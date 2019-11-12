 Не уйду с должности главы Гостаможни так, что у меня потом найдут какие-то домики, участки или оформленный на маму Maserati, - Нефьодов. ВИДЕО

Об этом он рассказал в программе "Нині вже" на hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

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"Моя зарплата в прошлом месяце была 24 800 с копейками. Но я буду получать еще какие-то надбавки за стаж, интенсивность труда и т.д., поэтому я ожидаю, что в моей декларации вы увидите за следующие месяцы где-то раза в два или два с половиной больше", - рассказал он.

В то же время глава ГТСУ подчеркнул, что "водить в ресторан" (предлагать взятку. - Ред.) государственного служащего нельзя и с ним такого не будет.

"Я к этому отношусь достаточно расчетливо, потому что понятно, что большое количество "бизнесов" только и мечтают. Они наклоняются и говорят: когда же мы с вами уже пойдем и предметно поговорим. Официально заявляю: никогда не уйду с этой должности так, что вы у меня потом найдете какие-то домики, участки в Конча-Заспе, или скрытый на маму Maserati, как есть у некоторых народных избранников", - резюмировал он.

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей, в том числе Maserati.

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