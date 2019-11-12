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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3626) МИД (5195) Климкин (2311)

 Я не вижу, чтобы МИД сейчас реально влиял на отработку внешней политики, а главное - на принятие решений, - Климкин. ВИДЕО

МИД сейчас играет больше менеджерскую роль.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

На вопрос о том, кто продуцирует основные позиции во власти, Павел Климкин ответил, что, по его мнению, это президент Зеленский и люди, которые находятся вокруг него.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин. ВИДЕО

"Мне трудно назвать список, я не часть этой администрации. Я считаю, что господин Ермак на это влияет, безусловно, другие люди в Администрации, вернее Офисе президента. Они играют ключевую роль в отрабатке внешней политики. Я считаю, что МИД сейчас играет больше менеджерскую роль. Я хорошо отношусь к Вадиму (Пристайко. - Ред.), знаю его много лет. Я понимаю, что ему сейчас непросто и поэтому я хочу, чтобы МИД все же играл ту роль, которая ему принадлежит. Я не вижу, чтобы МИД реально влиял на отработку (внешней политики. - Ред.), а главное - на принятие решений, поскольку это не одно и то же", - заявил Климкин.

Посмотреть полное видеоинтервью с Климкиным: "Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины" можно здесь.

Источник: https://censor.net.ua/v3159133
 
   
 Топ комментарии
 
А что есть какая то внешняя политика, или внутренняя? Балаган с утра до вечера...
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МЗС, під керівництвом "Дристайка", зараз грає роль "коридорного", у дореволюційному готелі - "Чево-с изволите-с?...".
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А что есть какая то внешняя политика, или внутренняя? Балаган с утра до вечера...
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Абсурд, какая внешняя политика от этой зе солянки.
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При Климкине МИД прямо влиял на принятие решений ага))
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То тобі, із "ВнутріМКАДдя", погано видно... Рублі лахтінські, очі затуляють...
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Как оказалось, Злочевский & Шокин с одной стороны, а Медведчук - с другой, действительно влияли
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Чего оно ноет до сих пор? У него должность есть или цензор всех подряд безработных цитирует?
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МЗС, під керівництвом "Дристайка", зараз грає роль "коридорного", у дореволюційному готелі - "Чево-с изволите-с?...".
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Каждая кухарка мнит, что может давать оценку МЗС и знает кто лучше мог бы представлять Украину в международных переговорах
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У "кухарки" - юридическая академия, за плечами, и опыт работы...А у тебя - ПТУ....
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штаны протирал где-то и теперь рекомендации министрам согласен раздавать, ох уж эти 8%-ные порохоботы Я не бачу, щоб МЗС зараз реально впливало на відпрацювання зовнішньої політики, а головне - на ухвалення рішень, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4182
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"Дристанул"? "Попустило"? Где и какие я "штаны протирал" не твоё дело... По крайней мере, не такие, как ты, ПТУшные...
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Дедушка, да забыл я про тебя, успокойся.
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А я о тебе, "внучок-ПТУшник" - не забыл.... Я ни "Ларису номерную", не забываю, ни других ""лахто-" и ЗЕ-профильных".. И тебя, теперь, "не забуду"... (хотя раньше ты мне был "до задницы" - так, "перхоть подзал.пная", "******* ногами", где-то, внизу... У меня сейчас, "окно" в работе, образовалось, "вынужденный отпуск"... Так времени будет достаточно...
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А при тобі Клімкін було по іншому - ти без дозволу шоколадного бариги навіть "пукнути" боявся а тепер розговорився!
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Олежжка - в тебе пам"ять коротка ! При Клвмкіну МЗС вело наступальну політику і взагалі Клімкін - НАЙКРАЩИЙ міністр ЗС за всю історію незлежнонї України ! Але зебілам це незрозуміло !!
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Найкращый министр у Свити, за вси часы! Памьятнык герою!
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Не нашего, а вашего. Я не слежу, но если аналог, лаврову уже тоже дали пинка под зад из вашего мида?
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Ти сьогодні хлопчик чи дівчинка? Магдалєна чи Карл? А може Доцент?
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а какая тебе разница? Например, сегодня Магдалена с учёной степенью выпорет тебя страпоном.
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А тобі нададуть право в'їзду в Україну? Поротєль
Магдалєно чи карло, як там тебе, не втомилось на українських сайтах гадити?
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Ты уже бежишь мне вызов слать? Не надо, я тут рядышком, в Украине. А ты уже, гляжу, весь в предвкушении страпона. Хехе.
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Свої хтиві фантазії залиш при собі. А знаєш, що кацапчикам не так просто пробратись в Україну. Намагалось вже? Тому ти таке зле?
Можеш не відповідати. Цей діалог тупий настільки, наскільки тупе ти. А кидатись какулями- це не до мене, занадто тупо.
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вот тебя и не пустили, кацапина. приклеил ты флажок и гадишь изза поребрика. а дальше, как обычно читай само себе о себе: "Свої хтиві фантазі ї залиш при собі. А знаєш, що кацапчикам не так просто пробратись в Україну. Намагалось вже? Тому ти таке зле?Можеш не відповідати. Цей діалог тупий настільки, наскільки тупе ти. А кидатись какулями- це не до мене, занадто тупо."
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ще один гімноплюв на вентилятор барижного борова.
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