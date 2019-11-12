 Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

00:38 - Рубрика "Сверить часы"

02: 58 - Ассоциации к слову " Путин"

04:15 - Об уступках Украины для встречи в нормандском формате

05:55 – "Я не верю, что Путин готов отдать Донбасс на наших или компромиссных условиях"

06:35 – "Путин в своей стратегии успешный, по меньшей мере – частично"

07:07 - К сожалению, некоторые из наших европейских партнеров готовы провести выборы на Донбассе при любых условиях

07:30 – "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе"

08:58 - "Меркель и Макрон заинтересованы решить проблемы, а Путин – создать новые"

10:20 – "Логика Путина в том, чтобы толкнуть процесс федерализации Украины, а после этого его главной целью будет Юг"

10: 35 - "Создание квазинезависимой" Новороссии " вокруг юга Украины решит сразу несколько стратегических проблем Путина"

13:20 - О встрече с Владимиром Зеленским накануне его инаугурации

15:04 – "То, что я чувствую - Зеленского сегодня толкают к быстрому решению"

17: 25 - О "красных линиях" для Донбасса

19:10 – "Ни один регион не должен иметь влияния на решение страны относительно внешней безопасности и экономической политики"

21:15 - "Я не вижу, чтобы МИД сейчас реально влиял на выработку, а главное - на принятие решений"

24:46 - О работе МИД при президенте Петре Порошенко

26:15 - Кто был главным дипломатом - Климкин или Порошенко

28:00 - О значении вторых переговоров в Минске

28:55 - "Даже тогда, ночью, французы и немцы понимали, что минские договоренности никогда не будут выполнены так, как там написано"

31:00 - Может ли Владимир Зеленский объявить, что вместо Минска-2 нужен другой документ?

33:30 - Об изменении отношения европейцев к России

37.35 - О дипломатии России: "Она денежная, а не икорная, может, кому и дают банку икры дополнительно. Это массовая скупка, опт"

39:40 - Об эффективности российской дипломатии взяточничества

41:00 - Российские деньги в Украине всегда были эффективными

41:50 - О причинах возвращения Виктора Медведчука в публичную политику

44: 08 - О первом разговоре с Сергеем Лавровым

47:13 - Как Лавров в Минске предлагал пить водку Климкину, Фабиусу и Штайнмайєру

48: 50 - Почему Павел Климкин бросил бумаги в Сергея Лаврова

51:10 - О разговоре Петра Порошенко с Владимиром Путиным

52:40 - "Некоторые из наших партнеров сначала очень убеждали нас пойти на уступки, мол ситуация очень сложная"

53:35 - Об общении с покойным постпредом России в ООН Виталием Чуркиным

54:00 - "Чуркин не был до конца убежденным в том, что говорил с трибуны ООН"

57: 30 - Об отце жены и его российских наградах

58:30 - "Моя жена не общается с отцом, для нее это - личная трагедия"

59:30 - Почему россияне считают Климкина предателем

1: 00: 50 - Как Штайнмайер понял, что русский и украинский-таки два разных языка

1:03:13 - Рубрика "Война": Павел Климкин вспоминает Владимира Рыбака и Юрия Кульчицкого.