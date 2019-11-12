EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2222  37
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2949) НБУ (4515) Рожкова Екатерина (51)

 Правление НБУ готово взять на поруки экс-работников Нацбанка в деле "ВиЭйБи Банка", - Рожкова. ВИДЕО

Правление Национального банка Украины (НБУ) прибыло к зданию Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где должны рассматриваться решения о мере пресечения и залогах в отношении бывших работников НБУ, которых Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняет в злоупотреблении при предоставлении стабкредита VAB банку (Киев) в 2014 году.

"Мы имеем целью выступить поручителем в этом деле, когда будут слушания об избрании меры предварительного обеспечения", – сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что правление хочет продемонстрировать, что будет защищать институциональность своих решений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ просит суд о залогах 2,5-30 млн грн для подозреваемых по делу "ВиЭйБи Банка"

"Мы, полный состав Правления НБУ, сейчас в Киеве, находимся возле здания Высшего антикоррупционного суда в ожидании начала рассмотрения дела по обвинению бывших работников НБУ в злоупотреблениях при предоставлении стабкредита VAB банку. Мы хотим продемнстрировать, что мы будем защищать конституционность наших решений", - заявила Рожкова в своем видеообращении.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября уведомили о подозрении экс-первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского, экс-директора гендпартамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/v3159210
 
 
 Топ комментарии
 
Это та готова поручиться, которую и саму нужно отправить за решетку.
Подельница гонтаревой.
 показать весь комментарий
 
Їх всіх потрібно арештувати, все минуле керівництво НБУ, яке обвалювало і продовжує обвалювати гривню, які видають кредити рефінансування під шалені відсотки, які віддають шалені відсотки по ОДВЗ міжнародним та українським спекулянтам!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Їх всіх потрібно арештувати, все минуле керівництво НБУ, яке обвалювало і продовжує обвалювати гривню, які видають кредити рефінансування під шалені відсотки, які віддають шалені відсотки по ОДВЗ міжнародним та українським спекулянтам!
 показать весь комментарий
 
 
на "поруках" мальчикам нужно постоянно говорить, что они не должны киздить госкредиты , это ужасно плохо. от этого Уркаине "жаба цицьки дасть"
 показать весь комментарий
 
 
Это та готова поручиться, которую и саму нужно отправить за решетку.
Подельница гонтаревой.
 показать весь комментарий
 
 
это лучший в Европе руководительНацБанка!
 показать весь комментарий
 
Бардак и никакого контроля. В рабоче время ушла с работы, и собутыльников сагитировала.
 показать весь комментарий
 
 
Они это понимают, потому и пришли просить взять на поруки, т.к. все в теме, если тот что уже в СИЗО заговорит-сядут все. А за то что они его возьмут на поруки и он случайно пропадет, им точно ничего не будет.
 показать весь комментарий
 
На воре шапка горит. На неё и Гонтареву выйдут сразу.
 показать весь комментарий
 
 
этой роже неприятной самой надо сидеть на скамье подсудимых, а оно кого-то на поруки берет...
 показать весь комментарий
 
 
Гонтарева хвасталась, что в Украину зашли 4 ярда долларов. Умолчала только, что с подельником Порошенко строит пирамиду ОВГЗ с доходностью 15-18%, а с учетом курса и до 30% в валюте. Это сознательный прямой путь к дефолту. А виноватым сделают Зеленского. А Рожкова на всю страну признавалась в коррупционных деяниях
 показать весь комментарий
 
 
Ну-ну.ОВГЗ размещает минфин, если что, а не Нацбанк.
И именно при минфине Зеленского вложения в ОГВЗ стали расти бешеными темпами
 показать весь комментарий
 
 
А для зебилов все равно Порошенко виноват.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Тимошенко еще в конце 2018-го говорила, что Порошенко одалживает Украине под громадные проценты.
 показать весь комментарий
 
да-да, Порошенко гадит в штаны Зеленскому, мы в курсе.
 показать весь комментарий
 
 
шахрай шахрая не кине. Разом гроші крали. Як один розколеться - полетить уся шахрайська піраміда.
 показать весь комментарий
 
 
Какие ещё на поруки при ограблении?Это что школа или садик ,за косичку подёргал или чё? Расстрелять сабак с конфискацией
 показать весь комментарий
 
 
На какие подлюки ? Вас там надо садить всех поголовно Правление НБУ готово взять на поруки экс-работников Нацбанка в деле "ВиЭйБи Банка", - Рожкова - Цензор.НЕТ 2925
 показать весь комментарий
 
 
Тот случай, когда каждый поручившийся должен сесть вместе с теми, за кого поручился.
 показать весь комментарий
 
 
Великий український байкарь Леонід Глібов більше як 150 років назад дуже точно змалював сьогоднішню ситуацію з банкірами:"..... і щуку кинули у річку....". Одне до одного...
 показать весь комментарий
 
Тебя скоро брать на поруки будут,вон дело уже завели,себе инвесторов а не ей начинай искать!
 показать весь комментарий
 
3,14рожкова, скоро тебя будут брать на поруки Правління НБУ готове взяти на поруки експрацівників Нацбанку в справі "ВіЕйБі Банк", - Рожкова - Цензор.НЕТ 6992
 показать весь комментарий
 
 
Вы лучше уже ищите тех, кто вас вороватых трутней будет на поруки брать. Стучите в Евросолидарность, если шо.
 показать весь комментарий
 
 
Правление НБУ должно уже сухари сушить и весьма активно.
 показать весь комментарий
 
 
раз готовы взять на поруки, тогда пускай и отвечают вместе.
 показать весь комментарий
 
Тут некоторые возмущенно спрашивают: "на какие поруки", на круговые ребята, на круговые.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх