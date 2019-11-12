EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  6935  157
Все про:война (3679) Медведчук (996) пропаганда (2346) Донбасс (19896) Коцаба (7)

 "Восставший Донбасс решили усмирить танками и авиабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканале Медведчука рассказал о "гражданском конфликте". ВИДЕО

Пропагандист Руслан Коцаба обвинил украинские власти в развязывании войны на Донбассе, а революцию Достоинства назвал способом "незаконного обогащения евромайдановских барыг".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Коцаба заявил в своей авторской передаче на телеканале Медведчука.

"Незаконное обогащение и было целью этих евромайдановских барыг. А не какое-то призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и тому подобное. Соответственно, восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб", - заявил Коцаба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Войну организовали США. Мы должны покаяться, попросить прощенье у северных братьев и отстроить Донбасс, - новый уровень пропаганды каналов Медведчука. ВИДЕО

Как сообщалось, в начале февраля 2015 года СБУ задержала Коцабу по подозрению в государственной измене. Ранее этот журналист критиковал проведение очередной волны мобилизации в Украине. Правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу узником совести.

12 мая Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженным силам Украины и взыскал с него более 4 тыс грн за проведение экспертизы, однако оправдал по обвинению в госизмене. Пока шло следствие он провел в заключении год и три месяца, что по "закону Савченко" засчитывается за 2 года и 6 месяцев отбывания наказания.

14 июля Апелляционный суд Ивано-Франковской области оправдал Коцабу. По словам его адвоката, вменяемая журналисту статья о препятствовании деятельности ВСУ безосновательна, поскольку от ВСУ не поступало никаких заявлений или жалоб на Коцабу. Кроме того, срыв мобилизации, в котором обвиняют журналиста, не является компетенцией ВСУ, и ни один из свидетелей, выступивших в суде, не сказал о влиянии обращения Коцабы на мобилизацию.

После оглашения решения суда Коцаба был выпущен на свободу.

Источник: https://censor.net.ua/v3159176
 
 
 Топ комментарии
 
Та любой зебил подтвердит его слова
 показать весь комментарий
 
я нет - я не зебил.

А вот советник Зеленского Ермак, который делает всю внешнюю политику, именно так американцам и рассказывает.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
він його за вухо посмикав.
а якщо серйозно, то ту жирну тварюку потрібно згодувати дикім звірям.
 показать весь комментарий
 
 
он просто дебил за деньги, а может просто дебил
 показать весь комментарий
 
 
Він лише озвучив думки виборців Медведчука і частини-Зєлєнского.Зараз за таке не те що справу не відкриють,але й на розмову в СБУ не викличуть.
 показать весь комментарий
 
 
Є одна неточність: у виборців мертвечука немає своїх думок. Саме тому вони є виборцями цих пройдисвітів.
 показать весь комментарий
 
 
Ще й хвоміліє яке символічне... Коцаба - звучить як ізоморф "кацап"
 показать весь комментарий
 
 
Все закончится тем.что эти кацапские помойки сожгут.и будет отстрел кацапни/русни/зебилни
 показать весь комментарий
 
 
Я бы расстрелял Медведчука за измену Родине ( если бы был президентом ).
 показать весь комментарий
 
 
Не смог бы, потому что нет у президента таких полномочий. А в частном порядке, то для этого и не нужно быть президентом.
 показать весь комментарий
 
Где наши славные нацики? У них во рту ватники водятся,а они с ЛГБТ и африканцами борятся.
 показать весь комментарий
 
 
этих нациков давно оседлал Аваков
зачем Авакову что то делать сейчас ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Говорили Порох покрывает Медведчука.Но при нем этого мудака Коцабу по судам таскали.Зебил уже полгода как президент,а пророссийские каналы Медведчука цветут и пахнут и борзеют с каждым днём.
 показать весь комментарий
 
 
А почему сейчас в Донецке газ стоит 80 копеек,а в остальной части Украины 6гривен 80 копеек?
 показать весь комментарий
 
Не.
Это такой коварный как кажется автору вопрос.
Человеку не понятно что не будет Украины в нынешнем виде и некому будет выставлять счет за газ.
Значит его придется оплачивать т.е. халявы не существует.
Мир материален...
 показать весь комментарий
 
 
Потому что за их газ газпром выставляет счет Украине.
 показать весь комментарий
 
 
стоил, повышается на 15% с ближайшего времени
 показать весь комментарий
 
В російських таборах газ взагалі безкоштовний.
 показать весь комментарий
 
 
потому что им газ дает россия за бесплатно
а бесплатный сыр - только в мышеловке
 показать весь комментарий
 
Олежа, мальчик, подрочил уже на *****, лапоть лугандонский?
 показать весь комментарий
 
Існування отаких коцабів в країні, яка зазнала війни та анексі... це відсутність самоповаги в людей, які населяють Україну.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вовка конечно слабак, но порошенко просто агент пуйла.
 показать весь комментарий
 
Это жесть. СБУ ловит защитников Украины, а предатели уже плюют в лицо. Рада "оскотинилась". Кива хочет отрезать себе член. Яременко хочет прославить свой член. Волонтеров гнобят. МИД в лице Пристайко защищает президента Зе спинами украинцев. Люди с митингов не вылазят почти. Нам уже внаглую "впаривают", что мы виноваты, в том что нас убивают. Цены растут, тарифы будут расти. Зарплаты не будут расти.
Зе катается на Тесле.
 показать весь комментарий
 
 
Ругаться не хочеться, но что за страна?В Любой другой этого козла подвесили бы за яйца и рядом с ним болтался Мертвейчук,а у нас эта тварь на тв гонит пропаганду.
 показать весь комментарий
 
 
в любой другой стране не выбрали бы маланца, который в нагляк назвал страну *****ю
 показать весь комментарий
 
 
так цей коцаба просто идийот... чому його не було заарештовано прямо в студії... нажаль, дуже часто стала Україна народжує дебілів...
 показать весь комментарий
 
 
/// Сейчас, когда он так близко, надо, чтобы Зеленский принял серьезные меры против "ультрарадикалов", которые хотят сорвать переговоры на высшем уровне. ///

И так, давайте посмотрим хронологию.
Вчера Лавров сказал, что националисты мешают мирному процессу - капитуляции.
Сегодня уже по вата-ТВ мысли Лаврова озвучили для масс.
Как думаете, что будет завтра?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапа , твоє місце в орді , там і гавкай, або на нарах в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Коцаба - ЛЮТЫЙ ПОРОХОБОТ....

Счас объясню.... При Януковиче, кто-то слышал, про Медведчука-политика??? А при Ющенко??? Как политик, Медведчук возродился только при Порошенко.... С согласия Порошенко Медведчук получил рынок сжиженого газа и три канала!!!!
Вот и выходит.... СЕГОДНЯШНИЙ МЕДВЕДЧУК - ДЕТИЩЕ ПОРОШЕНКА!!!! КОЦАБА - ДЕТИЩЕ МЕДВЕДЧУКА!!!!

ЗІ. Кстати, а почему ЗООПАРК КОЛОМОЙСКОГО не трогает Медведчука????? Счас тоже объсню... БЭНЭ НУЖНО СРОЧНО МИРИТСЯ С РУССКИМИ, ему нужны дешовые ресурсы русских........ и не только электроэнергия... но в первую очередь нефть, газ... и пр.
 показать весь комментарий
 
В Павловку Интернет провели? В огороде бузина...
 показать весь комментарий
 
Демократия не велит...Но Дать срок надо. Его наверно держать в качестве подсадной утки,так же как и кума Вовы- угрохают,будет о чем говорить о зверствах бендеровцев...
 показать весь комментарий
 
коцаба образився на українців за те, що ті часто-густо кацапів називають косабами "Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт" - Цензор.НЕТ 1681
 показать весь комментарий
 
 
Давно он в тюряге не сидел...
"Можем повторить".
 показать весь комментарий
 
Когда донбасяо не хотят осознавать, что их обстреливают из арты свои-же ополченцы,) (у них даже методика обстрелов есть специальная, называется "под укропа"), так вот , я их спрашиваю: с чего вы взяли, что ваши-же гопники, которые убивали до 2014 года вас в подворотнях Донецка ножами и кастетами, вдруг станут жалеть вас, получив от Путина тяжёлую арту ? Изменилось лишь орудие террора, а виновники ваших бед остались те же - они живут с вами на одних улицах плюс в их ряды влились садисты из РФ.
 показать весь комментарий
 
 
И тут по волшебству у восставших шахтеров дамбаса нарисовались собственные танки, пушки, бмп и бтр, грады и пво... Причем в товарных количествам сотнями штук... Авиации правда шахтеры откопать в шахтах не смогли, бо там рухнул боинг и как-то небо закрылось совсем... а потом и сами шахтеры стали попадаться бурятской и московко-сибирской наружности... ну такое... народное восстание
 показать весь комментарий
 
 
Какие ещё нужны доказательства? Без вариантов, это измена Родине, разжигание и так далее.
Для Зе - это его личный тест на половую тряпку.
 показать весь комментарий
 
 
Чи посадить Зе за те ж саме своїх друзів - Шефіра ("Вайну началі, штоби заработать дєнєг, - і с той, і с другой сторони!"), Бєню ("На Данбасє ідьот гражданская вайна!") - і, зрештою, самого себе ("Чому Ви, пане Порошенко, досі не закінчили війну?")?

"Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт" - Цензор.НЕТ 4899
 показать весь комментарий
 
 
Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Мудло, запроданець Максим Ткаченко розсусолює про благородства і непорочність терористів, кацуби про приборкання танками та авіабомбами повсталого Даунбасу. Брєд. Отаких під час війни за антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ треба на кіл посадити. Зебіли чому мовчите? Смерть ворогам України.
 показать весь комментарий
 
 
Таких сепарів, як Коцаба, багато і серед політиків Слуги.
На фото - делегати з'їзду Слуги під час виконання державного гімну (Київ, виставковий центр Парковий, два дні тому). Хтось "шифрується" і з зубним скреготом приклав долоню до серця, а сепар Сивохо просто відверто демонструє свою солідарність з "нєпакарьонним наротом Дамбаса".

"Повсталий Донбас вирішили приборкати танками та авіабомбами", - пропагандист Коцаба на телеканалі Медведчука розповів про "громадянський конфлікт" - Цензор.НЕТ 7608
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы Украину обвиняли в начале и победе над всей парашей, но с таким ************, мы не то что проиграем, мы даже не начнем ничего. Политические позиции просраны, позиции на востоке - отданы! Зе врет так же искусно как и раша, и нихрена не выполняет из обещаного.
 показать весь комментарий
 
Коцаба хоч бачив, як "повстанці" біжуть через КПП до тих, хто їх бомбив?
 показать весь комментарий
 
 
Коцаба, на "русспомойке", вопит - "барыги!"... "Красножопые" вопили - "барыги!", "медведчукисты" вопят - "барыги!", ""блазенята" с "ГоловБлазнем" вопят - "барыги!"...
"Совпадение? Не думаю...".
 показать весь комментарий
 
 
...галаснули?...ну вот вам и прикол, жрите очередной раз...
 показать весь комментарий
 
 
Восставший Донбасс - это олигархи Донецка. Причем здесь обманутые люди-холопы ? Это так же как и собаку натравить на прохожего для плохого хозяина.Люди Донбасса - это собаки по интеллекту. Но они смирные без команды тех олигархов.
 показать весь комментарий
 
рило яке віджерло, треба пи..ити , довго й тільки ногами
 показать весь комментарий
 
При позднем кучме мертвечук получал от хама по морде, при хаме сидел тихо, шо мышь под веником..при пэппо вдруг стал незаменимым переговорщиком и оброс активами..кем он будет при зеле, изгоем/заключённым или потерявшим берега коллобарантом,зависит от зели..
 показать весь комментарий
 
Недофашик лапотный, а ниче, шо кацап Гиркин захватил украинский город, а потом расстрелял приехавших на обычной легковой машине Альфовцев? Только после этого началось хоть какое-то сопротивление чухонской орде?
Подонок и тварь этот Кацапа, гореть в Аду *************!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх