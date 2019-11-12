 Логика Путина - "толкнуть" процесс федерализации, а потом захватить юг Украины, - Климкин. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:38 - Рубрика "Сверить часы"
02: 58 - Ассоциации к слову " Путин"
04:15 - Об уступках Украины для встречи в нормандском формате
05:55 – "Я не верю, что Путин готов отдать Донбасс на наших или компромиссных условиях"
06:35 – "Путин в своей стратегии успешный, по меньшей мере – частично"
07:07 - К сожалению, некоторые из наших европейских партнеров готовы провести выборы на Донбассе при любых условиях
07:30 – "Не исключаю, что ФСБ уже подготовила список кандидатов на местные выборы на оккупированном Донбассе"
08:58 - "Меркель и Макрон заинтересованы решить проблемы, а Путин – создать новые"
10:20 – "Логика Путина в том, чтобы толкнуть процесс федерализации Украины, а после этого его главной целью будет Юг"
10: 35 - "Создание квазинезависимой" Новороссии " вокруг юга Украины решит сразу несколько стратегических проблем Путина"
13:20 - О встрече с Владимиром Зеленским накануне его инаугурации
15:04 – "То, что я чувствую - Зеленского сегодня толкают к быстрому решению"
17: 25 - О "красных линиях" для Донбасса
19:10 – "Ни один регион не должен иметь влияния на решение страны относительно внешней безопасности и экономической политики"
21:15 - "Я не вижу, чтобы МИД сейчас реально влиял на выработку, а главное - на принятие решений"
24:46 - О работе МИД при президенте Петре Порошенко
26:15 - Кто был главным дипломатом - Климкин или Порошенко
28:00 - О значении вторых переговоров в Минске
28:55 - "Даже тогда, ночью, французы и немцы понимали, что минские договоренности никогда не будут выполнены так, как там написано"
31:00 - Может ли Владимир Зеленский объявить, что вместо Минска-2 нужен другой документ?
33:30 - Об изменении отношения европейцев к России
37.35 - О дипломатии России: "Она денежная, а не икорная, может, кому и дают банку икры дополнительно. Это массовая скупка, опт"
39:40 - Об эффективности российской дипломатии взяточничества
41:00 - Российские деньги в Украине всегда были эффективными
41:50 - О причинах возвращения Виктора Медведчука в публичную политику
44: 08 - О первом разговоре с Сергеем Лавровым
47:13 - Как Лавров в Минске предлагал пить водку Климкину, Фабиусу и Штайнмайєру
48: 50 - Почему Павел Климкин бросил бумаги в Сергея Лаврова
51:10 - О разговоре Петра Порошенко с Владимиром Путиным
52:40 - "Некоторые из наших партнеров сначала очень убеждали нас пойти на уступки, мол ситуация очень сложная"
53:35 - Об общении с покойным постпредом России в ООН Виталием Чуркиным
54:00 - "Чуркин не был до конца убежденным в том, что говорил с трибуны ООН"
57: 30 - Об отце жены и его российских наградах
58:30 - "Моя жена не общается с отцом, для нее это - личная трагедия"
59:30 - Почему россияне считают Климкина предателем
1: 00: 50 - Как Штайнмайер понял, что русский и украинский-таки два разных языка
1:03:13 - Рубрика "Война": Павел Климкин вспоминает Владимира Рыбака и Юрия Кульчицкого.
У п'ятницю українські дипломати, і не лише вони, мали всі підстави святкувати перемогу.Міжнародний суд ООН виніс проміжне, але дуже важливе рішення за скаргою України проти Росії щодо подій у Криму та на Донбасі. Його вагу складно переоцінити: тепер з'явилася гарантія принаймні часткової перемоги української сторони та першого доведення міжнародним судом відповідальності Росії за злочини, що сталися внаслідок її агресії проти України.
Але у тому тексті було також питання: чому перемога України лишила геть байдужим керівництво держави?
Адже для команди Зеленського подій у Гаазі немов не було. Відтоді минуло три дні - а Банкова досі зберігає мовчанку. Чи не єдиним відомством, яке публічно зраділо успіху України, стало МЗС - бо воно вело процес і ніяк не могло мовчати.
Складається враження, що чинна влада свідомо уникає згадки про цей суд, який має на меті покарати державу-агресора, державу-терориста. Ми маємо підстави стверджувати: це враження вірне.
Чи багато ви чули заяв президента Зеленського із засудженням Росії? Чи часто він вживає термін "агресор" щодо РФ? Чи доводилося чути категоричність у засудженні російських злочинів?
Не секрет, що відповідь на всі ці питання - негативна.
Мовчить він і стосовно інших неприємних для Кремля тем.
Багато хто звертав увагу на те, що у публічних заявах про Донбас Зеленський уникає термінів "російська агресія" чи "окупаційні війська", віддаючи перевагу більш розмитим формулюванням - тим, які не викличуть напруження у переговорах з Москвою. Але це - не єдина заборонена тема.
Майже немає публічних заяв про "Північний потік-2". Нещодавніх подій у Бундестазі для Банкової немов і не було - хоча ми точно знаємо, що їм пропонували вийти із публічною заявою, щоби переконати німецьких депутатів не підтримувати проросійське рішення. Та сама історія - з німецькою дискусією про визнання Голодомору геноцидом тощо.
Варто зазначити: прямі звинувачення на адресу Росії від Зеленського все ж лунали, але за майже пів року на посаді президента це були лічені рази. Причому на початку президентського терміну він охоче критикував Кремль. Зокрема, у перші дні на посаді Зеленський навіть демонстративно заміняв слово "Росія" на "агресор", але потім критика припинилася аж до вересневого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН.
Нині мовчання поновилося.
Джерела "Європейської правди" підтверджують, що зміна риторики є вимогою Кремля.
Саме тому Банкова почала зважувати публічні дії та рішення на предмет того, чи не образять вони Кремль.
І саме тому Володимир Зеленський дозволив собі повторити тезу про Росію-агресора лише після завершення першого обміну, та й то - лише коротко.
А далі почалися розмови про новий обмін. А Кремль знайшов ще одну чутливу для Зеленського тему: з'ясувалося, що шантаж зривом Нормандської зустрічі також непогано працює...
Чудово розуміючи всі аргументи президента та його оточення, "Європейська правда" вважає таке рішення не лише хибним, але й вкрай небезпечним для держави.
Адже відмова українського президента критикувати РФ (навіть якщо це відбувається через російський шантаж) дає потужні козирі європейським "друзям Путіна". І нинішнє поступове повернення РФ у "цивілізований клуб" це яскраво ілюструє.По суті, Київ власноруч ********** західний світ до компромісу із Кремлем - адже самі обираємо таку стратегію.
Платил он Зеле пятачок...
Почем нынче справка для народа?
1. Конституционное закрепление "особого статуса " для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется "территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти". Под понятие "особая форма" предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Данный документ пока не утвержден Советом Безопасности РФ, но вероятность его утверждения очень высока. (Сообщение Группы внешнего мониторинга tZE inform)."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Это п*здец, граждане украинцы.
Это сдача Украины Кварталом.
И Путин сразу сдувается , вьіполнить єто ключевое требование по безопасности Минских соглашений он не сможет, физически.
Росіянин з Курська все таки. Але на тлі Пристайка чи Єрмака Клімкін - геній
Я вчора прочитав на "Цензорі" новину, яка мене вразила в самісіньке серце
Виявляється найпопулярніший зарубіжний лідер у нас - Лукашенко
Ще є запитання, чому Зеля включає показушне пропісочування чиновників та інші пародії на Лу? При цьому наші громадяни, звісно, не знають, що Лукашенко - психічно хвора людина (мозаїчний психопат, садист і параноїк), який вбив своїх політичних опонентів ще наприкінці 90-х рр. Що він закомплексована потвора й кремлівська маріонетка. Мудрий український народ? Ні, стадо провінційних ідіотів!
"Думка більшості далеко не завжди відображає істину. Якщо більшість помиляється, вона стає меншістю, адже помилкова думка 73% чи навіть 99% "важить" менше, ніж думка 1%, яка відображає істину"
Тому мені плювати на те, хто переміг на виборах. Я НЕ демократ і НЕ поважаю право "мовчазної більшості" нав"язувати свою волю пасіонарній меншості. Я (і такі як я) творять історію. У той час як виборці Зеленського чи Лукашенка сидять вдома і сьорбають борщ
ну хто б міг подумати шо чим більша тварюка, тим швидше бігає по храмах і плазує перед "святинями"
Скоренько, быстренько действуйте Квартал, рысцой!
Для чего вас Кремль финансировал?
1. Конституционное закрепление «особого статуса » для территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей . В документе это называется «территории особой формы функционирования законодательства и государственной власти». Под понятие «особая форма» предлагается подвести закрепление в бюджете Украины отдельной статьи расходов по финансированию этих территорий, согласование формы налогообложения этих территорий, согласование формы общеобразовательных программ, функционирование политических партий и организаций, функционирование органов охраны правопорядка и судебной системы. Так же предлагается ввести квотированный принцип представительства этих территорий в Верховной Раде Украины.
2. Законодательное закрепление полной амнистии всем участникам вооруженных формирований ОРДЛО, всем участникам и организаторам выборов и референдумов.
3. Закрепление в законодательстве Украины функционирование трансграничной формы экономического сотрудничества по решению органов ОРДЛО.
4. Проведение выборов в местные органы после выполнения этих условий.
5. передача контроля за границей украинским подразделениям после проведения выборов.
Вы уверены, что вам будет "тепло и спокойно" в Герцлии?
Потому что "Число выпущенных палестинскими боевиками по Израилю ракет достигло 50", как пишут СМИ.
Квартал, вас же в израильскую армию призовут, вам же откосить в Израиле не удастся, там же сборы:
"В ВС Израиля военнослужащие, все лица рядового и офицерского состава, после окончания действительной службы могут ежегодно призываться на резервистские сборы (проходят службу в запасе, дословно - Активная резервистская служба («Шерут Милуим Паиль») на срок до 45 дней, до достижения ими (резервистами) возраста 45 лет." (Википедия)
Хидранту в Израиле еще 4 (!) года резервистом призываться, под 50 иранских ракет в день!
Квартал, а вы точно уверены, что вам (лично вам) выгодно именно сейчас сдать Украину?
О капітане Очевидність,
Забудь Сейшели і Шанхай,
Ямайкську й лондонську гостинність,
Не полишай наш бідний край!
Коли народ - в царі бандита,
Ти нас покинув, не сказав:
- Не дощ іде. Цієї миті
Господь на небі заридав!
- Бандит наплодить луп й погрози,
Зі сходу лунко вдарить ,,Град"
І по Писанню Божі сльози
Вам віділлються всемикрат!
Коли вождя знайшли між блазнів,
У мандрах був ти, не сказав:
- Сліпці! Із вас в пекельній лазні
Весь клуб рогатих реготав!
Молю, у грішний край вернися,
Гукни, щоб чули всі кутки:
- Не дурень той, хто помилився,
А той, хто плодить помилки!
https://youtu.be/cZoKHTMVr6k