 "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе", - Климкин. ВИДЕО

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
"Стратегия Путина заключается в раздувании эмоций, поляризации общества, отсутствии общей повестки дня в Украине. И я считаю, что Донбасс будет использоваться для того, чтобы раскрутить эти эмоции дальше, чтобы в конце концов оставить под своим и опосредованным контролем оккупированный Донбасс, чтобы "продать" выборы. И, к сожалению, некоторые из наших европейских партнеров готовы провести выборы при любых условиях, просто провести выборы на этой территории - без реального разоружения, без того, чтобы оккупированный Донбасс был готов к выборам. Я так понимаю, Зеленского подталкивают к тому, что "Слуга народа" будет иметь там неплохие позиции. Я даже не исключаю, что ФСБ там уже список кандидатов аккуратно подготовила, в том числе и для "Слуги народа", - заявил Климкин.
"А вы что, думаете, что там пойдут кандидаты, которых ФСБ до этого не согласовала? У меня в этом большие сомнения, учитывая то, что происходит на оккупированном Донбассе последние пять с половиной лет. Я не говорю, что это будут все, но как найти тех кандидатов, которые на 100% свободные от России? Я считаю, что сегодня это невозможно. А сейчас, на этой нормандской встрече, я думаю, что Зеленского будут толкать к быстрым выборам без каких-то предпосылок в сфере безопасности", - констатировал Климкин.
Посмотреть полностью интервью с Климкиным: "Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины" можно здесь.
За несколько недель при невыясненных обстоятельствах погибли активисты, которые намеревались пойти в политику и возглавить военно-гражданскую администрацию Марьинского района Донецкой области.
7 октября в Курахово в результате взрыва погибли известные в городе проукраинские деятели Надежда и Руслан Лубинские.
При этом правоохранители выложили фото с места происшествия, на которых видны открытые бутылки со спиртным. Только вот Лубинские, как говорят все друзья и знакомые семьи, вообще не употребляли спиртного. Более того, перед взрывом соседи погибших видели, как под дверь супругов неизвестные поставили коробку с неизвестным содержимым. Вполне может быть, что проукраинские активисты погибли при попытке открыть эту анонимную посылку.
А 25 сентября в соседней Красногоровке не менее загадочно погибла еще одна проукраинская активистка Ирина Шавкун.
Работница Марьинской городской администрации, занималась в исполнительном ведомстве сначала обработкой обращений граждан, а затем строительством. Женщина вернулась домой в 23:00 после празднования дня рождения абсолютно трезвой, поскольку празднование было безалкогольным. Уже в 00:30 спасатели закончили тушение пожара, а чиновницу обнаружили мертвой.
Причиной возгорания назвали нарушение эксплуатации обогревателя, но сам аппарат при этом не пострадал.
Примечательно, что погибшие претендовали на должность главы района.
Руслан Лубинский подавал свою кандидатуру, проходил тестирование, проверку на полиграфе и ждал вызова на собеседование. Ирина Шавкун также хотела повышения. Друзьям и другим патриотам погибшая рассказывала о намерениях участвовать в конкурсе за кресло главы районной военно-гражданской администрации.
Патриотов Украины никто не защищает.
Ни одно суверенное государство в мире не согласится чтобы на его территории был анклав, контролируемый врагом.
Они могли в 2014-м просто попросить прекратить дурь с "народными республиками", и потребовать прекратить агрессию против Украины. Но они предпочли играться в "минские соглашения". Газок дешёвый очень хотят.
СОБАКА УКРОП
@boris0630
Ракетой точно в спальню Ночью Израиль уничтожил одного из главарей Исламского джихада в собственной кровати Соседи не пострадали.