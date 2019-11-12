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 "Газпрому" не удастся шантажировать Украину или Евросоюз. Мы готовы к любым сценариям, - Коболев. ВИДЕО

В НАК "Нафтогаз" заявляют, что если "Газпром" не подпишет контракт о новом транзите газа, Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал глава НАК "Нафтогаз-Украина" Андрей Коболев в видео, опубликованном на странице компании в Facebook.

Как отметил Коболев, сейчас "Нафтогаз" является стороной действующего транзитного контракта. До конца года компания завершит отделение нового оператора ГТС. Новый контракт будет с новым оператором и должен быть по европейским правилам.

"Европейские правила критически важны для украинской стороны, для того, чтобы мы имели хоть какие-то  гарантии того, что этот контракт будет выполняться, а если не будет выполняться, то мы сможем пойти в суд и получить компенсации за причиненные нам убытки. Прецеденты уже были", – сказал Коболев.

По его словам, при этом "Нафтогаз" не будет стороной нового контракта. Это консолидированная позиция украинской стороны. Это позиция министерства и позиция других органов власти.

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Российская сторона формально согласна на такие условия. Но при этом там выдвигают ряд требований.

"Они требуют, чтобы мы доказали, что наше законодательство полностью соответсвует европейскому, чтобы мы доказали, что мы внедрили регламенты и кодексы управления украинским газовым рынком, как в Европе. Они требуют доказать независимость регулятора, а также, среди прочего, требуют от Украины больших уступок в большом круге вопросов. Этот круг вопросов примерно стоит 22 млрд долларов. Среди них уже выигранные арбитражи против "Газпрома", новый арбитраж и штраф Антимонопольного комитета. В обмен на это нам ничего не предложили. С такой точки зрения такое предложение является не только неприемлимым, оно банально не имеет смысла. Так что нам нет смысла отказываться от уже выигранных денег и перспектив получения дополнительных денег в обмен на непонятно что.

Пока что мне кажется, что российская сторона, используя разные доводы подводит нас к мысли, что они в принципе никакого контракта с нами не хотят иметь", – сказал Коболев.

Еврокомиссия, по словам Коболева, полностью понимает и поддерживает позицию Украины относительно выигранных арбитражей, они не могут быть "обнулены", как это предлагается: "По ним могут быть разные варианты расчетов, но просто забыть - нельзя". 

Коболев также напомнил, что "Газпром" сам обратился против "Нафтогаза" в 2014 году в суды Стокгольма и сам инициировал эти процессы и, сам же их проиграл. 

"После этого отказываться нам от денег, которые мы выиграли, 2 с чем-то млрд были уже получены, еще почти 3 млрд. будут получены в течение ближайшего времени. Ни одна компания в мире, ни один руководитель, ни один министр не имеют ни полномочий, ни желания сказать: "знаете, мы решили вам это простить". Это так просто не работает", - сказал он.

Говоря о негативном сценарии Коболев отметил, что Украина готова к любому сценарию: "Мы готовились все лето. Благодаря успешному выпуску еврооблигаций, "Нафогаз" нашел дополнительные деньги и создали дополнительный запас газа в подземных хранилищах. На начало отопительного сезона он составил 21,7 млрд кубометров. Этот рекордно высокий уровень запасов газа позволит пройти нам весь отопительный сезон даже если из-за кризисной ситуации в Европе, нам будет по каким-либо причинам, либо слишком дорого, либо физически тяжело импортировать газ с европейского направления. Поэтому Украина к такому сценарию готова. Европа сделала то же самое. Рекордные 100 млрд куб м в хранилищах Евросоюза... Все подготовились и все понимают, что "Газпром" может с большой вероятностью по политическим мотивам не подписать контракт и попытаться пошантажировать как нас, так и европейских потребителей. Я думаю, что такой сценарий у них не удастся", – сказал Коболев.

Напомним, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/v3159179
 
 
 Топ комментарии
 
Не помню, то-ли на Цензоре, то-ли так где-то на youtube разговор Кобалева с Коломойским слышал, после этого ещё больше его зауважал - Коломойский и матом и угрозами, а Кобалев - Должен - плати.
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Директива ЕС специально написанная для Северного потока-2 подразумевает что труба должна наполнятся только наполовину. Это противоречит всякому здравому смыслу, но там так и написано. Европа пытается спасти маму Коболева.
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Благодаря проекту Северный Поток 2, а именно его успешному завершению - росия станет энергонезависимым государство не зависящим от воли кровожадных украинцев!!! "Газпрому" не удастся шантажировать Украину или Евросоюз. Мы готовы к любым сценариям, - Коболев - Цензор.НЕТ 6163
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НЕ от воли, а от ГТС Украины. И не независимой, а менее зависимой. Все равно ГТС Украины нужна, но уже не критично.
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Директива ЕС специально написанная для Северного потока-2 подразумевает что труба должна наполнятся только наполовину. Это противоречит всякому здравому смыслу, но там так и написано. Европа пытается спасти маму Коболева.
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Ні, та такого не написано. Ніщо не заважає кремльгазу пустити в трубу інші расєйські нафтогазові компанії з їх ресурсом, а також азерський, узбецький та туркменський газ.
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Мнен вот интересно?

Каждый год роисся останавливала СП-1 типа какие-то там профилактические работы ( ну подводная труба видимо посложнее в содержании) и просила Украину увеличить объёмы прокачки через нашу ГТС. Это пару недель всего, но всё же. Так вот если русня в позу, то и Украина может в позу. И две недельки будет миллер в бидонах газ в ЕС таскать каждый год или как?
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Если Украина не пойдёт навстречу Евросоюзу, тогда ЕС начнёт строить СП-3.
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Это летом происходит, а летом идет закачка идет в хранилища, больше, чем сразу для использования. Ну будт отключать не сразу весь СП, а каждую нитку отдельно для обслуживания,+ будет Турецкий поток+Ямал-Европа.
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Поем пидлога маккарти-- проявляет антикруискую деятеелнсть и подпаает под статью 111 измена "Газпрому" не удастся шантажировать Украину или Евросоюз. Мы готовы к любым сценариям, - Коболев - Цензор.НЕТ 9981
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Не помню, то-ли на Цензоре, то-ли так где-то на youtube разговор Кобалева с Коломойским слышал, после этого ещё больше его зауважал - Коломойский и матом и угрозами, а Кобалев - Должен - плати.
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СОВЫЙ УБЛЮДОК! А ТЫ ГОТОВ ВЕРНУТЬ 2 ЛЯМА БАКСОВ И ПОЙТИ НА ЗОНУ ?
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За такое бабло ты готов к любому сценарию.
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Я вот всё никак не пойму что козломордые делают на украинском сайте? У них в раше своих сайтов мало?
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Не припоминаю такого случая, чтобы пузо хлебу диктовало правила игры, да и потом Коболев не говорит, что на самом деле накопленный газ в хранилищах только на одну треть Украинский, а остальное оплатили страны ЕС и это их газ. РФ встала в позу по многим причинам и одна из них это то, что ЕС своими правилами загнали инвесторов СП-2 в тупик и если я правильно понимаю,, то РФ хочет их за это наказать, как с ПАСЕ - запасаемся попкорном и следим за ситуацией..
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Про одну третину українського це вам Соловейко насвистів?
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Мне одно интересно - власть меняется, политики ухходят-приходят, а Коболев вечный глава Нафтогаза? Впрочем, рад за ихнюю маму, эта точно голодать не будет.
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