 "Посмотрите на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор", - нардеп от СН Потураев о коллегах из ОПЗЖ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Потураев сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады.
"Мы наконец сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. И я хочу, чтобы вся страна посмотрела на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор, убил миллионы украинцев, лишив их землю", - сказал Потураев.
АФторитетнее Гапки кто-то есть в качестве источника информации?
Первое про приплетенного к евреям Пороха.
Второе про якобы мои спамы.
Модераторы прекрасно видят кто отправлял комменты в спам.
13.11.2019 11:36
Давай еще Шиклгрубера к нашим причисляй)))
Удивительное извращение.
Где документы, подтверждающие папу-Вальцмана?
Настоящая "еврейская солидарность слуг" в разы переплевывает любую другую партию по количеству евреев.
Поэтому не зе-избирателям спекулировать на вопросе национальности и евреях.
Это выглядит как африканец-куклусклановец или гей-гомофоб.
кстати это же вопрос и к зебобикам отирающимся на Цензоре
"лєнін" і ОПЗЖ -- це одне, а продаж землі в умовах розграбованої України, фактично, без судової системи -- це инше.
А ще: Потураєв на трибуні сам схожий на "лєніна"
а почему он не начал с моники и шифера.
эти БУКВАЛЬНО наследники нквд
лицемеры в этой СН ))))))))))))))))))
- жиди. (Голодомор був влаштований жидами)
Тому в Україні - у владі не повинно бути - жодного етнічного жида, полужида і кацапів.
А також колишніх - комуняк, кэгэбешнiкiв...
А шо за радость пялить бельма на ОПЗЖ ? Они и так, знамо дело, падлюки - нахапали пока фарт был, теперь можно и помудровать - на сытый желудок корчить из себя сердобольного посподручней будет. Ну порыдает там ихний Бойко о тяжкой судьбинушке простого лохмандея, постенает о согбенной и угнетённой лохопедине - на том и делу конец. Но они не при делах - какой с них спрос? За всё в ответе «Слуга народа» - на них и посмотрят... В прицелы.