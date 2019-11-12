 Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.
"Сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева совместно с городской прокуратурой № 10 и вместе со следователями Шевченковского управления полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, прекращена деятельность борделя. Бордель был замаскирован под салон по предоставлению услуг эротического массажа", - сказано в сообщении.
Как рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк, организовала преступный бизнес 32-летняя жительница города Борисполь.
"Мы установили, что женщина завербовала более десяти девушек - проституток, которые посменно предоставляли услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Выручка распределялась следующим образом: 50% девушки оставляли себе, а 50% отдавали организатору. Час развлечений стоил 1500 - 2500 гривен", - сообщил он.
Фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по месту расположения массажного салона и проживания злоумышленницы и изъяли оттуда вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки и компьютерную технику.
Организатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
та да, "чисті" шлюхи ...
Просто відрахування йдуть мусорам, суддям і прокурворам, а не до бюджету.
или -- подруги неправильные..))
Прост для шкіри корисніше, аніж для волосся ))))))
Риальнэ ******** буккакэ - это действительно жесткач. Чтобы это понять, нужно его просто увидеть. Всё дело в том, что девушек там практически умывают спермой аки водой. Плюс использование всяких девайсов: хрень для носа, чтоб сперма не попадала (рот тоже закрыт, а как она дышит, никого не колышет), и тарелки на шею, в которые собирают стекающую сперму и ею заново обливают лицо, либо заставляют пить. Как-то так. Зато кожа получает дофига белков и даже в сорок пять японки выглядят на все двадцать.
гниды...
Пусть все, кто считает секс за деньги порочным, просто не пользуются им. Это же так просто. Не нравится музыка - выключи. Нет, эти блюстители морали хотят всем все запретить и навязать.
Проституцию надо легализовать. Также как и игровой бизнес, и легкие природные наркотики.
А что? Если профессия легальная, то тогда уж до конца.
Всё-таки природный.
Чем мешают проститутки? Неясно. Лучше б словили за это время наркоторговца или чинушу-вщяточника.
Ского денег тратится на борьбу с древнейшей профессией - шо можно было бы уже каждому жителю Земли дать то, шо он сам захочет.
Так нет. Палится куча государственных денег на бесполезную "борьбу", плодится вокруг этого туева хуча криминальных структур, всё это обрастает убийствами и жёстким криминалом, но нихрена не делалось и не делается, шобы эту проблему побороть.
Мусарне вся эта канитель очень выгодна. Отсюда ноги растут.
А можно фото девушек, друг просто попросил