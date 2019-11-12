 Решения Международного суда ООН по делу Украины против РФ стоит ожидать не ранее 2022 года, - Зеркаль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила во время брифинга в Киеве во вторник.

"Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре следующего года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это 3-4 месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не раньше 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", - отметила Зеркаль.

При этом Зеркаль подчеркнула, что в данном вопросе все зависит от того, что будет считаться решением - "решение по сути, или решение, которое будет определять компенсацию".

Замминистра иностранных дел назвала решение МС ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело "Украина против РФ" уникальным, потому что Киев "одержал победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян, это поле международного права, дипломатии".

"Именно поэтому я считаю, что для украинской дипломатии, юристов это большое достижение", - добавила Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца года в ООН рассмотрят две "крымские" резолюции