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 Политика Украины
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 Решения Международного суда ООН по делу Украины против РФ стоит ожидать не ранее 2022 года, - Зеркаль. ВИДЕО

Замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, агент Украины по делу "Украина против РФ" Елена Зеркаль заявила, что решение Международного суда ООН по делу "Украина против РФ" ожидается не раньше 2022 года, а возможно, и начала 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила во время брифинга в Киеве во вторник.

"Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре следующего года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это 3-4 месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не раньше 2022 года, а возможно, и начала 2023 года", - отметила Зеркаль.

При этом Зеркаль подчеркнула, что в данном вопросе все зависит от того, что будет считаться решением - "решение по сути, или решение, которое будет определять компенсацию".

Замминистра иностранных дел назвала решение МС ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать дело "Украина против РФ" уникальным, потому что Киев "одержал победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян, это поле международного права, дипломатии".

"Именно поэтому я считаю, что для украинской дипломатии, юристов это большое достижение", - добавила Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Источник: https://censor.net.ua/v3159218
 
   
 Топ комментарии
 
Думаю до 2022 в Україні і в Наросії Вовок вже не буде.
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.
19 ч. ·
Ну что, бубочки мои, Марченко под стражей.
А теперь смотрите, расскажу вам быль, а не сказку.
Если вы думаете, что вас это не коснётся, то я вам открою глаза.
Итак, все кто был на майдане - участники государственного переворота.
Все кто собирал деньги на карточку - не заплатил с них налоги. Уход от налогообложения в крупных размерах.
Все кто привозил броники, каски, оптические прицелы, квиклот и все прочее - контрабанда.
Нахождение добровольцев в зоне Ато- преднамеренные убийства.
Вывоз раненных, без извещения ( а тогда хер его знает кого нужно было извещать) - дезертирство.
Перевоз снарядов гражданскими с позиции на позицию - можно торговлю оружием нарисовать.
Изменения ТУ в МО - написание ТУ под одного производителя. Закупка - Хищение в крупных размерах.
Перечисление денег на карточку волонтеров - эмммм... передача денег лицу, уклоняющимся от уплаты налогов, финансирование терроризма.
Лечение раненных добровольцев - пособничество убийце.
Это я вам так на вскидку накидала. Был бы человек- статья найдётся.
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" кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт - или эмир, или ишак, или я." (С)
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еще ж надо найти судебного исполнителя, что бы выполнил решение суда Решения Международного суда ООН по делу Украины против РФ стоит ожидать не ранее 2022 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5226
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Думаю до 2022 в Україні і в Наросії Вовок вже не буде.
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Ну не раньше сбитого коцлами Боинга так точно( не раньше(
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.
19 ч. ·
Ну что, бубочки мои, Марченко под стражей.
А теперь смотрите, расскажу вам быль, а не сказку.
Если вы думаете, что вас это не коснётся, то я вам открою глаза.
Итак, все кто был на майдане - участники государственного переворота.
Все кто собирал деньги на карточку - не заплатил с них налоги. Уход от налогообложения в крупных размерах.
Все кто привозил броники, каски, оптические прицелы, квиклот и все прочее - контрабанда.
Нахождение добровольцев в зоне Ато- преднамеренные убийства.
Вывоз раненных, без извещения ( а тогда хер его знает кого нужно было извещать) - дезертирство.
Перевоз снарядов гражданскими с позиции на позицию - можно торговлю оружием нарисовать.
Изменения ТУ в МО - написание ТУ под одного производителя. Закупка - Хищение в крупных размерах.
Перечисление денег на карточку волонтеров - эмммм... передача денег лицу, уклоняющимся от уплаты налогов, финансирование терроризма.
Лечение раненных добровольцев - пособничество убийце.
Это я вам так на вскидку накидала. Был бы человек- статья найдётся.
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" кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт - или эмир, или ишак, или я." (С)
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Кто то еще верит что при нынешней мировой системе ,можно будет от ***** получить полкопейки за его дела ? Не раньше 3023 года.....
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пля..."реакция на реакцию"....поучились бы у международного трибунала в Нюрнберге!
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спешить не нужно - должно само как то рассосаться...
а то ещё х.йлу вдруг что-то не понравится...
осторожненько нужно...
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Елена Зеркаль - одна из немногих людей, причастных к власти, которыми может гордиться страна в целом и каждый гражданин в отдельности..., а еще ей можно аплодировать стоя в любое время дня и ночи...
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