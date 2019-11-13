EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  3966  78
Все про:Австрия (457) Лукашенко (1741) образование (1910)

 Лукашенко - австрийцам: "У вас образование так развито, как у нас? Сразу отвечу - далеко не так". ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Австрию заявил, что белорусские граждане пользуются всеми правами человека и государство не препятствует их реализации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко, в частности, напомнил о праве граждан РБ на жизнь, на работу, на образование.

Более того, Лукашенко заявил, что государство гарантирует эти права, а белорусское образование назвал более развитым, чем в Австрии.

"Есть право на образование. И не просто право на образование, а образование за счет государства - бесплатное образование для человека. Оно в вашей стране так развито, как в Беларуси? Я сразу могу дать ответ - далеко не так", - заявил президент Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко в Вене: "Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила"

Источник: https://censor.net.ua/v3159363
 
 
 Топ комментарии
 
Поэтому все чиновники и толстосумы из Австрии едут лечиться в Беларусь...
 показать весь комментарий
 
Мда... Видно добряче перед виступом хряпнув Лука самогону свіжого врожаю 😁
 показать весь комментарий
 
Какое образование может быть в стране, где даже молодёжь не знает родной язык.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мда... Видно добряче перед виступом хряпнув Лука самогону свіжого врожаю 😁
 показать весь комментарий
 
 
З кращих сортів відчизняних буряків...
 показать весь комментарий
 
 
Забористого драпа накурился Лука. Если у них такое прекрасное образование, далеко лучше, чем в Австрии, то чего же тогда живут в постсовковой ж**е?
 показать весь комментарий
 
 
Повний ідіот. По перше у Австрії школи, вузи і садочкі безкоштовні, а в Бялорусі - треба кругом на лапу заносити. По друге - Відень - це чи не найкраще місце для навчання в Вузі. Там вчаться студенти з усього світу. Чи це так само в Беларашії? Могу вам зразу відповісти - ні це далеко не так! )
 показать весь комментарий
 
В Німеччині тільки школи повністю безкоштовні.
Садочки - платні, а ВУЗи - частково платні.
 показать весь комментарий
 
Хвали , хвали , меня моя ротяка, бо не похвалишь - разорву
 показать весь комментарий
 
 
Поэтому все чиновники и толстосумы из Австрии едут лечиться в Беларусь...
 показать весь комментарий
 
 
Они едет туда только за тем, чтобы самим поржать, какое убогое там здравоохранение, гораздо хуже, чем во всемирно известном центре медицины и науки республике Беларусь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Красава Батька.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С моим утверждением согласны 66% достойных граждан Украины. Статистика, это вам не хухры-мухры.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну, не все лавры(уважения) собирать Лукашенко. Там в опросе были и другие мировые лидеры. Вчера вроде обсудили эту новость.
 показать весь комментарий
 
То есть отвечать на вопрос Вы не захотели. Понятно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сформулируйте вопрос хотя бы. С удовольствием отвечу.
 показать весь комментарий
 
Вы согласны с тем, что доступ к образованию у граждан Республики Беларусь лучше, чем у граждан Австрии?
 показать весь комментарий
 
Ерік Кендел*, Медицина та фізіологія, 2000Вальтер Кон*, Хімія, 1998Фрідріх фон Гаєк, Економіка, 1974Конрад Лоренц, Медицина та фізіологія, 1973Карл Фріш*, Медицина та фізіологія, 1973Макс Фердинанд Перуц, Хімія, 1962Вольфганг Паулі, Фізика, 1945
===
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я не знаю, какой доступ в Австрии. Но у нас обязательная 9-11 классов, а далее каждый сам решает, куда и на кого учиться. Институтов- колледжей валом , сдавай экзамены и учись(хоть до посинения). Думаю, и у вас не хуже.
 показать весь комментарий
 
В вашем вопросе два ключевых неконктретных слова "доступ" и "лучше" из-за отсутствия их толкования. Т.е. кто и что именно в них вкладывает.
Я не стану вступать в ваши разбирательства, - просто для справки.
 показать весь комментарий
 
"Вряд ли можно считать, что мозг в сравнении с современными вычислительными машинами не имеет определенных преимуществ, связанных с его огромным функциональным диапазоном, несоизмеримо большим, чем можно было бы ожидать, учитывая его физические размеры. Главное из этих преимуществ, по-видимому, - способность мозга оперировать с нечетко очерченными понятиями. " Норберт Винер. "God and Golem, Inc."
 показать весь комментарий
 
Встречный вопрос: А зебы возражают против того, что говорит Зелемойский?
 показать весь комментарий
 
Нет, просто ему не нужен центр Разумкова, он сам за него на себя работает...
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко пусть еще сравнит жизненный уровень своих граждан с гражданами Австрии. Сравнит свободу печати, граждан, защищенность, уровень медицины.
 показать весь комментарий
 
 
Замполит даже не знает про бесплатное образование и льготьі для студентов в ЕС ...
 показать весь комментарий
 
 
а на каком именно иностранном языке Бацька чмырил необразованных австровенгерцев ?
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко,Назарбаев ,Путин и прочие- Америка ну помоги!!!! Сколько эти кровопицы еще будут людей мучать!!! Ну дайте им жару !!! Пожалуйста!!!
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко прав - нападки преувеличены. Пусть на Саудовскую Аравию нападают, двуликие лицемеры.
 показать весь комментарий
 
 
Счастье граждан измеряется не квадратными километрами, не уровнем обучения, ни идиологией партии , а уровнем жизни населения. Но тупому председателю колхоза « сорок лет без урожая « этого никогда не понять
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
По данным мировой статистики уровень жизни в Беларуси (немного )выше ,чем в Украине.
 показать весь комментарий
 
А уровень коррупции (очень много) ниже.
 показать весь комментарий
 
 
Статью читал? Ну или хотя бьі заголовок? Он Беларусь не с Украиной сравнивает, а с Австрией.
 показать весь комментарий
 
 
Я читал полное выступление. Там он отметил и высокий уровень жизни в Австрии, но никак не Украины. Когда в Украине повысится, уверен, Лукашенко это обязательно тоже отметит.
 показать весь комментарий
 
Ты имбецил? При. Ем здесь Украина? Ты статью читать умеешь? Я уже сомневаюсь в вашем образовании. Еще с Афганом начни сравнивать.
 показать весь комментарий
 
Мне кажется, вы несчастный человек( в отличие от меня), ругаетесь, обзываетесь. Будьте добрее.
 показать весь комментарий
 
Я уже буду счасливей если нормально прочтешь статью и оставишь коментарий. А не можешь понять смысла написаного сиди на своих сайтах в розовых очках и пускай слюни от любви к своему колхознику.
хочу отдельно отметить что молодежи много в Беларуси толковой и прогрессивной, но те кому 35 и старше в большинстве реально ватопитеки и застрявшие мозгом в совке и никак не могут выбраться оттуда.

P.S. Не вам судить о моем счастье или не счастье. Я не смотря на то что скоро стану пенсионЭркой не застряла в вонючем совке. И уже безмерно счастлива что живу в мометны та4их перемен в мире и впереди еще 2020- и там будет штырить не по детски. А вы если не будете менятся так и останетесь в 20 веке
 показать весь комментарий
 
Я рад за вас, сам пенсионер на заслуженном отдыхе. Штыриться время будет достаточно, но не перебарщивайте.
 показать весь комментарий
 
еще можно привести в пример статистику сев кореи Лукашенко - австрійцям: "У вас освіта така ж розвинена, як у нас? Відразу відповім - далеко не така" - Цензор.НЕТ 3320
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все стараются как могут. А все что вы хотите это измазать говном белорусов. Это как раз у вас только одна истерическая идеология.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Потому что вы на всех озлоблены. Посмотрите на этот сайт. Как собаки в клетке.
 показать весь комментарий
 
 
они бы учились бы лучше - да не когда было - сначала турков в Европу не пускали ,потом вальсы писали ,да разные вкусняшки передумывали - типа шницель по венски(мой любимый),бойшель с горячей булкой )) , а кофе - венский меланж, кофе по льежски ,а тирольский шпик ,а и вот еще - штрудель - так все хорош в пятницу поеду ,а то шо то давно не был - а таки австрийцы как по мне , в основной массе более простые и компанейские чем боши)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украина уже как 5 лет Це Европа, а все новости про этих несчастных неевропейских белорусов и прочих недостойных неарийцев. Расскажите как там в Европе.
 показать весь комментарий
 
Серьёзно? ВСУ, ведь, пока, ещё не отведены до Европы.
 показать весь комментарий
 
Ну да, в принципе "добровольные пожертвования" в сумме 150-200 USD в год на нужды гимназии это не считается. В ВУЗах тоже бюджет и платный контракт,как в Украине. Зачёты и экзамены за деньги,которые по сути являются взяткой преподавателю.. А если ты в БРСМ ( аналог совкового комсомола) то ещё и взносы. Австрии этот зашквар не светит никогда! Как всегда презик прав, вот что ему скажешь,чем перебьёшь???!!!!
 показать весь комментарий
 
 
...і в рєзультатє етава абразаванія абразуєцца...абразуєцца...абразуєцца русскій чєлавєк!
 показать весь комментарий
 
 
Какое образование может быть в стране, где даже молодёжь не знает родной язык.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас рулят языки программирования. Зато мы можем свободно общаться на Цензоре, где преобладает русский язык.
 показать весь комментарий
 
Ану скажи на питоне: я люблю Беларусь.
 показать весь комментарий
 
 
Скажу на котлине:
val me = Me("Vasya")
val belarus = Country("Belarus")
me.like(belarus)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
К сожалению с ануакским не знаком.
 показать весь комментарий
 
Це так...русскій язик програмує людину на агресивного ідіота...
 показать весь комментарий
 
Привезли в рамках цирка? Как доисторическое существо.
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь теперь он, историк по образованию, сам узнал, что Скорина родился задолго до того, как С.-Петербург вообще появился и как мог гулять по С.-Петербургу, куда его Лукашенко отправил гулять...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну сравнил. Скорину- книготорговца, с создателем нашего государства.
 показать весь комментарий
 
Лукашист, бери выше, про создателя:

«Вы просили дождь, я дал вам дождь» ((c) Лукашенко)


 показать весь комментарий
 
 
А есть ли в Беларуси такое же право свободного вероисповедания, проведения религиозных христианских мероприятий, как в Австрии? Нет, конечно.
 показать весь комментарий
 
 
ну пачімуже...в бєларуссіі абсалютна свабодна пакланяюцца лукашенку...
 показать весь комментарий
 
Вот недавно один ВУЗ МИУ не атестовали. Видите, не так как в Австрии.
 показать весь комментарий
 
Конечно! Белорусских нобелевских лауреатов знаааачительно больше австрийских!
 показать весь комментарий
 
 
...сказав Лука, який двох слів не може зв'язати ні англійською, ані німецькою.

Зате мову своєї держави успішно заганяє в могилу. Абразаваніє!
 показать весь комментарий
 
 
Какое у тебя там образование, Лукашенко? Ты языка своей Беларуси не знаешь.
 показать весь комментарий
 
. Настолько развито, что в Беларуси студентов и школьников принудительно посылают работать в аграрном секторе - помогать вечно пьяным "фермерам". (Сельское хозяйство тоже очень "развито"... )
 показать весь комментарий
 
Надо опрос сделать-сколько процентов беларусов готовы поменяться с жителями Австрии всем. Боюсь этот плешивый председатель колхоза остался бы один
 показать весь комментарий
 
 
Цензор как обычно в заголовке переврал суть сказанного. Лукашенко говорил не просто об образовании, а о БЕСПЛАТНОМ образовании. Очевидно, что доступ к нему в Белоруссии проще, чем в Австрии.
 показать весь комментарий
 
О бесплатном образовании в ВУЗе.30 мест в группе,из них 5 мест бесплатных.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх