свинарчуки, бариги, ПРойдисвіти за мордор і абинеюльки привели до влади ЗЕлень.
бачіли очі що купували, тепер їжте, хоть повилазьте. вже двадцять рокїв на в вуха ї на вуха вішають абинеюлька щоб і далі мати можливість драти як овець.
кожен народ заслуговуе своїх правителів(С)

Завдяки першому Майдану ми нарешті зажили нормально! З 2004 по 2008 зарплати виросли в кілька разів, 1000 баксів в Києві не були захмарною зарплатою, їх багато хто отримував.
В 2007 українці купили 550 тис. нових машин, в 2008 - 623 тис. - це рекорд за всю історію України! Для довідки, в 2018 - 76 тис. Житло масово купували, хоча воно в баксах було рази в 2 дорожче, ніж зараз! Ну році так в 2007-2008 при тій «щовкралавсе» зарплати у нас були на 30-40% вищі, ніж у Білорусі і вищі, ніж в Болгарії чи Румунії (десь на рівні Хорватії були). Ріст ВВП був 6-8%, щорічно 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій. Український авторинок був №7 у Європі

доки гниломордий не здав країну рецидівістам і баригам, від яких досі так і не позбавились серуть тут на всіх хто не з їхньої свинарчукової воровської кодли.
 показать весь комментарий
 
 
Свинарчуки привели до влади Зелень ? )))))))))))))))))))))))))))

Шо ти куриш ?
 показать весь комментарий
 
Ось так...***** .........ВОНА ПРАЦЮЄ.....не знімаючи лабутенів !!!
 показать весь комментарий
 
Если кто-то против продажи земли, то пусть не продаёт свою землю.
 показать весь комментарий
 
Якщо селянин сьогодні отримує за га два мішка кукурудзи на рік(200гр), то він не захоче продати її за 2000 дол???(в 300раз більше). Це він буде 300 років кожен рік бігати за кукурудзою, або продасть пай, купе собі крутий айфон і буде втикати в нього?
 показать весь комментарий
 
Я сейчас и вону, и Ляшко готова в рот целовать... но держу себя в руках ибо нех)))))
 показать весь комментарий
 
Юля не упустила возможность аработать очки перед лохторатом
 показать весь комментарий
 
 
Ойойой! Юленьке краюху земельки не попадет! Беда звони в колокола! Все пропало!))))
 показать весь комментарий
 
Ти, Сергію, дебіл і всі твої батьки були дебілами.
 показать весь комментарий
 
 
для свинарчуків і мародерів клятаюлька страшніше **уйла .
тому і завили як бешені суки на повний місяць.
 показать весь комментарий
 
 
Тигра в своих политджунгях отстала от жизни - Украина, увы, всегда была чьей-то колонией.
 показать весь комментарий
 
По різонму було. Землі січі запорожської були землями вільних людей. Гетьманщина теж була вільними землями.
 показать весь комментарий
 
..её мозги,да нынешним мудакам...Да и "папередникам" тоже...Умная женщина,только дураки-за дураков и голосуют..
 показать весь комментарий
 
Вот в этом вопросе Юля абсолютно права !!!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх