 Правление НБУ готово взять на поруки экс-работников Нацбанка в деле "ВиЭйБи Банка", - Рожкова. ВИДЕО

"Мы имеем целью выступить поручителем в этом деле, когда будут слушания об избрании меры предварительного обеспечения", – сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что правление хочет продемонстрировать, что будет защищать институциональность своих решений.

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"Мы, полный состав Правления НБУ, сейчас в Киеве, находимся возле здания Высшего антикоррупционного суда в ожидании начала рассмотрения дела по обвинению бывших работников НБУ в злоупотреблениях при предоставлении стабкредита VAB банку. Мы хотим продемнстрировать, что мы будем защищать конституционность наших решений", - заявила Рожкова в своем видеообращении.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября уведомили о подозрении экс-первого заместителя главы Нацбанка Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского, экс-директора гендпартамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка VAB Банку в сумме 1,2 млрд грн. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.