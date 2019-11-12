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 Ирпенский горсовет объявил бойкот из-за давления прокуратуры. ВИДЕО

Ирпенский городской совет и исполнительный комитет Ирпенского городского совета объявили о проведении в среду, 13 ноября, однодневного бойкота из-за политического давления со стороны прокурора Киево-Святошинской местной прокуратуры Юрия Дмитруня. В горсовете заранее извиняются за неудобства, мэрия будет не работать 13 ноября и возобновит свою работу в четверг, 14 ноября.

"В среду, 13 ноября, Ирпенский городской совет и исполнительный комитет объявляют однодневный бойкот действиям прокурора Юрия Дмитруня. Недавно мы открыли в Ирпене лучшую набережную в Украине. Вскоре мы откроем детский сад на Курортной и начнем строительство новой школы. Перед этим наша команда открыла сотни объектов инфраструктуры: новые дороги, детсады, детскую поликлинику, новые корпуса школ, десятки километров новых дорог. Пока мы открывали новые объекты, по каждому из них Дмитрунь открывал уголовные дела. Будучи инструментом политической борьбы наших оппонентов, Дмитрунь имеет одну задачу - делать так, чтобы власть Ирпеня боялась реализовывать новые проекты. Он намекает нам - только начнете что-то делать, мы откроем новые дела. Это откровенное запугивание работников совета, исполкома и коммунальных предприятий", - подчеркнул первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ирпенского горсовета.

Анализируя действия прокурора Дмитруня, руководитель юридического отдела горсовета Оксана Залужняк рассказала, что на сегодня фактически парализована работа юротдела: "В юротделе горсовета работает только несколько сотрудников. Все свое рабочее время мы вынуждены тратить на сотни судебных процессов и многочисленное количество однотипных исков прокуратуры, представительство в десятках уголовных производств против работников горсовета и коммунальных предприятий. При этом, производство по заявлениям совета закрываются на следующий день после их открытия без следственных действий. Мы вынуждены вносить заявления о преступлениях из-за решений судов, а против совета дела открываются с молниеносной скоростью. Разве это беспристрастная и объективная работа местной прокуратуры?".

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Ирпенский горсовет объявил бойкот из-за давления прокуратуры 01

"С 2016 года, как я начал работать в совете, здесь постоянно проходят обыски. Изымается тендерная документация, проекты, бухгалтерия. Это не дает реализовывать инфраструктурные объекты в Ирпене, изымаются личные вещи сотрудников (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки), которые до сих пор не возвращены. После голосования на сессии стали вызывать каждого депутата на допрос, относительно объяснений их голосований. Что это, как не давление на местное самоуправление? Во время только обсуждение моей кандидатуры на должность и.о. городского председателя - секретаря совета мне начались звонки от следователей о вызове на допрос. А не успел я выйти из сессионного зала, после избрания, как мне сказали, что против меня уже открыто производство. Поэтому 13 ноября горсовет и исполком объявляют однодневный бойкот действиям прокурора Дмитруня", - заверил и.о. Ирпенского городского головы Андрей Литвинов.

"Как можно развивать медицину и образование, если прокуратура постоянно делает выемки документов? Мы вынужденно открыли на год позже Ирпенский лицей инновационных технологий, потому что прокуратура изъяла всю техдокументацию по лицею. Не было ни одного объекта образования или медицины, по которому прокурор Дмитрунь не дал указание "разорвать всех". Сегодня объектом их атаки стала школа, для строительства которой Ирпень привлек инвестора. О беззаконии со стороны Дмитруня мы обязательно сообщим руководству ГПУ", - добавила заместитель Ирпенского городского головы Юлия Устич.

Источник: https://censor.net.ua/v3159122
 
 
 Топ комментарии
 
А что это они в балаклавах байкотируют? Ирпенский горсовет объявил бойкот из-за давления прокуратуры - Цензор.НЕТ 9200
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Ирпенский горсовет с "кристально чистой" репутацией Ирпенский горсовет объявил бойкот из-за давления прокуратуры - Цензор.НЕТ 3470 Ирпень,как трухлый пень в их упавлении...
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Местным депутатикам самое место на зоне,там пускай и бойкотируют друг дружку в разных позах
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Ирпенский Карплюк с бучанским Федоруком - местная мафия со своими "судами" и титушками.
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А у нас в школу не ходят и в садик, НЕ ОТАПЛИВАЕТСЯ. И никакого давления прокуратуры на горсовет.
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Лучше бы они в СИЗО побайкотировали и не на один день
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Если есть за что - то да, а если они правы - то в СИЗО должен посидеть этот прокурвор.
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....."мэрия будет не работать 13 ноября"..... А почему бы не попробовать написать так - "мэрия не будет работать 13 ноября"?Источник: https://censor.net.ua/v3159122Источник: https://censor.net.ua/v3159122
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Ирпенский горсовет с "кристально чистой" репутацией Ирпень,как трухлый пень в их упавлении...
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не хотите работать, увольняйтесь
пойдите работать на заводе ахметки и заявите что вы не будете работать, после только заявления вас выкинут за ворота
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Я солидарен с вами, тоже не буду работать 13го числа.
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За последние 10 лет не построено ни одного садика и школы, школы работают в две смены, в классах по 40-45 человек, в сад ребенка не сдать их просто нет.
Сотни угловных дел возбуждено на руководство города жителями из за коррупции, мошенничества
Недостои - целый город стоит который круче Элита центра в разы - дело рук именно руководства города которое во втором поколении в бегах в Испании.
Самая коррумпированная горадминистрация в области
Уничтожены все базы отдыха, детские летние лагеря
Дом руководителя города больше Межигорье !!))
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Местным депутатикам самое место на зоне,там пускай и бойкотируют друг дружку в разных позах
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