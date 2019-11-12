 Решения Международного суда ООН по делу Украины против РФ стоит ожидать не ранее 2022 года, - Зеркаль. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила во время брифинга в Киеве во вторник.
"Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре следующего года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это 3-4 месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не раньше 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", - отметила Зеркаль.
При этом Зеркаль подчеркнула, что в данном вопросе все зависит от того, что будет считаться решением - "решение по сути, или решение, которое будет определять компенсацию".
Замминистра иностранных дел назвала решение МС ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело "Украина против РФ" уникальным, потому что Киев "одержал победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян, это поле международного права, дипломатии".
"Именно поэтому я считаю, что для украинской дипломатии, юристов это большое достижение", - добавила Зеркаль.
Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
19 ч. ·
Ну что, бубочки мои, Марченко под стражей.
А теперь смотрите, расскажу вам быль, а не сказку.
Если вы думаете, что вас это не коснётся, то я вам открою глаза.
Итак, все кто был на майдане - участники государственного переворота.
Все кто собирал деньги на карточку - не заплатил с них налоги. Уход от налогообложения в крупных размерах.
Все кто привозил броники, каски, оптические прицелы, квиклот и все прочее - контрабанда.
Нахождение добровольцев в зоне Ато- преднамеренные убийства.
Вывоз раненных, без извещения ( а тогда хер его знает кого нужно было извещать) - дезертирство.
Перевоз снарядов гражданскими с позиции на позицию - можно торговлю оружием нарисовать.
Изменения ТУ в МО - написание ТУ под одного производителя. Закупка - Хищение в крупных размерах.
Перечисление денег на карточку волонтеров - эмммм... передача денег лицу, уклоняющимся от уплаты налогов, финансирование терроризма.
Лечение раненных добровольцев - пособничество убийце.
Это я вам так на вскидку накидала. Был бы человек- статья найдётся.
а то ещё х.йлу вдруг что-то не понравится...
осторожненько нужно...