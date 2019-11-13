 "Посмотрите на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор", - нардеп от СН Потураев о коллегах из ОПЗЖ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Потураев сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Мы наконец сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинцам землю раз и навсегда. И я хочу, чтобы вся страна посмотрела на наследников Ягоды, Ежова, Берии, кровавых палачей украинского народа. Эти люди - наследники тех, кто устраивал Голодомор, убил миллионы украинцев, лишив их землю", - сказал Потураев.

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