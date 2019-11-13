 Лукашенко - австрийцам: "У вас образование так развито, как у нас? Сразу отвечу - далеко не так". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко, в частности, напомнил о праве граждан РБ на жизнь, на работу, на образование.

Более того, Лукашенко заявил, что государство гарантирует эти права, а белорусское образование назвал более развитым, чем в Австрии.

"Есть право на образование. И не просто право на образование, а образование за счет государства - бесплатное образование для человека. Оно в вашей стране так развито, как в Беларуси? Я сразу могу дать ответ - далеко не так", - заявил президент Беларуси.

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