 Власть фактически открывает путь к колонизации Украины, - Тимошенко о законопроекте про рынок земли. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины", об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления в Верховной Раде.
"Сегодня на голосование ставится тот законопроект, который предусматривает продажу земли, в том числе иностранцам, и продажа в одни руки по 210 000 гектаров. Это означает, что тот, кто в мире имеет больше денег, сможет "иметь" и Украину", - подчеркнула Тимошенко.
Политик призвал парламентариев не обострять ситуацию и не провоцировать народ, "который закипает". По мнению Тимошенко, открытие рынка земли возможно только после проведения референдума и изучения международного опыта по этому вопросу.
"Я действительно верила в то, что все важные решения будут приниматься через референдум, как это предусмотрено в программе нашего президента. Сегодня 75% людей согласно опросу компании "Рейтинг" выступают против продажи земли", - отметила лидер "Батькивщины".
Тимошенко возмутилась, что рассматривая такой важный вопрос, властное большинство не дало слово аграриям, которые категорически против распродажи земли. И без их согласия принимать это стратегическое решение недопустимо.
"Я буквально умоляю каждого депутата: перед тем, как нажать зеленую кнопку, подумайте, как вы входите в историю Украины. Или как те, кто разрушает Украину в стратегической перспективе, или как те, кто защищает ее будущее. Не борьба в зале важна, а будущее нашего государства! "- подытожила политик.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.
Первым в повестке дня внесен правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы из разных фракций подали 10 альтернативных законопроектов.
Согласно предложениям Кабмина, приобретать право собственности на земельные участки сельхозпредприятий назначения смогут граждане Украины, юридические лица, образованные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Законопроекты рассмотрят в первом чтении.
1) Паша стал премьером в мае-1996, через месяц (июнь 1996) додавил депутатов и приняли первую Конституцию; через два
месяца - Паша ввёл гривну, и весь год держал курс 1.8 (это после 5 лет галопирующей инфляции, которая обесценила
карбованец в 100 тысяч раз - в августе-1996 меняли 100 тыс купонов на 1 гривну). Лазаренко - отец Конституции и гривны.
2) В 1996 премьер Лазаренко и премьер Черномырдин подписали Договор с Россией и успокоили Крым, где уже был свой президент
Мешков. Лазаренко в 1996 спас наш Крым.
3) Гривна была стабильной ещё полгода после Паши, до конца 1997 года. А потом при «честном Пустовойтенко-Тигипке» за
два года упала до 4.3 за доллар.
4) Верховная рада и Кучма сделали Пашу «врагом номер 1» потому, что Паша не давал им всем воровать, а сам себе по-немногу
тянул в карман. И в марте 1996 Паша объявил, что хочет ввести налог на приватизированные предприятия, чтобы доплатили -
вот тут они все и озлились, и сняли Пашу.
5) Паша за 2 года губернаторства (до 1995) построил в Днепре:
- первые 6 станций метро без всяких "иностранных кредитов, как теперешние воры Филатова-Пороха-ЗЕ" (и за 25 лет не добавили ни одной);
- мост через Днепр и пустил по нему скоростной трамвай (а в Киеве и Запорожье мосты стоят по 10 лет и воруют в 10 раз
больше, чем Паша);
- трехэтажный автовокзал в Днепре;
- создал и застроил новый сельский район - Юрьевский.
1) За оранжевые 5 лет (2005-2009) Тимошенко как премьер-министр и лидер оппозиции добилась быстрого роста зарплат-пенсий-стипендий, смотри сайт Госкомстата:
- среднестатистические пенсии выросли в 5.1 раза: 2004 - 182 грн. (34 долл. США), 2009 - 934 грн. (рост в долларах в 3.4 раза);
- среднестатистические зарплаты в 3.2 раза: 2004 - 590 грн., 2009 - 1906 грн. (рост в долларах в 2.1 раза);
- стипендии в ВУЗах: июнь 2004 - 34 грн. (под президентские выборы Янукович повысил до 116 грн.), Тимошенко повысила с сентября 2008 - 530 грн.
Если б не Тимошенко в 2005-2010, то до сих пор была бы та же полуголодовка, которая была в 1992-2004 годах; с пенсиями в 20-30 дол, зарплатами в 60 дол.
2) Про "газовый кризис-2009" прочитайте сначала в Википедии (если читать умеете) - там ясно даны ссылки на то, как Тимошенко ещё 2.10.2008 договорилась в Москве о цене газа 235 дол на 2009 год, но президент Ющенко сорвал подписание 31.12.2008 (отозвал Нафтогаз из Москвы) и тогда президент Медведев объявил цену 450 дол. Подлый Ющ (и Фирташ) спрятался в Карпатах (там катался с семьёй на лыжах), а Тимошенко пришлось всю эту подлость разруливать - и она добилась, что по итогам за 2009 год Украина получала газ за 232 дол.
"Я действительно верила в то, что все важные решения будут приниматься через референдум, как это предусмотрено в программе нашего президента.
Источник:https://censor.net.ua/v3159408"
Так в 99.9% случаев оправдывают свои предыдущие действия, когда говорят - верил(а)...
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зелики всех нае-обманули, и теперь по быстрому обтяпывают свои делишки...
А це? Просто якесь непорозуміння
...ліш би нє Порошенко... лічная нєпріязнь... кушать нє маґу...
А іще, прихильники тим і відрізняються від фанатиків, що не ідеалізують політика. Можуть не поділяти деякі його погляди і навіть критикувати.
(я ніколи не підтримував ЮТ, але істина в даному разі саме така).
Тимошенко еще в 2008 году взяла на себя обязательство продавать украинскую землю. Вот подпись, вот меморандум, - Гройсман.
https://censor.net.ua/news/409086/timoshenko_esche_v_2008_godu_vzyala_na_sebya_obyazatelstvo_prodavat_ukrainskuyu_zemlyu_vot_podpis_vot
Повторю, що ніколи не був прихильником популізму ЮТ, але саме через свій популізм вона ніколи не пішла б на продаж землі, бо це був би 100%-овий крах її політичної кар'єри. Я запам'ятав її виступи саме проти продажу землі. І вони були системними.
Від уряду, із своїм підписом вона вносила в ВР законопроект "Про ринок землі".
Тут фото документів:
https://coolyanews.info/amneziya-yulii-za-10-let-timoshenko-razuchilas-otstaivat-rynok-zemli.html
Я вимагаю скасувати мораторій на продаж моєї приватної землі.
До чого тут держава ?
Источник: https://kidpassage.com/publications/pitanie-v-bolgarii-tsenyi-na-edu
Українці обрали собі не преза, а ліквідаційну комісію для України.
Дострокові.
«Партия ВО «Батькивщина» два десятка лет заявляет, что выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли, и на этом фоне ее многократный выдвиженец в народные депутаты Иван Рязанцев выглядит латифундистом местного уровня …
Взять хотя бы прошлый год, когда в частной собственности «батькивщинца», согласно его декларации, появились 56 земельных участков общей площадью 255,7 га, а у его жены - 36 земельных участков на 109,9 гектаров. Все - в Томаковском районе, Днепропетровской обл.
За один (!) год. В частной собственности!!! (а вы говорите - нет у нас продажи земли!)))))
При этом его заработная плата в 2018-м, согласно декларации, была минимально разрешенной в стране - 3.723 гривны в месяц...»
при зарплате в почти 4тыс на месяц как он спромогся их купить...при моратории на продажу?
бачіли очі що купували, тепер їжте, хоть повилазьте. вже двадцять рокїв на в вуха ї на вуха вішають абинеюлька щоб і далі мати можливість драти як овець.
кожен народ заслуговуе своїх правителів(С)
Завдяки першому Майдану ми нарешті зажили нормально! З 2004 по 2008 зарплати виросли в кілька разів, 1000 баксів в Києві не були захмарною зарплатою, їх багато хто отримував.
В 2007 українці купили 550 тис. нових машин, в 2008 - 623 тис. - це рекорд за всю історію України! Для довідки, в 2018 - 76 тис. Житло масово купували, хоча воно в баксах було рази в 2 дорожче, ніж зараз! Ну році так в 2007-2008 при тій «щовкралавсе» зарплати у нас були на 30-40% вищі, ніж у Білорусі і вищі, ніж в Болгарії чи Румунії (десь на рівні Хорватії були). Ріст ВВП був 6-8%, щорічно 10-11 млрд. баксів іноземних інвестицій. Український авторинок був №7 у Європі
доки гниломордий не здав країну рецидівістам і баригам, від яких досі так і не позбавились серуть тут на всіх хто не з їхньої свинарчукової воровської кодли.
Шо ти куриш ?
тому і завили як бешені суки на повний місяць.