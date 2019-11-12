 "Логика Путина в том, чтобы толкнуть процесс федерализации Украины, а после этого его главной целью будет Юг", - Климкин. ВИДЕО

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
"Я считаю, вся логика Путина в том, чтобы толкнуть процесс федерализации, а потом, это мой личный анализ, если хотите, - я считаю, что основной целью будет Юг Украины. Поскольку создание некоторой условной квазинезависимой "Новороссии" вокруг Юга решает сразу несколько стратегических проблем для Путина. Речь идет о проблеме внутренней стабильности, проблеме рейтинга, который сейчас упал почти на уровень 2012 года, проблему контроля России над Черным морем, вопрос, как в конце концов отсечь нас от моря и создать ситуацию, когда Украины нет. А когда Украины нет, то и Крым некуда возвращать. И так - еще много-много других пунктов. Поэтому я считаю, что основной акцент будет на Юге", - рассказал Климкин.
Посмотреть полное видеоинтервью с Климкиным: "Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины" можно здесь.
дякувати зеленій дрисні
К примеру Германия.
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ЕСТЬ У УКРАИНЫ С ГЕРМАНИЕЙ ? Совместные форумы, обмен фольклорными коллективами, стажировка учителей. РАЗВИТИЕ ШКОЛ С НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ . Обмен учащимися . И ГДЕ?
А у раши огромная программа - они из Германии не вылазят со саоим балалайками, балетами, самоварами. И при этом распространяют мифы про злых украинцев. И немцы верят
Так де и в других странах ЕС
А русские отсюда не вылазят. Словенцы уде все говорят по руцки, как турки. Бо ДИКИЕ КАЦАПЫ получают визы в ЕС через Словению и летят на ******* в своих шубах и валенках. А тут -вино, фрукты , улыбки. Венеция и Вена рядом
При таких условиях у властей переизбыток денег. Большую часть они конечно забирают себе. Но того, что остается, хватает и на рекламу балалаек по всей Европе, и на раздачу безвозвратных кредитов африканским царькам, и на взятки европейским чиновникам.
Украина не может отвечать симметрично, в том же духе. Там, где они берут большими деньгами, мы должны брать мозгами и трудолюбием. Однако же у нас не хватает как минимум мозгов. Из-за чего и трудолюбие приносит пользу соседним странам, но не нам.
Дело не в мозгах, а в том что менеджмент в стране весь пророссийский.
Зато кацапы устроили фестиваль балета в Братиславе на 4 дня, потомдальше поехали . А вместо балета появился ансамбль Александрова.
МАЛО ТОГО- когда в Братиславе проходил саммит министров обороны ЕС ( или иностранн дел) два года назад , ТО КАЦАПЫ НЕ УСАСТВОВАВШИЕ в этом мероприятии привезли ансамбль Александрова.
У москалей конечно они такие-же, но там еще и бзик на завоеваниях и расширении державы. Поэтому они и вкладывают деньги во все эти балеты и ансамбли, потому что для них это тоже оружие. Восточная Европа помаленьку начинает забывать, как ее гнобил Совок, и легко ведется на эти уловки. Хотя если Украина не устоит - то они следующие.