 "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин. ВИДЕО

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

"Стратегия Путина заключается в раздувании эмоций, поляризации общества, отсутствии общей повестки дня в Украине. И я считаю, что Донбасс будет использоваться для того, чтобы раскрутить эти эмоции дальше, чтобы в конце концов оставить под своим и опосредованным контролем оккупированный Донбасс, чтобы "продать" выборы. И, к сожалению, некоторые из наших европейских партнеров готовы провести выборы при любых условиях, просто провести выборы на этой территории - без реального разоружения, без того, чтобы оккупированный Донбасс был готов к выборам. Я так понимаю, Зеленского подталкивают к тому, что "Слуга народа" будет иметь там неплохие позиции. Я даже не исключаю, что ФСБ там уже список кандидатов аккуратно подготовила, в том числе и для "Слуги народа", - заявил Климкин.

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"А вы что, думаете, что там пойдут кандидаты, которых ФСБ до этого не согласовала? У меня в этом большие сомнения, учитывая то, что происходит на оккупированном Донбассе последние пять с половиной лет. Я не говорю, что это будут все, но как найти тех кандидатов, которые на 100% свободные от России? Я считаю, что сегодня это невозможно. А сейчас, на этой нормандской встрече, я думаю, что Зеленского будут толкать к быстрым выборам без каких-то предпосылок в сфере безопасности", - констатировал Климкин.

Посмотреть полностью интервью с Климкиным: "Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины" можно здесь.