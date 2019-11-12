 "Восставший Донбасс решили усмирить танками и авиабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканале Медведчука рассказал о "гражданском конфликте". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Коцаба заявил в своей авторской передаче на телеканале Медведчука.
"Незаконное обогащение и было целью этих евромайдановских барыг. А не какое-то призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и тому подобное. Соответственно, восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб", - заявил Коцаба.
Как сообщалось, в начале февраля 2015 года СБУ задержала Коцабу по подозрению в государственной измене. Ранее этот журналист критиковал проведение очередной волны мобилизации в Украине. Правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу узником совести.
12 мая Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженным силам Украины и взыскал с него более 4 тыс грн за проведение экспертизы, однако оправдал по обвинению в госизмене. Пока шло следствие он провел в заключении год и три месяца, что по "закону Савченко" засчитывается за 2 года и 6 месяцев отбывания наказания.
14 июля Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал Коцабу. По словам его адвоката, вменяемая журналисту статья о препятствовании деятельности ВСУ безосновательна, поскольку от ВСУ не поступало никаких заявлений или жалоб на Коцабу. Кроме того, срыв мобилизации, в котором обвиняют журналиста, не является компетенцией ВСУ, и ни один из свидетелей, выступивших в суде, не сказал о влиянии обращения Коцабы на мобилизацию.
После оглашения решения суда Коцаба был выпущен на свободу.
а якщо серйозно, то ту жирну тварюку потрібно згодувати дикім звірям.
зачем Авакову что то делать сейчас ?
Это такой коварный как кажется автору вопрос.
Человеку не понятно что не будет Украины в нынешнем виде и некому будет выставлять счет за газ.
Значит его придется оплачивать т.е. халявы не существует.
Мир материален...
а бесплатный сыр - только в мышеловке
Зе катается на Тесле.
И так, давайте посмотрим хронологию.
Вчера Лавров сказал, что националисты мешают
мирному процессу- капитуляции.
Сегодня уже по вата-ТВ мысли Лаврова озвучили для масс.
Как думаете, что будет завтра?
Счас объясню.... При Януковиче, кто-то слышал, про Медведчука-политика??? А при Ющенко??? Как политик, Медведчук возродился только при Порошенко.... С согласия Порошенко Медведчук получил рынок сжиженого газа и три канала!!!!
Вот и выходит.... СЕГОДНЯШНИЙ МЕДВЕДЧУК - ДЕТИЩЕ ПОРОШЕНКА!!!! КОЦАБА - ДЕТИЩЕ МЕДВЕДЧУКА!!!!
ЗІ. Кстати, а почему ЗООПАРК КОЛОМОЙСКОГО не трогает Медведчука????? Счас тоже объсню... БЭНЭ НУЖНО СРОЧНО МИРИТСЯ С РУССКИМИ, ему нужны дешовые ресурсы русских........ и не только электроэнергия... но в первую очередь нефть, газ... и пр.
"Можем повторить".
Для Зе - это его личный тест на половую тряпку.
На фото - делегати з'їзду Слуги під час виконання державного гімну (Київ, виставковий центр Парковий, два дні тому). Хтось "шифрується" і з зубним скреготом приклав долоню до серця, а сепар Сивохо просто відверто демонструє свою солідарність з "нєпакарьонним наротом Дамбаса".
"Совпадение? Не думаю...".
Подонок и тварь этот Кацапа, гореть в Аду *************!