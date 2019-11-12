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 Политика Украины
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Все про:выборы (23058) ФСБ (1399) Донбасс (19896) Климкин (2306)

 "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин. ВИДЕО

На нормандской встрече Владимира Зеленского будут толкать к быстрым выборам на Донбассе без каких-то предпосылок в сфере безопасности

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

"Стратегия Путина заключается в раздувании эмоций, поляризации общества, отсутствии общей повестки дня в Украине. И я считаю, что Донбасс будет использоваться для того, чтобы раскрутить эти эмоции дальше, чтобы в конце концов оставить под своим и опосредованным контролем оккупированный Донбасс, чтобы "продать" выборы. И, к сожалению, некоторые из наших европейских партнеров готовы провести выборы при любых условиях, просто провести выборы на этой территории - без реального разоружения, без того, чтобы оккупированный Донбасс был готов к выборам. Я так понимаю, Зеленского подталкивают к тому, что "Слуга народа" будет иметь там неплохие позиции. Я даже не исключаю, что ФСБ там уже список кандидатов аккуратно подготовила, в том числе и для "Слуги народа", - заявил Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин. ВИДЕО

"А вы что, думаете, что там пойдут кандидаты, которых ФСБ до этого не согласовала? У меня в этом большие сомнения, учитывая то, что происходит на оккупированном Донбассе последние пять с половиной лет. Я не говорю, что это будут все, но как найти тех кандидатов, которые на 100% свободные от России? Я считаю, что сегодня это невозможно. А сейчас, на этой нормандской встрече, я думаю, что Зеленского будут толкать к быстрым выборам без каких-то предпосылок в сфере безопасности", - констатировал Климкин.

Посмотреть полностью интервью с Климкиным: "Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины" можно здесь

Источник: https://censor.net.ua/v3159125
 
 
 Топ комментарии
 
Даже не сомневайтесь, у них с кадровой политикой все ОК, там клоунов не держат...
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Таких законспирированных кандидатов и в Украине хвата,они ждут сигнала, я помню как в Крыму менты строем стояли перед ФСБшником и выполняли приказ сесть встать,так и у нас если повалит российская армия в глубь Украины,то граждане и гражданки(подсадной народ Украины) ,будут с цветами встречать колониальные войска Московии "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 1175
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>некоторые из наших европейских партнеров


Они могли в 2014-м просто попросить прекратить дурь с "народными республиками", и потребовать прекратить агрессию против Украины. Но они предпочли играться в "минские соглашения". Газок дешёвый очень хотят.


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Даже не сомневайтесь, у них с кадровой политикой все ОК, там клоунов не держат...
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Ну правильней, держат конечно, но на жестком поводке...
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А Пушилин и Пасечник должны стать депутатами в ВР, думаю ради этого их внесут в списки задним числом, а пара действующих слуг нарида сложит полномочия за гешефт. Ну или в кабмин можно их определить!!! "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 6407
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Слуги они на то и нужны, а как они себя называют, без разницы...
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Слуги ,они и в Африке слуги, придумали такое интересное название,от слов Слуга народа,сразу думается землю кгестьянам,фабрики и заводы народу, кгестьян и раб очих в Украине ещё много и они согласны по 12 часов и шесть дней в неделю "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 4582
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Захарченко труп, потому что дернулся.
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краще про Бахматюка давайте, який не в країні (ато б взяли під ручки), планує повернутися і віддати награбоване!
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Для зебильного лохтората повторяю бесплатно тему статьи: Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе...
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Он копировать - вставить научился, а куда вставлять еще нет...
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В ФСБ точно є список кого вони будуть знищувати, як зєпліснява ще трохи протримається.
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В Донецкой области загадочно погибли все проукраинские кандидаты на пост главы района.

За несколько недель при невыясненных обстоятельствах погибли активисты, которые намеревались пойти в политику и возглавить военно-гражданскую администрацию Марьинского района Донецкой области.
7 октября в Курахово в результате взрыва погибли известные в городе проукраинские деятели Надежда и Руслан Лубинские.

При этом правоохранители выложили фото с места происшествия, на которых видны открытые бутылки со спиртным. Только вот Лубинские, как говорят все друзья и знакомые семьи, вообще не употребляли спиртного. Более того, перед взрывом соседи погибших видели, как под дверь супругов неизвестные поставили коробку с неизвестным содержимым. Вполне может быть, что проукраинские активисты погибли при попытке открыть эту анонимную посылку.
А 25 сентября в соседней Красногоровке не менее загадочно погибла еще одна проукраинская активистка Ирина Шавкун.
Работница Марьинской городской администрации, занималась в исполнительном ведомстве сначала обработкой обращений граждан, а затем строительством. Женщина вернулась домой в 23:00 после празднования дня рождения абсолютно трезвой, поскольку празднование было безалкогольным. Уже в 00:30 спасатели закончили тушение пожара, а чиновницу обнаружили мертвой.
Причиной возгорания назвали нарушение эксплуатации обогревателя, но сам аппарат при этом не пострадал.
Примечательно, что погибшие претендовали на должность главы района.
Руслан Лубинский подавал свою кандидатуру, проходил тестирование, проверку на полиграфе и ждал вызова на собеседование. Ирина Шавкун также хотела повышения. Друзьям и другим патриотам погибшая рассказывала о намерениях участвовать в конкурсе за кресло главы районной военно-гражданской администрации.
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Ну так если СБУ возглавляет предатель - неудивительно.
Патриотов Украины никто не защищает.
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А кому нужны патриоты и добробаты, в разносословной Украине Свою функцию выполнили и в расход. В годы сралина это практиковалось
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В Украине власть захвачена предателями. Проблема только в этом, больше ни в чём.
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А шо думает по этому поводу разведка? Может жтих кандидатов сразу уничтожить 😀😀😀?
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климкин иди уже тренируй свою речь...заколебал эксперт херов!!!
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вы выпейте с ним вместе и будет - ты меня уважаешь))))))))))))))))))))))))) "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 8885 "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 8885 "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 8885 "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 8885
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Чеснслово - випив би !)Та й з вами пане Ярку теж би випив )
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даже Климкину в его "политическом отпуске" пригорает от тупизны наших с вами слуг... выпороть бы их...
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Евроколхоз - шлюхи поганые. Это всё из-за них: "нормандские форматы", "особый статус", "народные республики" и проч. бред.
Ни одно суверенное государство в мире не согласится чтобы на его территории был анклав, контролируемый врагом.
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Таких законспирированных кандидатов и в Украине хвата,они ждут сигнала, я помню как в Крыму менты строем стояли перед ФСБшником и выполняли приказ сесть встать,так и у нас если повалит российская армия в глубь Украины,то граждане и гражданки(подсадной народ Украины) ,будут с цветами встречать колониальные войска Московии
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>некоторые из наших европейских партнеров


Они могли в 2014-м просто попросить прекратить дурь с "народными республиками", и потребовать прекратить агрессию против Украины. Но они предпочли играться в "минские соглашения". Газок дешёвый очень хотят.


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а вы разве не замечаете что эти фсб не только в парламенте, но и среди народа. Что там говорить за оккупированную территорию. Они разъедают Украину внутри молча, у них идеальное терпение и они хотят добиться своей цели.
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СОБАКА УКРОП

@boris0630

Ракетой точно в спальню Ночью Израиль уничтожил одного из главарей Исламского джихада в собственной кровати Соседи не пострадали."Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин - Цензор.НЕТ 485
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павлуха мелко плавает, уже избран император галактики из квартала-95
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