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 Полиция демонтировала палатку митингующих под Нацбанком. ВИДЕО

Полицейские восстановили беспрепятственный доступ в здание и проезд возле Национального банка Украины. После того, как представители общественной организации отказались демонтировать установленную военную палатку, ее убрали правоохранители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, которая препятствовала свободному движению пешеходов и заняла часть дороги.

Для восстановления беспрепятственного прохода и автомобильного проезда правоохранители обратились к организаторам акции с просьбой демонтировать палатку. В ответ участники мероприятия начали словесную перепалку и отказались выполнять требование полицейских. Поэтому правоохранители демонтировали палатку самостоятельно, при этом возникла потасовка", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в последствии представители общественной организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки. Поэтому на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

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Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.

Как сообщают СМИ, протестующие требуют отставки руководителей Нацбанка в лице Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

Источник: https://censor.net.ua/v3159402
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко настоящий диктатор, не дает митинговать барыга чертов.......oh wait
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Це коли аваков був поганим, а зараз же він хороший?
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Порошенко настоящий диктатор, не дает митинговать барыга чертов.......oh wait
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при желании сменить руководство Нацбанка
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Це коли аваков був поганим, а зараз же він хороший?
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Це коли петя був поганим, а зараз же він хороший!
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Це прихильник продажу нашої землі кацапам, не звертайте уваги. Меле, аби молоти
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я також прихильник продажу землі.

взагалі продажу.

а кацапам чи ще там комусь - це окреме питання.
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Зрозуміло, що землю будуть продавати, але ж не бездумно. Те, що відбувається у нас сильно нагадує " Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам."
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так це "набуття сумнівними шляхами" і визване мораторієм на продаж і нічим іншим.
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А те, як вони хочуть протягти це рішення, не сумнівний шлях?
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Поліція демонтувала намет мітингувальників під Нацбанком - Цензор.НЕТ 9997

а шо не ?
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Аваков не месте, методы те же. Что тебя не устраивает?
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Тю, то я й питаю, що на що ви міняли? Авакова на авакова? То в чому покращеня?
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Только дебил не понимает разницу между митингом и огромной военной палаткой которая мешает проходу.
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Тогда вопрос, Майдан нужно было разгонять?
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Это защитники Гонтаревой и ко, я так и не понял?
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Безумие - делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата (Альберт Эйнштейн)
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рюкзакофф почему-то запереживался...
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Одним словом - "мусорня". Майбутній беркут...
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а что за политическая организация выступает?
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требует проезд на закрытый шлакбаум.
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логично. митингуйте, пикетируйте., но не мешайте людям работать и беспрепятственно ходить. Действуйте законно.
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Хтось з політологів казав, що у Авакова з Коломойським угода про забезпечення політичної стабільності. Тобто недопущення масових протестів і майдану. Тому поліція і нацгвардія Авакова будуть діяти швидко і жорстко, а у разі потреби для розгону протестів їм на допомогу підтягнуться підконтрольні Авакову айдарівці і нацжони.
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Правильно сделали! Хватит уже майданов, дайте пожить спокойно!
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