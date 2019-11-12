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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1204) Россия (74245) Климкин (2311)

 Климкин о дипломатии России: "Она денежная, а не икорная, может, кому-то и дают банку икры дополнительно. Это массовая скупка, опт". ВИДЕО

Такая дипломатия достаточно эффективна, поскольку это влияет и на общество, и на политический класс, и на западные СМИ, и на научные круги.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

"Я знаю журналистов и в Берлине, и в Париже, которым предлагали достаточно большие суммы в конверте за то, что они проведут пророссийское мероприятие. Я знаю, что когда в Париже формировалось известное российское телевидение, Russia Today, то французским журналистам сразу предлагали вдвое большую зарплату. То есть их просто покупают. Относительно икры, это красивое выражение, но на самом деле работают деньги. Это денежная дипломатия, она не икорная. Может, кому-то дополнительно дают еще банку икры, но дают деньги. Это массовая скупка, опт: журналисты, возможно, политики, конечно, бизнес. А ему в России дают какие-то преференции, так как там все эти вещи контролируются. Это оптовая скупка", - рассказал Климкин.

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"Вы способны влиять, когда есть кэш, и на медиа, и на экспертов. Посмотрите, как скупаются эксперты в некоторых странах. Вот, например, в Париже мои коллеги говорят, что тот, тот и тот, разумеется, работают на Россию и берут деньги. Они более или менее периодино печатают пророссийские статьи, выступают на мероприятиях с определенными позициями. Такое ощущение, что там есть какая-то согласованная логика. Я боюсь, что такая дипломатия достаточно эффективна, поскольку это влияет и на общество, и на политический класс, и на западные СМИ, и на научные круги. А в Европе научные и академические круги, которые делают определенные анализы для политиков, являются достаточно влиятельными", - констатировал Климкин.

Посмотреть полное видеоинтервью с Климкиным: "Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины" можно здесь.

Источник: https://censor.net.ua/v3159137
 
   
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нафта, газ, діаманти, хутро, долари... ось і вся їх "дипломатія"(
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нах нам этот непотриб слышать????убери нах этого картыша!!!5 лет слушали
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Сталинское вторжение в Зап.Украину ознаменовалось массовым террором против местного населения. Одними из первых поголовно были зачищены члены т.н. "коммунистической партии Западной Украины". Просто потому что - кому нужны предатели ? Они были полезны только пока выполняли свою роль.
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Правильно писать, сталинское вторжение в Восточную Польшу, Венгрию, Словакию.
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Кстати ничего нового, раша в свом репертуаре. Проблема в том, что их действия достаточно эффективны, а у нас годами балаган и склока, нет едиства ни в чем...
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А вот Мотя Ганапольский с Вереснем порохоботят на мерзкой помойке канале Кривом всего за 60 тыс у.е. в месяц, зарабатывают на теплый туалет в старости
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Дякую Клімкіну за роботу на посаді міністра! Сподіваюся, він ще буде корисним країні.
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