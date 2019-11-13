 Полиция демонтировала палатку митингующих под Нацбанком. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и заняла часть дороги.

Для восстановления беспрепятственного прохода и автомобильного проезда правоохранители обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. В ответ участники мероприятия начали словесную перепалку и отказались выполнять требование полицейских. Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла потасовка", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в последствии представители общественной организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки. Поэтому на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К делу "ВиЭйБи Банку" могут быть причастны более 15 человек, - НАБУ

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.

Как сообщают СМИ, протестующие требуют отставки руководителей Нацбанка в лице Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.