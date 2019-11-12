EN|RU|UK
Темы дня: Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  5162  92
Все про:ВР (23956) митинг (2333) земельная реформа (130)

 Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Верховной Рады проходят акции в поддержку и против проведения земельной реформы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 12 ноября, под зданием Верховной Рады проходят два митинга: один за проведение земельной реформы, другой - против. Митингующие держат плакаты в поддержку и против земельной реформы. Противники земельной реформы пригнали под здание рады тракторы.

"Хотим донести до народных депутатов и правительства, ято для земельной реформы является важным не только мнение фермеров, которые регулярно информируют о своих требованиях, но и других граждан, которые имеют не меньше прав получать выгоду от земли. Уже пришло время принять в этом году Закон об обороте земель, как это было задекларировано президентом и правительством, чтобы граждане могли получать максимальную экономическую выгоду от своей земельной собственности, громады - получить в собственность землю за пределами населенных пунктов и полноправно распоряжаться ею, а агропроизводители могли инвестировать в украинскую землю.Также требуем отменить монополию Госгеокадастра, передать государственные земли общинам, ввести прозрачные электронные торги для государственных и коммунальных земель, ликвидировать коррупционные процедуры", - заявили сторонники земельной реформы.

Противники земельной реформы криками "Ганьба" пытались заглушить выступающих за земельную реформу. основной их лозунг: "Нет распродаже украинской земли".

Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 01
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 02
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 03
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 04
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 05
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 06
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 07
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 08
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 09
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 10
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 11
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 12
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 13
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 14
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 15
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 16
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 17
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 18
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 19
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 20
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 21
Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3159144
 
   
 Топ комментарии
 
навіть не уявляю собі таку картинку: в Ізраїлі президент-українець розпродує землі держави.
 показать весь комментарий
 
Нам тут розказують, що треба рахуватися із 73% народу, які вибрали Зе... Так за соціологічними опитуваннями проти продажу с/г землі виступає теж приблизно 73-75% українців! Чому ж влада слуг народу до них не прислуховується???
 показать весь комментарий
 
кляті порохоботи покращувати життя бубочці заважають!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
навіть не уявляю собі таку картинку: в Ізраїлі президент-українець розпродує землі держави.
 показать весь комментарий
 
 
не смішіть - там і земель практично немає.
 показать весь комментарий
 
 
Наконец-то, а я думал антимайдан не подтянется Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы - Цензор.НЕТ 3732А то все время против, да против!!! Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы - Цензор.НЕТ 9520 Хоть кто-то за зе вышел топить. Бокс Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы - Цензор.НЕТ 436
 показать весь комментарий
 
 
Это было офигительно: стоял майдан живые люди откликались на лозунги Слава Украины, пели Украинский гимн и тому подобное, т.е. Нормальные граждане Украины. И рядом стояло сотни полторы две, привезённых в автобусах людей, которым сказали на предприятиях агроолигархов ( Кернес и NCH), приехать и постоять. Реально получился майдан и антимайдан. Причём даже на этом видео видно, что перед Сугой антимайдана практически нет людей, небольшая кучка перепуганных и забившихся в угол площади людей. Причём когда звучал гимн Украины они не реагировали ( ни руки на сердце, пения гимна, ничего). Когда звучал даже с антимайдановской сцены - Слава Украины, эти люди молчали. Когда какие-то кричалки запускал ведущий антимайдана, типа с лозунгами, которые эти люди держали на вручённых им плакатов, то тоже ничего не происходило. Антимайдан безмолвствовал. Это было так смешно и так глупо, что агрохолдинги пытались изобразить протест людей, которого не было. Ну настоящий антимайдан. Ну мы же с вами помним, чем заканчивается антимайдан для их организаторов. Потерей власти и Родины. Вообщем пока антимайдан опозорился и это говорит о том, что реальной поддержки безумный "рынок" земли не пройдёт! Пусть держава выкупит землю у селян и все будут целы и сыты. Да и справедливость будет восстановлена - все граждане Украины будут владельцами всей Украинской земли.
 показать весь комментарий
 
 
в мене питання : викупить по якій ціні? спочатку була оцінка 36 тис грн, це ще до 2010 року, потім стала 12 тис, тобто опустили нормативну оцінку в три рази. Це було зрозуміло, бо орендна плата спирається на нормативну оцінку.
То яка ціна?
 показать весь комментарий
 
а президент-українець є?
ну навіть чисто теоретично може бути чи ні?!
щодо земель, то вони у тій країні продаються лише під забудову або здаються в оренду.
 показать весь комментарий
 
 
але вони продаються, навіть в такій мікро-державі. А у нас ні.
 показать весь комментарий
 
 
Справа у тому, що у нас, мабуть, вже майже нічого продавати.
Спочатку треба провести інвентарізацію, з'ясувати, скільки є вільної землі.
До речи: а що Ви знаєте про те, що кожному громадянину України положено 2 га землі?
 показать весь комментарий
 
що значить немає, що продавати? люди мають паї, хто хоче - має право продати своє. Хто не хоче - не продасть.
 показать весь комментарий
 
Чому питання стоїть про продаж, а де питання про купівлю землі українцями, сільськими українцями, які на ній працювали і будуть працювати? Чому все зводиться до того, що землю скуплять ті в кого багато грошей і хто не знає як пахне земля?
 показать весь комментарий
 
та всі потрохи куплять і сільські українці також.
 показать весь комментарий
 
Чушь в селе ни у кого нет денег купить землю включая фермеров.
 показать весь комментарий
 
значить не куплять - не повезло.
Нехай збиваються в кооперативи чи асоціації, беруть кредити в банках під солідарну відповідальність - шляхи є.
 показать весь комментарий
 
А як же вони в Рашу помідори і картоплю продають? Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы - Цензор.НЕТ 2484
________________

В ізраїльському експорті окрім інших видів с/г продукції є позиції помідорів і картоплі.
 показать весь комментарий
 
 
євреї не ледачі, - мабуть, в Хайфі на балконах помідори вирощують, а картоплю на Голландських висотах.
 показать весь комментарий
 
Чушь, Израиль выращивает и пшеницу и цитрусовые и прочую сх продукцию. Израиль тоже имеет чернозёмы ( две большие долины с севера на юг). Учите матчасть, Адвокатик.
 показать весь комментарий
 
так ясно - земля обєтовєнная. Хто ж спорить.
 показать весь комментарий
 
антисеміт чи що? По-перше, як вже сказали, там немає земель, країна як одна область.
а по-друге: в Ізраілі ринок землі - ії можна продавати і купляти ізраільтянам. Але вона коштує дорого!
 показать весь комментарий
 
 
жодного разу))
добре знаю побратимів-євреїв, які воювали у лавах ДУК ПС.
Щодо ринку землі - почитайте в інеті, якщо є сумніви.
 показать весь комментарий
 
 
Чушь. У нас даже больший рынок сельхозземли чем в Израиле. И это не в абсолютных, а в относительных цифрах. В Израиле в продаже около 5% сельхозземли, в Украине неподмораторной сельхозземли процентов 10! Так что учите матчасть, специалисты.)
 показать весь комментарий
 
Может потому, что в Израиле УЖЕ есть рынок земли?
 показать весь комментарий
 
Нам тут розказують, що треба рахуватися із 73% народу, які вибрали Зе... Так за соціологічними опитуваннями проти продажу с/г землі виступає теж приблизно 73-75% українців! Чому ж влада слуг народу до них не прислуховується???
 показать весь комментарий
 
 
Никогда не стоит учитывать мнение людей с раздвоенным сознанием.
 показать весь комментарий
 
У порохоботів свідомість не ділеться на двоє, бо у продажної мерзоти свідомості взагалі нема.
 показать весь комментарий
 
 
Не стоит делить серую массу на порохоботов и зебилов. Серое - оно и есть серое.
Здесь вопрос о наличии яиц у правящих сегодня для осуществления реформ для будущих поколений
 показать весь комментарий
 
Слова ;порохобот; та ;бандерівець; уже давно стали синонімами.
 показать весь комментарий
 
 
Бандерівці ніколи мародерами не були, не треба ля-ля
 показать весь комментарий
 
 
Та я помітив що тебе з 1991 мародерять-мародерять, та й не замародерять ніяк. Ти після розпаду совка бодай десь працював? Чи тільки з плакатами ;За досракові вибори!; по Дніпру ходив?
 показать весь комментарий
 
 
Не тільки по Дніпру ходив, а і по двох Майданах. А моя професія - будівельник(construction worker) Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 6243
 показать весь комментарий
 
Против это фермеры которые понабирали у людей сотни гектаров земли и платят копейки? А сам жируют...
 показать весь комментарий
 
 
Чушь, оренда в Украине по ряду областей уже превысила европейскую! Назови размер этих копеек брехло или не повторяй враньё олигархов и лживах СМИ.
 показать весь комментарий
 
кляті порохоботи покращувати життя бубочці заважають!
 показать весь комментарий
 
 
У пайщиків землю має викупати державний Земельний банк. І потім віддавати її в оренду під цілий перелік вимог і умов. Наші олігархи нахапали собі мільони гектарів і тепер просто хочуть все це узаконити. Тому ніякого продажу. Тільки оренда.
 показать весь комментарий
 
 
угу, ще один центр корупції під назвою Земельний банк? Так собі ідейка. Вільний ринок - це завжди краще
 показать весь комментарий
 
 
Умови отримання землі в оренду:
- Проживання в Україні не меньше 10 років і обов'язок проживання саме безпосередньо на орендованій теріторії. Максимальний строк оренди теж 10 років.
- Наявність у орендатора матеріально-техічної бази для ведення господарства.
- Обмеження оренди землі в одні руки у межах 100га.
- Заборона використання неліцензованих хімікатів.
- Черговості засівання грунтів необхідно дотримуватись.
- Обов'язкове держзамовлення на стратегічні культури.
- Порушення правил користування орендованою землею є підставою для держбанку розірвати договір оренди достроково.
____________________
І навіщо комусь платити хабарі, щоб взяти собі в оренду землю, якщо можна її буде взяти в оренду і без хабаря? Тим більш, що більшість документів у стосунках з держбанком будуть в електронному режимі за відсутності чиновницького підпису.
 показать весь комментарий
 
 
Освіта потрібна не орендатору, а його агроному. Орендатору потрібні організаторські здібності.
 показать весь комментарий
 
 
Как только разрешат продавать украинскую землю, ее тут же скупят за бесценок путинские рашисты через подставных покупателей - колаборантов "неиностранцев" - И ВСЁ!!! захват Украины без войны путем нехитрой схемы! - пакуйте чемоданы безземельные граждане Украины и валите нах из своей страны без всякой войны!!!
 показать весь комментарий
 
 
Рома, ты сказал то что есть наибольшим риском для нас граждан Украины. Это когда ФСБ за деньги России в интересах России при использовании украинских паспортов жителей ОРДЛО, скупит Украину хоть по реку Днепр. Хоть сколько захотят и ещё 10% получать годовых от украинских фермеров..
 показать весь комментарий
 
Хай там що, а трактори набагато переконливіший аргумент.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял, те, которые на дорогих тракторах," против", потому что судя по всему, у них земля есть. А которые пешечком, те "за", потому что у них земли нет.
 показать весь комментарий
 
 
Літвін, ти б краще парадами російських танків у Мінську переймався.
Чи тобі солодко під російським хазяїном?
 показать весь комментарий
 
 
Я сам себе хозяин. Хочу продам свою дачу, хочу рядом прикуплю.
 показать весь комментарий
 
Ну так ти не відповів, тобі солодко під російським хазяїном?
А російським танкам на параді в Мінську квіти під траки кидав?
 показать весь комментарий
 
У нас все танки российского и украинского производства, как и у вас. А хозяин у нас один, беларуский народ.
 показать весь комментарий
 
Дачи не под мораторием. Под мораторием 72% территории Украины. Сельхозземли!дед пихто ты правильно сказал. Земля
 показать весь комментарий
 
Чушь, под верховной радой в основном были простые мтз, так называемые малогабаритные недорогие трактора "Белорус".
 показать весь комментарий
 
На фотках есть и МТЗ, не отрицаю. Но вроде на первом плане Джондиры, а они ох как не дешевы.
 показать весь комментарий
 
Это слишком грубо- и те и другие скачут зря. Рынок земли естественно нужен- иначе её просто заберёт себе какой-нибудь Ленин. Но и бесконтрольную продажу земли тоже нельзя устраивать- там нужна сложнейшая регуляция. Я понимаю- что думать неохота ни тем ни тем- проще просто поскакать. Но земля и недвига настолько дорогая штука- что там ПРИХОДИТСЯ думать обо всём! В США 20-ку кидают за мороженое, про разбитую машиу говорят- ну ладно хрен с ней- починю или другую куплю. А за дом бывает что и убивают. За дом фактически надо платить всю жизнь- он лишь детям достаётся готовый.
 показать весь комментарий
 
 
Не совсем понятно . А разве нельзя взять участок и построить себе дом. Строительство можно завершить года за три.
 показать весь комментарий
 
Можно по-всякому. Но если в городе есть дом- то они продают всё вместе- и участок и дом. Бывает что дом негодный- и его надо сносить. Тогда этот дом продают за 1 доллар- такие объявления есть. Это значит что вы можете этот дом бесплатно разобрать и вывезти- а участок- шиш! Он останется моим. Если участок за городом- то он большой- а дом маленький. Совсем же там не может быть дома. Там вся игра- на разнице. Участок без дома дешевле- но ведь и на постройку дома уйдут деньги.

А ещё играет роль ЗАКОНЧЕННОСТЬ! Бывают богатые люди, они получают 500 в час- они не хотят тратить время на постройку! Они в этом ничего не понимают- допустим это врачи. И бедному тоже- если строить дом полгода- надо с семьёй снимать квартиру- и платить полгода по 2 штуки в месяц. Значит- такой же гототовый дом, уже построенный- будет стоить на 10-ку больше. А на самом деле на 20-ку- ведь и время и своя работа тоже затрачены- пока вы полгода отдыхали! То есть- перед продажей дом полностью ремонтируют и приводят в порядок- так выгоднее. А КАК вы отремонтируете- если сами там живёте? Выгоднее богатым- они живут в одном доме- а другим манипулируют.
 показать весь комментарий
 
Те кто против на одинаковых тракторах и с одинаковыми плакатами, напечатанными на одной типографии. Это не фермеры, и не простые люди, это профессиональные митингари за денюжку
 показать весь комментарий
 
 
Я теж звернула на це увагу. Але і в тих хто "за" також всі плакати одного розміру, на однакових держачках. Текст, правда,різний. Так що, на мою думку, ті хто "за" на окладах, бо всі соцопитування показують, що більшість проти продажу землі.
 показать весь комментарий
 
 
те кто "против" реально работают на земле, а кто "за" только пи..ть умеют ну и взять то что плохо лежит.
 показать весь комментарий
 
дурні, що з однієї сторони, що з іншої. і тих і тих *******. земля повинна належати українцям, а не якимось фермерам, чи олігархам. про це лохи мовчать. резюме--проплачені сходки
 показать весь комментарий
 
Че все про продавать-не продавать землю? Лучше законы разберите, чтобы земля использовалась только под с/х, нет верни назад. Иностранцы? Ну не повезет же француз или голландец пластами землю через границу? Абсурд. Сделайте законы, сначала, на корысть Украины и ее людей. Чтобы картошка не была по 20. Заводы продали - ниче? Табачные все иностранцы, Арселор металл льет в Кривом Рогу - нормально? Так и здесь будет.
 показать весь комментарий
 
Цікаво,хто збирає тих,хто за продаж?
 показать весь комментарий
 
Судя по фото, за рынок земли люди, а против, трактор и заборы.
 показать весь комментарий
 
В Ізраїлі населення лише з тракторів? Чи ще трохи "забороФФ"?
 показать весь комментарий
 
Судя по фото, Аваков - шестерка иудоглобализаторской олигархократии.
 показать весь комментарий
 
проплаченные зедебилы за продажу земли
 показать весь комментарий
 
 
А чому вони там стоять? У нас же Ради немає, сьогодні Зе-більшість замість Ради.
 показать весь комментарий
 
А теперь - самое главное и самое важное. Ни в одном из проектов по земле, которые планировали протащить сегодня - нет ни слова о продаже, собственно, паев. Так что тетеньки с квартирами дИтям могут покурить в сторонке. Речь идет исключительно о продаже государственной сельхоз-земли.
 показать весь комментарий
 
сначала закон правила продажи
довести до всего народа
провести учёт земельных ресурсов
потом спросить народ продавать или не продавать
уже национализировали предприятия что народ стал
богаче
у меня было 5% акций предприятия
выпустили 2 мил. акций в электронном виде
у меня стало 000000 % процентов
так будет и землёй
купит землю зять жена папа мама дочка сын
и в бласти будет помещик.
 показать весь комментарий
 
он будет в любом случае и разница лишь в том, - будет ли самодур Ноздрев, или свободный землепашец, уважающий свой народ.
 показать весь комментарий
 
частная собственность определяет дальнейший путь субъекта и только в одном ключе, - я владелец земельного участка, то есть земля эта есть частная собственность и, я имею право распоряжаться ей на свое усмотрение, так трактуется понятие частная собственность. все Свободы исходят из понятия - владеть. без реального рынка невозможен рост. вот где молодежь видит резерв грандиозный и перспективный, вот почему мы слышим смелые заявления зе руководства о росте экономики на 7 - 11% в год.
 показать весь комментарий
 
Українську землю - українським фермерам, а не жидоглобалізаційним олігархам.

facebook.com/agrarna.rada.ua/videos/419101982061777/
 показать весь комментарий
 
Люди прокидаються, але із запізненням. Брехлива соросятина обганяє владою лукавого.
 показать весь комментарий
 
 
...капиталисты у нас уже есть, промпредприятия и оборудование что них работало, давно порезано и в металлолом сдано,безработица шкалит, народ по миру разбрелся в поисках на хлебушко да детишкам на молочишко заработать, помещиков вот бы еще для полного кайфа.....галаснем еще раз по приколу, землю продадим и будет тогда все по фень-шую..останется разве что цар-боху-пу сдаться, но это чуть погодя, еще не всех пассионарных в котлах поплавили да в окопах , вместо мишеней для орков выставленных, не перестреляли...
 показать весь комментарий
 
 
Не бачу на фотках,конструктива.Бачу картинку,яка працюэ на раскол общества.Одни вышли против.Другие на супер тракторах За.Технология типа мовного Закона,на котором политики себе баллы набирают короче.Берут сакральный для украинцев вопрос земли и сталкивают лбами.Разделяй и властвуй Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 8189
 показать весь комментарий
 
"НЕТ продаже земли", МЫ хотим продолжать пользоваться ею на ХАЛЯВУ
 показать весь комментарий
 
Непройду ці заманухи.
Ніхто "на халяву" не користується.
Ми НЕ ХОЧЕМО ЖИТИ МІЖ ЗАБОРАМИ "ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ" .
 показать весь комментарий
 
Вчора клоЗЕт сам на себе не був схожий. Канали крутили його виправдовування за земельну реформу, але одне кинулося в очі....Цей клоун намагався свої закони поставити вище Конституції. Що це було? Неповноцінність, очевидно, як президента?
 показать весь комментарий
 
Продажна мерзота й землю вже здатна продати!!!
 показать весь комментарий
 
Іван Франко - БОРИСЛАВ СМІЄТЬСЯ - Повість

Буде вже тому щось зо штирнайцять літ. Саме п'ять літ по моїм приході до того заклятого Борислава. Ще тоді ту не так було. Ями йно що починалися, - все ще якось подобало на село, хоть і тоді вже жидівні назлазилося було сюда, як хробів до стерва. То тоді ти, небоже, ту пекло було, аж сумно погадати. Жидівня крутилася та гомоніла коло кождої хати, пестилася, як ті пси, до кождого господаря, насилу тягла до коршмів або й таки в хатах поїла людей, видурюючи по кусникові грунту під закони. Що я тоді навидівся, аж серце нукало! А скоро, собачі діти, обдурили чоловіка, виссали з него все, що мож було виссати, - тоді гей же на него! Тоді він і пияк, і лайдак, і псяпара, тоді його і з коршми витручують, і з власної хати виганяють. Страшно збиткувалися над людьми!
От раз іду я рано на роботу, дивлюся: повна вулиця людей, збилися в купу, гомонять щось, серед купи крик і плач, а збоку в невеличкій, соломою критій хаті жиди вже розгаздувалися, як у себе дома, вимітують ізсередини все: миски, горшки, полиці, скриню... «Що такого»? - питаю я. «А що, - відповідає оден чоловік, - довели нехристи бідного Максима до послідиого. Статний був газда, ніщо й казати, а людяний, чемний...» - «Ну, та й що з ним сталося?» - «А не видиш, - каже чоловік, - видурили у него грунт, худоба розтратилася, а нині ось прийшли та й з хати го вивергли, кажуть, що то їх, що вони собі купили. Той в крик - жиди не питають. Той дірвався до бійки, а їх злетілося в одній хвилі, як тих гавронів, та й давай бити бідного Максима! Зробився крик, зачали збігатися й наші люди і ледво вирвали Максима з жидівських рук. А той обкервавленіій, аж страшний, та й кричить: «Люди добрі, ви видите, що ту дієся? Чого стоїте? Ви гадаєте, що то лиш зо мною так сталося? І з вами буде так само! Ходіть, беріть, що хто має, в руки - сокири, ціпи, коси, - беріть і виженіть тото паршивство з села. Вони вас розточать живих, так як мене розточили!» Люди видивилися на него, стоять, гомонять... А ту оден жид, - он той, що он визирав з вікна, - пірвав камінь та й луп Максима в голову. Той на місці перевернувся, лиш захарчав: «Люди добрі, не дайте моїй дитині загибати! Я вмираю!..»
Я не дослухав того оповідання а почав протискатися до середини здвигу. Насеред улипі лежав чоловік, може, де сорока літ, в подертій сорочці, окровавлений, посинілий. З голови ще капала кров. Коло нього припадала і лебеділа мала дівчинка. Мене аж морозом обхопило, коли позирнув та тото, а люди обступили доокола, стоять стіною та гомонять, але й з місця не рушаються. А Максимову хату обступила жидівня, аж зачорнілося довкола, - вайкіт та гаркіт такий, що й слова власного не чути.
Я стою, як остовпілий, дивлюся сюди-туди, не знаю, що діяти. Аж ту виджу, з вікна виставився той сам жид, що забив Максима; вже геть-геть, видно, осмілився і кричить, поганець: «Так му треба, пиякови одному! Так му треба! А ви чого ту поставали, свині? Марш додому оден з другим!»
 показать весь комментарий
 
Плакат на нем сравнительная таблица стран Европы где ограничения по площадям,по иноземцям,по юрлицам, про требования-образавание и проживание, стоимость и т.д.
Хватит этих диспутов сам дурак. Но не будет этого. Причина? Просто мы похожи на Бразилию и Аргентину где много диких обезьян.
 показать весь комментарий
 
Президент и ВР тут ничего не решают, это лишь исполнители воли МВФ.
МВФ приказал продать, значит продадут, так что все эти митинги, разговоры не имеют большого смысла.
 показать весь комментарий
 
Зебенському не дасть кредит МВФ якщо землю не почнуть продавати в Україні.

В мене питання - як це у бариги Пороха виходило брати кредит МВФ без продажу землі України, а гарний, розумний і гламурний хлопчик Зе по суті продає мати - Україну, бо по суті земля то є мати Українців ?? Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 3909

Чи розуміють ці імбіцили з плакатами за продаж землі що продавши землю українці вже ніколи не будуть господарями на своїй землі - будуть пахати або на китайців, корейців, німчаків і не виключено на кацапів які через підставних українців скуплять всі землі на продаж.
 показать весь комментарий
 
У Зебенського все логічно - спочатку називає Україну порноакторкою, а потім хоче продати ії подорожче. Може він вважає себе не президентом України, а сутенером ?

Збочена Зе логіка Під Радою відбуваються мітинги на підтримку і проти земельної реформи - Цензор.НЕТ 8183
 показать весь комментарий
 
Хотят ли украинцы продажи земли. Дмитрий Джангиров
youtube.com/watch?v=IiSOxnmUGZg
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх