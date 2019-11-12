 Не уйду с должности главы Гостаможни так, что у меня потом найдут какие-то домики, участки или оформленный на маму Maserati, - Нефьодов. ВИДЕО

Об этом он рассказал в программе "Нині вже" на hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
"Моя зарплата в прошлом месяце была 24 800 с копейками. Но я буду получать еще какие-то надбавки за стаж, интенсивность труда и т.д., поэтому я ожидаю, что в моей декларации вы увидите за следующие месяцы где-то раза в два или два с половиной больше", - рассказал он.
В то же время глава ГТСУ подчеркнул, что "водить в ресторан" (предлагать взятку. - Ред.) государственного служащего нельзя и с ним такого не будет.
"Я к этому отношусь достаточно расчетливо, потому что понятно, что большое количество "бизнесов" только и мечтают. Они наклоняются и говорят: когда же мы с вами уже пойдем и предметно поговорим. Официально заявляю: никогда не уйду с этой должности так, что вы у меня потом найдете какие-то домики, участки в Конча-Заспе, или скрытый на маму Maserati, как есть у некоторых народных избранников", - резюмировал он.
Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.info выпустили расследование, в котором выяснили, что семье Дубинского принадлежат 24 квартиры и 17 автомобилей, в том числе Maserati.
Одужання пораненим.
Одужання пораненим.
Кстати, сейчас он что-то не рвется работать на благо Украины!
Заткнул свой "бе-бе-бе". Да и Юлька-золотая ручка тоже про "зраду" и "зубожиння" не гавкает....
Это про Квартал.
Була б Юля стала презом у 2010му, то сьогодні українці жили б як у Швейцарії. І тобі, шуріку, не треба було б за недоїдки з столу мародера Порошенка торгувати йому свою совість
от ти просто дебіл... и главное искренний
Як же вам не пощастило, що Юля не стала презом
- а зачем?
-чтобы понравиться небрутальным дровосекам.
Какой лох сейчас в Украине дорогую недвижуху купит?
Но ее евробляхеры выжгут. И правильно сделают.
К стати мразину эту уже поймали на связи со свинобогданом и прочими амтодиллерами. Так что зеленый лепет не прокатит.
Там он фопам вже безкоштовного газу видали. Цим також видадуть. Буде на чому їздити...
НАСР*ТЬ, Нефьодов, как уходит будете.
Вы скажите НА СКОЛЬКО УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОСТУПЛЕНИЯ В КАЗНУ ПОСЛЕ ВАШЕГО ВИЗИТА НА ТАМОЖНИ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ?
Сколько денег в казну пришло, трепачи вы ср*ные?
Сертифицировать пора идиотов, что 73% дебилов, что власть, ими выбранную.