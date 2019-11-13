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 "В городе Скадовск большая дыра в границе": украинские морпехи об опасности вторжения РФ со стороны юга. ВИДЕО

Украинские морские пехотинцы, которые базируются в Херсонской области рядом с оккупированным Крымом, рассказали об опасности вторжения российской армии, базирующейся сейчас на полуострове. Они показали, в каких условиях вынуждены охранять береговую линию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Уже почти год украинские морпехи базируются в 50 километрах от побережья оккупированного Крыма. Расположилось подразделение ВСУ на территории детского лагеря в Херсонской области. Как отмечают сами военные, курортный Скадовск теперь стратегическое место, откуда "можно удачно контролировать агрессора". По ту сторону Черного моря, в крымском селе Стерегущее, Россия разместила свою ударно-штурмовую бригаду.

По словам морпеха с позывным "Скиф", сейчас морское побережье в районе Скадовска защищено недостаточно.

"В городе Скадовск большая дыра в границе, есть открытое море, куда могут подойти легкие десантные катера (российские. - Ред.), где могут высадить пехоту и в дальнейшем десантировать технику, если потребуется", - отметил морпех.

Это подтверждает военный эксперт Михаил Самусь. По его мнению, у России в оккупированном Крыму достаточно сил, чтобы заблокировать любые акватории.

"Если будет широкомасштабное наступление России на Украину, если Россия вздумает пробить себе сухопутный коридор в Крым из Донбасса, то конечно, они будут проводить морские десантные операции, в том числе и в Скадовске. В Крыму достаточно сил, чтобы нанести по нам и ракетные удары, и авиационные удары, и провести морскую десантную операцию, и заблокировать любые акватории", - рассказал эксперт.

Напомним, ранее Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму, что могло бы говорить о вероятности вторжения на территорию Украины, в настоящее время не наблюдается.

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Источник: https://censor.net.ua/v3159396
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего подобного!!! У нашего Гавнокомандующего Моники Шестой все под контролем!!!
"В городе Скадовск большая дыра в границе": украинские морпехи об опасности вторжения РФ со стороны юга - Цензор.НЕТ 3768

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Не будет никакого прорыва... зеленые человечки уже и так захватили власть. Вова+вова = тет-а-тет. Спасибо зебилам, низкий поклон.
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Ничего подобного!!! У нашего Гавнокомандующего Моники Шестой все под контролем!!!
"В городе Скадовск большая дыра в границе": украинские морпехи об опасности вторжения РФ со стороны юга - Цензор.НЕТ 3768

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Эй,чучело зеленое, чего это у тебя дыра в границе? В голове пусто, в границе дыра , а оно ни о чем не думает и с агрессором замиряется. Идиот. Где укрепление южной границы? Где стена с Крымом?Где визовый режим с врагом?Где прекращение торговли и транспортного сообщения?О том что Путин будет наступать с юга уже 2 года говорят, а этому долбонутому пох.
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Всеобщую мобилизацию, а тебя тоже призвать?
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Головна проблема захисту узбережжя це відсутність БПЛА підсвітки цілей та відсутність керованих снарядів у берегової оборони, які б з першого пострілу влучали в ворожий корабель! При наявності таких БПЛА та снарядів Квітник 152мм у берегової артилерії весь морський десант ворога буде знищено ще до того як ворог наблизиться до українського узбережжя! А для цього потрібно створювати війська БПЛА і створювати відповідні системи підсвітки цілей з БПЛА для керованих снарядів, Квітник 152мм, Карасук 122мм. Поки що Генштаб та міноборони нічого не роблять ані для створення військ БПЛА, ані для створення систем підсвідки цілей з БПЛА для існуючих керованих снарядів! В нас навіть навчання не проводяться для берегової оборони по стрільбі керованими снарядами по реальним морським мішеням!
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Думаєте, що зевиборці та ті, хто його фактично підтримав цього не знали?
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Ты решила за все спросить у Зе? А почему у Потроха все 5 лет ничего не спрашивала, только сейчас поумнела?
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Ну и что? Зе не бедный человек, свое состояние заработал не грабежом этих самых "піхотних взводів", как это делал свыночолый гетьман, а своим умом и талантом. И против этого не попрешь, хоть лопните, порохоботы, хоть об стену убейтесь, но факт самая упрямая вещь в мире.
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блаЗЄнська, заспокойся. Бо блаЗЄнь навіть щоночі імітуючи гру на піаніно не зміг би заробити такі гроші. І єто факт -- упрямая весЧ.
мама_любіт_скорАсть "У місті Скадовськ велика діра в кордоні": українські морпіхи про небезпеку вторгнення РФ з півдня - Цензор.НЕТ 6781
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Об этом написал в свое время журнал "Форбс" и я ему верю больше, чем какому-то проплаченному соевому троллю. Так что, отвали.

"В поле зрения Forbs Зеленский попал в 2012 г...основанный Зеленским проект «Квартал 95», который стал одним из крупнейших медиахолдингов страны. «Корпорация юмора» (такое название компании дали журналисты) приносила владельцу около 3,5 млн долларов ежегодно по данным Форбс."
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...мама любіт скорАсть.. і украсть... "У місті Скадовськ велика діра в кордоні": українські морпіхи про небезпеку вторгнення РФ з півдня - Цензор.НЕТ 1315
блаЗЄнська, ти хоч сама віриш у все це? "У місті Скадовськ велика діра в кордоні": українські морпіхи про небезпеку вторгнення РФ з півдня - Цензор.НЕТ 1315
блаЗЄнь, і раптом у "форбс" "У місті Скадовськ велика діра в кордоні": українські морпіхи про небезпеку вторгнення РФ з півдня - Цензор.НЕТ 1315 Від такого навіть сам блаЗЄньський розсміявся б. "У місті Скадовськ велика діра в кордоні": українські морпіхи про небезпеку вторгнення РФ з півдня - Цензор.НЕТ 1315
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а на сколько обеднел клятый порох за тоже время согласно тож форбса??? Ольо????
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А тебе переклинило на ***** і вже півроку крім рошена нічого не бачиш . Упороті зазєлі вони такі . Іди до психіатра , може допоможе . Хоча такі з "Білого братства" ще й сьогодні в шосійпалаті одіті в гамівну льолю .
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ну так в нас 73% уставшіх біля телевізора на чолі з монікою янелохом,які готові танцювати під дудку пуйла і гатови лізать полєзноє лекарство аби грошенят капало побільше в їх кінофонд- нахрін їм безпека країни
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Не будет никакого прорыва... зеленые человечки уже и так захватили власть. Вова+вова = тет-а-тет. Спасибо зебилам, низкий поклон.
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Це зараз виходить росіянцям і шпигунів не треба?
Ми самі, за допомогою змі все розкажемо? Шпигунство там, або розголошення інформації, що становить військову таємницю, чи з обмеженим доступом... Нє? Нема складу злочину?

Чи це такий хід конем?
Я чесно, деколи не розумію ні нашу пресу ні військових...
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Уже все просрали за пол года, давай, накидывай любимое-про мародеров и барыг, посмеемся!
"В городе Скадовск большая дыра в границе": украинские морпехи об опасности вторжения РФ со стороны юга - Цензор.НЕТ 236
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Порохоботьі повторили за Пепой ньірок в стадию отрицания?
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А тебе на засРашке какая разница? У тебя все стадии в течении одного дня, от карлика педофила, до великана властелина мира.
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Я дуже не люблю в дискусії двох людей, думок третіх осіб ні про, що...
І про соєвого ми можемо до нескінченності дискутувати... І про непотрібність військового стану... І про котли...
Я соєву систему з середини бачив... Варився в ній... Чесно, остогидло... Зараз, як не крути, а все змінюється в кращу сторону...
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Коли ти "варився в ній" решта людей працювали. І тепер ти, недоварений, будеш нам тут розповідати про 100500-й кінець єпохи злиднів?
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Мадам, якщо дбр це пуйло... І вони зливають інформацію портнову... а він в свою чергу параші... То пишіть заяву в сбу...
Я вам про відкриті публікації...
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З озвученого Москва зробить висновок, що по Скадовську вживатимуться заходи щодо зміцнення ділянки. Понти теж засіб війни.
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Здорова думка... Теж, як альтернативу, про контрпропаганду подумав...
Хоть щось, на фоні всепропалівщини...
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А Ви вважаєте що там небогато свинопсів відпочивало? Так ось, до 1978 року, там розмовляли тільки Українською мовою, а зараз клоачною!!!
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Для чого публікують такі відомості?
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Что бы ты в военкомат отправлялся.
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До якого віку беруть на військову службу?
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Мені вже більше 60 років. Тому нехай той поляк повертається і служить.
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В порядке исключения, тебя тоже надо призвать в должности провокатора у тебя сейчас здорово получается, получишь УБД, правительственные награды.
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Нема таких законів, а ще мої молоді родичі вже відслужили по контракту. Так, що давай швиденько до військкомату, зебільний хлопчик.
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У мене вік, не те здоров'я, офіцерське звання та бронь "к твоему сожалению". Тому не флуди, зебільний хлопчик та не давай поради. Де служили твої діти та близькі родичі?
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Десь я вже це чув. Отакої, а попереду нас будут жінки та діти. Ти спалився, кацап.
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не переживай, просто поржи с указов Зе, как писал Бутусов
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Не бачу з чого сміятися після агресії росії та загибелі українських військових.
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ну главред ЦН, видимо, не совсем так думает и публикует такое, и такое.
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Звертайся до нього, бо мені про це нічого не відомо.
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Там написано не так, як ти прокоментував. Відповідно я сприймаю твої слова як флуд.
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я в курсе, когда у тебя не достаточно аргументов, ты начинаешь писать про флуд.
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Флуд тому, що в статті йдеться не про укази, а про жарти. Тому не флуди.
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понятно, ты дальше заголовка не осилил, извини, что ты не понял о чём речь.
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зебилу не до ваших предостережений, нужно срочно руку ***** на камеру пожать, а вы тут со своей нацбезопасностью пристали
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какая ещё дыра?? кому из слуг нынче до неё есть дело? тут дела поважнее намечаются - вкусно пахнущая зелёными бумажками украинская землица.
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Линию Зебила, густо намазанную ваЗЕлином...
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А кто будет строить, Зебил? Эта тварь только грабить украинцев пришла. Он же ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОР. "У місті Скадовськ велика діра в кордоні": українські морпіхи про небезпеку вторгнення РФ з півдня - Цензор.НЕТ 1122
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нужно оборудовать доты, как в Нормандии!
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Занороднюка б спитати, як Бендер:"В каком полку служілі?". Теж мені експерт по стратегії:"Немає критичного посилення". Коли таке посилення відбудеться, вже буде пізно рішення приймати. Тим більше, що сил і засобів для удару з Криму укацапів і зараз більш ніж достатньо. І тут їх стримує не лінія оборони, яка надто рощтягнута і малонасичена живою силою і засобами ураження, а світовий резонанс.
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Их сдерживает отсутствие цели. Зачем Украина в нынешнем виде кому-то нужна??
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На какие деньги? Это удовольствие на миллиарды долларов которых у нас нет.
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Неначасі. Дерибан землі зебілам головне.
Ту в яку солдат кров свою приливав.
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Это не дыра. Это приглашение от Моники для мыжебратья
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зачем лолу приглашать - оно давно приглашено "У місті Скадовськ велика діра в кордоні": українські морпіхи про небезпеку вторгнення РФ з півдня - Цензор.НЕТ 4993
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нахрена какие то десанты если до Киева от границы 100 км по ровной дороге ??
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Ну да, минобороны РФ только и полагается на такие сводки.
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Украине нужны малое ядерное вооружение! Если русские пойдут в атаку, то это единственное оружие, которое сможет быстро тысячи танков и пехоты уничтожать! Нужно хотя бы ядерную артиллерию иметь на вооружении, как минимум! Еще бы хорошо построить ядерные бомбардировщики и подлодку с ядерной ракетой! И шахты нужно строить с ядерными ракетами! Ядерное оружие - это отличный сдерживающий фактор от нападения!
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Тогда придется кушать траву из-за санкций, как в КНДР.
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Что за бред? Агрессора всегда останавливала возможность ответного удара в глубь его территории , наносящего НЕПРИЕМЛЕМЬІЕ ПОТЕРИ. Для єтого вполне достаточно вьісокоточньіх украинских ракет средней дальности , с обьічньіми боеголовками. Цель: єнергетическая инфраструктура и связь , єффект будет обалденньій...
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а вооружить народ и добровольцев сцыкотно?
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А роззброїти добровольців у Злолотому-4 було не сцикотно.
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С ихним вооружением их бы уничтожили через 15 минут. Вся эта самооборона Золотого только для камеры и расшатывания страны изнутри.
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а кто вам сказал что они разоружены)))
не читайте рашковых газет и прямые аналы не смотрите ))
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Ядерная артиллерия, ядерный бомбардировщик?
Похоже в палате N6️⃣ появилось что-то типа Военного обозрения
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И тогда главврач Маргулис Телевизор запретил(с)
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Я думаю журналистов позвали от отчаяния - в Херсонской области много ватников. Руководство Херсонской области - в большинстве своем ватники. Нардепы оттуда (тот же Шевченко из партии СН) - ватник. У наших ребят-военных нет другого способа привлечь внимание Руководства Генштаба и государства к данной проблеме.

Считаю что для усиления наших, Украинских позиций туда нужно немедленно отправить механизированную бригаду ВСУ, а на берегу обустроить и укрепить линию обороны.
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Везде ватники от северо-востока до юга. Одни западники у нас ура-патриоты!
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Вот на германии сидят настоящие патриоты. Это так по-мужски, так патриотично - сдрыснуть в трудный для своей страны момент в другую страну и оттуда кукарекать и раздавать советы
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Сдрыстнул я ещё в далёком 1992 году. Ты прав только в одном, что тогда был тоже трудный для станы момент.
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Морпехи, а у вас есть командиры, или они от самогонки-окопной уже края потеряли. Вы зачем пугаете обывателя - гражданина Украины. Или цену себе умными мыслями набиваете. Так закройте границу. Вы зачем там стоите? Не можете - винтовку штыком в землю и ... на заработки ....
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Прикинь якщо кожен рядовий солдат буде вважати себе стратегом і посилати всіх офітцерів з їх накащами? Піздець тоді і армії і Україні. Для того армія і існує, щоб кожен виконав отриманий наказ без роздумів та шмарклів.
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Цей проклятий Зеленський продовжує методично знищувати мережу. Кількість порохоботів українського базування катастрофічно зменшується.
Якщо так і далі буде то скоро не буде кому захоплюватися перемогами великого керманича.
(С)
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а за сколько минут Нептун прилетит до десантного корабля?..Или с-125 которых твс нвши натыкали по всему побережью? Так не все пока так страшно..и запоребрик про ракеты прекрасно знает..а вот нервы проверяет и как всегда пугает
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вот и Мангер появился на проблемном стратигическом участке границ, вот про кого КАтя Гандзюк говорила русня .... бл...
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всем ЗЕ покуй они землю продают в это время ))
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Зелебубочка занята дерибаном земли...ему сейчас не до того !!!!
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Чего это? Зе-министр обороны недавно сказал что с юга опасности нет. Так что волноваться не о чем, правда ведь, зебилы?
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Загороднюк! Ты, что спишь и не видишь дыру на границе украины?. Или мозгов нет у твоих генералов, одевающих броник задом на перед. Или тебе Зе сказал сделать её- дыру исскуственно.
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