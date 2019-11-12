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 Общество
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Все про:зарплата (1921) коррупция (7556) таможня (1529) Нефьодов (138)

 Не уйду с должности главы Гостаможни так, что у меня потом найдут какие-то домики, участки или оформленный на маму Maserati, - Нефьодов. ВИДЕО

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что получил за октябрь более 24 тыс. гривен зарплаты.

Об этом он рассказал в программе "Нині вже" на hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

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"Моя зарплата в прошлом месяце была 24 800 с копейками. Но я буду получать еще какие-то надбавки за стаж, интенсивность труда и т.д., поэтому я ожидаю, что в моей декларации вы увидите за следующие месяцы где-то раза в два или два с половиной больше", - рассказал он.

В то же время глава ГТСУ подчеркнул, что "водить в ресторан" (предлагать взятку. - Ред.) государственного служащего нельзя и с ним такого не будет.

"Я к этому отношусь достаточно расчетливо, потому что понятно, что большое количество "бизнесов" только и мечтают. Они наклоняются и говорят: когда же мы с вами уже пойдем и предметно поговорим. Официально заявляю: никогда не уйду с этой должности так, что вы у меня потом найдете какие-то домики, участки в Конча-Заспе, или скрытый на маму Maserati, как есть у некоторых народных избранников", - резюмировал он.

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей, в том числе Maserati.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3159322
 
 
 Топ комментарии
 
Беня научит как следы заметать？
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"Официально заявляю: никогда не уйду с этой должности так, что вы у меня потом найдете какие-то домики, участки в Конча-Заспе, или скрытый на маму Maserati, как есть у некоторых народных избранников".
Какой лох сейчас в Украине дорогую недвижуху купит? Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3413

Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7801
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В кварталє нє працювала, то й до митниці зась 🙄
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...а как же. Они ведь одной крови. Это прям навала какая то на Украину. Лавина.
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Загиблого воїна 92-ї ОМБ Геннадія Моторіна поховали 12 листопада в Краматорську. ФОТО

Не уйду с должности главы Гостаможни так, что у меня потом найдут какие-то домики, участки или оформленный на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9636
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Царство небесне загиблому...
Одужання пораненим.
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Царство небесне загиблому...
Одужання пораненим.
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Жалко таких будет как Нефедов , которых сьест плесень в угоду своим рейтингам и хорошковским с другими кремлядями...
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А была на одесской таможне руководителем девушка от Саакашвили. ШОТО ее не вернули в таможню .
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В кварталє нє працювала, то й до митниці зась 🙄
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Да, помним как под юную и несведущую Марушевскую, Саакашвили притащил в Одесскую таможню свою грузинскую шайку, и все оформления шли только с их разрешения и через откаты этому "горному Корлсону".
Кстати, сейчас он что-то не рвется работать на благо Украины!
Заткнул свой "бе-бе-бе". Да и Юлька-золотая ручка тоже про "зраду" и "зубожиння" не гавкает....
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Шо зробила зелена влада за весь час, КАНКРЕТНА? Ні-фі-га. Суцільні скандали та переставляння ліжок.
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"Шумим, братец, шумим"(С) сказал когда-то какой-то классик.
Это про Квартал.
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Нефьодов на ProZorro вже наскирдував достатньо. І на Мазератті і на маму. А Дубінського і я терпіти не можу, аферюга ще той. Але насторожує те. що його почали мочити після того, як він макнув своїх же подельників, Слуг олігархів, в те дерьмо з землею, в яке вони ось-ось вляпаються....
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От ти дебіл продажний!
Була б Юля стала презом у 2010му, то сьогодні українці жили б як у Швейцарії. І тобі, шуріку, не треба було б за недоїдки з столу мародера Порошенка торгувати йому свою совість
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ага. і з 2010 Україна як расєйській ФО.
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А за кого пан "рибалка" голосувал(о) у 2010 му?
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>у 2010му, то сьогодні українці жили б як у Швейцарії

от ти просто дебіл... и главное искренний
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10 років Юля не у владі, країна в глибокій дупі, а дебіл все одно я?
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Вам просто нема чого сказати. Бо розумієте, що всрались, а визнати це не вистачає мужності
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вибрали зелю вы, а всрался я. пеши исчо
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Пройдись по діалогу, бо пан схожий на соліста пердіжа в калюжу
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ты в швейцарии хоть был, мастер по пердежам в лужу. с такими 73% даже бахиня люля бессильна, и ты этому подтверждение
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Ти де дів 5 млрд. дол., що Юля забрала в олігархів Пінчука і Ахметова і принесла в бюджет? Прожрав? І тепер на Юлю ж і гадиш? Вдячний ти, Вадиме...
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што???? йулеволю? вонапрацюе-всьопропало?
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Порохоботам за Юліне мочилово платять по особливому тарифу? Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4197
Як же вам не пощастило, що Юля не стала презом Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7686
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я никогда не был швиношнырем и не состоял в бандгруппировке "винницкий вальцманат", если чего.
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все еще печальнее. этот дубинкин особь щироукраинской реформаторской национальности. мыролюбной национальности.
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- пьют смузи, отращивают бороды и одеваются как брутальные дровосеки.
- а зачем?
-чтобы понравиться небрутальным дровосекам.
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"Официально заявляю: никогда не уйду с этой должности так, что вы у меня потом найдете какие-то домики, участки в Конча-Заспе, или скрытый на маму Maserati, как есть у некоторых народных избранников".
Какой лох сейчас в Украине дорогую недвижуху купит? Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3413

Не піду з посади голови Держмитниці так, що у мене потім знайдуть якісь будиночки, ділянки або оформлений на маму Maserati, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7801
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так с мазератти это же твой коллега по зе-мафии...
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Сплочённая команда у этих либертари...простите уже социалистов. Обосрать друг дружку, подъ...бать коллегу по непримиримой борьбе з наследием бориг - в лёгкую! Сбились в стаю то хотч бы шакальте вместе. Что ж вы такое?
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почему он выглядит как усама бен ладен
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Ой, ой, ой! Та куди там криштально чесний Нєфьодов! Тільки за останній місяць скарбниця недоотримала з митниці 40 млрд. гр. Чому? А тому, що це "комусь" вигідно. Бо у команди Зе завдання не зробити державу сильною, а скоріше поставити її перед фактом дефолту, щоб вимусити сторгувати за борги свою землю. То яку насправді "роботу" виконує пан Нєфьодов? І хто насправді йому платить за це?
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гнида сама от кужуха не отцепится.

Но ее евробляхеры выжгут. И правильно сделают.
К стати мразину эту уже поймали на связи со свинобогданом и прочими амтодиллерами. Так что зеленый лепет не прокатит.
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То хай йдуть "вьіжигать".
Там он фопам вже безкоштовного газу видали. Цим також видадуть. Буде на чому їздити...
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Гадає, що розумніший за дубіну й сховає ретельніше???
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Пишу языком, понятным для ЗЕбилов.
НАСР*ТЬ, Нефьодов, как уходит будете.
Вы скажите НА СКОЛЬКО УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОСТУПЛЕНИЯ В КАЗНУ ПОСЛЕ ВАШЕГО ВИЗИТА НА ТАМОЖНИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ?
Сколько денег в казну пришло, трепачи вы ср*ные?

Сертифицировать пора идиотов, что 73% дебилов, что власть, ими выбранную.
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