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 Политика Украины
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 "Логика Путина в том, чтобы толкнуть процесс федерализации Украины, а после этого его главной целью будет Юг", - Климкин. ВИДЕО

Создание некоторой условной квазинезависимой "Новороссии" вокруг Юга решает сразу несколько стратегических проблем для Путина.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

"Я считаю, вся логика Путина в том, чтобы толкнуть процесс федерализации, а потом, это мой личный анализ, если хотите, - я считаю, что основной целью будет Юг Украины. Поскольку создание некоторой условной квазинезависимой "Новороссии" вокруг Юга решает сразу несколько стратегических проблем для Путина. Речь идет о проблеме внутренней стабильности, проблеме рейтинга, который сейчас упал почти на уровень 2012 года, проблему контроля России над Черным морем, вопрос, как в конце концов отсечь нас от моря и создать ситуацию, когда Украины нет. А когда Украины нет, то и Крым некуда возвращать. И так - еще много-много других пунктов. Поэтому я считаю, что основной акцент будет на Юге", - рассказал Климкин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин. ВИДЕО

Посмотреть полное видеоинтервью с Климкиным: "Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины" можно здесь.

Источник: https://censor.net.ua/v3159138
 
   
 Топ комментарии
 
Да и в Крыму вода не помешает, ибо крысы скоро подвзвоют от уринотерапии ( она конечно им полезна, но они что- то начали подозревать 😜
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Договориться где-то по середине!!! По середине реки Днепр!!! И начать все с чистого листа
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Договориться где-то по середине!!! По середине реки Днепр!!! И начать все с чистого листа
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Интересно кто отсоединиться первым Закарпатье или Львов? Куда бежать с вещами? Боюсь Украина не переживет команду Нелоха Миротворовича ,
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ну, поки що, в нього це добре виходить
дякувати зеленій дрисні
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Зачем цитировать соевого барана,который за пять лет добился лишь того что не влезает в пиджак
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Да и в Крыму вода не помешает, ибо крысы скоро подвзвоют от уринотерапии ( она конечно им полезна, но они что- то начали подозревать 😜
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Проблема в том, что украинская власть плохо контактирует со странам ЕС.
К примеру Германия.
КАКИЕ ПРОГРАММЫ ЕСТЬ У УКРАИНЫ С ГЕРМАНИЕЙ ? Совместные форумы, обмен фольклорными коллективами, стажировка учителей. РАЗВИТИЕ ШКОЛ С НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ . Обмен учащимися . И ГДЕ?
А у раши огромная программа - они из Германии не вылазят со саоим балалайками, балетами, самоварами. И при этом распространяют мифы про злых украинцев. И немцы верят
Так де и в других странах ЕС
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Вот Словения к примеру . Что сделали в Украине для дружбы с жтой маленькой европейской страной ( родина первой леди США) ?
А русские отсюда не вылазят. Словенцы уде все говорят по руцки, как турки. Бо ДИКИЕ КАЦАПЫ получают визы в ЕС через Словению и летят на ******* в своих шубах и валенках. А тут -вино, фрукты , улыбки. Венеция и Вена рядом
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Да, но у них сверхдоходы от продажи энергоносителей, и самый покорный в мире народ, который готов жить в коммуналках и бараках, работать за копейки, и никогда не претендовать на свою долю нефтегазового пирога.
При таких условиях у властей переизбыток денег. Большую часть они конечно забирают себе. Но того, что остается, хватает и на рекламу балалаек по всей Европе, и на раздачу безвозвратных кредитов африканским царькам, и на взятки европейским чиновникам.
Украина не может отвечать симметрично, в том же духе. Там, где они берут большими деньгами, мы должны брать мозгами и трудолюбием. Однако же у нас не хватает как минимум мозгов. Из-за чего и трудолюбие приносит пользу соседним странам, но не нам.
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В Словакии 200 000 Украинцев. Трудно устроить гастроли ансамбля Вирского в Братиславе, Вене, Будапеште,Праге?
Дело не в мозгах, а в том что менеджмент в стране весь пророссийский.
Зато кацапы устроили фестиваль балета в Братиславе на 4 дня, потомдальше поехали . А вместо балета появился ансамбль Александрова.
МАЛО ТОГО- когда в Братиславе проходил саммит министров обороны ЕС ( или иностранн дел) два года назад , ТО КАЦАПЫ НЕ УСАСТВОВАВШИЕ в этом мероприятии привезли ансамбль Александрова.
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Наш менеджмент не пророссийский. Они просто тупое жлобье и рагулье, по блату дорвавшееся до руля. Главное, на что они заточены, это обогащение и скупка пошлых предметов роскоши.
У москалей конечно они такие-же, но там еще и бзик на завоеваниях и расширении державы. Поэтому они и вкладывают деньги во все эти балеты и ансамбли, потому что для них это тоже оружие. Восточная Европа помаленьку начинает забывать, как ее гнобил Совок, и легко ведется на эти уловки. Хотя если Украина не устоит - то они следующие.
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От Киева они не откажутся. А потому Юг+Центр - куда более вероятные цели Путина, чем просто Юг. Да и от Карпат он не откажется. Это же выход к Европе. Находясь прямо на границе, намного проще терроризировать Европу. Войны не будет, но дестабилизация Европы будет реальная. А потому формула сводится к одному: Украина. Вот его цель.
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Не пойму, шо Донбасс с Крымом не хотят жыть по законам гуцульского Цырка? Странно, вроде все условия
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федерализация не страшна, тогда - когда анклав имеет право решать свою судьбу беря во внимание мнение остальных субъектов. и анклав не должен иметь вето на решение большинства. и только в таком варианте она приемлема для осознания факта - когда то унитарность была реальной и не имела альтернатив. но в следствии шовинистической политики империи состав изменился и были созданы регионы чуждые ментально унитарности страны. ломать это никто не будет и надо искать выход только исходя из двух вещей, историческая закономерность и политическая целесообразность. противоречие их нужно устранить осознанием простого факта, - мы малый народ, но нам даны те же права, которые имеет и этничное большинство, поэтому это есть наша Родина и Наш народ за который мы будем глотки резать кто бы не посягнул на Наше единство.
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