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 Политика Украины, Общество
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 "Посмотрите на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор", - нардеп от СН Потураев о коллегах из ОПЗЖ. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады Никита Потураев из "Слуги народа" объявил нардепов фракции ОПЗЖ преемниками советских наркомов Генрих Ягоды, Николая Ежова и Лаврентия Берии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Потураев сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Мы наконец сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. И я хочу, чтобы вся страна посмотрела на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор, убил миллионы украинцев, лишив их землю", - сказал Потураев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз поддерживает открытие рынка земли в Украине. Это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны, - представительство ЕС

Источник: https://censor.net.ua/v3159374
 
   
 Топ комментарии
 
Потураев посмотри на зеленского, дубинского, бужанского, мендедь...
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СН и ОПЗЖ "ругаются" только на публику. А дело делают и голосуют одинаково.
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И на себя пусть тоже повнимательней глянет.. "Посмотрите на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор", - нардеп от СН Потураев о коллегах из ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1542
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Потураев посмотри на зеленского, дубинского, бужанского, мендедь...
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И на себя пусть тоже повнимательней глянет.. "Посмотрите на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор", - нардеп от СН Потураев о коллегах из ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1542
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Противников рынка земли из Зажидов обижают, соя а ну рявкните в их защиту а я посмеюсь с вас.
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СН и ОПЗЖ "ругаются" только на публику. А дело делают и голосуют одинаково.
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По ключевым вопросам, касающемся сдачи страны и всяких там формул Шумахера они голосуют солидарно. Не знал?
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По ключевым вопросам СН как правило голосует синхронно с Голосом - это если статистику голосований посмотреть, а не лгать как ты, лахтинская нулевка.
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Только работают они (СН и ОПЗЖ) на одного и того же Батю)))
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Тебе ли не знать, что это не так - ты ведь сам на этого плешивого "батю" работаешь в лахте.
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А, вастамнет опять затянули? Вы не суперсекретная организация, о вашем существовании всем давно известно, тролли пригожинские.
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Великую Октябрьскую как раз замутили евреи, так что надо смотреть на партию СН, и их создателей.
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А в За жиддя кто мутит? А в "Еврейской солидарности" кто мутит?
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А кто пофамильно еврей в какой-то "еврейской солидарности?
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Да все, кого ни возьми, а про Потроха так и Гапка говорила))
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Кто все? Забродский, Джемилев, Зинкевич, Геращенко, Парубій, Павленко и т.д.
АФторитетнее Гапки кто-то есть в качестве источника информации?
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И поэтому ты заспамила мой коммент? Про Забродского могла бы уже и не писать...
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Очередное вранье. Я не спамила комменты франчески.
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Ну не ты, так твои подпевалы, вроде этого ольгинского тролля Igor Zolotovskiy..А про вранье, тем более, "очередное", так это привилегия порохатых, в том числе и твоя.
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Конечно очередное.
Первое про приплетенного к евреям Пороха.
Второе про якобы мои спамы.
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Первое очень спорно. Второе не было утверждением, а только вопросом, но ты вцепилась, как репей, значит, правда.
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Неправда. Не нужно упорствовать и врать дальше.
Модераторы прекрасно видят кто отправлял комменты в спам.
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Ну, так спроси у модеров, если тебе интересно, мне, например, нет, я привыкла, что мои комменты постоянно спамят. Удачи.
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Та давай уже и Вальцмана, Гройсмана, Рабиновича и пр "молдаван" к нашим причисляй! Из не наших останешься ты да Золотовский!)))
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И Гройсман с Рабиновичем ваши. И Жирика туда же.
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Так это оказывается я Гройсмана на должность премьера представлял в Раде??? Соевые, вы такие соевые...
Давай еще Шиклгрубера к нашим причисляй)))
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Довольно странно вы пишете на Цензоре про вашу партию- какой-то "еврейской солидарности?... И пусть меня в который раз забанит модер но я таки скажу- А самый главный у них Вальцман. Или это исконно молдавская фамилия?
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То, что Зеленский, Мендель, Бужанский, Дубинский, Богдан ( Иосифович ) евреи, это очевидно. Вполне соответствуют названию "еврейская солидарность".

Где документы, подтверждающие папу-Вальцмана?
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Ну я же не их семейный архивариус. Поспрашивай у свово соевого боха.
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Зачем же Петрович треплет о каком-то Вальцмане, если никаких доказательств этому в глаза не видел?
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Я вижу его загребущие руки и слышу его брехливые обещания. Это ли не есть доказательства моих слов?
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А ты не задумывалась, откуда Потрох откопал Гройсмана или он тоже не еврей?)) Гройсман и Потрох дальние родственники, их дедушки были двоюродные братья, фамилия дедушки Потроха была Вальцман)) Вот не помню откуда инфа, перелопатила её море...
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Может тоже Гапка сказала? Источники информации впечатляют.
Настоящая "еврейская солидарность слуг" в разы переплевывает любую другую партию по количеству евреев.
Поэтому не зе-избирателям спекулировать на вопросе национальности и евреях.
Это выглядит как африканец-куклусклановец или гей-гомофоб.
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Его фамилия Порошенко,а твоя кличка выдумана кацапо -жидами ,для дискредитации.
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Клички это у вас, свинособак, а для дискредитации соевого хряка и выдумывать ничего не надо! Этот мародер за пять лет так сам себя дискредетировал, что его не отмоет даже орава порохоботов на Цензоре.
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Фактически сейчас, вот именно сейчас, осуществляется деколлективизация Украины. Крепкий кулак со своей землёй никогда не отдаст Украину никому. Ни ***** ни мародеру.
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вы в каком веке живёте ? торгован с двумя ларьками победит крупного ритейлера "ашан" ? так и кулака пинком сгонят с земли крупные агрохолдинги. и это хорошо - прогресс побеждает
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Золотые слова! Прямо из сталинских безсметрных произведений. Таких говорунов как вы я бы на годик отправлял отработать 330 трудодней за 100грамм пшеницы в день.
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Я так понял,что жиды получать Украинскую землю,а Украинец смоктнет лапу
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Почему владельцу пая запрещают продать пай . Выгодно тем, кто не хочет платит реальные деньги и боится остаться без рабов .
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В законе про "рынок земли" про паи ничего не говорится. Вас будут продавать олигархам вместе с землёй. Учите иврит с хозяевами разговаривать.
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Продамо землю щоб москалі незабрали???)))Я правильно зрозумів???*****...й піз...ець
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Не вижу разницы СН и ОПЗЖ. Если они сольются в экстазе, для страны уже разницы не будет. Все равно катится в ξοπу. Зеля если не капитулирует, то все равно развалит страну своим "рынком земли". Как говорят англичане: We have Hobson choice!
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Ублюдок как всегда перевирает. ОТСУТСТВИЕ доступа к земле из-за ЧАСТНОГО владения землёй и явилось причиной что крестьяне поддержали Ленина и большевиков. Вы ублюдки НАРУШАЕТЕ КОНСТИТУЦИЮ. Вас в тюрягу,мрази.
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Лозунг жидобольшевиков "Земля крестьянам!" закончился ГОЛОДОМОРОМ!
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А вы просто тупица. Посмотрите сколько стран ( очень развитых не имеют частной собственности на землю и как то при этом хорошо развиваются) для тупиц,типа Вас поясню что форма собственности для эффективного управления НЕ ВАЖНА. Важно что бы были ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ для ВСЕХ правила взаимодействия во всех сферах. Пока этого нет( примата закона) то эта ваучеризация земли приведет только к ухудшению (в системе БЕЗЗАКОНИЯ ) и к сожалению не только для тупиц типа Вас.
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Крестьяне потдеживали ленина?Так потдкрживали ,что в Украине пришлось их голодом морить,а в томбовской губернии газом травить?Большивиков на выборы а гос.думу потдержали аж 5% житилей империи.А пришли они при помощи переворота,и держались уивласти при помощи террора.
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Да он же пухой в сиську. Постоянно жует жвачку, прячет перегар. Повыбирали пьянь и рвань. Продаются суки за бухло...
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У сои разрыв шаблона, агенты куйла Зажиття за продолжения моратория.))
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Не согласен с принятием такого "сырого" закона.А вот с Потураевым согласен ПОЛНОСТЬЮ.ЗАЖОП - кодло вертухаев,которые ждут возможности "распять" Украину в угоду русским фашистам.
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Красава,комуняка никогда не согласится на продажу земли,и наоборот - нормальный украинец хочет быть полноправным владельцем своей земли и иметь возможность её продавать и покупать.
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Слухайте щильнійше : "ми повернемо землю українцям , але не всім , а тільки тим , хто занесе купу грошей , тобто таких буде десь так 200 - 400 найзаможнійших родин" ...
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Родители Потураева до сих пор живут в Донецке. Надо бы проверить его на благонадежность.
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с характеристикой рыгов полностью согласен . наследники палачей . а вот наследником кого по мнению Потураева является его коллега по партии . такой себе Бужанский . судя по тому что он собрался бороться с бандеровцами в Раде ? "Подивіться на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор", - нардеп від СН Потураєв про колег з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 714
кстати это же вопрос и к зебобикам отирающимся на Цензоре
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Таких же палачей,только из троцкистов-зиновьевцев.
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Погоджуюся з Вами. Він змішав усе до купи, щоб мати відповідний ефект.

"лєнін" і ОПЗЖ -- це одне, а продаж землі в умовах розграбованої України, фактично, без судової системи -- це инше.

А ще: Потураєв на трибуні сам схожий на "лєніна" "Подивіться на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор", - нардеп від СН Потураєв про колег з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3203
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Отец Медведчука отсидел 8 лет за участие в ОУН. А пламенный патриот может оказаться внуком голодоморщика. Надо провести фамильную люстрацию.
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это как с сыном Черновола . славних прадідів великих правнуки погані "Подивіться на спадкоємців Ягоди, Єжова, Берії, кривавих катів українського народу. Ці люди - наступники тих, хто влаштовував Голодомор", - нардеп від СН Потураєв про колег з ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3363
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странно,
а почему он не начал с моники и шифера.
эти БУКВАЛЬНО наследники нквд
лицемеры в этой СН ))))))))))))))))))
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Про патріотизм згадало падло брехливе, чув по ТВ як воно кричали що українські селяни моло не як в Швейцарії заживуть, як розпродають землю його босу Бені.
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Бггг) мне срочно нужен попкорн!!! Ну а как спокойна наблюдать за дебильными клоунами, которые пытаются нами манипулировать...
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Маланские штучки: ні до складу,ні до ладу-поцілуй кобилу ззаду! Все змішав в одну купу для досягнення цілі. Це відверта маніпуляція!
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Це свята правда вороги засіли в Раді і голосують за цих гнид такі ж вороги і україноненависники,ворог повинен бути знищений.
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Скільки ж мільйонів українців захотіли б застрілити цього галасливого придурка на трибуні!..
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Городским жителям фигу под нос. Недавно гостил в селе - сельские алкаши поголовно сдают свои паи в аренду крупным трейдерам. Кроме личного огорода им не положено ничего.
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Всі ці перераховані Ягода (Ієгуда), Берія (Бер) -
- жиди. (Голодомор був влаштований жидами)
Тому в Україні - у владі не повинно бути - жодного етнічного жида, полужида і кацапів.
А також колишніх - комуняк, кэгэбешнiкiв...
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Тому Ізраїль і не визнає голодомор геноцидом.
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всі хто проти права продажу землі її не мають але чомусь їх це гребе
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Цирк. Что только не сделаешь и не скажешь за бабло хозяина Каломойши. Дело в том, что рынок земли это хорошо, но не в условиях, в каких сейчас Украина. Параша с местным олигархатом скупят за копейки ту землю, какая осталась. Для продажи земли надо закон прописать так, чтобы оную не скупили орки из-за поребрика с помощью хитростей с офшорами. Я считаю, пока Украина не станет членом НАТО о рынке земли вообще надо забыть.
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"Весна покаже, хто де срав"©
А шо за радость пялить бельма на ОПЗЖ ? Они и так, знамо дело, падлюки - нахапали пока фарт был, теперь можно и помудровать - на сытый желудок корчить из себя сердобольного посподручней будет. Ну порыдает там ихний Бойко о тяжкой судьбинушке простого лохмандея, постенает о согбенной и угнетённой лохопедине - на том и делу конец. Но они не при делах - какой с них спрос? За всё в ответе «Слуга народа» - на них и посмотрят... В прицелы.
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