 Под Радой проходят митинги в поддержку и против земельной реформы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 12 ноября, под зданием Верховной Рады проходят два митинга: один за проведение земельной реформы, другой - против. Митингующие держат плакаты в поддержку и против земельной реформы. Противники земельной реформы пригнали под здание рады тракторы.
"Хотим донести до народных депутатов и правительства, ято для земельной реформы является важным не только мнение фермеров, которые регулярно информируют о своих требованиях, но и других граждан, которые имеют не меньше прав получать выгоду от земли. Уже пришло время принять в этом году Закон об обороте земель, как это было задекларировано президентом и правительством, чтобы граждане могли получать максимальную экономическую выгоду от своей земельной собственности, громады - получить в собственность землю за пределами населенных пунктов и полноправно распоряжаться ею, а агропроизводители могли инвестировать в украинскую землю.Также требуем отменить монополию Госгеокадастра, передать государственные земли общинам, ввести прозрачные электронные торги для государственных и коммунальных земель, ликвидировать коррупционные процедуры", - заявили сторонники земельной реформы.
Противники земельной реформы криками "Ганьба" пытались заглушить выступающих за земельную реформу. основной их лозунг: "Нет распродаже украинской земли".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
То яка ціна?
ну навіть чисто теоретично може бути чи ні?!
щодо земель, то вони у тій країні продаються лише під забудову або здаються в оренду.
Спочатку треба провести інвентарізацію, з'ясувати, скільки є вільної землі.
До речи: а що Ви знаєте про те, що кожному громадянину України положено 2 га землі?
Нехай збиваються в кооперативи чи асоціації, беруть кредити в банках під солідарну відповідальність - шляхи є.
________________
В ізраїльському експорті окрім інших видів с/г продукції є позиції помідорів і картоплі.
а по-друге: в Ізраілі ринок землі - ії можна продавати і купляти ізраільтянам. Але вона коштує дорого!
добре знаю побратимів-євреїв, які воювали у лавах ДУК ПС.
Щодо ринку землі - почитайте в інеті, якщо є сумніви.
https://youtu.be/ExoYFoMvAh8
Здесь вопрос о наличии яиц у правящих сегодня для осуществления реформ для будущих поколений
- Проживання в Україні не меньше 10 років і обов'язок проживання саме безпосередньо на орендованій теріторії. Максимальний строк оренди теж 10 років.
- Наявність у орендатора матеріально-техічної бази для ведення господарства.
- Обмеження оренди землі в одні руки у межах 100га.
- Заборона використання неліцензованих хімікатів.
- Черговості засівання грунтів необхідно дотримуватись.
- Обов'язкове держзамовлення на стратегічні культури.
- Порушення правил користування орендованою землею є підставою для держбанку розірвати договір оренди достроково.
____________________
І навіщо комусь платити хабарі, щоб взяти собі в оренду землю, якщо можна її буде взяти в оренду і без хабаря? Тим більш, що більшість документів у стосунках з держбанком будуть в електронному режимі за відсутності чиновницького підпису.
Чи тобі солодко під російським хазяїном?
А російським танкам на параді в Мінську квіти під траки кидав?
А ещё играет роль ЗАКОНЧЕННОСТЬ! Бывают богатые люди, они получают 500 в час- они не хотят тратить время на постройку! Они в этом ничего не понимают- допустим это врачи. И бедному тоже- если строить дом полгода- надо с семьёй снимать квартиру- и платить полгода по 2 штуки в месяц. Значит- такой же гототовый дом, уже построенный- будет стоить на 10-ку больше. А на самом деле на 20-ку- ведь и время и своя работа тоже затрачены- пока вы полгода отдыхали! То есть- перед продажей дом полностью ремонтируют и приводят в порядок- так выгоднее. А КАК вы отремонтируете- если сами там живёте? Выгоднее богатым- они живут в одном доме- а другим манипулируют.
довести до всего народа
провести учёт земельных ресурсов
потом спросить народ продавать или не продавать
уже национализировали предприятия что народ стал
богаче
у меня было 5% акций предприятия
выпустили 2 мил. акций в электронном виде
у меня стало 000000 % процентов
так будет и землёй
купит землю зять жена папа мама дочка сын
и в бласти будет помещик.
facebook.com/agrarna.rada.ua/videos/419101982061777/
Ніхто "на халяву" не користується.
Ми НЕ ХОЧЕМО ЖИТИ МІЖ ЗАБОРАМИ "ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ" .
Буде вже тому щось зо штирнайцять літ. Саме п'ять літ по моїм приході до того заклятого Борислава. Ще тоді ту не так було. Ями йно що починалися, - все ще якось подобало на село, хоть і тоді вже жидівні назлазилося було сюда, як хробів до стерва. То тоді ти, небоже, ту пекло було, аж сумно погадати. Жидівня крутилася та гомоніла коло кождої хати, пестилася, як ті пси, до кождого господаря, насилу тягла до коршмів або й таки в хатах поїла людей, видурюючи по кусникові грунту під закони. Що я тоді навидівся, аж серце нукало! А скоро, собачі діти, обдурили чоловіка, виссали з него все, що мож було виссати, - тоді гей же на него! Тоді він і пияк, і лайдак, і псяпара, тоді його і з коршми витручують, і з власної хати виганяють. Страшно збиткувалися над людьми!
От раз іду я рано на роботу, дивлюся: повна вулиця людей, збилися в купу, гомонять щось, серед купи крик і плач, а збоку в невеличкій, соломою критій хаті жиди вже розгаздувалися, як у себе дома, вимітують ізсередини все: миски, горшки, полиці, скриню... «Що такого»? - питаю я. «А що, - відповідає оден чоловік, - довели нехристи бідного Максима до послідиого. Статний був газда, ніщо й казати, а людяний, чемний...» - «Ну, та й що з ним сталося?» - «А не видиш, - каже чоловік, - видурили у него грунт, худоба розтратилася, а нині ось прийшли та й з хати го вивергли, кажуть, що то їх, що вони собі купили. Той в крик - жиди не питають. Той дірвався до бійки, а їх злетілося в одній хвилі, як тих гавронів, та й давай бити бідного Максима! Зробився крик, зачали збігатися й наші люди і ледво вирвали Максима з жидівських рук. А той обкервавленіій, аж страшний, та й кричить: «Люди добрі, ви видите, що ту дієся? Чого стоїте? Ви гадаєте, що то лиш зо мною так сталося? І з вами буде так само! Ходіть, беріть, що хто має, в руки - сокири, ціпи, коси, - беріть і виженіть тото паршивство з села. Вони вас розточать живих, так як мене розточили!» Люди видивилися на него, стоять, гомонять... А ту оден жид, - он той, що он визирав з вікна, - пірвав камінь та й луп Максима в голову. Той на місці перевернувся, лиш захарчав: «Люди добрі, не дайте моїй дитині загибати! Я вмираю!..»
Я не дослухав того оповідання а почав протискатися до середини здвигу. Насеред улипі лежав чоловік, може, де сорока літ, в подертій сорочці, окровавлений, посинілий. З голови ще капала кров. Коло нього припадала і лебеділа мала дівчинка. Мене аж морозом обхопило, коли позирнув та тото, а люди обступили доокола, стоять стіною та гомонять, але й з місця не рушаються. А Максимову хату обступила жидівня, аж зачорнілося довкола, - вайкіт та гаркіт такий, що й слова власного не чути.
Я стою, як остовпілий, дивлюся сюди-туди, не знаю, що діяти. Аж ту виджу, з вікна виставився той сам жид, що забив Максима; вже геть-геть, видно, осмілився і кричить, поганець: «Так му треба, пиякови одному! Так му треба! А ви чого ту поставали, свині? Марш додому оден з другим!»
Хватит этих диспутов сам дурак. Но не будет этого. Причина? Просто мы похожи на Бразилию и Аргентину где много диких обезьян.
МВФ приказал продать, значит продадут, так что все эти митинги, разговоры не имеют большого смысла.
В мене питання - як це у бариги Пороха виходило брати кредит МВФ без продажу землі України, а гарний, розумний і гламурний хлопчик Зе по суті продає мати - Україну, бо по суті земля то є мати Українців ??
Чи розуміють ці імбіцили з плакатами за продаж землі що продавши землю українці вже ніколи не будуть господарями на своїй землі - будуть пахати або на китайців, корейців, німчаків і не виключено на кацапів які через підставних українців скуплять всі землі на продаж.
Збочена Зе логіка
youtube.com/watch?v=IiSOxnmUGZg