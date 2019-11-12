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 Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы. ВИДЕО

Столичные полицейские задержали женщину, наладившую деятельность по предоставлению услуг сексуального характера в псевдосалоне эротического массажа в Шевченковском районе столицы. По данному факту начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киеве.

"Сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева совместно с городской прокуратурой № 10 и вместе со следователями Шевченковского управления полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, прекращена деятельность борделя. Бордель был замаскирован под салон по предоставлению услуг эротического массажа", - сказано в сообщении.

Как рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве Алексей Гаврилюк, организовала преступный бизнес 32-летняя жительница города Борисполь.

Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы 01

"Мы установили, что женщина завербовала более десяти девушек - проституток, которые посменно предоставляли услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Выручка распределялась следующим образом: 50% девушки оставляли себе, а 50% отдавали организатору. Час развлечений стоил 1500 - 2500 гривен", - сообщил он.

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Фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по месту расположения массажного салона и проживания злоумышленницы и изъяли оттуда вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки и компьютерную технику.

Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы 02

Организатору объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы 03
Фото: сайт полиции Киева

Источник: https://censor.net.ua/v3159202
 
   
 Топ комментарии
 
В центре Киева действует замаскированный под Верховную Раду бордель, и ничего.
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Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 188
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так если клиенту из рады ничего, за что тут 7 лет
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так если клиенту из рады ничего, за что тут 7 лет
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Он был завербован СБУ, внедрился бордель для выполнения спецоперации.
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Ну как бы у нас пока не шведская система - клиентов не трогают.
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Andrew Semenov 447c6311 В Швеції,по їх системи не клієнів були заведені справи,але нікого ще там не посадили у тюрму.
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менты в доле+бесплатные субботники для мусаров, ********* они это дело, а эта девочка из Борисполя не взяла в долю участкового и вот он результат.
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А кураторам и крыше силовиков сколько дадут...
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я вам по секрету скажу- серед таких мадам куди *чистіше* ніж серед типу знайомих. і так зі справками там немало Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6174
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Ну наверное их "ушли" со власти и теперь расчищают рынок (ведь в последнее время часто начали накрывать бордели) перед тем чтобы остался один "игрок" (Арена-сити... наверное) перед легализацией. И легализовать бизнес под своих. "Чота" я очень сомневаюсь что Слуги Народа настолько моралфаги, что заставили копов активизировать борьбу с секс-услугами.
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Люди, кому врачи прописывали массаж по медицинским показателям? Где вы находили массажный салон, в котором реально был массажный салон?
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да научись сам массажировать, и не надо те салоны.
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В медучреждениях массажные кабинеты, а мы ж о массажных салонах.
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А если бы узаконили, немалые налоги можно отчислять в бюджет.
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а если узаконить наркоманию, заказные убийства, взятки - вообще круто было бы.
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Це де-факто впроваджено.
Просто відрахування йдуть мусорам, суддям і прокурворам, а не до бюджету.
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ну ти сравніл!!! жріц любві с нєгодяйямі і падонкамі
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Полицейские накрыли всех проституток? Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 170
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телами))) ну сколько смогли столько и слили)))
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А где эти полицейские теперь харчиться будут?
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В центре Киева действует замаскированный под Верховную Раду бордель, и ничего.
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У нас пять лет числился Президентом замаскированный под Президента мародер и ничего? Правда опомнились, на помойку выбросили. Это хорошо.
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Может, и не по теме ..это ж каким надо ущербным мужиком быть, чтобы не найти себе подругу... или там -- две, три..)) и не противно же клиентам.....
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Если серьезно, часто людям не хватает времени и денег на поиск. Кто-то хочет почувствовать что-то новенько. Кто-то потренироваться перед тем чтобы найти подругу (с более опытной)... вагон и маленькая тележка причин.
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а ты холодненького пива бутылочку выпей и все наладица)
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понимаешь, когда видишь список запросов которые выдвигает "подруга", + еще сколько времени надо потратить пока дойдет до "массажа", то дешевле и спокойней получить "массаж" в салоне.
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как то обходилось без запросов... времени до массажа... обычно в день знакомства..наверное, у меня какое-то неправильное воспитание!))
или -- подруги неправильные..))
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Это молодость. Впрочем, скоро пройдет.
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мне в Польше понравилось)) все культурно и как ни странно выдали чек)) я был в шоке Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6582 Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 6582
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Корисна інфа для Сперматозавра! Тут БЕЗ ТАБУ!

Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 188
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Угадайте во что они превратятся после нескольких клиентов...
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Буккаке (стаття на лурці)
Прост для шкіри корисніше, аніж для волосся ))))))

Риальнэ ******** буккакэ - это действительно жесткач. Чтобы это понять, нужно его просто увидеть. Всё дело в том, что девушек там практически умывают спермой аки водой. Плюс использование всяких девайсов: хрень для носа, чтоб сперма не попадала (рот тоже закрыт, а как она дышит, никого не колышет), и тарелки на шею, в которые собирают стекающую сперму и ею заново обливают лицо, либо заставляют пить. Как-то так. Зато кожа получает дофига белков и даже в сорок пять японки выглядят на все двадцать.
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Так ось, що хтів Яременко. З дружиною складно домовитись про таке, адже це страшні борошна для жінки депутата Поліція накрила замаскований під масажний салон бордель у Києві. Організаторці загрожує 7 років в'язниці - Цензор.НЕТ 7323
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Думаєш, чого у Іринки Геращенко така гладенька шкіра морди протягом каденцій декількох Президентів? Зараз шмакатись почала... Чого б це?
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а дала бы раздвинуть булки по людски и в ВР бы сидел при деньгах и без мамбы, так шо Фрося лохонулась.
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салон забыл табличку деления? ... а оно обидилСо и сделал контрольную закупку ... Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 2848
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Политическое давление. Что теперь будут делать депутаты, типа Богдана. Происки СОЛИДАРНОСТИ.
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Раз в месяц новость о закрытии борделей в Киеве - тут либо очищают столицу (что маловероятно), либо зачищают под "свои" бордели после того как сменилась власть.
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На що йдуть наші податки? На те, що поліція не виловлює вбивць/грабіжників, а чіпляється до дівчаток.
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Взяли бы уже и легализовали проституцию, в казну денежка начала бы поступать, а не по карманнам преступников.
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А наркоторговцев казнить той же наркотой с 100-кратным передозом.
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а работниц борделей казнить тем же... эээ... тьфу, порнография какая-то получается...
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ёпаные уроды - просто топят конкурентов ...
гниды...
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Каждому массажному салону - кассовый аппарат! Обслужили без чека - жалоба в налоговую - возврат стоимости услуг и "товар" возвращать не надо.
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Вот где справедливость? Один убивая людей неся горе получает 8 лет, и телка которая дарит удовольствие и праздник мужикам 7 лет.Где справедливость,я вас спрашиваю!?
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Не понимаю, почему взрослые женщины не имеют права трахаться за деньги? В чем смысл этих ограничений? Им оставляют выбор: либо трахаться бесплатно, либо не трахаться, вообще.

Пусть все, кто считает секс за деньги порочным, просто не пользуются им. Это же так просто. Не нравится музыка - выключи. Нет, эти блюстители морали хотят всем все запретить и навязать.

Проституцию надо легализовать. Также как и игровой бизнес, и легкие природные наркотики.
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Потеряла твоя жена работу, идет на учет по безработице становиться, а ей говорят - вот, пожалста, вакансия в борделе, вы подходите. Не соглашаетесь? Ну тогда теряете стаж, субсидии и пособие по безработице.
А что? Если профессия легальная, то тогда уж до конца.
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Мда, осталось лишь проституток накрыть Остальное УЖЕ все хорошо.
Чем мешают проститутки? Неясно. Лучше б словили за это время наркоторговца или чинушу-вщяточника.
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Блин! Да легализуйте уже этот бизнес и не парьте мозги ни себе, ни обществу.
Ского денег тратится на борьбу с древнейшей профессией - шо можно было бы уже каждому жителю Земли дать то, шо он сам захочет.
Так нет. Палится куча государственных денег на бесполезную "борьбу", плодится вокруг этого туева хуча криминальных структур, всё это обрастает убийствами и жёстким криминалом, но нихрена не делалось и не делается, шобы эту проблему побороть.
Мусарне вся эта канитель очень выгодна. Отсюда ноги растут.
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дівчат тра любити, а не в турму!!! Від них ніякої соціальної небезпеки нема - навпаки, тільки польза!!! Легалізуйте проституцію - хай люди живуть і дають... іншим жити!!!
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Мы установили, что женщина завербовала более десяти девушек - проституток, которые посменно предоставляли услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Источник: https://censor.net.ua/v3159202
А можно фото девушек, друг просто попросил
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Она наверное взятку не дала начальнику районной полиции. У нас все бордели крышуются полицией. И если какой-то закрывают, то из-за того что не сложились отношения между полицией и бандершой. А может бандерша принципиально взяток не даёт.
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Кива тоже открыл в раде массажный салон, и полиция бездействует.
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Як завжди: страждання штанів за шлюхами ...
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