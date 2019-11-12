 "Восставший Донбасс решили усмирить танками и авиабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканале Медведчука рассказал о "гражданском конфликте". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Коцаба заявил в своей авторской передаче на телеканале Медведчука.

"Незаконное обогащение и было целью этих евромайдановских барыг. А не какое-то призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и тому подобное. Соответственно, восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб", - заявил Коцаба.

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Как сообщалось, в начале февраля 2015 года СБУ задержала Коцабу по подозрению в государственной измене. Ранее этот журналист критиковал проведение очередной волны мобилизации в Украине. Правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу узником совести.

12 мая Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженным силам Украины и взыскал с него более 4 тыс грн за проведение экспертизы, однако оправдал по обвинению в госизмене. Пока шло следствие он провел в заключении год и три месяца, что по "закону Савченко" засчитывается за 2 года и 6 месяцев отбывания наказания.

14 июля Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал Коцабу. По словам его адвоката, вменяемая журналисту статья о препятствовании деятельности ВСУ безосновательна, поскольку от ВСУ не поступало никаких заявлений или жалоб на Коцабу. Кроме того, срыв мобилизации, в котором обвиняют журналиста, не является компетенцией ВСУ, и ни один из свидетелей, выступивших в суде, не сказал о влиянии обращения Коцабы на мобилизацию.

После оглашения решения суда Коцаба был выпущен на свободу.