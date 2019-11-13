 Лукашенко - австрийцам: "У вас образование так развито, как у нас? Сразу отвечу - далеко не так". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко, в частности, напомнил о праве граждан РБ на жизнь, на работу, на образование.
Более того, Лукашенко заявил, что государство гарантирует эти права, а белорусское образование назвал более развитым, чем в Австрии.
"Есть право на образование. И не просто право на образование, а образование за счет государства - бесплатное образование для человека. Оно в вашей стране так развито, как в Беларуси? Я сразу могу дать ответ - далеко не так", - заявил президент Беларуси.
Садочки - платні, а ВУЗи - частково платні.
У нас блаЗЄнських не 66, а 73%.
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Я не стану вступать в ваши разбирательства, - просто для справки.
хочу отдельно отметить что молодежи много в Беларуси толковой и прогрессивной, но те кому 35 и старше в большинстве реально ватопитеки и застрявшие мозгом в совке и никак не могут выбраться оттуда.
P.S. Не вам судить о моем счастье или не счастье. Я не смотря на то что скоро стану пенсионЭркой не застряла в вонючем совке. И уже безмерно счастлива что живу в мометны та4их перемен в мире и впереди еще 2020- и там будет штырить не по детски. А вы если не будете менятся так и останетесь в 20 веке
val me = Me("Vasya")
val belarus = Country("Belarus")
me.like(belarus)
«Вы просили дождь, я дал вам дождь» ((c) Лукашенко)
Зате мову своєї держави успішно заганяє в могилу. Абразаваніє!