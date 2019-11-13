 "В городе Скадовск большая дыра в границе": украинские морпехи об опасности вторжения РФ со стороны юга. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Уже почти год украинские морпехи базируются в 50 километрах от побережья оккупированного Крыма. Расположилось подразделение ВСУ на территории детского лагеря в Херсонской области. Как отмечают сами военные, курортный Скадовск теперь стратегическое место, откуда "можно удачно контролировать агрессора". По ту сторону Черного моря, в крымском селе Стерегущее, Россия разместила свою ударно-штурмовую бригаду.
По словам морпеха с позывным "Скиф", сейчас морское побережье в районе Скадовска защищено недостаточно.
"В городе Скадовск большая дыра в границе, есть открытое море, куда могут подойти легкие десантные катера (российские. - Ред.), где могут высадить пехоту и в дальнейшем десантировать технику, если потребуется", - отметил морпех.
Это подтверждает военный эксперт Михаил Самусь. По его мнению, у России в оккупированном Крыму достаточно сил, чтобы заблокировать любые акватории.
"Если будет широкомасштабное наступление России на Украину, если Россия вздумает пробить себе сухопутный коридор в Крым из Донбасса, то конечно, они будут проводить морские десантные операции, в том числе и в Скадовске. В Крыму достаточно сил, чтобы нанести по нам и ракетные удары, и авиационные удары, и провести морскую десантную операцию, и заблокировать любые акватории", - рассказал эксперт.
Напомним, ранее Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму, что могло бы говорить о вероятности вторжения на территорию Украины, в настоящее время не наблюдается.
мама_любіт_скорАсть
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блаЗЄнська, ти хоч сама віриш у все це?
блаЗЄнь, і раптом у "форбс" Від такого навіть сам блаЗЄньський розсміявся б.
Ми самі, за допомогою змі все розкажемо? Шпигунство там, або розголошення інформації, що становить військову таємницю, чи з обмеженим доступом... Нє? Нема складу злочину?
Чи це такий хід конем?
Я чесно, деколи не розумію ні нашу пресу ні військових...
І про соєвого ми можемо до нескінченності дискутувати... І про непотрібність військового стану... І про котли...
Я соєву систему з середини бачив... Варився в ній... Чесно, остогидло... Зараз, як не крути, а все змінюється в кращу сторону...
Я вам про відкриті публікації...
Хоть щось, на фоні всепропалівщини...
Не зрозумів Вас.
теперь известно
Ту в яку солдат кров свою приливав.
не читайте рашковых газет и прямые аналы не смотрите ))
Похоже в палате N6️⃣ появилось что-то типа Военного обозрения
Считаю что для усиления наших, Украинских позиций туда нужно немедленно отправить механизированную бригаду ВСУ, а на берегу обустроить и укрепить линию обороны.
Якщо так і далі буде то скоро не буде кому захоплюватися перемогами великого керманича.
(С)